Кадейкин забил чудо-гол, а «Ак Барс» остановил «Динамо»

Братья Ушенины принесли победу «Амуру» в матче с «Йокеритом»

Минское «Динамо» увезло победу из Владивостока

Китайская фантастика и победа латвийцев

«Салават» отыгрался со счёта 1:3, но уступил

Четвёртая подряд победа «Локомотива» и чудо-гол Кадейкина

«Ак Барс» прервал победную серию «Динамо»

Евгений Артюхин дисквалифицирован на два матча

«Медвешчак» примет решение об участии в следующем чемпионате КХЛ в феврале-марте

В Хабаровске встречались «Амур» и «Йокерит». Игра получилась жаркой и богатой на события, ведь финские хоккеисты до этого проиграли четыре матча подряд, и им крайне нужна была победа, чтобы продолжить борьбу за попадание в кубковую восьмёрку, а «Амур» в последнее время хорош у себя дома. Команда до этого матча не пропускала две встречи подряд.Первый период прошёл без голов, а в начале второго, к сожалению для местных поклонников хоккея, Юхе Метсоле дважды пришлось доставать шайбу из сетки собственных ворот. Как и положено, за «Йокерит» отличились те, кто является лидерами или кто брался на эту роль. Счёт открыл Брайан О`Нилл, а удвоил преимущество гостей Петер Регин. Между этими двумя голами «Амур» сумел выстоять, играя две минуты втроём против пятерых игроков гостевой команды. Но ещё до второго перерыва подопечные Мартемьянова смогли сократить разрыв в счёте усилиями Теему Рамстедта. Спустя всего полторы минуты после начала третьего периода Никита Камалов сравнял счёт. А спустя три минуты у «шутов» удалился Чарльз Дженовей, и хозяевам понадобилось всего 16 секунд на реализацию лишнего. Сработала братская связка Ушениных – Вячеслав отдал, а Владислав забил.Не менее событийной получилась встреча во Владивостоке, где минское «Динамо» переиграло «Адмирал». Первая двадцатиминутка в матче получилась крайне результативной: к 12-й минуте гости вели в счёте 3:0. Причём молодой голкипер хозяева Максим Третьяк пропустил две первых шайбы за 57 секунд, после чего был заменён.Недавно пришедший в стан дальневосточников из «Спартака» Михаил Плотников отквитал одну шайбу, но до перерыва счёт не поменялся. Также первая треть игры запомнилась дракой, в ходе которой защитник белорусской команды Дмитрий Коробов выбежал со скамейки запасных, чтобы помочь Готовцу, с которым из-за его грубого силового приёма выяснял отношения Саюстов.Второй период начался с ещё одного гола минчан — на сей раз отличился Степанов.Надежду для «Амура» возродил было Саюстов, забивший второй гол в ворота минчан, но похоронил её Андрей Стась, который отправил пятую шайбу в сетку ворот хозяев. Гол Павла Макаренко в третьем периоде, по большому счёту, уже ни на что не влиял.Весьма неожиданно сложился матч в Пекине, где встречались «Куньлунь» и рижское «Динамо». Гости, на которых в этой игре особо никто не ставил, к середине первого периода, подобно своим минским одноклубникам, вели со счётом 3:0.После такого удара хоккеисты из китайского клуба приходили в себя почти полчаса игрового времени, до тех пор пока Мартин Бакош в начале заключительной трети основного времени не отыграл одну шайбу. Впрочем, для рижан это был не конец: на 50-й минуте им забил Саллинен, а за девять секунд до сирены от поражения в основное время спас Чад Ро. Совершенно фантастическая концовка обернулась для игроков и болельщиков безголевым овертаймом, а в серии буллитов точный бросок Филлипа Толузакова даровал победу рижанам. Впрочем, даже она не помогла им не оказаться в числе команд, которые потеряли даже теоретические шансы на попадание в плей-офф (ещё одним таким коллективом стала «Кузня»).Второй период матча в Астане между «Барысом» и «Салаватом» иначе как перестрелкой не назовёшь. Но ему предшествовал более спокойный первый, по итогам которого гости повели со счётом 1:0. Гол с передач Сами Лепистё и Александра Логинова забил Томаш Мертл. А вот дальше началось самое интересное. На вторую двадцатиминутку хозяева вышли очень заряженными, свидетельством чему стали три шайбы в ворота Гаврилова в промежутке с 24-й по 27-ю минуты. После такого Андрей вынужден был уступить своё место Сведбергу, а «Салавату» надо было отыгрываться. Свои контрмеры Захаркин смог привести в действие уже по ходу второго периода: Майоров и Нестеров счёт сравняли. Третий период прошёл без заброшенных шайб, а вот в овертайме Кевин Даллмэн решил исход игры в пользу хозяев.Ярославская команда на домашнем льду в непростом матче обыграла «Ладу». Хозяева открыли счёт спустя 27 секунд после стартовой сирены. Тольяттинцев напор «Локомотива» не смутил, и Никита Филатов через три минуты отправил шайбу в ворота с Александра Судницина.За первый период соперники успели ещё по разу обменяться голами. Особо отметим чудо-гол Александра Кадейкина, протаранившего оборону соперника и мастерски расправившегося с вратарём. Одноклубники нападающего внимательно смотрели повтор эпизода, особенно Тальбо.После перерыва хозяева стараниями Павла Коледова вырвались вперёд. Точку в игре поставил Андрей Локтионов, отправив шайбу в пустые ворота команды Аболса на последней минуте встречи. Примечательно, что за весь матч хозяева не заработали ни одного удаления, а хоккеисты «Лады», в свою очередь, лишь трижды нарушали правила.Сможет ли «Ак Барс» остановить «Динамо»? Статистика последних матчей говорила, что у казанцев совладать с москвичами не получится, ведь динамовцы до этого выиграли шесть раз подряд, а подопечные Билялетдинова уступили в четырёх последних встречах. Впрочем, в хоккей всё-таки играет не статистика, а люди, поэтому зачастую события складываются вопреки ей.Первый период прошёл в равной борьбе, но на перерыв с преимуществом в счёте ушли гости. Вторая двадцатиминутка сложилась примерно схожим образом, но голов она никому не принесла. А за несколько минут до конца Хиетанен нанёс сильный бросок от синей линии — и забросил шайбу. Судьи долго совещались насчёт того, стоит ли её засчитывать, так как Егор Дугин находился довольно близко от голкипера казанцев Эмиля Гарипова, и приняли решение, что она была заброшена с нарушением правил. А спустя минуту с лишним Михаил Глухов поставил точку в противостоянии. Гол Карсумса за четыре секунды до конца уже ничего не решил.Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча СКА – «Сибирь», состоявшегося 15 января 2017 года.Принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Сибирь» Евгения Артюхина (№ 44) наказание по Правилу 537 г (удар клюшкой) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п. 1.14.1. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу. Кроме того, поскольку дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для игрока повторным в нынешнем сезоне, на него согласно п. 4.3.1. ст. 26 Дисциплинарного регламента дополнительно накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.«Медвешчак» примет решение об участии в чемпионате КХЛ следующего сезона в феврале-марте 2017 года. Об этом сообщил директор по коммуникациям клуба Ранко Вучинич. «Как в предыдущие годы, „Медвешчак“ подал заявку и предоставил необходимые гарантии для участия в чемпионате Австрийской лиги EBEL. Однако приоритетным вариантом по-прежнему остаётся КХЛ. Где будет выступать клуб в следующем сезоне, зависит от многих факторов, в первую очередь финансовых и геополитических. Решение об участии в следующем сезоне КХЛ будет принято в конце февраля или марте. Сейчас мы играем в КХЛ и очень благодарны и горды, что можем соревноваться в чемпионате такого высокого уровня наравне с российскими клубами», — приводятся слова Вучинича на официальном сайте клуба.