Густафссон: НХЛ – не то, о чём всегда думаю, хочу играть в Омске

«Мы начали переговоры о моём возвращении ещё в январе»
— Вы провели прошлый сезон в Швейцарии, а затем вернулись в «Авангард», как и обещали. Сомневались, когда возвращались сюда?
— Абсолютно никаких сомнений. Омск всегда был в приоритете, мы начали переговоры о моём возвращении ещё в январе. Здесь нравится и мне, и моей семье. Мне нравится уровень хоккея в «Авангарде», нравится организация клуба.
— В сезоне-2014/15 главным тренером был Раймо Сумманен. Вы как хоккеист что можете сказать о нём?
— Он вне всяких сомнений отлично знает и очень любит хоккей, любит Омск. Возможно, иногда во время матчей он бывает сверхэмоционален, но я думаю, это из-за того, что он страстно относится к игре. Как тренер он отличный специалист.
— Если говорить о результате того сезона, чего не хватило «Авангарду», чтобы выступить успешнее?
— Для успешного продвижения в плей-офф необходимо много факторов, в том числе и удача. Думаю, что как раз удачи нам и не хватило. Кроме того, нас подкосила череда травм. К матчам с «Ак Барсом» мы подошли не в полной боевой готовности, это сказалось, и соперник был в чём-то лучше нас. Думаю, если бы мы выступали полным составом, то могли бы побороться за большее.
Канарейкин очень эмоционален, если видит, что мы не реализуем весь свой потенциал. Для хоккеиста крайне важно понимать, что ты всегда должен выступать на уровне, показывать все свои возможности
— В этом сезоне вы вернулись в команду Евгения Корноухова, но уже по ходу предсезонной подготовки тренер поменялся.
— Да, эта смена произошла в середине тренировочного лагеря, когда у нас были не очень удачные игры. Ситуация сложилась так, как сложилась, и для меня главным было как можно быстрее влиться в новую систему, понять требования тренера.
— Сейчас вы работаете с Фёдором Канарейкиным. В чём особенность его требований?
— Канарейкин очень эмоционален, если видит, что мы не реализуем весь свой потенциал. Для хоккеиста крайне важно понимать, что ты всегда должен выступать на уровне, показывать все свои возможности. Это не позволяет расслабиться и помогает играть как можно лучше. В целом тренерский штаб скрупулёзно с нами работает, мы обсуждаем все мелочи и нюансы. Это полезно и для меня как игрока, и в целом для команды, потому что хорошая работа в обороне позволяет выигрывать матчи. Мы всегда обсуждаем стратегию и план на игру. Наши тренеры выполняют качественную работу.
«В Швейцарии поддержка другая: болельщики встают, поют песни»
— В этом сезоне вы вернулись не только к новому тренеру, но и в новую команду. Насколько для вас было необычно вернуться в практически новый коллектив?
— В этом нет ничего страшного. Хоккеистам всегда приходится встречаться с новыми людьми, это не проблема. По крайней мере, я всегда нахожу способ поладить с ребятами. Конечно, приятно встретить знакомых ребят, но не менее приятно познакомиться с новичками.
— Омские болельщики стали дополнительным стимулом вернуться в «Авангард»? Можно ли их сравнить с фанатами швейцарского «Клотена», за который вы выступали в прошлом сезоне?
— Несомненно, поддержка болельщиков всегда важна, и это сыграло свою роль, когда я принимал решение о возвращении. Играть при полных трибунах – лучше этого ничего быть не может. Мы благодарны нашим болельщикам за поддержку! В Омске больше болельщиков, чем у «Клотена», но в Швейцарии болеют немного по-другому. Они встают, поют песни, это вообще характерно для швейцарского хоккея. Я не хочу сказать, что там поддержка громче, она просто другая, болельщики активнее действуют на трибунах.
«В первом раунде не хотелось бы лететь на Дальний Восток или в Китай»
— Какая задача стоит на оставшуюся часть регулярного чемпионата: занять первое место в конференции или улучшить качество игры перед плей-офф?
— Самое главное – качество игры. Хотим подойти к плей-офф уверенными в себе, когда каждый знает свою роль на площадке, хорошо показывает себя при игре в неравных составах. Если у нас это получится, тогда есть шансы побороться и за первое место в конференции. Конечно, нам этого очень бы хотелось, но если этого не произойдёт, ничего страшного.
— С какой командой не хотелось бы встретиться в первом раунде?
— Для меня здесь важен географический аспект. Хотелось бы избежать перелётов на Дальний Восток или в Китай. Если наш соперник будет поближе, нам будет полегче.
— Совсем недавно «Авангард» играл со СКА и уступил 3:5. Что полезного удалось вынести из той игры?
— В первую очередь нам нужно сфокусироваться на игре в меньшинстве, потому что у СКА получилось три лёгких гола в большинстве. Также нам нужно было действовать увереннее, относиться к сопернику так, как к любой другой команде. Любую команду можно победить, если действовать по тренерской установке.
Хотелось бы избежать перелётов на Дальний Восток или в Китай. Если наш соперник будет поближе, нам будет полегче.
— Впереди вас ждут игры с «Металлургом». Осенью спаренные матчи с «Магниткой» в Омске «Авангарду» не удались. Сейчас команда готова лучше?
— Да, я думаю, что где-то с середины ноября мы хорошо подтянули игровые компоненты и понимание своих ролей на льду, в последних матчах улучшилось большинство, что не может не радовать. К сожалению, сейчас есть травмированные ребята. Но в целом мы готовы лучше, и нас ждут очень интересные игры.
— Кроме турнирной мотивации в этих матчах в Магнитогорске будет подстёгивать желание доказать самим себе, что «Авангард» может играть наравне с чемпионом?
— Думаю, так оно и есть. Будет интересно посмотреть, как мы будем выглядеть против такого соперника. У нас сейчас идёт активная подготовка к играм на вылет, и уже в плей-офф будет иметь значение каждая победа.
— «Авангард» весь сезон решает проблему улучшения игры в большинстве. Возможно, стоит действовать более креативно, подобно тому, как вы сыграли в матче со СКА, отдав прекрасную передачу Владимиру Соботке на третий гол?
— Я стараюсь не думать о том, что прошло, о том, что у нас не получалось. Главное, что сейчас всё стало налаживаться, и в последних матчах мы стабильно реализуем большинство. Надеюсь, что мы продолжим в том же духе и у нас всё будет получаться.
— В этом сезоне в отсутствие лидеров у «Авангарда» зачастую проявляют себя другие игроки. Значит ли это, что у команды большой запас прочности и травмы не смогут выбить её из колеи?
— Я думаю, что наше руководство очень хорошо поработало над подбором состава, он у нас мастеровитый и глубокий. Здорово, что находятся ребята, которые могут не только достойно выступать, но и побеждать. Это очень важно.
«Доволен тем, где нахожусь, и хочу задержаться в «Авангарде»
— Вы провели четыре сезона в НХЛ, играя за «Филадельфию». Что не получилось, чтобы закрепиться там?
— В свой первый сезон за океаном я был ещё молод и недостаточно хорош. Во втором сезоне меня только в последний момент отправили в фарм-клуб, а затем был локаут. Также мне помешали травмы, но я думаю, что становился лучше с каждым годом, понимал, что мне необходимо, чтобы идти вперёд.
У меня контракт на следующий год, и я бы хотел и дальше здесь задержаться, если руководство меня будет видеть в составе команды.
— Рассматриваете вариант, при котором вы ещё вернётесь в НХЛ?
— Если такая возможность появится, то я её обдумаю, но это не то, что всё время не выходит у меня из головы.
— За сборную Швеции вы приняли участие в трёх чемпионатах мира, а как насчёт Олимпийских игр?
— Конечно, сыграть за олимпийскую сборную – это мечта. Но в НХЛ много хороших шведских защитников, так что мне нужно очень постараться, чтобы попасть на Олимпиаду. И я буду стараться, поверьте!
— Вы играли в НХЛ, Швейцарии, сейчас выступаете в КХЛ. Что можете сказать об уровне лиги, хотели бы здесь задержаться?
— Мне очень нравится в КХЛ, здесь хорошая организация, все прекрасно относятся к игрокам. Конечно, есть перелёты, много выездных игр, и поэтому приходится немало времени проводить вдали от семьи. В Швейцарии совсем другая история. Там игры по большей части проходят по пятницам и субботам, а всё остальное время ты рядом с близкими. НХЛ — это более жёсткая, «физическая» лига, там много силовой борьбы, и больше устаёт именно тело. Я сейчас полностью доволен тем, где я нахожусь, у меня контракт на следующий год, и я бы хотел и дальше здесь задержаться, если руководство меня будет видеть в составе команды.