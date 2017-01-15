Артюхин подвёл «Сибирь», а Мозякин набрал 700 очков в КХЛ

Сборная Запада в серии буллитов одолела Восток на Кубке вызова

Шестое поражение «Спартака», первая шайба Новотны

Волевая победа «Магнитки» и очередной рекорд Мозякина

СКА разгромил «Сибирь», Плотников получил травму

«Северсталь» опередила «Спартак»

Четвёртая подряд победа «Слована»

В Уфе завершился Кубок вызова молодёжной хоккейной лиги. Победу в нём одержала сборная Запада, в буллитной серии взявшая верх над командой Востока — 2:1.В составе сборной Востока единственный гол на счету. У команды Запада заброшенной шайбой сумел отметиться, также реализовавший победный буллит в серии послематчевых бросков.По итогам матча специальная комиссия определила четырёх игроков МХЛ, которые примут участие в Матче звёзд КХЛ. Ими стали защитник «Толпара»(0+1) и нападающий «Омских Ястребов»(1+0) от Востока. Запад на Матче звёзд представят нападающий «Серебряных Львов» Андрей Алтыбармакян (1+0 и буллит) и форвард «Красной Армии»(0+1).После матча нападающий «Серебряных Львов» и команды Запада Андрей Алтыбармакян не скрывал эмоцийпо поводу своего участия в Матче звёзд КХЛ.«Я очень рад, что попал на Матч звёзд, хочется сыграть с этими звёздами, большими профессионалами. В раздевалке я бы хотел сесть между Ковальчуком и Дацюком.Тренировки СКА в Санкт-Петербурге смотреть не получается, так как мы базируемся в «Юбилейном». В команде сложно кого-то выделить, но мне нравится Вадим Шипачёв, а раньше в КХЛ я следил за Александром Радуловым», — заявил Алтыбармакян.Красно-белые всё никак не могут победить в 2017 году. На этот раз подопечныепроиграли в Челябинске. Хозяева могли забить уже на первых минутах матча, но Беспалов дважды выручил спартаковцев. В конце первого периода «Трактор» вырвался вперёд —забил первую шайбу после возвращения в челябинский клуб.После перерыва гости сумел сравнить счёт, однако ничью удержать не сумели. Спустя минутуогорчил Беспалова, асделал счёт 3:1. В третьем периоде москвичи отыграли одну шайбу, но «Трактор» сумел удержать победу.После матча исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» посетовал на длинную выездную серию своей команды. «Шестой подряд матч на выезде — это сумасшедший дом. Очень тяжёлая серия как в физическом плане, так и эмоциональном, потерпели шесть поражений, все в одно лукошко», — заявил Ярушкин.В Магнитогорске прервалась шестиматчевая победная серия «Торпедо». Нижегородцы первыми забили —огорчилуже на четвёртой минуте встречи. Вскоресчёт сравнял. Во втором периоде гости завладели преимуществом и вырвались вперёд. Спустя пять минутсделал счёт 2:2.В третьем отрезке встречи зрители шайб не дождались, зато стали свидетелями эффектного силового приёма Платонова против Желдакова, после которого заградительное стекло разбилось вдребезги.Встреча плавно перетекла в овертайм, гдес передачи Мозякина забил победную шайбу. Таким образом, капитан «Магнитки» стал первым игроком в истории лиги, набравшим 700 очков. На данный момент 35-летний хоккеист — лучший снайпер и бомбардир в истории КХЛ (323+377).Петербургские «армейцы» одержали пятую подряд победу, с крупным счётом обыграв дома «Сибирь».вывел свою команду вперёд уже на первой минуте встречи.В первом периоде Плотников получил нелепую травму. Форвард ехал спиной, наткнулся на игрока гостей и неудачно приземлился на лёд. Сергей не смог самостоятельно покинуть площадку, не вернулся на лёд и во втором периоде. После перерыва новосибирцы сумели дважды потревожить ворота Коскинена, на что Дацюк и Гусев мигом ответили заброшенными шайбами. В конце периода Артюхин грубо сфолил на Тихонове, нанеся колющий удар в пах, и отправился отдыхать до конца встречи.В заключительном периоде хозяева трижды реализовали большинство, а точку в матче поставил Дадонов, оформив дубль. Петербургскому клубу осталось забить одну шайбу, чтобы повторить рекорд КХЛ по количеству голов в регулярном чемпионате.Новокузнецкая команда потерпела 11-е поражение подряд, уступив в гостях «Северстали». Хозяева с первых минут встречи завладели преимуществом, почти в три раза перебросав соперника в первом периоде (17 против 6).Правда, счёт череповецкая команда открыла только во втором периоде — постарался. А в заключительной двадцатиминуткесчёт удвоил. Третья шайба влетела уже в пустые ворота гостей, а Коварж записал на свой счёт второй «сухарь». Благодаря победе над «Кузней» подопечныеподнялись на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя «Спартак».Братиславская команда на своём льду обыграла «Югру». Уже в первом периоде подопечные Милоша Ржиги вырвались вперёд стараниями Жиги Еглича. А Джонатан Чичу и Игорь Мусатов увеличили преимущество хозяев. Команда Андрея Разина оживилась лишь в концовке встречи, забросив две шайбы за три минуты. Однако «Слован» сумел удержать победный счёт. Братиславцы продолжают бороться за плей-офф.