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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвинз»
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Матч года! 15 шайб, хет-трик Малкина и «-4» у Овечкина

«Вашингтон» и «Питтсбург» выдали «аттракцион неслыханной щедрости», забив 15 голов, а главным снайпером этой встречи стал Евгений Малкин.
17 января 2017, вторник. 09:11. Хоккей

«Надо выиграть три!»


«Мы не можем быть довольны тем, как идут дела. Мы проиграли три последних матча, но я уверен, что мы сможем вернуть свою игру. Нам необходимо выиграть следующие три встречи», — заявил Малкин после того, как «пингвины» последовательно уступили «Вашингтону», «Оттаве» и «Детройту». Очередное свидание со «столичными» давало возможность поквитаться с командой Овечкина, и Евгений воспринял этот вызов на полном серьёзе. Матч, согласно характеристике самого голеадора, стал безумным по количеству заброшенных шайб, а сценарий игры несколько раз менялся кардинальным образом.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2017, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
8 : 7 0:2, 6:3, 1:2, 1:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Бураковски (Винник) – 07:06 (5x5), 0:2 – Бекстрём (Оши, Овечкин) – 17:09 (5x5), 0:3 – Уильямс (Кузнецов, Юханссон) – 21:17 (5x5), 1:3 – Малкин (Дейли, Шульц) – 26:28 (4x4), 2:3 – Шири (Кросби, Дейли) – 27:12 (5x5), 3:3 – Бонино (Шульц, Кессел) – 28:55 (5x5), 4:3 – Раст (Дейли, Мяяття) – 33:47 (5x5), 5:3 – Малкин (Гюнцель, Шульц) – 34:37 (5x5), 5:4 – Коннолли (Чорни, Бураковски) – 35:07 (5x5), 5:5 – Эллер (Шмидт, Оши) – 36:54 (4x5), 6:5 – Малкин (Хёрнквист, Кросби) – 37:19 (5x4), 7:5 – Кросби (Шири, Раст) – 45:55 (5x5), 7:6 – Оши (Овечкин, Нисканен) – 49:29 (5x4), 7:7 – Эллер (Орлов, Нисканен) – 54:38 (5x5), 8:7 – Шири (Кросби, Шульц) – 60:34 (3x3)

«Вашингтону» удался старт: хоккеисты «Кэпиталз» были намного активнее в первом периоде и, хотя номинального преимущества по броскам не получили, но созданные ими моменты были реализованы с потрясающей эффективностью. Первым у гостей отличился Андре Бураковски, воспользовавшись классным пасом из-за ворот в исполнении Даниэля Винника, на которого бросились сразу трое игроков «Питтсбурга».


За три минуты до перерыва тройка Овечкина удачно поборолась в чужой зоне, и после мощного силового приёма Александра за воротами Мюррея Никлас Бекстрём удвоил преимущество «Кэпов». Когда же в начале второй двадцатиминутки Джастин Уильямс сделал счёт 3:0, без особого труда переиграв и защитника Коула, и голкипера, вряд ли кто-то даже из болельщиков «Питтсбурга» смог бы предсказать дальнейшее развитие событий.

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Питтсбургский переворот


Однако во втором периоде фортуна сменила адресата, и солидное преимущество «Вашингтона» за какие-то три минуты превратилось в пыль. Предводителем у «Пингвинз» выступил Евгений Малкин, который первым пробил вратаря «столичных» Холтби, удачно выстрелив в касание из «присяда» на одно колено. «Первый гол я не должен был пропускать. Мне было по силам отразить шайбу», — сетовал после матча Холтби.


Порыв россиянина подхватили партнёры, и через 40 секунд Конор Шири сократил преимущество гостей до минимума, а ещё через полторы минуты счёт стал равным – с пятачка отличился герой прошлогоднего плей-офф Ник Бонино. Почувствовав растерянность «Вашингтона», Малкин и компания продолжили атаковать и вскоре вышли вперёд. Сначала необычным образом отличился силовик «Питтсбурга» Брайан Раст, который смог воспользоваться коньком Александра Овечкина в качестве подходящего объекта для рикошета, превратив передачу из-за ворот в голевой бросок.


Затем странный гол удался Малкину, который просто вытянул клюшку в одной руке, стремясь побороться на чужом пятачке, но шайба удивительным образом подпрыгнула и оказалась в ближнем углу ворот «Кэпиталз».


Эта радость «Питтсбурга» оказалась недолгой: усилиями Коннолли и Эллера гости ликвидировали отставание в два гола, причём датский нападающий «столичных» смог отличиться в меньшинстве. Однако равный счёт оказался не по нраву Малкину, который решил не упускать возможность реализовать численное преимущество. В сутолоке у ворот соперника он оказался расторопнее всех и оформил свой 11-й в карьере хет-трик.


Голевое пиршество в основное время было остановлено на цифрах 7:7, но овертайм оказался очень непродолжительным. Первая же серьёзная атака «Питтсбурга» оказалась результативной: выход Шири и Кросби к воротам гостей был реализован не так, как бы хотелось фанатам «стальных», но продавленная «с мясом» шайба всё же оказалась за заветной линией. Потрясающий по обилию моментов матч завершился победой «Пингвинз», и даже сами хоккеисты после окончания игры пожимали плечами, отвечая на вопросы о том, что это было.

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«Этот безумный-безумный матч»


«Этот матч не был простым, он был каким-то безумным. Нам нужно было забивать после такого неудачного начала, и мы смогли обрести дополнительную уверенность, после того как забили первый гол. Старались отправить шайбу за спину защитникам «Вашингтона», стали действовать лучше. Но нам всё равно надо стараться играть лучше. Соперник забросил семь шайб, это очень много. Начало встречи получилось плохим, мы действовали медленно, к тому же столько пропущенных голов – это совсем не наша игра. Надо работать и стараться исправить ошибки. Конечно, для нападающих матч получился весёлым, но для вратарей…


Думаю, что болельщикам понравилось. «Вашингтон» — лучшая команда лиги на данный момент, мы смогли их обыграть, хотя действовали небезупречно. Два очка заработали, будем стараться сыграть лучше в Монреале. Мой хет-трик? Он тоже странный получился, особенно второй гол, когда шайба просто удачно подскочила. Когда делаешь правильные вещи, то такое иногда случается. Надо стараться идти на ворота, каждый эпизод завершать броском», — сказал Малкин в интервью официальному сайту клуба.

Его визави Александру Овечкину в этой игре забить так и не удалось – капитан «столичных» отметился двумя результативными передачами. Примечательно, что Овечкин стал худшим в команде по показателю полезности — «-4». «Это был матч откуда-то из 1988 года. Это не то, что бы мы хотели демонстрировать. Правда, это какое-то сумасшествие», — мрачно отметил нападающий «Вашингтона» Джастин Уильямс.

«Мы вели, но затем дела пошли плохо, а затем – ещё хуже. Мы стали действовать как-то коряво. У соперника было свободное пространство в нашей зоне, чем они и воспользовались», — блеснул аналитикой нападающий «Кэпиталз» Ларс Эллер. «Два первых звена «Питтсбурга» переиграли наших лидеров. Я не знаю, что случилось. Возможно, сказалась усталость, потому что мы играли накануне», — пожал плечами Барри Тротц.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз Александр Овечкин Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ
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