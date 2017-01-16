Филатов: никакой эйфории нет, помню, что ещё в мае был без клуба

«После четырёх голов тренер подкалывал: «Ты уже забил как за последние два сезона!»

Когда в партнёрах были Макаров и Хартикайнен, то с их передач мог забить, даже находясь не в лучшем состоянии.

«Я повзрослел, начал жить правильно»

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Никита Филатов в гостях у «Чемпионата»

«Только рад, что остался в «Ладе» до конца сезона»

«Играть по 6-7 минут в КХЛ или не играть? Выбрал бы не играть»

На фоне того, что всё легко давалось, была эйфория, совершенно неправильная оценка ситуации.

«Будь Капризов канадцем, то шума было бы в десять раз больше»

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Никита Филатов в гостях у «Чемпионата»

«Уже 26 лет? А я говорю – всего 26»

«Юрзинов верил в меня, несмотря на неправильное отношение к хоккею»

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Никита Филатов в гостях у «Чемпионата»

«На разговоры о фарм-клубе я думал: «Вы что, с ума сошли?»

Года четыре назад просил бы обмен в «Лас-Вегас». Пошёл бы даже на понижение зарплаты.

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Никита Филатов в гостях у «Чемпионата»

Карьера одного из самых талантливых российских хоккеистовв последние сезоны складывалась не лучшим образом. Казалось, что хоккеист совсем затерялся, но женитьба, изменение отношение к делу, правильный тренер смогли вернуть форварда российскому хоккею. В нынешнем сезоне в активе Филатова 34 (16+18) очка в 48 играх за «Ладу».В интервью «Чемпионату» Никита рассказал о переменах в своей жизни, отразившихся на его игре, вспомнил про времена в Северной Америке, ЦСКА и «Салавате Юлаеве».— Есть ряд вещей, необходимых любому хоккеисту. Не важно, какого он уровня и способностей. Ты сам себя готовишь, отвечаешь за свои успехи, форму, психологическое состояние. Но есть такие вещи, как доверие тренера, подходящая система игры, партнёры. Это реальность. В моём случае мне повезло, что попал в «Ладу» к Аболсу, в удобные и комфортные условия.— Не только. Естественно, что он, будучи главным тренером, доверил мне много игрового времени, на какие-то ошибки закрывал глаза. Бывают случаи, когда ты можешь ошибиться и надолго сесть. А бывают, когда есть кредит доверия. Ты эту ошибку больше не повторяешь и продолжаешь играть. В первую очередь я благодарен руководству и ему.— У нас один раз это немножко обсудили. Когда был общий спад у команды, мы проиграли семь матчей подряд. Как только об увольнении стали писать в прессе, зашло руководство и сказало, что не надо обращать на это внимание. При всех было объявлено, что тренерский штаб в полном составе продолжит работу до конца сезона.— Скажу честно: когда в феврале прошлого сезона получил травму, до июня, когда не знал, где буду играть, был неприятный момент. Поэтому говорить сейчас о лидерстве и что всё круто – рано. Никакой эйфории нет. Просто завершившийся отрезок «регулярки» прошёл лучше всего в карьере. Первое время я получал удовольствие от того, что много играю. Потом, когда забросил четыре шайбы, начались шутки, тренер стал подкалывать: «Во, ты уже забил как за последние два сезона!». Игр 10 возвращалась уверенность. Плюсов много. Появилась вера в себя.— Конечно лучше. Но я не стал бы говорить о слабых и сильных командах. Те же команды, которые не попадают в плей-офф, – они бьются. Ребята, выходящие в первых звеньях, выходят против первого звена соперника. Набрать очки в такой команде тяжелее, чем в топ-клубе. Не говоря уж о том, что есть команды, где и четвёртые звенья – как первые по мощи. Если ты играешь 18 минут, то это не значит, что забивать и отдавать стало легко. Новокузнецк идёт последним, но может зацепиться и дать бой на выезде тому же ЦСКА. А дома обыгрывает многих. Есть стереотип, что есть слабые и сильные.— Это глобальная тема нашего хоккея. У нас же нет драфта, где выбирают Макдэвида. Он едет в Новокузнецк, и команда начинает прогрессировать. У нас же ситуация, когда покупают Капризова или Кареева с Сорокиным.— Я себя в Уфе уверенно чувствовал. Просто мой образ жизни был неправильным. И я чувствовал себя слишком уверенно, чересчур. Как на льду, так и за его пределами. Соответственно это мешало. Если бы я относился к хоккею и работе так, как сейчас, то в тех условиях, при доверии тренера и партнёрах уровня Хартикайнена и Макарова, могло бы всё пойти по-другому.— Все люди разные, у всех свои увлечения. Кто-то от этого отказывается раньше, другие – позже. Я повзрослел. Пришёл момент, до меня дошло. Да, я женился. Но если бы всё было так просто, все бы ходили в ЗАГС, апотом забивали по 20 голов. Но это не так. Всё тяжелее. Нужно осознать, поменять образ жизни, пересмотреть отношение к делу и работе. Я понял, что нужно добавлять в работе. Жизнь перешла в правильное русло.— Их было много, я же ни про кого плохо не говорил. За исключением, может быть, одного. С остальными было всё нормально, меня по делу пытались приструнить. Я всем по отдельности благодарен. Повторюсь, каждому игроку нужны определённые условия. Есть более гибкие люди, подстраивающиеся под любую концепцию. Для меня то, что я поиграл в «Торпедо» у Скудры, – огромный опыт. Я не стесняюсь говорить, что удовольствия от хоккея я там не получал вообще. Я ощущал, что шансов набирать очки, кроме большинства, у меня нет. Ты это чувствуешь и понимаешь. Концепция игры мне не подходила. Но я многому научился. Каждую игру понимал, что одна или две ошибки в первом периоде – матч для меня закончен. Ты учишься, не допускаешь их, играешь лучше в обороне. Получаешь опыт. Я там почти весь сезон отыграл во втором звене.— Все же прекрасно знают, что таких команд примерно 40% в лиге. Просто где-то два месяца, а где-то – четыре. Если вам не будут четыре месяца платить, вы себя как будете чувствовать? Неважно большая или маленькая у тебя зарплата, у тебя есть планы.Ничего близко к бойкотам не было, все прекрасно понимали, что рано или поздно нам заплатят, не было никакой паники. Конечно, пресса писала, что неудачная серия была связана с этим, но это всё не так. Любой хоккеист, тем более в такой команде, как «Лада», не может расслабиться, потому что для многих это последний шанс. И ты вышел на игру и начал плохо играть, чтобы через год вообще не играть? Это абсурд. Ты можешь только ждать.— Сейчас всё отлично.— В этой ситуации от меня ничего не зависело. Я был в курсе того, что происходит через агента, но так просто складывалась ситуация. Я думал, что мне лучше остаться в «Ладе» до конца сезона. Несмотря на то что было несколько вариантов, я реально хотел остаться в «Ладе», но от меня ничего не зависело. Я был только рад.— Не хотелось ничего менять, только всё успокоилось, и пошло, что было страшновато. Опять куда-то ехать, менять… В этом сезоне почувствовал, что пошли дела на поправку, хотелось доиграть спокойно. В конце концов, ощущаю большую благодарность к клубу.— Когда совсем недавно играл в ВХЛ, то хочется идти поступательно, постепенно. И мы всё ещё можем попасть в плей-офф. Перейди в другую команду, ну вот она вылетит в первом раунде, поиграю дополнительно восемь дней — это гораздо лучше?— Не могу сказать, что было какое-то давление. Подсознательно ощущаешь, что уже пора. Когда первую игру сыграл, много времени провёл, но ничего не забил и не отдал, давление возрастает. На той же предсезонке осознаёшь, что играешь много, тебе доверяют, не забиваешь игры две и понимаешь: а что тебе ещё надо? Тебе всё уже дали. Значит, только сам виноват.— Мне очень нравится, особенно после Москвы. Момент с тренировкой: в Москве могло уходить по пять часов, час туда, 2,5 часа тренировка, потом 1-1,5 часа обратно. А тут пять минут до арены, пять минут с арены. Единственный небольшой минус, что аэропорт далеко. Город очень хороший, в плане такого хоккейного удобства – супергород. Большие хоккейные традиции, нас хорошо поддерживают. Понятно, что когда плохо играешь, то освистывают. Здесь любят хоккей.— Там был ещё перепад в пять лет в другую сторону. В плане положительного, то достаточно быстро всё поменялось.— Никаких фишек не готовил, надеюсь, что конкурсы обойдут меня стороной. Очень приятно, что выбрали, добавляет уверенности, удовлетворения от сезона. Нет эйфории, что я всю жизнь мечтал. Это приятное дополнение к хорошему сезону, если бы я туда не попал, ну не попал. Сам съезжу и ребятам кепки привезу.— Там примерно всё так же, что и в «Югре». И там, и там не подошёл под концепцию, в одном случае был небольшой конфликт, в другом ничего не было.Четыре игры и там, и там, полтора месяца предсезонки и обмен. Не подошёл и не подошёл. Это просто какой-то непонятный период, где мне было непонятно, зачем меня брали. У меня никаких нет претензий, ни разочарований. И там, и там отличная команда, отличный город. Такой период. Странный.— У меня нет претензий к «Динамо», мы нормально расстались. Сыграл 21 игру, среднее время 8 минут. Меня так использовали, к себе был спокоен, потому что за 8 минут делал максимум того, что мог сделать за матч. Для меня в тот момент ВХЛ была супер. Играть вот так по 6-7 минут в КХЛ или не играть вообще — я бы выбрал не играть. Очень тяжело психологически. Играешь мало, выполняешь ту роль, которую до этого практически не приходилось. Тяжело даже победам радоваться, потому что не чувствуешь своей причастности.Когда в ВХЛ отправили, то я агенту сказал: если обменивать не собираются, то пусть оставляют в Вышке до конца сезона, я там играл, не уходил со льда. На фоне того, что было грустно в первой команде, здесь всё было здорово. Может, не такие комфортные условия в плане передвижений, но играл много и коллектив отличный.— Конечно, смотрел полуфинал и матч за третье место.— Здесь вам, журналистам, виднее. Вы можете это сравнивать. На самом деле, это абсолютно нормальная ситуация. Если бы Кирилл Капризов был канадцем, то шума было бы раз в десять больше. Я посмотрел несколько матчей, и в них он был наголову сильнее всех, это был сильнейший нападающий турнира. То, как он стал играл после возвращения с МЧМ, это лишний раз доказывает. Отличный хоккеист растёт, дай ему бог, так что всё заслуженно.— Первый чемпионат мира был сильным в плане эмоций, потому что я попал в сборную, где ребята были на два года старше меня. Все турниры разные. Моя роль отличалась на каждом МЧМ, поэтому непросто давать какие-то характеристики. Жаль немного, что последний турнир оказался неприятным, но два первых прошли успешно.— Что произошло? Конфликт. Ни о чём не жалею. Единственное, мне не надо было говорить об этом в прессе, но не я первым вынес это в СМИ.— Я не могу об этом жалеть. Тренеров не выбирают. Со стороны кажется, что это очень квалифицированный специалист, потому что из года в год у него есть результат вне зависимости от наличия звёздных игроков. Плюс ребята отзываются очень тепло о нём, это много значит.— Скорее, нет. Есть какие-то мелкие вещи, но если они не соблюдаются, то никакой паники у меня нет. Конёк завязываю с левой ноги. Как-то раз шнурок порвался, и я завязал первым правый – ничего в моей жизни от этого не поменялось.— Вот видите, а кто-то говорит: тебе уже 26, и это конец. Я почему-то думаю, что ещё впереди много всего. И определённо стоит продолжать работать.— Сейчас я об этом вообще не думаю. Я ещё в мае без команды сидел, так что хочется идти шаг за шагом. Никакой эйфории у меня нет. Вроде бы, неплохо сыграл 45 матчей, но я не считаю, что что-то феноменальное совершил. Конечно, на фоне того, что я показывал раньше, это существенно лучше. Но говорить о каком-то крутом уровне игры или нереальном сезоне, нельзя. В моём случае это хороший сезон, особенно если сравнивать с тем, как прошли предыдущие пару лет. Если мне удастся этот сезон закончить на такой же ноте, то это будет хороший мост для следующего года.— Нынешний, в «Ладе». По всем параметрам. Этих параметров гораздо меньше, чем в предыдущих контрактах, поэтому и запоминается— Полностью. Я Сергея Наильевича знаю с самого детства, потому что он был директором СДЮШОР ЦСКА. Я его очень уважаю и к его мнению прислушиваюсь. Да и сам понимаю, что так оно и есть. Лучше это признать, чем обманывать себя или утешать.— Очень комфортно было при Юрзинове в «Салавате». Чувствовалось определённое доверие, хотя я не играл каких-то бешеных минут. Играл по 14-15 минут за матч, но внутренне ощущалось доверие, доброе отношение. Я понимал, что Владимир Владимирович верит в меня, даже несмотря на то что моё отношение к хоккею в тот момент было не самым правильным. И от этого я ещё больше пропитывался уважением. С одной стороны, он верил меня как в хоккеиста, а с другой, боролся с тем, что я был не очень правильным спортсменом.— Не могу сказать, что там было как-то особенно комфортно. Просто я тогда много играл. А комфортно было у Юрзинова и, естественно, в «Ладе».— Сейчас уже без разницы. Раньше, конечно, были любимые места. Ну а что? Приезжаешь в отель, ложишься спать, просыпаешься, едешь на раскатку. Где-то отель чуть лучше, где-то чуть хуже. Нравится прилетать туда, куда меньше по времени лететь.— Если вы студент, то совмещать, наверное, можно. И не без успеха. А когда ты профессиональный хоккеист и в лучшем случае 10 матчей из 60 находишься в форме – это, прямо скажем, не очень хорошо. Когда у меня в партнёрах были Макаров и Хартикайнен, то с их передач мог забить, даже находясь не в лучшем состоянии.— Да, конечно. Знаете, наверное, я слишком рано туда уехал. У нас зачастую говорят, что незнание языка может осложнить игроку карьеру. Это не так. Я когда уезжал, отлично знал английский язык, был очень коммуникабельным. Но психологически был не готов туда ехать. На разговоры о том, что меня могут отправить в фарм-клуб, я думал: «Вы что, с ума сошли? К вам приехал суперстар, сейчас 30 забью, вы о чём говорите?». На фоне того, что всё легко давалось, была эйфория, совершенно неправильная оценка ситуации.— От обстоятельств тоже никуда не денешься. Пришёл бы в «Ладу» другой тренер – может быть, и в Пензу поехал.— Я сейчас вообще об этом не думаю. Я думаю о том, что до конца чемпионата осталось 10 игр. Весной подумаю, где продолжить карьеру. НХЛ? Я замечательно смотрю хайлайты по утрам, вот что я думаю об НХЛ.— Можно вспомнить много хороших игроков, но Альфредссон, Спецца, Карлссон, Нэш стоят особняком. И Гончар, естественно! Это самое яркое, что я могу вспомнить из тех лет, что провёл в НХЛ. Приходишь на тренировки и понимаешь, почему свитер именно этого человека поднимают под своды арены.— В том-то и дело, что у меня никогда не было никакого мандража, мол «вау, я вышел со Спеццой и Альфредссоном!». Мне всегда нравилось подмечать детали. Тот же Альфредссон за полтора месяца до сборов на каждую тренировку выходил с разными клюшками. Важно понимать, что пользоваться клюшками разного загиба и при этом играть одинаково хорошо – это космический уровень мастерства. Даниэль намеренно ставил себя в неудобные условия. Ему было уже 39 лет, а он всё пытался самосовершенствоваться.— Есть игровые майки «Оттавы» и «Коламбуса». Какие-то кепки валяются. Очень много воспоминаний. Как хороших, так и плохих.— Здесь я плохой советчик. Думаю, что в конечном итоге всё упирается в отношение к делу. Я со своей стороны наотрез отказывался идти ему на встречу, выполнять его требования. И это мы говорим о человеке, который выигрывал Кубок Стэнли и тренировал сборную Канады! Он меня пытался дрессировать в обороне, а я думал: чему меня может научить человек, который никогда не играл? Прошло пару лет, и я понял, что со мной нянчились, хотя кого-то без разговоров отправляли в фарм. Что касается Якупова, то «Сент-Луис» действительно сильная команда, там классные крайние нападающие. Наилю нужно ждать свой шанс, и он обязательно выпадет. Что я могу посоветовать? Не поступать так, как я.— Да, года четыре назад просил бы обмен туда. Пошёл бы даже на понижение зарплаты.— Не знаю, какая там система, но если это был мой последний клуб в Северной Америке, то, по идее, да. Думаю, они сейчас меня даже за компьютер отдадут кому угодно.— Там мне было совсем непросто — менталитет американцев мне не близок. Насчёт быта… В те времена мне вообще было без разницы, где жить. Сейчас везде бы себя комфортно ощущал, с женой хорошо в любом месте. Но дальше всё зависит от условий. Я был удивлён, что в Тольятти мне гораздо комфортнее, чем в родной Москве.— Конечно! От Уфы тоже остались приятные воспоминания, но с ЦСКА это не сравнить по ощущениям. Я вырос в «армейском» клубе, проводил почти всё время там с 6 до 17 лет. Такое не забывается. Это очень сильные воспоминания. Я вырос в стенах дворца ЦСКА, это много значит.— Моя карьера развивалась таким образом, что было много поводов пожалеть о чём-то. Но я так не делаю. Если буду жалеть о чём-то, то вообще беда будет. Конечно, было много хороших советов, но только с годами понимаешь, что человек тебе желал добра и действительно хотел помочь. В любой профессии человек не может реагировать на все советы, иначе всё было бы очень просто. Это звучит только: «Работай-работай-работай и будешь лучшим хоккеистом в мире». Но на деле всё не так легко.