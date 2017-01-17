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175 лет назад 2016
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Андрей Тарасенко
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

А.Тарасенко: в России есть медали МЧМ, но нет программы хоккея

Тренер «Сибири» и отец звезды НХЛ Андрей Тарасенко рассказал о проблемах молодёжного хоккея в России и работе с Окуловым и Шалуновым.
17 января 2017, вторник. 16:00. Хоккей
После чемпионата мира среди молодёжи, где сборная России под руководством Валерия Брагина завоевала бронзовые медали, мы решили поговорить с одним из сильнейших тренеров КХЛ по работе с молодыми игроками. Андрей Тарасенко девятый год трудится в родной «Сибири», уделяя много времени развитию молодёжи, и в частности нападающим. За это время он довёл до сборной России Максима Шалунова и Сергея Шумакова, Дмитрия Кугрышева и Константина Окулова. Ну а главным его проектом является старший сын – Владимир Тарасенко, ставший звездой «Сент-Луиса» и НХЛ. Сам Андрей Владимирович в бытность игроком «Лады» становился лучшим снайпером и самым ценным игроком Суперлиги.

«С чёткой программой подготовки мы не одну-две, а пять бы сборных собирали»


— Недавно завершился молодёжный чемпионат мира. Его результат – седьмая медаль за семь лет. О чём говорит этот результат?
— То, что это показатель работы Валерия Брагина и его помощников, однозначно. За такой короткий срок сколотить команду очень сложно. Во всех его командах был единый коллектив. Не будь его – результата бы не было. Это крайне непросто создать коллектив единомышленников, где каждый верит в идеи тренера. Тем более из молодых ребят, где у каждого много амбиций, но при этом мало опыта. Не всегда им удаётся переварить информационную нагрузку. Брагину удаётся находить к ним подход – поэтому есть и медали.

— Соответствует ли это уровню развития хоккея в России или же это достижение отдельно взятой команды и конкретного тренера?
— Мне удаётся много работать с молодёжью. Да, есть медали. Но вы не забывайте, что у нас и страна большая. Одну-две сборные мы ещё наберём, но планомерного обучения, начиная с набора в ДЮСШ, его нет. Я уверен, что только это может дать качественный скачок развития нашего детского хоккея.

— На кого стоит ориентироваться?
— В Швеции и Финляндии есть программы обучения, которые дают результат. Нам бы к этому надо прийти. Учитывая население нашей страны, мы бы с чёткой программой подготовки не одну-две, а пять бы сборных собирали. Мы по праву восхищаемся шведами. Я смотрел и этот чемпионат мира, и другие турниры с их участием. Катание идеальное! Как нападающие, так и защитники – все катаются здорово. Это говорит о многом. Североамериканское обучение и вовсе стоит особняком. Они первые приняли закон на государственном уровне. Средний уровень хоккеистов там выше, игроки обучаются планомерно. Если смотреть на простые технические приёмы, будь то передача, приём, бросок, нас другие сборные опережают. Это бросается в глаза.

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«Талант Окулова был очевиден, но в предыдущих командах ему слишком много позволялось»


— В сборной, которая взяла бронзу МЧМ, по сути, не было игроков, которые выступают в МХЛ. Как вы объясняете эту тенденцию? Учитывая, что вы знаете уровень ребят, выступающих за «Сибирских Снайперов».
— Нам хотелось бы, чтобы больше ребят из «Сибирских Снайперов» попадали в главную команду. Мы берём их на тренировки, смотрим, кто чего стоит, у кого крепче характер, кто лучше оснащён технически. Но многое зависит от того, чему их научили в ДЮСШ. Нередко тренерам «Снайперов» приходится учить ребят тому, что они и так должны уметь. Они вынуждены делать несколько шагов назад, потому что человек много лет делал так, а ему говорят, что это неправильно. У кого-то из-за этого страдает самооценка. И ведь ребятишки в этом не виноваты! У нас нет какой-то системы, каждый тренер учит так, как он видит. Это неправильно. Мы в «Сибири» и «Сибирских Снайперах» формулу знаем, мы её раскрыли, что доказывают результаты. Но всё равно сломать парня, а потом заново в него заложить правильную основу, непросто. Пытаемся делать это в ускоренном варианте. В конечном же итоге всё зависит от самих игроков. Мы им не устаём повторять: если хоккеист не любит тренироваться – из него ничего не получится. Тренеры могут останавливать тех, кто жаждет тренировок, но заставить невозможно.
В Швеции и Финляндии есть программы обучения, которые дают результат. Нам бы к этому надо прийти. Учитывая население нашей страны, мы бы с чёткой программой подготовки не одну-две, а пять бы сборных собирали.

Мне бы очень хотелось, чтобы каждый год «лимитчики», которые приходят в «Сибирь», были на уровне взрослых хоккеистов. Где-то, конечно, турнирные задачи не позволяют нам работать с молодёжью в тех объёмам, что необходимы. Постоянная борьба за очки, балансирование на грани плей-офф тормозит процесс. Возможно, это неправильно, но перед нами стоят конкретные турнирные задачи. Тем не менее мы пытаемся сохранять баланс.

— Вы говорите, что приходится ломать игроков, переучивать. Это в том числе и про Константина Окулова? Несмотря на его талант, который очевиден всем, процесс его перехода из молодёжного хоккея во взрослый был болезненным и затяжным.
— Талант Кости был на поверхности. В нём я никогда особенно не сомневался. Окулов был и тренером, который с ним работал в школе, хорошо обучен, и в целом выделялся техникой, видением поля и своеобразным катанием. Проблема была в психологии. В тех командах, где он играл раньше, ему многое позволялось. В КХЛ, где каждая ошибка может привести к голу и поражению, уровень ответственности иной. Это не должно давить на молодого парня, но необходимо понимание. Кто быстрее сам для себя поймёт, что нужно делать то, что требуется, а не то, к чему ты привык в детском и молодёжном хоккее, тем быстрее состоится этот переход. Косте было сложнее. Сначала он вышел на определённый уровень, потом снова начал пытаться играть в молодёжный хоккей. Уверен, что теперь он понял, что такое лидерство во взрослой команде. Осталось дело за стабильностью. Это зависит только от него. Он может научиться таким финтам, которые другие в жизни не сделать.

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Хотелось бы, что в КХЛ приходили игроки, которых надо было обучать взрослым техническим элементам, а не основам. Из-за этого у нас и нет качественного скачка в хоккее.

— В этом процессе важно не убить в игре творчество. Не так ли?
— Здесь всё важно. Каждый играет за счёт своих сильных качеств. Наша задача подтянуть слабые качества, но не забить сильные. Не затолкнуть их в чулан, откуда он будет бояться их вытащить. Юношеская психология такая, что её легко ранить. Мне интересно работать с молодыми ребятами. Им ещё всё в новинку, хочется много добиться, завоёвывать новые высоты. Хочется работать с теми, кто жаждет учиться, развиваться. Спорт – это не только физическая нагрузка. Развиваться надо всесторонне.
Шалунов быстро уставал, из-за чего негативные стороны выходили на первый план. А когда он хорошо двигался, то головой и руками делал на льду такие вещи, что их можно пересматривать на видео.

«У Шалунова не было силёнок в ногах, но он тренировался так, что его приходилось останавливать»


— Считается, что во многом благодаря вам Максим Шалунов реализовал свой потенциал. Генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн сказал, что за эти годы он превратился из просто талантливого парня в настоящего хоккеиста, в частности подтянул физическое состояние. На ваш взгляд, каким Шалунов пришёл тогда в «Сибирь» и что в нём изменилось?
— Когда Максим приехал к нам в команду, мы все понимали его потенциал. Задача стояла его раскрыть. Он просто хотел учиться, вслушивался в каждый совет от тренерского штаба. Наверное, поставил перед собой какую-то цель. С таким ростом слабые ноги ему, на тот момент, не позволяли держать нагрузку. Шалунов быстро уставал, из-за чего негативные стороны выходили на первый план. А когда он хорошо двигался, то головой и руками делал на льду такие вещи, что их можно пересматривать на видео. Не сразу Максим попал в первую тройку, он двигался постепенно. Видимо, неудачи, которые были в предыдущих командах, его тоже подстёгивали. Мы со своей стороны должны были развить его сильные качества.

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— Над чем конкретно вы работали с Шалуновым? Складывается ощущение, что он вырос в форварда с одним из лучших кистевых бросков в КХЛ.
— Прежде всего это, конечно, бросок. Разучивали с ним специальные приёмы, за счёт которых можно обмануть защитника или вратаря. Ложные движения, скрытые броски – он всё это усердно тренировал. Из-за того что силёнок в ногах не было, и стартовой скорости у Шалунова толком не было. Ключевым фактором стало его желание. Он постоянно меня одёргивал: «Андрей Владимирович, будем сегодня это делать? Будем делать?». Иногда даже приходилось его останавливать. Начал забивать голы – стала приходить и уверенность. По психологии он не явный, а скрытый лидер. В этом тоже надо прибавлять, совершенству нет предела. И ему, и всем ребятам надо помнить: как только ты подумал, какой ты классный, такой сякой, и что это будет продолжаться вечно – всё может закончиться. Мастер не имеет права опускаться ниже определённого уровня. Хочу пожелать и Шалунову, и Окулову, и другим ребятам, чтобы они никогда не переставали работать. Особенно, пока не накопится опыт и не пришла стабильность.

— Считается, что в России тренеры возятся с игроками, работают с молодёжью, а за океаном наши ребята предоставлены сами себе, с них там спрашивают как с готовых мастеров. Вы работаете в КХЛ, а ваш сын не первый год успешно выступает в НХЛ. Как вы видите эту ситуацию?
— Я был бы очень рад, если бы к нам тоже приходили готовые игроки. В НХЛ тренерам неважно, сколько тебе лет, ты в любом случае должен быть на уровне лиги. Если ты не можешь соответствовать лучшим игрокам мира – значит тебе ещё рано. Хотелось бы, что в КХЛ приходили игроки, которых надо было обучать взрослым техническим элементам, а не основам. Из-за этого у нас и нет качественного скачка в хоккее. Повторюсь, необходимо, чтобы была единая программа, когда в 10 лет все умеют одно, в 15 наслаиваются другие знания, а на момент выпуска они готовы к переходу на новую ступень. А сейчас мы в молодёжной команде переделываем то, к чему они привыкли к детской школе, а во взрослой завершаем этот процесс. На выходе получается огромный снежный ком. А вы представьте, что творится в голове пацанов? Им никто об этом никто не говорил, они не виноваты. За океаном же ребятам дают базу, а прирост зависит от самого хоккеиста: дано ли ему, насколько он хочет развиваться.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей ХК Сибирь Андрей Тарасенко Константин Окулов Максим Шалунов U20 — Хоккей
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