А.Тарасенко: в России есть медали МЧМ, но нет программы хоккея

«С чёткой программой подготовки мы не одну-две, а пять бы сборных собирали»

«Талант Окулова был очевиден, но в предыдущих командах ему слишком много позволялось»

В Швеции и Финляндии есть программы обучения, которые дают результат. Нам бы к этому надо прийти. Учитывая население нашей страны, мы бы с чёткой программой подготовки не одну-две, а пять бы сборных собирали.

Хотелось бы, что в КХЛ приходили игроки, которых надо было обучать взрослым техническим элементам, а не основам. Из-за этого у нас и нет качественного скачка в хоккее.

Шалунов быстро уставал, из-за чего негативные стороны выходили на первый план. А когда он хорошо двигался, то головой и руками делал на льду такие вещи, что их можно пересматривать на видео.

«У Шалунова не было силёнок в ногах, но он тренировался так, что его приходилось останавливать»

После чемпионата мира среди молодёжи, где сборная России под руководствомзавоевала бронзовые медали, мы решили поговорить с одним из сильнейших тренеров КХЛ по работе с молодыми игроками.девятый год трудится в родной «Сибири», уделяя много времени развитию молодёжи, и в частности нападающим. За это время он довёл до сборной России. Ну а главным его проектом является старший сын –, ставший звездой «Сент-Луиса» и НХЛ. Сам Андрей Владимирович в бытность игроком «Лады» становился лучшим снайпером и самым ценным игроком Суперлиги.— То, что это показатель работы Валерия Брагина и его помощников, однозначно. За такой короткий срок сколотить команду очень сложно. Во всех его командах был единый коллектив. Не будь его – результата бы не было. Это крайне непросто создать коллектив единомышленников, где каждый верит в идеи тренера. Тем более из молодых ребят, где у каждого много амбиций, но при этом мало опыта. Не всегда им удаётся переварить информационную нагрузку. Брагину удаётся находить к ним подход – поэтому есть и медали.— Мне удаётся много работать с молодёжью. Да, есть медали. Но вы не забывайте, что у нас и страна большая. Одну-две сборные мы ещё наберём, но планомерного обучения, начиная с набора в ДЮСШ, его нет. Я уверен, что только это может дать качественный скачок развития нашего детского хоккея.— В Швеции и Финляндии есть программы обучения, которые дают результат. Нам бы к этому надо прийти. Учитывая население нашей страны, мы бы с чёткой программой подготовки не одну-две, а пять бы сборных собирали. Мы по праву восхищаемся шведами. Я смотрел и этот чемпионат мира, и другие турниры с их участием. Катание идеальное! Как нападающие, так и защитники – все катаются здорово. Это говорит о многом. Североамериканское обучение и вовсе стоит особняком. Они первые приняли закон на государственном уровне. Средний уровень хоккеистов там выше, игроки обучаются планомерно. Если смотреть на простые технические приёмы, будь то передача, приём, бросок, нас другие сборные опережают. Это бросается в глаза.— Нам хотелось бы, чтобы больше ребят из «Сибирских Снайперов» попадали в главную команду. Мы берём их на тренировки, смотрим, кто чего стоит, у кого крепче характер, кто лучше оснащён технически. Но многое зависит от того, чему их научили в ДЮСШ. Нередко тренерам «Снайперов» приходится учить ребят тому, что они и так должны уметь. Они вынуждены делать несколько шагов назад, потому что человек много лет делал так, а ему говорят, что это неправильно. У кого-то из-за этого страдает самооценка. И ведь ребятишки в этом не виноваты! У нас нет какой-то системы, каждый тренер учит так, как он видит. Это неправильно. Мы в «Сибири» и «Сибирских Снайперах» формулу знаем, мы её раскрыли, что доказывают результаты. Но всё равно сломать парня, а потом заново в него заложить правильную основу, непросто. Пытаемся делать это в ускоренном варианте. В конечном же итоге всё зависит от самих игроков. Мы им не устаём повторять: если хоккеист не любит тренироваться – из него ничего не получится. Тренеры могут останавливать тех, кто жаждет тренировок, но заставить невозможно.Мне бы очень хотелось, чтобы каждый год «лимитчики», которые приходят в «Сибирь», были на уровне взрослых хоккеистов. Где-то, конечно, турнирные задачи не позволяют нам работать с молодёжью в тех объёмам, что необходимы. Постоянная борьба за очки, балансирование на грани плей-офф тормозит процесс. Возможно, это неправильно, но перед нами стоят конкретные турнирные задачи. Тем не менее мы пытаемся сохранять баланс.— Талант Кости был на поверхности. В нём я никогда особенно не сомневался. Окулов был и тренером, который с ним работал в школе, хорошо обучен, и в целом выделялся техникой, видением поля и своеобразным катанием. Проблема была в психологии. В тех командах, где он играл раньше, ему многое позволялось. В КХЛ, где каждая ошибка может привести к голу и поражению, уровень ответственности иной. Это не должно давить на молодого парня, но необходимо понимание. Кто быстрее сам для себя поймёт, что нужно делать то, что требуется, а не то, к чему ты привык в детском и молодёжном хоккее, тем быстрее состоится этот переход. Косте было сложнее. Сначала он вышел на определённый уровень, потом снова начал пытаться играть в молодёжный хоккей. Уверен, что теперь он понял, что такое лидерство во взрослой команде. Осталось дело за стабильностью. Это зависит только от него. Он может научиться таким финтам, которые другие в жизни не сделать.— Здесь всё важно. Каждый играет за счёт своих сильных качеств. Наша задача подтянуть слабые качества, но не забить сильные. Не затолкнуть их в чулан, откуда он будет бояться их вытащить. Юношеская психология такая, что её легко ранить. Мне интересно работать с молодыми ребятами. Им ещё всё в новинку, хочется много добиться, завоёвывать новые высоты. Хочется работать с теми, кто жаждет учиться, развиваться. Спорт – это не только физическая нагрузка. Развиваться надо всесторонне.— Когда Максим приехал к нам в команду, мы все понимали его потенциал. Задача стояла его раскрыть. Он просто хотел учиться, вслушивался в каждый совет от тренерского штаба. Наверное, поставил перед собой какую-то цель. С таким ростом слабые ноги ему, на тот момент, не позволяли держать нагрузку. Шалунов быстро уставал, из-за чего негативные стороны выходили на первый план. А когда он хорошо двигался, то головой и руками делал на льду такие вещи, что их можно пересматривать на видео. Не сразу Максим попал в первую тройку, он двигался постепенно. Видимо, неудачи, которые были в предыдущих командах, его тоже подстёгивали. Мы со своей стороны должны были развить его сильные качества.— Прежде всего это, конечно, бросок. Разучивали с ним специальные приёмы, за счёт которых можно обмануть защитника или вратаря. Ложные движения, скрытые броски – он всё это усердно тренировал. Из-за того что силёнок в ногах не было, и стартовой скорости у Шалунова толком не было. Ключевым фактором стало его желание. Он постоянно меня одёргивал: «Андрей Владимирович, будем сегодня это делать? Будем делать?». Иногда даже приходилось его останавливать. Начал забивать голы – стала приходить и уверенность. По психологии он не явный, а скрытый лидер. В этом тоже надо прибавлять, совершенству нет предела. И ему, и всем ребятам надо помнить: как только ты подумал, какой ты классный, такой сякой, и что это будет продолжаться вечно – всё может закончиться. Мастер не имеет права опускаться ниже определённого уровня. Хочу пожелать и Шалунову, и Окулову, и другим ребятам, чтобы они никогда не переставали работать. Особенно, пока не накопится опыт и не пришла стабильность.— Я был бы очень рад, если бы к нам тоже приходили готовые игроки. В НХЛ тренерам неважно, сколько тебе лет, ты в любом случае должен быть на уровне лиги. Если ты не можешь соответствовать лучшим игрокам мира – значит тебе ещё рано. Хотелось бы, что в КХЛ приходили игроки, которых надо было обучать взрослым техническим элементам, а не основам. Из-за этого у нас и нет качественного скачка в хоккее. Повторюсь, необходимо, чтобы была единая программа, когда в 10 лет все умеют одно, в 15 наслаиваются другие знания, а на момент выпуска они готовы к переходу на новую ступень. А сейчас мы в молодёжной команде переделываем то, к чему они привыкли к детской школе, а во взрослой завершаем этот процесс. На выходе получается огромный снежный ком. А вы представьте, что творится в голове пацанов? Им никто об этом никто не говорил, они не виноваты. За океаном же ребятам дают базу, а прирост зависит от самого хоккеиста: дано ли ему, насколько он хочет развиваться.