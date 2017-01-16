«Тысячник» Овечкин и невезучий Бурмистров. Неделя наших в НХЛ

Лучший бомбардир недели – н. Александр Овечкин («Вашингтон»), 7 (3+4) очков в четырёх матчах
Капитан «Вашингтона», без сомнения, стал главным российским героем завершившейся семидневки. В домашнем матче с «Питтсбургом» Овечкин достиг и преодолел отметку в 1000 очков за карьеру, став четвёртым россиянином в истории НХЛ, кто смог это сделать. Кроме этого, Александр внёс солидный вклад в текущие успехи «столичных», которые одержали девять побед подряд и вышли на первое место в лиге. В начале недели Овечкин набрал 3 (1+2) очка в победной игре с «Монреалем», затем оформил голевой дубль в ворота «Пингвинз», а в матчах с «Чикаго» и «Филадельфией» набирал по одному баллу за результативные передачи.
Пас россиянина, который помог защитнику «Вашингтона» Мэтту Нисканену забросить свою первую шайбу в ворота «Флайерз», вызвал особое восхищение болельщиков. «Овечкин – один из лучших снайперов всех времён, но и как диспетчер он тоже очень хорош. В воскресенье он отдал одну из своих лучших передач в карьере. Я серьёзно. Вратарь «Филли» Мэйсон наверняка думал, что Овечкин будет стрелять из своего «офиса», а вместо этого Александр сделал восхитительную передачу на чистый лёд. Этим пасом Ови заставил соперников выглядеть глупо. Бекстрём получил от клуба золотую клюшку, отдав 500 голевых передач, но и у Овечкина их 457», — отметил автор блога Russian Machine Never Breaks Ян Оланд. «Когда Овечкин закончит играть, его автограф должен быть нанесён на лёд «Верайзон-центра» в левый круг вбрасывания», — добавил обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Роузен.
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н. Евгений Малкин («Питтсбург») – 2 гола, 1 передача, «-3», 2 минуты штрафа в трёх матчах
Малкин на прошедшей неделе успел побывать на второй строчке списка лучших бомбардиров, но затем был отодвинут с неё чикагским лидером Патриком Кейном. Удивительно, но на клубных делах «Пингвинз» уверенная игра россиянина почти никак не отразилась. «Питтсбург» проиграл три матча кряду, уступив «Вашингтону», «Оттаве» и «Детройту», что вызвало соответствующую реакцию у 71-го номера «стальных». «Естественно, мы не можем быть довольны тем, как идут дела. Мы проиграли три последних матча, но я уверен, что мы сможем вернуть свою игру. Нам необходимо выиграть следующие три встречи», — заявил Малкин, и в понедельник ему предстоит вести своих партнёров в очередной бой с «Вашингтоном».
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н. Евгений Кузнецов («Вашингтон») – 1 гол, 3 передачи, «+4», 2 минуты штрафа в четырёх матчах
Вместе с Овечкиным продолжает свой неплохой отрезок и Евгений Кузнецов, который обрёл нужную уверенность. В последних девяти матчах он набрал 11 (2+9) очков, но вкупе с приятными цифрами челябинец не забывает и о том, чтобы играть красиво. В матче с «Пингвинз» он выдал шикарнейший пас на Джастина Уильямса, а несколькими днями ранее отметился потрясающим сольным проходом, который завершился голом в ворота «Монреаля»
«У Кузнецова пошло его фирменное катание. В последних матчах он здорово катается, и это автоматически усилило его действия в атаке, он постоянно угрожает воротам соперников», — отметил главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц.
«Последние пять-шесть матчей Евгений был просто великолепен. Он показывает тот самый хоккей, который был у него в прошлом сезоне. Он играет так, как это нужно всем нам, это приятно видеть», — добавил голкипер «столичных» Брэйден Холтби.
«У Кузнецова в конце сезона заканчивается контракт, и летом он может стать ограниченно свободным агентом. Без сомнения, его ждёт новый щедрый договор, но вряд ли сумма контракта будет больше, чем $ 6 млн в год, как некоторые предполагали. Для «Кэпиталз» это может быть даже плюсом, поскольку любая возможность сэкономить принесёт свою пользу в сезоне-2017/18, когда в очередь за новыми соглашениями выстроится десяток игроков», — отметил обозреватель The Hockey News Джаред Клинтон.
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в. Семён Варламов («Колорадо») – 2 матча, 2 поражения, 6 пропущенных голов, 90,4% отражённых бросков
Среди российских голкиперов на прошедшей неделе главным действующим лицом был Семён Варламов, поскольку его коллега по амплуа Сергей Бобровский слегка захворал и был вынужден пропустить несколько игр. Варламов отыграл два матча подряд, защищая ворота в домашних поединках с «Нэшвиллом» и «Анахаймом», и оба раза действия россиянина можно назвать в меру успешными. Семён пропустил по 3 шайбы в каждом из матчей, не допустил грубых ошибок, но спасти «лавин» от поражений не сумел. В любом случае всё внимание болельщиков «Эвеланш» сейчас приковано не к Варламову, а к возможным обменам перед приближающимся дедлайном: среди возможных кандидатов значатся нападающий звёздный форвард Мэтт Дюшейн и центральный нападающий Натан Макиннон, которого главный тренер «посадил» на несколько смен в матче с «Предаторз».
в. Андрей Василевский («Тампа-Бэй») – 1 матч, 1 поражение, 2 пропущенных гола, 93,3% отражённых бросков
После возвращения в строй Бена Бишопа Василевский вернулся на позицию второго номера, но один матч за неделю провести сумел. Это была игра с «Коламбусом», в которой Андрей пропустил две шайбы и проиграл вратарскую дуэль Йоонасу Корписало. «Да, Бишоп вернулся, но в этом матче мы предпочли Василевского. Причины этого разные. У нас впереди долгий выезд по Западной конференции, нам нужны все парни в своих максимальных кондициях», — уклончиво сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.
Возвращение недели – н. Павел Бучневич («Рейнджерс»). 2 (0+2) очка в двух матчах
Новобранец «синерубашечников» триумфально вернулся в строй после крайне неприятной травмы спины, которая два месяца продержала Бучневича в лазарете. Россиянин провёл два матча после восстановления, и хотя в обоих «рейнджеры» потерпели поражение, вины нашего нападающего в этом не было. Павел в каждой из игр отметился голевой передачей, и если не брать в расчёт травму, то его результативная серия составляет 6 встреч (4 гола, 4 паса).
«Я видел, как Павел набирал форму в фарм-клубе после травмы. Он провёл там три матча, в первом выглядел очень хорошо, во втором и третьем – просто нормально. Мы очень рады, что Буч и другой травмированный форвард Рик Нэш вернулись в строй», — сказал главный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо.
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Отложенный дебют недели – н. Александр Бурмистров («Аризона»)
Переход из «Виннипега» в «Аризону» обернулся для центрфорварда Александра Бурмистрова настоящим приключением. Ещё 2 января «койоты» забрали россиянина с уэйвера, куда он попал после решения руководства «Джетс», однако ни одного матча за новую команду уроженец Казани пока так и не провёл. Сначала виной тому были проблемы с рабочей американской визой, из-за которых Бурмистров 10 дней находился в Ванкувере, не имея возможности приехать в Глендэйл, где базируется «Койотс». Когда же формальности с документами были улажены, все надеялись, что Бурмистров сыграет в домашнем матче со своей прежней командой – «Виннипегом», однако главный тренер «койотов» Дэйв Типпетт обнаружил, что россиянин за время вынужденного простоя растерял боевые кондиции. «После того как он потерял больше недели, Алексу потребуется время для того, чтобы набрать форму», — сказал Типпетт, и следующей вероятной датой для дебюта Бурмистрова называют 16 января, когда «Аризона» сыграет в гостях с «Эдмонтоном».
Сам Бурмистров рвался в бой уже давно. «Мне очень хотелось сыграть с «Виннипегом». Я надеюсь, что в стане «койотов» смогу начать новую жизнь, раскрыть свой потенциал. В последние годы мне это не удавалось сделать. Мне есть что доказывать. В первую очередь «Аризоне», которая должна убедиться в том, что не ошиблась, выбрав меня. Увы, 10 дней я провёл в Ванкувере, это было очень непросто. Я старался каждый день заниматься, но теперь мне нужно время, чтобы вернуть форму», — сказал Бурмистров, на счету которого 2 (0+2) очка в 23 матчах за «Джетс».
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