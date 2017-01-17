Чистов передал привет «Трактору», а Мусатов – «Спартаку»

Бенефис вратарей в Челябинске
Очень упорным и напряжённым получился матч в Челябинске: «Трактор» и «Автомобилист» так и не смогли поразить ворота друг друга в основное время. Встреча стала бенефисом вратарей – Павла Францоуза и Ивана Лисутина. Голкипер гостей и вовсе отразил все 42 броска, отыграв на ноль, а вот Павел Францоуз (он в последнее время очень хорош – лучший в КХЛ по коэффициенту надёжности и проценту отражённых бросков), совершивший 37 спасений, пропустил на последней минуте овертайма. Отличился уроженец Челябинска Станислав Чистов, напомнивший о себе клубу, за который в своё время выступал. Таким образом, именно гол Чистова помог «Автомобилисту» набрать важные два очка на выезде, гонка уральцев за право попасть в зону плей-офф продолжается.
Мусатов напомнил о себе «Спартаку»
Не перестаёт с треском проваливаться «Спартак». Хоккеисты Алексея Ярушкина не бьются и не отдают все силы на льду. Такое ощущение, что красно-белые давно хотят в отпуск, а очередное безвольное поражение от «Слована» со счётом 0:3 лишь подтверждает сказанное. 7280 человек присутствовали на игре в «Лужниках», и этих людей просто жаль. Седьмое поражение подряд говорит о том, что ничего в «Спартаке» по сравнению с прошлым годом не изменилось. Нет чёткого и грамотного управления, нет авторитетной жёсткой тренерской руки. Главным же творцом победы братиславцев стал нападающий Игорь Мусатов, прекрасно знакомый спартаковским болельщикам. Форвард забил дважды, оформив первый с 16 октября 2011 года дубль. Получилось символично. Как и то, что свой бывший клуб обыграл главный тренер «Слована» Милош Ржига. Отметим и матч на ноль голкипера «орлов» Барри Браста. В его активе 23 сейва. Мусатов, Ржига и «Слован» рвутся в плей-офф, а куда катится «Спартак»?
Панова в Загребе унесли на носилках
«Медвешчак» продал перед дедлайном почти всех лидеров, но кое-кто всё равно остался. В плей-офф команда не попадёт, да и задачи такой особо не ставится. Ведь лишние траты руководству Загреба не нужны, тамошним менеджерам главное заработать. Однако хоккеисты, в отличие от того же «Спартака», не бросают играть и профессионально выполняют возложенные на них обязанности, отрабатывая зарплату. Во вторник это на себе ощутила «Югра», не сумевшая зацепиться за результат. Уже в первом периоде дубль в большинстве оформил нападающий Колби Дженовей, а Кирилл Воронин в средине матча упрочил лидерство хозяев, тоже реализовав лишнего. Игровая дисциплина серьёзно подвела «Югру». Третий период, по сути, превратился в формальность. Чех Иржи Смейкал, огорчив Александра Шарыченкова, сделал счёт 4:0. Гол Валентенко лишь подсластил югорчанам горечь поражения. Доигрывал матч голкипер Георгий Бояршинов, а закончилось противостояние неприятными событиями: серьёзную травму получил капитан «Югры» Константин Панов, не так давно вышедший с больничного. Самсон Махбод толкнул Панова на борт, и лёд нападающий покидал на носилках. По всей видимости, у Константина проблемы с шеей, желаем ему скорейшего выздоровления.