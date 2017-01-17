Легендарные чехи. Чем сейчас занимаются бывшие звёзды Суперлиги

Ян Петерек, 45 лет

Фото: hc-havirov.cz

Томаш Власак, 41 год

Павел Патера, 45 лет

Мартин Прохазка, 44 года

Душан Салфицки, 44 года

Фото: facebook.com/dusan.salficky

Павел Роса, 39 лет

Ярослав Беднар, 40 лет

Ярослав Кудрна, 41 год

Михал Микеска, 40 лет

Российский хоккей повидал немало легионеров. Многие из них играли в России ещё до создания КХЛ. Мы решили вспомнить самых известных чехов, защищавших цвета отечественных команд во времена Суперлиги и даже выигрывавших с ними трофеи. Особняком стоит. Великий хоккеист, ныне выступающий за «Флориду», исключителен во всём, даже в количестве написанного о нём, так что в этот список мы его решили не включать.: Петерек известен по выступлениям за ярославский «Локомотив», став первым легионером в истории клуба. Ян выиграл с «железнодорожниками» две золотые медали Суперлиги в сезоне-2001/02 и 2002/03. Нападающий был любимцем болельщиков, Петерек стал в Ярославле своим человеком.после ухода из «Локомотива» Петерек 10 лет отыграл за «Оцеларжи», став капитаном команды. Сейчас занимает пост спортивного менеджера клуба из Тршинеца. Воспитывает сына Йонаса, который выступает за молодёжную команду «Оцеларжи».Власак хорошо знаком болельщикам «Авангарда» и «Ак Барса». С 2002 по 2004 год Томаш выступал в Омске, а затем переехал в Казань. Правда, надолго там не задержался. Лучший бомбардир «Авангарда» сезона-2002/03, чемпион Супрелиги-2003/04. Все свои бомбардирские качества Власак демонстрировал по большей части в Сибири, а Казань стала ступенькой для возвращения на родину.является тренером чешского хоккейного клуба «Пльзень», ранее поработав менеджером в системе этой же команды.центральный нападающий Павел Патера с 2001 по 2004 год играл за «Авангард». Многократный чемпион мира в составе чешской сборной стал триумфатором российской Суперлиги-2003/04, выступая вместе с Власаком. Являлся одним из ключевых форвардов омичей той эпохи. Один из сильнейших легионеров чемпионата.главный тренер хоккейного клуба «Кладно», в котором долгое время играл и был капитаном. Воспитывает 21-летнюю дочь Доминику, которая довольно успешно играет в большой теннис, а также 16-летнего сына Павла, пробовавшего свои силы в хоккее.ещё один бывший хоккеист «Авангарда» — форвард Мартин Прохазка. Олимпийский чемпион Нагано играл за омичей в сезоне-2001/02 и чемпионате-2002/03. Выступал бы ещё год – стал бы, как и Власак с Патерой, победителем Суперлиги.главный тренер клуба третьей чешской лиги ХК «Рисуты».много поиграл в России голкипер Душан Салфицки. В частности, он пробовал свои силы в ЦСКА, мытищинском «Химике» и нижегородском «Торпедо». Однако каких-то значимых достижений на клубном уровне в Суперлиге вратарю достичь не удалось. Душан обладал отличной растяжкой и хорошо играл ловушкой, что часто отмечали многие специалисты.последние годы работал на должности спортивного менеджера в «Динамо-Пардубице». Именно в этой команде Салфицки завершил профессиональную карьеру. Там же он её и начинал.чех Роса играл за московское «Динамо» и «Авангард». Свой первый сезон за бело-голубых Павел провёл результативно, забросив 21 шайбу и отдав 23 передачи в 54 встречах. В 2006 году Роса перебрался в Омск, где чехов очень любили. Павел даже успел застать появление КХЛ, после чего уехал продолжать карьеру в Швецию. Выигрывал Суперлигу с «Динамо» в сезоне-2004/05.ассистент главного тренера в молодёжной команде «Фрибур-Готтерон» из Швейцарии.Беднар очень удачно перешёл в Омск из клуба АХЛ «Сан-Антонио Рэмпэйдж», сходу выиграв Суперлигу в 2004 году. Выступал Беднар и за нижегородское «Торпедо», но дело было уже в КХЛ. Особой результативностью Ярослав не отличался, но часто забрасывал важные шайбы. Обладал приличным катанием и сильно выглядел при игре в большинстве.действующий хоккеист, капитан команды «Маунтфилд» из чешского города Градец-Кралове. Ранее вступал за пражскую «Славию».нападающий Кудрна запомнился по выступлениям в Суперлиге за магнитогорский «Металлург». Чех позднее поиграл и в КХЛ. Ярослав является победителем Суперлиги в составе «Магнитки» в сезоне-2006/07. Вместе с ним играл и покойный ныне Ян Марек.спортивный менеджер «Маунтфилда». Клуба, где нынче выполняет обязанности капитана упомянутый ранее Ярослав Беднар. Кудрна, в отличие от Беднара, завершил карьеру.прекрасно помнят в Уфе нападающего Михала Микеску. Он поиграл в Суперлиге два сезона, потом продолжил выступление в КХЛ, выступал и в «Сибири». Выиграл чемпионат России в составе уфимского клуба в 2008 году под руководством Сергея Михалёва.ассистент главного тренера в «Динамо» из Пардубице.