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175 лет назад 2016
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Александр Овечкин
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Овечкин и Кузнецов обошли Бобровского. «Вашингтон» — первый в НХЛ

Клуб Александра Овечкина одержал девятую победу подряд, обыграв дома «Филадельфию» и возглавил таблицу лиги.
16 января 2017, понедельник. 09:45. Хоккей

«Вашингтон» вышел на первое место в лиге


НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2017, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
5 : 0 0:0, 1:0, 4:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Бураковски – 29:08 (5x4), 2:0 – Уильямс (Юханссон, Кузнецов) – 41:36 (5x5), 3:0 – Нисканен (Овечкин, Бекстрём) – 43:20 (5x5), 4:0 – Нисканен (Уилсон, Бигл) – 45:47 (5x5), 5:0 – Уильямс (Бекстрём, Орпик) – 46:36 (5x5)

«Столичные» постепенно набирают ту игровую форму, которая должна позволить команде успешно выступить в плей-офф. Домашний матч «Вашингтона» с «Филадельфией» стал триумфом тренерской мысли Барри Тротца, который смог привить «Кэпиталз» любовь к надёжным действиям в обороне, и одновременно не испортил атакующего стиля, в который привыкли играть «столичные». В первом периоде хозяева прилично уступили «лётчикам» в бросковой активности (13 – 5 в пользу «Флайерз»), однако единственный созданный опасный момент у ворот голкипера Стива Мэйсона был реализован: Бураковски подкараулил ошибку защитника Дель Зотто и открыл счёт. Именно эта шайба оказалась для «Вашингтона» победной.


Вторая двадцатиминутка прошла в плотной равной борьбе, а качественно закрепить успех «Вашингтону» удалось в начале третьего периода. За отрезок в пять минут в воротах «Филадельфии» побывало четыре шайбы, после чего тренерский штаб «оранжевых» принял решение заменить вратаря. Главными героями у «Кэпиталз» стали нападающий Джастин Уильямс и защитник Мэтт Нисканен, каждый из которых оформил по голевому дублю. Первый гол Нисканена стоит отметить особо: он был забит после потрясающего розыгрыша в касание с участием Овечкина и Бекстрёма.


«Вашингтон» одержал девятую победу подряд, в четвёртый раз за последние 5 встреч не пропустил ни одной шайбы и вышел на первое место в НХЛ. «Коламбус», который долго время лидировал, отстал на одно очко, но Бобровский и компания могут вернуть себе первую строчку за счёт матча в запасе. «Мы начали жать на газ слишком рано? Нет, я так не думаю. Первая половина сезона была не очень хорошей. Сейчас у нас идут победы, но есть над чем работать, наша цель состоит в улучшении собственных взаимодействий. Победы не стоит принимать как должное. Надо оставаться скромными и придерживаться трудовой этики. Президентский кубок и прочие вещи лично меня не волнуют. Я не очень слежу за таблицей до того, как начнётся плей-офф», — заявил Никлас Бекстрём, которому на торжественной церемонии перед игрой владелец клуба Тед Леонсис вручил золотую клюшку в честь пятисотой голевой передачи.

Кроме «Коламбуса» и «Вашингтона» в текущем сезоне серией из девяти побед подряд были отмечены «Миннесота» (декабрь) и «Филадельфия» (конец ноября – середина декабря). Второй раз в истории НХЛ три команды с такими победными сериями «рубятся» в одном дивизионе, и борьба за первую строчку в Столичном подразделении обещает быть жаркой до самого конца.

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«Миннесота» — первая на Западе


НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2017, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
2 : 3 1:0, 1:2, 0:1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Кейн (Анисимов, Панарин) – 04:33 (5x5), 2:0 – Кейн (Анисимов) – 24:16 (5x5), 2:1 – Нидеррайтер (Гранлунд, Бродин) – 26:23 (5x4), 2:2 – Стюарт (Шрёдер, Сутер) – 31:00 (5x5), 2:3 – Поминвилль (Сканделла) – 45:08 (5x5)

«Чикаго» впервые за долгое время уступил формальное лидерство в Западной конференции, неудачно сыграв дома с «Миннесотой». Усилиями Патрика Кейна, оформившего к 25-й минуте матча голевой дубль, «чёрные ястребы» уверенно владели инициативой, но нынешняя форма «дикарей» позволила отыграть этот дефицит.


Уверенная игра вратаря Девана Дубника (33 сейва) помогла «Миннесоте» почувствовать уверенность, и ещё до второго перерыва хоккеисты «Уайлд» восстановили равновесие. В третьем периоде Джейсон Поминвилль обескуражил голкипера хозяев Кроуфорда, удачно подкараулив отскок от лицевого борта, и его бросок в пустой угол принёс гостям восьмую подряд победу над «Чикаго»: «Миннесота» неизменно обыгрывает «Блэкхоукс» в «регулярках», начиная с сезона-2014/15. «Обыграть такого соперника восемь раз подряд – это действительно круто. Я не понимаю, как это вообще возможно. Я бы хотел, чтобы у меня появилось такое знание ещё пару лет назад», — откровенно признал главный тренер «Уайлд» Брюс Будро.

Стоит добавить, что Артём Анисимов отметился ассистентским дублем, прервав свою засуху из четырёх матчей подряд без набранных очков, а Артемий Панарин сделал одну передачу, которая стала четвёртым (2+2) результативным баллом в пяти последних матчах.

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«Блюзмены»: четыре очка в Калифорнии


НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2017, понедельник. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
1 : 2 0:0, 0:1, 1:0, 0:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Берглунд (Фаббри, Перрон) – 31:03 (5x5), 1:1 – Ракелль (Гецлаф, Хольцер) – 45:11 (5x5), 1:2 – Берглунд (Шварц) – 60:51 (3x3)

«Сент-Луис» завершил выездное турне по Западному побережью в неплохом настроении. После обидного поражения от «Лос-Анджелеса» «музыканты» всухую обыграли «Сан-Хосе», а удачным завершением выезда по «золотому штату» стала характерная победа над «Анахаймом». Главным героем встречи стал силовой форвард «Блюз» Патрик Берглунд, забивший оба гола гостей: в середине первого периода он открыл счёт, удачно поборовшись на чужом пятачке, а на старте овертайма он же его «закрыл», замкнув великолепный пас Джейдена Шварца.

«В настоящее время наш уровень ответственности и уровень конкуренции стали намного выше. Это позволяет нашей команде вытаскивать вот такие трудные матчи. Что касается Берглунда, то он здорово борется за шайбу, ведёт сражение в углах и на пятачке. Думаю, что это его фирменная игра, в которой он успешен», — сказал главный тренер «Сент-Луиса» Кен Хичкок.


Эта победа позволила «блюзменам» прервать серию из 10 поражений подряд на льду Хонда-центра», где «утки» с 2009 года неизменно побеждали «Сент-Луис». Стоит добавить, что Наиль Якупов в пятый раз подряд попал в основной состав, выходя на лёд во втором звене вместе с Йори Лехтеря и Владимиром Тарасенко, но никто из этой тройки очков набрать не сумел.

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Невезучий «Ванкувер»


НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2017, понедельник. 03:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1 : 2 0:0, 1:1, 0:0, 0:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Эрикссон (Седин, Седин) – 26:31 (5x5), 1:1 – Куинси (Сиверсон, Беннет) – 36:57 (5x5), 1:2 – Холл (Зейджак) – 61:28 (3x3)

Хоккеисты «Кэнакс» потерпели четвёртое поражение подряд, причём три последних проигрыша случились у «Ванкувера» вне основного времени: «Нэшвиллу» и «Нью-Джерси» команда Никиты Трямкина уступила в овертайме, а «Филадельфия» обыграла соперника в серии буллитов. Равная, упорная игра с «дьяволами» принесла успех гостям, когда на второй минуте дополнительного времени Тейлор Холл и Деймон Сиверсон убежали в острую контратаку, поставив эффектную точку. «Команда сражается – в этом я вижу большой плюс. Многие молодые парни вносят солидный вклад в игру. Конечно, мы разочарованы тем, что вновь не смогли взять два очка, но уровень нашей конкуренции мне понравился», — сказал главный тренер «Ванкувера» Уилли Дежарден.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Ванкувер Кэнакс Вашингтон Кэпиталз Миннесота Уайлд Сент-Луис Блюз Чикаго Блэкхоукс Александр Овечкин Владимир Тарасенко Наиль Якупов
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