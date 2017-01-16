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175 лет назад 2016
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Хоккей. Превью игрового дня КХЛ. 16 января 2017 года
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

«Ак Барс» проиграет 5-й матч подряд, «Салават» оступится в Астане

Московское «Динамо» выиграет в седьмой раз подряд, «Барыс» превзойдёт у себя дома «Салават», а «Йокерит» продолжит проигрывать.
16 января 2017, понедельник. 09:00. Хоккей

«Амур» — «Йокерит»


Финская команда в последнее время находится в спаде. «Шуты» потерпели два домашних поражения от «Лады» и «Северстали» и поехали на выезд, но и там они счастья не снискали. На Дальнем Востоке они проиграли «Куньлуню» и «Адмиралу», чем явно не упростили для себя задачу по выходу в плей-офф. «Амур» же наоборот, предыдущие два матча выиграл. Причём, подопечные Мартемьянова в течение этих двух встреч ни разу не пропустили, что случилось с ними впервые за весь этот сезон. В такой ситуации победа больше нужна клубу из Хельсинки, но поймавший кураж Юха Метсола может помешать своим соотечественникам.

Наш прогноз: «Амур» поймал кураж и не упустит победу.

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«Адмирал» — «Динамо» (Минск)


Одновременно с игрой в Хабаровске стартует встреча во Владивостоке, где «Адмирал» примет минское
«Динамо». Недолгая история противостояния между этими командами пока складывается в пользу «моряков»: они выиграли пять матчей из семи, а в ноябре 2016 года нанесли минчанам у них дома чувствительное поражение со счётом 0:3. Подопечные Вудкрофта в своём предыдущем матче в Китае смогли прервать трёхматчевую серию из поражений, выиграв у «Куньлуня» по буллитам, так что к игре с дальневосточниками они подходят в приподнятом настроении. У «Адмирала» в лазарете находятся Глухов, Конев, Мнацян и Фисенко, в то время как за «Динамо» не сыграет Клинкхаммер.

Наш прогноз: в равной борьбе победу вырвут гости.

«Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» (Рига)


«Куньлунь» является фаворитом этой встречи. Хозяева борются за попадание в свой первый в истории розыгрыш Кубка Гагарина, в то время как рижане уже давно турнирную мотивацию утеряли. Команда Сейейса проиграла в последнем матче «Амуру» со счётом 0:5, до этого, правда неожиданно переиграв в гостях «Адмирал». Подопечные Юрзинова-младшего неровно проводят домашнюю серию, выиграв всего один матч из четырёх, так что, им надо порадовать пекинских зрителей.

Наш прогноз: победа достанется «Куньлуню».
Подопечные Юрзинова-младшего неровно проводят домашнюю серию, выиграв всего один матч из четырёх, так что, им надо порадовать пекинских зрителей.

«Барыс» — «Салават Юлаев»


Главный вопрос, который касается команды гостей — насколько быстро она сумела прийти в себя после домашнего разгрома от «Торпедо» со счётом 1:6. После той игры Захаркин даже признался, что, по его мнению, команда вовремя получила по шапке. Прийти в себя после такого удара необходимо очень быстро, ведь следующий соперник у «Салавата» — «Барыс», который будет сверхмотивирован на то, чтобы выиграть. Мотивирован он будет борьбой за попадание в кубковую восьмёрку, а также, реабилитироваться на глазах у своих поклонников за гостевое поражение от «Слована» со счётом 1:4.

Наш прогноз: «Барыс» победит в упорной борьбе.

«Локомотив» — «Лада»


И в этой встрече хозяева будут однозначными фаворитами. Ведущую роль у ярославцев играет первое, так называемое легионерское звено, которое является одним из самых заметных в лиге. Хозяева сейчас в полном порядке, в то время как «Лада» в последней игре потерпело крайне неприятное гостевое поражение от московского «Динамо» со счётом 0:5. У «Локомотива» участия в игре не примут Апальков и давно травмированный Коршков, а в лазарете у гостей находятся Маленьких и Стрельцов.

Наш прогноз: «Локомотив» одержит уверенную победу.

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«Динамо» (Москва) — «Ак Барс»


В центральном поединке дня между собой сойдутся московское «Динамо» и «Ак Барс». Бело-голубые не проигрывают уже на протяжении шести встреч, а два последних матча подопечные Орешкина выиграли с суммарным счётом 9:0. А у казанцев картина совершенно другая — они проиграли четыре предыдущих матча подряд. Впрочем, по мнению главного тренера команды Зинэтулы Билялетдинова, в её игре сейчас больше позитива, чем негатива, а основной проблемой является большинство. Оно и понятно: «Ак Барс» не смог реализовать последние четырнадцать имевшихся у него попыток. Все предпосылки ведут к тому, что динамовцы продолжат свою победную серию.

Наш прогноз: победа останется за москвичами.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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