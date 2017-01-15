Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Хоккей. Итоги дня. 15 января 2017 года. Обзоры матчей, видео
Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru
Текст: Дарья Тубольцева

Артюхин подвёл «Сибирь», а Мозякин набрал 700 очков в КХЛ

«Спартак» в шестой раз подряд проиграл, Мозякин набрал 700-е очко в КХЛ, СКА в шаге от рекорда, а сборная Запада выиграла Кубок Вызова.
15 января 2017, воскресенье. 22:15. Хоккей

Сборная Запада в серии буллитов одолела Восток на Кубке вызова


В Уфе завершился Кубок вызова молодёжной хоккейной лиги. Победу в нём одержала сборная Запада, в буллитной серии взявшая верх над командой Востока — 2:1.

В составе сборной Востока единственный гол на счету Антона Ковалёва. У команды Запада заброшенной шайбой сумел отметиться Андрей Алтыбармакян, также реализовавший победный буллит в серии послематчевых бросков.
МХЛ - Кубок Вызова. Кубок Вызова 2017
15 января 2017, воскресенье. 11:30 МСК
Сборная Востока
1 : 2 0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1
Сборная Запада
0:1 – Алтыбармакян (Подлубошнов, Кривошеев) – 03:47 (5x5), 1:1 – Ковалёв (Цулыгин) – 54:55 (5x5), 1:2 – Алтыбармакян – 65:00 ( ПБ)
По итогам матча специальная комиссия определила четырёх игроков МХЛ, которые примут участие в Матче звёзд КХЛ. Ими стали защитник «Толпара» Кирилл Цулыгин (0+1) и нападающий «Омских Ястребов» Антон Ковалёв (1+0) от Востока. Запад на Матче звёзд представят нападающий «Серебряных Львов» Андрей Алтыбармакян (1+0 и буллит) и форвард «Красной Армии» Павел Подлубошнов (0+1).

После матча нападающий «Серебряных Львов» и команды Запада Андрей Алтыбармакян не скрывал эмоций
по поводу своего участия в Матче звёзд КХЛ.

«Я очень рад, что попал на Матч звёзд, хочется сыграть с этими звёздами, большими профессионалами. В раздевалке я бы хотел сесть между Ковальчуком и Дацюком.

Тренировки СКА в Санкт-Петербурге смотреть не получается, так как мы базируемся в «Юбилейном». В команде сложно кого-то выделить, но мне нравится Вадим Шипачёв, а раньше в КХЛ я следил за Александром Радуловым», — заявил Алтыбармакян.

→ C Кубка Вызова на Матч звёзд! Как Алтыбармакян обскакал Манукяна

Шестое поражение «Спартака», первая шайба Новотны


Красно-белые всё никак не могут победить в 2017 году. На этот раз подопечные Алексея Ярушкина проиграли в Челябинске. Хозяева могли забить уже на первых минутах матча, но Беспалов дважды выручил спартаковцев. В конце первого периода «Трактор» вырвался вперёд — Иржи Новотны забил первую шайбу после возвращения в челябинский клуб.
КХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2017, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
3 : 2 1:0, 2:1, 0:1
Спартак
Москва
1:0 – Новотны (Бородкин, Якуценя) – 17:42 (5x5), 1:1 – Радил (Стэплтон, Стоа) – 25:04 (5x5), 2:1 – Белов (Шинин) – 26:54 (5x5), 3:1 – Пеньковский – 31:57 (5x5), 3:2 – Шмелёв (Потапов, Лещенко) – 46:54 (5x4)
После перерыва гости сумел сравнить счёт, однако ничью удержать не сумели. Спустя минуту Николай Белов огорчил Беспалова, а Артём Пеньковский сделал счёт 3:1. В третьем периоде москвичи отыграли одну шайбу, но «Трактор» сумел удержать победу.

После матча исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» посетовал на длинную выездную серию своей команды. «Шестой подряд матч на выезде — это сумасшедший дом. Очень тяжёлая серия как в физическом плане, так и эмоциональном, потерпели шесть поражений, все в одно лукошко», — заявил Ярушкин.

Волевая победа «Магнитки» и очередной рекорд Мозякина


В Магнитогорске прервалась шестиматчевая победная серия «Торпедо». Нижегородцы первыми забили — Григорий Желдаков огорчил Илью Самсонова уже на четвёртой минуте встречи. Вскоре Томми Сантала счёт сравнял. Во втором периоде гости завладели преимуществом и вырвались вперёд. Спустя пять минут Данис Зарипов сделал счёт 2:2.
КХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3 : 2 1:1, 1:1, 0:0, 1:0
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Желдаков (Даугавиньш, Батлер) – 03:21 (5x5), 1:1 – Сантала (Филиппи) – 07:26 (5x4), 1:2 – Макмиллан (Галузин, Осипов) – 33:29 (5x5), 2:2 – Зарипов (Ли) – 38:08 (5x5), 3:2 – Ли – 62:34 (3x3)
В третьем отрезке встречи зрители шайб не дождались, зато стали свидетелями эффектного силового приёма Платонова против Желдакова, после которого заградительное стекло разбилось вдребезги.
Встреча плавно перетекла в овертайм, где Крис Ли с передачи Мозякина забил победную шайбу. Таким образом, капитан «Магнитки» стал первым игроком в истории лиги, набравшим 700 очков. На данный момент 35-летний хоккеист — лучший снайпер и бомбардир в истории КХЛ (323+377).

СКА разгромил «Сибирь», Плотников получил травму


Петербургские «армейцы» одержали пятую подряд победу, с крупным счётом обыграв дома «Сибирь». Евгений Дадонов вывел свою команду вперёд уже на первой минуте встречи.
КХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2017, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
6 : 2 1:0, 2:2, 3:0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Дадонов – 00:58 (5x5), 1:1 – Окулов (Полашек, Миловзоров) – 27:26 (5x5), 1:2 – Кемппайнен (Артюхин) – 31:23 (5x5), 2:2 – Тихонов (Дацюк, Ковальчук) – 32:05 (5x5), 3:2 – Гусев (Шипачёв) – 32:39 (5x5), 4:2 – Каблуков (Ковальчук, Белов) – 44:21 (5x4), 5:2 – Шипачёв (Дадонов, Гусев) – 45:40 (5x4), 6:2 – Дадонов (Гусев, Шипачёв) – 51:55 (5x5)


В первом периоде Плотников получил нелепую травму. Форвард ехал спиной, наткнулся на игрока гостей и неудачно приземлился на лёд. Сергей не смог самостоятельно покинуть площадку, не вернулся на лёд и во втором периоде. После перерыва новосибирцы сумели дважды потревожить ворота Коскинена, на что Дацюк и Гусев мигом ответили заброшенными шайбами. В конце периода Артюхин грубо сфолил на Тихонове, нанеся колющий удар в пах, и отправился отдыхать до конца встречи.

В заключительном периоде хозяева трижды реализовали большинство, а точку в матче поставил Дадонов, оформив дубль. Петербургскому клубу осталось забить одну шайбу, чтобы повторить рекорд КХЛ по количеству голов в регулярном чемпионате.

«Северсталь» опередила «Спартак»


Новокузнецкая команда потерпела 11-е поражение подряд, уступив в гостях «Северстали». Хозяева с первых минут встречи завладели преимуществом, почти в три раза перебросав соперника в первом периоде (17 против 6).
КХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
3 : 0 0:0, 1:0, 2:0
Металлург Нк
Новокузнецк
1:0 – Ежов (Трунёв, Кагарлицкий) – 35:05 (4x4), 2:0 – Уилсон (Хацей, Угаров) – 45:55 (5x5), 3:0 – Хацей (Монахов) – 59:06 (en)
Правда, счёт череповецкая команда открыла только во втором периоде — постарался Денис Ежов. А в заключительной двадцатиминутке Клэй Уилсон счёт удвоил. Третья шайба влетела уже в пустые ворота гостей, а Коварж записал на свой счёт второй «сухарь». Благодаря победе над «Кузней» подопечные Александра Гулявцева поднялись на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя «Спартак».


→ Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От ЦСКА до «Северстали»

Четвёртая подряд победа «Слована»


Братиславская команда на своём льду обыграла «Югру». Уже в первом периоде подопечные Милоша Ржиги вырвались вперёд стараниями Жиги Еглича. А Джонатан Чичу и Игорь Мусатов увеличили преимущество хозяев. Команда Андрея Разина оживилась лишь в концовке встречи, забросив две шайбы за три минуты. Однако «Слован» сумел удержать победный счёт. Братиславцы продолжают бороться за плей-офф.
КХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2017, воскресенье. 19:30 МСК
Слован
Братислава
3 : 2 1:0, 1:0, 1:2
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 – Еглич (Чичу, Серсен) – 04:42 (5x4), 2:0 – Чичу (Таффе, Серсен) – 32:03 (5x4), 3:0 – Мусатов (Суровы, Чипчура) – 51:37 (5x5), 3:1 – Алексеев (Беляев, Кулик) – 51:48 (5x5), 3:2 – Королёв (Лапенков, Кулик) – 54:39 (5x5)

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
ХК Металлург Мг ХК Металлург Нк ХК Северсталь ХК Сибирь ХК СКА ХК Слован ХК Спартак ХК Трактор ХК Югра Сергей Мозякин Видео Кубок Вызова - Хоккей Обзор главных хоккейных событий дня
Новости. Хоккей
15 января 2017, воскресенье
22:59 Францоуз: для меня лучше, когда много бросают, это держит в тонусе
22:38 Воспитанники детского центра помощи побывали в раздевалке «Северстали»
22:14 Кронвалль: нужно забраться выше в таблице, чтобы чаще играть дома в плей-офф
21:52 «Слован» взял верх над «Югрой», команда одержала четвёртую победу кряду
21:23 Желдаков: хоккей был интересный, но в овертайме «Торпедо» чуть-чуть не повезло
20:59 Самсонов: есть кое-какие огрехи, но постепенно набираю форму
20:39 Белоглазова: скоро женская сборная будет обыгрывать команды Канады и США
20:19 Налимов: удача отвернулась от «Сибири», но у нас хорошие шансы на плей-офф
20:13 Гулявцев: тяжёлая игра, «Кузня» хотела реабилитироваться после поражения от СКА
20:05 Бердников: без голов нет побед, а «Кузня» пыталась завести шайбу в пустые ворота
19:54 Зуб: СКА посвящает эту победу Валентину Быстрову
19:49 Тихонов: удаление Артюхина — ключевой момент матча СКА — «Сибирь»
19:47 Скабелка: семь минут большинства для СКА – это новогодний подарок
19:43 Знарок: пока не скажу, что с Плотниковым, Войнов тоже травмирован
19:42 И. Воробьёв: первый раз сыграли овертайм «3 на 3» — зрелище интересное
19:30 СКА побил клубный рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате
19:27 СКА дома уверенно обыграл «Сибирь», добыв пятую победу кряду
19:23 «Кузня» уступила «Северстали», поражение стало для Новокузнецка 11-м подряд
19:02 Новотны: «Трактору» очень была нужна эта победа после двух домашних поражений
18:52 Щербатов: хочу сделать историю, став первым израильским хоккеистом в КХЛ
18:48 Гатиятулин: после поражений у игроков «Трактора» пропала уверенность
18:41 Ярушкин: шестой подряд матч «Спартака» на выезде сумасшедший дом
18:37 СКА — «Сибирь»: форвард гостей Артюхин получил «5+20» за удар в пах Тихонову
18:35 Скудра: хорошо сыграли против чемпиона, но где-то подводила дисциплина
18:04 В матче «Магнитки» и «Торпедо» было разбито стекло во время силового приёма
17:46 Форвард Сергей Мозякин стал первым игроком, набравшим 700 очков в КХЛ
17:39 Форвард СКА Плотников получил травму в матче с «Сибирью»
17:37 «Магнитка» обыграла «Торпедо» в овертайме, прервав победную серию соперника
17:16 Трубачёв: Трунёв вышел на новый уровень и понимает, что его непросто удержать
16:52 «Спартак» уступил «Трактору» в Челябинске, поражение стало уже шестым подряд
16:25 Рафф: «Даллас» проспал стартовое вбрасывание, подарив сопернику выход «2 в 1»
16:06 СКА и «Сибирь» определились с составами на матч в Санкт-Петербурге
15:52 Ковалёв: расстроился, что не поехал на МЧМ, а Матч звёзд — что-то невероятное!
15:46 Алтыбармакян: в раздевалке на Матче звёзд хочу сесть между Дацюком и Ковальчуком
15:44 Цулыгин: не хочу загадывать, сумею ли привлечь внимание Захаркина на Матче звёзд
15:29 Подлубошнов: вершиной карьеры будет Матч звёзд НХЛ
15:25 Патрик Лайне посетил день рождения 8-летнего болельщика «Виннипега»
15:18 «Амур» — «Динамо» (Рига): видео лучших моментов
15:16 «Витязь» — «Ак Барс»: видеообзор
15:07 Видео. «Локомотив» — «Нефтехимик»
14:56 Игинла: у нас не было с Маклеодом личных проблем, просто он предложил подраться
14:29 Сборная Запада в серии буллитов одолела Восток на Кубке вызова
14:22 Маклеод: подрался с Игинлой, хотя мы хорошие друзья — это просто бизнес
14:01 Ковалёв, Цулыгин, Подлубошнов и Алтыбармакян примут участие в Матче звёзд КХЛ
13:58 Ушёл из жизни ветеран СКА Валентин Быстров
Все новости RSS
Сколько очков наберёт Александр Овечкин за карьеру в НХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+