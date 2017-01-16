14 рекордов, которые могут быть побиты по итогам «регулярки» КХЛ

Мозякин побьёт рекорд Радулова по очкам
Текущая «регулярка» первая, когда в ней не принимает участие форвард Александр Радулов. В сезоне-2010/11 в составе уфимского «Салавата Юлаева» он набрал 80 (20+60) очков, что является рекордом лиги в настоящий момент. Рекордом Сергея Мозякина является 76 результативных баллов в 2009 и 2013 годах. Сейчас на счету капитана «Магнитки» 70 очков и ещё десять матчей, чтобы превзойти достижение Радулова, который сейчас выступает в НХЛ.
Борьбу за звание лучшего бомбардира и погоню за рекордом ещё продолжают два хоккеиста санкт-петербургского СКА Илья Ковальчук (66) и Вадим Шипачёв (65). В этом случае стоит отметить Шипачёва, который в отличие от Мозякина и Ковальчука сыграл на девять матчей меньше.
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Мозякин установит новый снайперский рекорд
Сергей Мозякин в этом сезоне установил уже несколько всевозможных рекордов, от новых отметок по очкам в регулярном чемпионате до лучшего снайпера в истории отечественных чемпионатов за всю историю. Он уже повторил рекорд Стива Мозеса, который в сезоне-2014/15 забросил 36 шайб за регулярный чемпионат КХЛ. Дело осталось за малым, забросит ли Мозякин хотя бы одну ещё шайбу в оставшихся 10 матчах или «промолчит»?
Ли побьёт один из самых старых рекордов лиги
Защитник «Магнитки» Крис Ли уже побил рекорд по передачам для защитников, теперь на его пути новый рубеж – рекорд по очкам для защитников. В настоящее время на счету канадского ветерана 53 (12+41) результативных балла. Рекорд же принадлежит уже казахстанцу Кевину Даллмэну, который в самый первый сезон лиги наколотил 58 (28+30) очков. У Ли ещё десять матчей и отличная возможность, чтобы набрать больше 60 очков за регулярный сезон. Снайперский рекорд Даллмэн для защитников (28 шайб) наверняка, так и останется непобитым.
Капризов побьёт рекорд Кузнецова, но не Малкина
Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов стал настоящей звездой в этом сезоне. На его счету уже 35 (17+18) очков в 40 матчах и ему осталось всего 6 результативных баллов до повторения достижения Евгения Кузнецова для игроков не старше 20-ти лет в КХЛ. Талантливого челябинца Капризов наверняка нагонит, но до другого уральца Евгения Малкина ему будет тяжело добраться. В сезоне-2005/06 Малкин набрал 47 (21+26) очков в регулярном чемпионате Суперлиги, сыграл на МЧМ, Олимпиаде и взрослом чемпионате мира.
СКА самая результативная команда в истории КХЛ
Питерским «армейцам» осталось забросить всего одну шайбу в оставшихся десяти встречах для того, чтобы повторить рекорд результативности «Салавата Юлаева» сезона-2010/11. Тогда уфимцы за 56 матчей забросили 215 шайб, а сейчас СКА за 50 игр 214 раз поражал ворота соперника. Текущая разница шайб СКА составляет «+127», и по этому показателю они тоже установят рекорд, если не начнут проигрывать всем подряд. Прошлое лучшее достижение принадлежит московскому ЦСКА — «+109» в сезоне-2014/15.
СКА и ЦСКА также имеют возможность обновить рекорд лиги по проценту набранных очков. Рекорд принадлежит ЦСКА, который в сезоне-2014/15 набрал около 77% всех очков. В том сезоне команды уже играли по 60 матчей и «армейцы» набрали 139 очков. Для повторения и улучшения рекорда СКА нужно набрать как минимум 21 очко, а ЦСКА – 25 очков в оставшихся 10 матчах.
Текущая разница шайб СКА составляет «+127» шайб, и по этому показателю они тоже установят рекорд, если не начнут проигрывать всем подряд.
Кроме этого СКА может обновить рекорд по числу побед за регулярный чемпионат, сейчас они выиграли 40 матчей. До нового достижения им необходимо выиграть все оставшиеся встречи, в случае одной осечки они лишь смогут повторить рекорд ЦСКА сезона-2014/15.
«Кузня» обновит несколько антирекордов
Новокузнецкий «Металлург» за десять матчей до конца регулярного чемпионата близок к тому, чтобы обновить несколько антирекордов лиги. Не было ещё ни одного сезона в лиге, чтобы одна из команд забрасывала меньше 100 шайб за «регулярку». В этом сезоне «Кузня» уже побила рекорд по матчам без голов за сезон, а сейчас и близка к новому достижению. Новокузнечанам нужно забросить 24 шайбы за оставшиеся десять матчей для того, чтобы выбить «сотню», а затем ещё три, чтобы не повторить антирекорд «Автомобилиста». В сезоне-2012/13 уральцы забросили 102 шайбы в 52 матчах.
«Автомобилисту» принадлежит сейчас и худший процент по набранным очкам (22,4%), «Кузне» для того, чтобы избежать нового антирекорда нужно набрать 14 очков. Худшая разница шайб в регулярном чемпионате была у подмосковного «Витязя» в сезоне-2008/09 – «-91», у «Металлурга» она уже «-87» и есть все предпосылки для её ухудшения.
Кроме этого «Металлург» близок к антирекорду по числу поражений за регулярный чемпионат. В этом сезоне команда проиграла уже 40 встреч, если в оставшихся десяти они проиграют ещё семь раз, то новому рекорду быть. Нынешнее худшее достижение из 46 поражений за регулярный чемпионат принадлежит «Амуру» и «Кузне».
Дело осталось за малым, забьёт ли Мозякин хотя бы одну ещё шайбу в оставшихся 10 матчах или «промолчит»?
Ерёменко и Шестёркин не побьют рекорд Мурыгина
Голкипер петербургского СКА Игорь Шестёркин очень уверенно начал чемпионат и казалось, что рекорд Алексея Мурыгина по «сухим» матчам (13) за сезон в опасности. Но молодой голкипер остановился на отметке в восемь шат-аутов, а последний из них случился почти два месяца назад. Сейчас первое место по этому показателю он делит с опытным Александром Ерёменко из московского «Динамо». За оставшиеся десять матчей они вряд ли приблизятся к рекорду.
Лучший «плюс» останется за Коваржем
Несмотря на то, что СКА забивает много и доминирует в большей части матчей, их хоккеисты не могут отметиться необычным показателем полезности. Конечно, в первой десятке по этому показателю сплошь хоккеисты СКА. У лучшего из них Антона Белова показатель полезности составляет «+37», но в оставшихся матчах маловероятно, что он сможет резко увеличиться и подняться до рекордного. Регулярный чемпионат сезона-2013/14 Ян Коварж из Магнитки» завершил с «+46».