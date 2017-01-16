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175 лет назад 2016
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Михаил Анисин
Фото: saryarka-hc.kz
Текст: Павел Панышев

Все хиты Анисина: от афганских душманов до Стаса Михайлова

Михаил Анисин, перейдя в «Сарыарку», исполнил на льду композицию Стаса Михайлова. Вспоминаем другие известные выступления хоккеиста.
16 января 2017, понедельник. 16:15. Хоккей
28-летний нападающий Михаил Анисин, подписавший контракт с «Сарыаркой», снова радует болельщиков сольными вокальными выступлениями. Теперь его музыкальными способностями наслаждаются в Караганде. Ну а мы решили вспомнить самые известные выступления хоккеиста. Начиная с Матча звёзд и заканчивая обычной кухней в квартире.

>>> Дальше только ВХЛ? Анисин и другие нарушители режима

Сольный концерт в Караганде


После его ухода из «Кузни» многие думали, что карьера Анисина завершена, но нападающему нашли новый клуб. Правда, пришлось понизить себя в ранге и сменить КХЛ на ВХЛ. Нападающий подписал контракт с карагандинской «Сарыаркой» и уже успел не только забить шайбу за новую команду, но и исполнить свою любимую песню из репертуара Стаса Михайлова.

«Чечня в огне, здесь не Афган»


В «Кузне» Михаил Анисин и Андрей Первышин играли мало, а вот пели и нарушали режим изрядно. Чего только стоит их памятное выступление на кухне. Анисин традиционно выбрал роль блатного вокалиста, Первышин подпевал, а за гитару отвечал нападающий Андрей Таратухин. Вскоре контракты с Анисиным и Первышиным были расторгнуты. Но не за исполнение песни, а за постоянные загулы.

Сочи и «Лесоповал»


Будучи нападающим «Сочи», Михаил Анисин на официальной церемонии закрытия хоккейного сезона в конце марта 2016 года исполнил несколько душевных песен, в том числе одну из композиций группы «Лесоповал». Обошлось без пиджаков и очков, их он заменил на повседневные майку и джинсы. «День леопардов», а именно под таким девизом проходило мероприятие, удался.

Закрытие сезона в Череповце


По случаю закрытия сезона-2012/13 Анисин, выступавший в тот момент за «Северсталь», решил дать праздничный концерт и в очередной раз исполнил песню Стаса Михайлова. «Тебя оставлю я», — громко пел не только Михаил, но и собравшиеся на трибунах довольные зрители.

Трус не играет в хоккей


Перейдя в московское «Динамо» из «Витязя», Михаил блестяще выступил в плей-офф КХЛ 2012 года, став с 14 заброшенными шайбами лучшим снайпером Кубка Гагарина. Бело-голубые тогда выиграли почётный трофей, а позднее на майской торжественной церемонии закрытия сезона КХЛ хоккеист под аплодисменты спел легендарный спортивный гимн.

Оперная партия Михаила Анисина в Риге


В январе 2012 года нападающий «Витязя» Михаил Анисин исполнил оперную партию «O Sole Mio» на льду «Арены-Рига» на Матче звёзд КХЛ. Публика была в восторге, партнёры тоже, а Олег Знарок и Милош Ржига, стоявшие на тренерской скамейке команды Запада, не смогли сдержать улыбки. Получилось великолепно!

«Всё для тебя» в Чехове


В конце января 2011 года Анисин спел знаменитую песню Стаса Михайлова «Всё для тебя», покорив сердца всех хоккейных болельщиц города Чехова. Михаил поздравил людей с наступающими новогодними праздниками, выступив с концертом в чеховском торговом центре. На сей раз были и чёрные очки, и пиджак. Жажда ничто — имидж всё!

Первый день болельщика в Новосибирске


В далёком 2009 году Анисин показал себя во всей красе на первом дне болельщика «Сибири». В конце мероприятия он дал торжественный 30-минутный концерт в Новосибирске. Пел композиции Юрия Шатунова, исполнял «Как упоительны в России вечера» и ещё много чего.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Витязь ХК Динамо Москва ХК Металлург Нк ХК Сарыарка ХК Северсталь ХК Сибирь ХК Сочи Михаил Анисин Видео ВХЛ КХЛ
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