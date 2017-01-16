Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
КХЛ
Фото: РИА Новости
Текст: Роман Соловьёв

14 рекордов, которые могут быть побиты по итогам «регулярки» КХЛ

Побьёт ли Капризов рекорд Кузнецова для молодых, а Мозякин – Радулова по очкам за «регулярку», избежит ли «Кузня» антидостижений?
16 января 2017, понедельник. 20:00. Хоккей
До конца регулярного чемпионата КХЛ осталось чуть больше месяца, командам в среднем осталось провести по 10 поединков. Темп нынешнего чемпионата говорит о том, что несколько старых рекордов могут быть обновлены. Кстати, один уже пал – защитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли обновил рекорд по результативным передачам для представителей своего амплуа.

Мозякин побьёт рекорд Радулова по очкам


Текущая «регулярка» первая, когда в ней не принимает участие форвард Александр Радулов. В сезоне-2010/11 в составе уфимского «Салавата Юлаева» он набрал 80 (20+60) очков, что является рекордом лиги в настоящий момент. Рекордом Сергея Мозякина является 76 результативных баллов в 2009 и 2013 годах. Сейчас на счету капитана «Магнитки» 70 очков и ещё десять матчей, чтобы превзойти достижение Радулова, который сейчас выступает в НХЛ.
Борьбу за звание лучшего бомбардира и погоню за рекордом ещё продолжают два хоккеиста санкт-петербургского СКА Илья Ковальчук (66) и Вадим Шипачёв (65). В этом случае стоит отметить Шипачёва, который в отличие от Мозякина и Ковальчука сыграл на девять матчей меньше.

>>> Артюхин подвёл «Сибирь», а Мозякин набрал 700 очков в КХЛ

Мозякин установит новый снайперский рекорд


Сергей Мозякин в этом сезоне установил уже несколько всевозможных рекордов, от новых отметок по очкам в регулярном чемпионате до лучшего снайпера в истории отечественных чемпионатов за всю историю. Он уже повторил рекорд Стива Мозеса, который в сезоне-2014/15 забросил 36 шайб за регулярный чемпионат КХЛ. Дело осталось за малым, забросит ли Мозякин хотя бы одну ещё шайбу в оставшихся 10 матчах или «промолчит»?

Ли побьёт один из самых старых рекордов лиги


Защитник «Магнитки» Крис Ли уже побил рекорд по передачам для защитников, теперь на его пути новый рубеж – рекорд по очкам для защитников. В настоящее время на счету канадского ветерана 53 (12+41) результативных балла. Рекорд же принадлежит уже казахстанцу Кевину Даллмэну, который в самый первый сезон лиги наколотил 58 (28+30) очков. У Ли ещё десять матчей и отличная возможность, чтобы набрать больше 60 очков за регулярный сезон. Снайперский рекорд Даллмэн для защитников (28 шайб) наверняка, так и останется непобитым.

Капризов побьёт рекорд Кузнецова, но не Малкина


Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов стал настоящей звездой в этом сезоне. На его счету уже 35 (17+18) очков в 40 матчах и ему осталось всего 6 результативных баллов до повторения достижения Евгения Кузнецова для игроков не старше 20-ти лет в КХЛ. Талантливого челябинца Капризов наверняка нагонит, но до другого уральца Евгения Малкина ему будет тяжело добраться. В сезоне-2005/06 Малкин набрал 47 (21+26) очков в регулярном чемпионате Суперлиги, сыграл на МЧМ, Олимпиаде и взрослом чемпионате мира.

СКА самая результативная команда в истории КХЛ


Питерским «армейцам» осталось забросить всего одну шайбу в оставшихся десяти встречах для того, чтобы повторить рекорд результативности «Салавата Юлаева» сезона-2010/11. Тогда уфимцы за 56 матчей забросили 215 шайб, а сейчас СКА за 50 игр 214 раз поражал ворота соперника. Текущая разница шайб СКА составляет «+127», и по этому показателю они тоже установят рекорд, если не начнут проигрывать всем подряд. Прошлое лучшее достижение принадлежит московскому ЦСКА — «+109» в сезоне-2014/15.

СКА и ЦСКА также имеют возможность обновить рекорд лиги по проценту набранных очков. Рекорд принадлежит ЦСКА, который в сезоне-2014/15 набрал около 77% всех очков. В том сезоне команды уже играли по 60 матчей и «армейцы» набрали 139 очков. Для повторения и улучшения рекорда СКА нужно набрать как минимум 21 очко, а ЦСКА – 25 очков в оставшихся 10 матчах.
Текущая разница шайб СКА составляет «+127» шайб, и по этому показателю они тоже установят рекорд, если не начнут проигрывать всем подряд.

Кроме этого СКА может обновить рекорд по числу побед за регулярный чемпионат, сейчас они выиграли 40 матчей. До нового достижения им необходимо выиграть все оставшиеся встречи, в случае одной осечки они лишь смогут повторить рекорд ЦСКА сезона-2014/15.

«Кузня» обновит несколько антирекордов


Новокузнецкий «Металлург» за десять матчей до конца регулярного чемпионата близок к тому, чтобы обновить несколько антирекордов лиги. Не было ещё ни одного сезона в лиге, чтобы одна из команд забрасывала меньше 100 шайб за «регулярку». В этом сезоне «Кузня» уже побила рекорд по матчам без голов за сезон, а сейчас и близка к новому достижению. Новокузнечанам нужно забросить 24 шайбы за оставшиеся десять матчей для того, чтобы выбить «сотню», а затем ещё три, чтобы не повторить антирекорд «Автомобилиста». В сезоне-2012/13 уральцы забросили 102 шайбы в 52 матчах.

«Автомобилисту» принадлежит сейчас и худший процент по набранным очкам (22,4%), «Кузне» для того, чтобы избежать нового антирекорда нужно набрать 14 очков. Худшая разница шайб в регулярном чемпионате была у подмосковного «Витязя» в сезоне-2008/09 – «-91», у «Металлурга» она уже «-87» и есть все предпосылки для её ухудшения.

Кроме этого «Металлург» близок к антирекорду по числу поражений за регулярный чемпионат. В этом сезоне команда проиграла уже 40 встреч, если в оставшихся десяти они проиграют ещё семь раз, то новому рекорду быть. Нынешнее худшее достижение из 46 поражений за регулярный чемпионат принадлежит «Амуру» и «Кузне».
Дело осталось за малым, забьёт ли Мозякин хотя бы одну ещё шайбу в оставшихся 10 матчах или «промолчит»?

Ерёменко и Шестёркин не побьют рекорд Мурыгина


Голкипер петербургского СКА Игорь Шестёркин очень уверенно начал чемпионат и казалось, что рекорд Алексея Мурыгина по «сухим» матчам (13) за сезон в опасности. Но молодой голкипер остановился на отметке в восемь шат-аутов, а последний из них случился почти два месяца назад. Сейчас первое место по этому показателю он делит с опытным Александром Ерёменко из московского «Динамо». За оставшиеся десять матчей они вряд ли приблизятся к рекорду.

Лучший «плюс» останется за Коваржем


Несмотря на то, что СКА забивает много и доминирует в большей части матчей, их хоккеисты не могут отметиться необычным показателем полезности. Конечно, в первой десятке по этому показателю сплошь хоккеисты СКА. У лучшего из них Антона Белова показатель полезности составляет «+37», но в оставшихся матчах маловероятно, что он сможет резко увеличиться и подняться до рекордного. Регулярный чемпионат сезона-2013/14 Ян Коварж из Магнитки» завершил с «+46».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ХК Металлург Мг ХК Металлург Нк ХК СКА Александр Ерёменко Александр Радулов Евгений Кузнецов — хоккей Игорь Шестёркин Кирилл Капризов Крис Ли Сергей Мозякин Статистика
Новости. Хоккей
16 января 2017, понедельник
20:48 Доус: «Барыс» не опускал рук и заслужил победу в овертайме
20:25 Чудо-гол Овечкина в ворота «Финикса» вошёл в список лучших событий в истории НХЛ
20:13 Бекстрём, Маршан и Макгинн — лучшие игроки недели в НХЛ
20:08 Занковец: ничья в основное время в матче с «Салаватом» отражала соотношение сил
20:04 Захаркин: «Салавату» нужно терпение, потому что удача притягивается через работу
19:40 В Уфе в рамках Недели звёзд стартует Кубок Континента по следж-хоккею
19:19 Бэбкок: Зайцев — отличный пример для Сошникова и Валиева в «Торонто»
19:03 Три очка Доуса и гол Даллмэна в овертайме помогли «Барысу» одолеть «Салават»
18:45 «Питтсбург» перевёл Летанга в список травмированных и вызвал Гюнцеля и Руведела
18:43 Московское «Динамо» и «Ак Барс» объявили составы на игру
18:32 Камалов: были невероятные ощущения, когда сравнял счёт в матче с «Йокеритом»
18:23 Куусела: если продолжать в том же духе, «Амур» будет прогрессировать
18:09 Китаров: минское «Динамо» не добрало свои очки на дальневосточном выезде
17:46 Бартулис: «Адмиралу» надо через не могу вернуть уверенность
17:34 Видео. «Адмирал» — «Динамо» (Минск)
17:29 «Медвешчак» в феврале-марте примет решение об участии в следующем сезоне КХЛ
17:11 «Куньлунь» отыгрался с 0:3 в третьем периоде, но уступил «Динамо» Р по буллитам
17:00 Черри: не могу поверить, что «Коламбус» отказался от Макэлинни
16:59 Моррисонн: «Адмирал» потерпел болезненное поражение
16:56 «Динамо» Р потеряло шансы на плей-офф первым на Западе и вторым в КХЛ
16:32 Мартемьянов: игроки «Амура» вытаскивали из себя всё, что могли
16:24 Энлунд удалён до конца матча с рижским «Динамо»
16:14 Андриевский: поражение от «Динамо» кроется именно в неудачном старте
16:03 Вудкрофт: «Динамо» старалось играть по счёту
16:02 Ялонен: нелегко проигрывать, когда ведёшь 2:0, «Амур» заслуженно набрал очки
16:01 СКА — «Сибирь»: видео лучших моментов
15:55 Форвард ЖХК «Динамо Санкт-Петербург» Булатова примет участие в Матче звёзд ЖХЛ
15:50 «Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо»: видеообзор
15:46 Видео. «Слован» — «Югра»
15:43 Рижское «Динамо» забило «Куньлуню» 3 гола в 1-м периоде после 8 бросков
15:41 ВХЛ перенесла начало матча в Усть-Каменогорске из-за задержки вылета «Ижстали»
15:33 Карлайл: «Дакс» позволили «Сент-Луису» диктовать условия игры
15:28 Атюшов получил удаление до конца игры с «Йокеритом» за удар в голову
15:04 «Амур» обыграл «Йокерит» и выиграл 3-й матч кряду, пропустив 2 гола
15:01 «Динамо» Мн одолело «Адмирал», у Китарова, Волкова, Дрозда и Степанова по 2 очка
14:44 Метсола, Ли, Шипачёв и Ильенко – лучшие игроки 20-й недели в КХЛ
14:16 «Амур» — «Йокерит»: Коларж подрался с Лауридсеном
13:53 Коробов удалён до конца матча за выход со скамейки, Готовец подрался с Саюстовым
13:20 Желдаков: в «Магнитке» Самсонов быстро вырастет в мастера
13:17 Ковальчук установил рекорд СКА по очкам в регулярном чемпионате
13:09 Берглунд: теперь хоккеисты «Блюз» играют правильно, бьются друг за друга
13:07 Максим Третьяк пропустил 2 гола в течение минуты и был заменён
13:00 А. Зайцев: Артюхин сам виноват, арбитры выписали верный штраф в матче со СКА
12:28 Кенневилль: «Чикаго» надо найти способ прервать серию поражений от «Миннесоты»
12:08 Гальченюк: чувствовал себя так, будто для меня это первый матч сезона
Все новости RSS
Сколько очков наберёт Александр Овечкин за карьеру в НХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+