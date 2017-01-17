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Сергей Бобровский
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Овечкин, Малкин или Бобровский: кто возьмёт свой «трофи»?

Кто из россиян сможет претендовать на индивидуальный приз в НХЛ по итогам нынешнего сезона?
17 января 2017, вторник. 18:15. Хоккей
Регулярный чемпионат в Национальной хоккейной лиге перешагнул свой экватор. А поскольку подавляющее большинство индивидуальных наград вручается именно по итогам «гладкого» сезона, то было бы совершенно не лишне взглянуть, у кого из российских легионеров есть шансы положить на свою полочку какой-нибудь заокеанский «трофи».

«Арт Росс Трофи» (лучшему бомбардиру регулярного чемпионата)


Кандидаты:

н. Евгений Малкин («Питтсбург») – 43 матча, 49 очков.

Давно Евгений Малкин не смотрелся так уверенно, как в этом сезоне. Стабильная игра обеспечивает ему место в тройке лучших бомбардиров и увеличивает вероятность борьбы за приз самому результативному хоккеисту. От лидера бомбардирской гонки Коннора Макдэвида его отделяет всего два балла, что легко отыгрывается даже за один матч, однако конкурентов в этой борьбе у Евгения предостаточно. Здесь и Патрик Кейн, и одноклубник Сидни Кросби, и соотечественники Тарасенко с Панариным.

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«Я немного изменил свой подход к свободному времени. Нет больше ресторанов, нет каких-то тусовок. Большую часть времени я остаюсь дома, и мне это очень нравится.
Я вижу, как растёт мой сын Никита. Это очень энергичный парень, я вожусь с ним целый день, так что тут особо не отдохнёшь», — рассказал Малкин о том, что изменилось в его жизни после появления ребёнка. В декабре Евгений стал лидером НХЛ по набранным очкам (21 балл в 15 матчах), и если ему удастся избежать рецидивов прежних травм, Малкин непременно будет на первых строчках бомбардирского хит-парада, что с блеском подтвердил его давешний хет-трик в ворота «Вашингтона».

«На пик своей производительности я пока не вышел. Могу больше. Я был недоволен собой после Кубка мира, где не удалось показать хорошую игру. Надо было прибавлять. Слава богу, больной локоть не болит, и можно играть без специальной защитной скобы», — добавил Малкин.

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н. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») – 44 матча, 44 очка.

Тарасенко уступает Бренту Бёрнсу из «Сан-Хосе» пятую строчку бомбардирского списка, но также всерьёз претендует на то, чтобы побороться за «Арта Росса». Владимиру несколько мешает в этом нестабильность «Сент-Луиса», который периодически выдаёт серии из нескольких поражений подряд, в связи с чем российский форвард не может похвастать положительным показателем полезности. Но если вторая половина «регулярки» пройдёт удачно, то Тарасенко вполне по силам оказаться как минимум в тройке лучших. «Тарасенко – единственный кандидат на «Арта Росса» от «Сент-Луиса». Его соперничество с Макдэвидом могло бы украсить финиш чемпионата. Владимир играет эффектно, постоянно радует зрителей финтами, высокой скоростью и классным броском», — отметил обозреватель St. Louis Post-Dispatch Бенджамин Хохман.

«Действительно, Макдэвид и Тарасенко – два молодых парня, которые находятся на вершине своей игры. Но я бы не стал сравнивать их напрямую, потому что они играют на разных позициях. Тарасенко логичней сравнивать с Патриком Кейном, потому что у крайнего форварда не так много возможностей сделать голевую передачу, а если нет передач, то бороться за титул самого результативного игрока не получится», — добавил наставник «Блюз» Кен Хичкок. В настоящее время отставание Тарасенко от Макдэвида составляет 7 очков.


н. Артемий Панарин («Чикаго») – 46 матчей, 43 очка.

Шансы Панарина на лавры бомбардира номер один несколько ниже, чем у Малкина или Тарасенко. В этом сезоне Артемий действует чуть менее эффектно, чем в прошлом, когда ему удалось завоевать «Колдер Трофи», но статистика вполне позволяет улучшить прошлогодний личный рекорд — 77 баллов. Однако если вдруг снова начнёт «давать угля» связка Панарин – Кейн, то парень из Коркино вполне способен сделать необходимый финишный рывок.


«Морис Ришар Трофи» (лучшему снайперу)


Кандидаты:

н. Александр Овечкин («Вашингтон») – 44 матча, 21 шайба.

Завоевать свой седьмой в карьере приз лучшему снайперу Овечкину вполне по силам, хотя в текущем сезоне Александр ещё не был на первом месте в этой номинации. Лидером по заброшенным шайбам пока является Сидни Кросби, для которого быть лучшим снайпером не вполне привычно. Сид опережает Овечкина на 6 голов, и если капитан «Питтсбурга» ближе к концовке переключится на фирменные функции плеймейкера, то соперников такого уровня у Александра почти не останется. Новички Лайне и Мэттьюс (по 21 голу) нестабильны; Джефф Картер из «Лос-Анджелеса» (23 гола) уже шесть сезонов не добирался до отметки в 30 шайб, и единственными признанными наконечниками копья в споре с Ови могут считаться лишь тот же Тарасенко и Макс Пачьоретти из «Монреаля» (20 голов). Впрочем, не забудем и про Малкина, в голевом голоде которого команда Овечкина имела шанс убедиться совсем недавно, хотя Евгений наверняка не отступит от своих диспетчерских функций.

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н. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») – 44 матча, 20 голов.

Повторяться о 91-м номере «Блюзменов» не будем, но стоит отметить, что Тарасенко мог бы быть лидером снайперской гонки, если бы чаще брал игру на себя: в трёх из девяти последних матчей он не нанёс ни одного броска.

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«Харт Трофи» (MVP сезона) и «Везина Трофи» (лучшему вратарю)


Кандидат – в. Сергей Бобровский («Коламбус»).

Бобровский будет одним из главных претендентов на «Харта», если его «синие мундиры» неожиданно не провалятся во второй части регулярного чемпионата. Вратарь «Коламбуса» играет огромную роль в нынешнем успехе «Блю Джекетс»: во многом именно благодаря новокузнечанину скромный клуб из Огайо смог выдать вторую по продолжительности в истории НХЛ победную серию (16 выигрышей кряду). Сам Бобровский одержал 14 побед подряд и лидирует по этому показателю в лиге.


Огромное влияние игры Сергея на текущие успехи «Коламбуса» легко доказывается сравнением нынешней и прошлогодней статистики. Год назад Бобровский сыграл лишь 37 матчей, часто действовал неуверенно, а в концовке сезона и вовсе на пару игр уступил место стартёра Кёртису Макэлинни – всё это привело к восьмому месту в дивизионе и отсутствию реальных шансов на попадание в плей-офф. В нынешнем регулярном чемпионате «Коламбус» идёт первым в лиге по потерянным очкам, а Бобровский – один из лидеров по всем вратарским показателям. При этом стоит помнить, что «Харт» вручается не за формальные цифры статистики, а по итогам голосования журналистов. Чтобы обойти таких игроков, как Кросби или Коннор Макдэвид, россиянину, да ещё и вратарю, придётся быть наголову выше всех.

Что же касается «Везины», то здесь Бобровский – явный фаворит. Согласно опросу 12 авторов официального сайта НХЛ, именно Сергей в настоящее время занимает первое место в гонке за приз лучшему голкиперу. «Бобровского просто не устраивает то, что было в прошлом году. Это один из самых гордых спортсменов, которых я когда-либо видел. Думаю, что он прибавил в плане психологии, стал более устойчив к неудачам», — так охарактеризовал игру Сергея главный тренер «мундиров» Джон Торторелла. Россиянин был признан лучшим хоккеистом декабря (12 побед в 12 матчах, два и менее пропущенных голов в девяти играх), но отсутствие качественного сменщика может сыграть негативную роль, так как нагрузка на голкипера к концу сезона будет нарастать.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Овечкин Владимир Тарасенко Евгений Малкин Сергей Бобровский НХЛ
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