Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Хоккей. Итоги дня. 17 января 2017 года. Обзор матчей, видео
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

Чистов передал привет «Трактору», а Мусатов – «Спартаку»

Чистов и Мусатов забили «Трактору» и «Спартаку», Лисутин совершил 42 сейва и отыграл на ноль, а Панов покинул лёд в Загребе на носилках.
17 января 2017, вторник. 23:45. Хоккей
>>> 14 рекордов, которые могут быть побиты по итогам «регулярки» КХЛ

Бенефис вратарей в Челябинске


Очень упорным и напряжённым получился матч в Челябинске: «Трактор» и «Автомобилист» так и не смогли поразить ворота друг друга в основное время. Встреча стала бенефисом вратарей – Павла Францоуза и Ивана Лисутина. Голкипер гостей и вовсе отразил все 42 броска, отыграв на ноль, а вот Павел Францоуз (он в последнее время очень хорош – лучший в КХЛ по коэффициенту надёжности и проценту отражённых бросков), совершивший 37 спасений, пропустил на последней минуте овертайма. Отличился уроженец Челябинска Станислав Чистов, напомнивший о себе клубу, за который в своё время выступал. Таким образом, именно гол Чистова помог «Автомобилисту» набрать важные два очка на выезде, гонка уральцев за право попасть в зону плей-офф продолжается.
КХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2017, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
0 : 1 0:0, 0:0, 0:0, 0:1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Чистов – 64:07 (3x3)

Мусатов напомнил о себе «Спартаку»


Не перестаёт с треском проваливаться «Спартак». Хоккеисты Алексея Ярушкина не бьются и не отдают все силы на льду. Такое ощущение, что красно-белые давно хотят в отпуск, а очередное безвольное поражение от «Слована» со счётом 0:3 лишь подтверждает сказанное. 7280 человек присутствовали на игре в «Лужниках», и этих людей просто жаль. Седьмое поражение подряд говорит о том, что ничего в «Спартаке» по сравнению с прошлым годом не изменилось. Нет чёткого и грамотного управления, нет авторитетной жёсткой тренерской руки. Главным же творцом победы братиславцев стал нападающий Игорь Мусатов, прекрасно знакомый спартаковским болельщикам. Форвард забил дважды, оформив первый с 16 октября 2011 года дубль. Получилось символично. Как и то, что свой бывший клуб обыграл главный тренер «Слована» Милош Ржига. Отметим и матч на ноль голкипера «орлов» Барри Браста. В его активе 23 сейва. Мусатов, Ржига и «Слован» рвутся в плей-офф, а куда катится «Спартак»?
КХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2017, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
0 : 3 0:1, 0:2, 0:0
Слован
Братислава
0:1 – Мусатов (Пластино, Еглич) – 06:05 (5x5), 0:2 – Мусатов (Пластино, Чипчура) – 21:16 (5x5), 0:3 – Кундратек (Чичу) – 37:36 (4x3)

Панова в Загребе унесли на носилках


«Медвешчак» продал перед дедлайном почти всех лидеров, но кое-кто всё равно остался. В плей-офф команда не попадёт, да и задачи такой особо не ставится. Ведь лишние траты руководству Загреба не нужны, тамошним менеджерам главное заработать. Однако хоккеисты, в отличие от того же «Спартака», не бросают играть и профессионально выполняют возложенные на них обязанности, отрабатывая зарплату. Во вторник это на себе ощутила «Югра», не сумевшая зацепиться за результат. Уже в первом периоде дубль в большинстве оформил нападающий Колби Дженовей, а Кирилл Воронин в средине матча упрочил лидерство хозяев, тоже реализовав лишнего. Игровая дисциплина серьёзно подвела «Югру». Третий период, по сути, превратился в формальность. Чех Иржи Смейкал, огорчив Александра Шарыченкова, сделал счёт 4:0. Гол Валентенко лишь подсластил югорчанам горечь поражения. Доигрывал матч голкипер Георгий Бояршинов, а закончилось противостояние неприятными событиями: серьёзную травму получил капитан «Югры» Константин Панов, не так давно вышедший с больничного. Самсон Махбод толкнул Панова на борт, и лёд нападающий покидал на носилках. По всей видимости, у Константина проблемы с шеей, желаем ему скорейшего выздоровления.
КХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2017, вторник. 21:00 МСК
Медвешчак
Загреб
4 : 1 2:0, 1:0, 1:1
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 – Дженовей (Катич, Паре) – 03:45 (5x4), 2:0 – Дженовей (Паре, Крейчик) – 14:00 (5x4), 3:0 – Воронин (Смит, Лессио) – 30:20 (5x4), 4:0 – Смейкал (Лессио, Глумац) – 45:02 (5x5), 4:1 – Валентенко (Алексеев, Лапенков) – 58:44 (5x5)

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
ХК Автомобилист ХК Медвешчак ХК Слован ХК Спартак ХК Трактор ХК Югра Игорь Мусатов Станислав Чистов Итоги дня КХЛ Обзор главных хоккейных событий дня
Новости. Хоккей
17 января 2017, вторник
23:53 Защитник «Амура» Атюшов получил одноматчевую дисквалифицикацию
23:38 Дубль Дженовея помог «Медвешчаку» одержать победу над «Югрой»
23:30 «Медвешчак» — «Югра»: Панов получил травму и покинул площадку на носилках
23:16 Главный тренер «Айлендерс» Джек Капуано отправлен в отставку
23:10 «Крылья Советов» на домашней площадке одолели МХК «Спартак»
22:52 Защитник минского «Динамо» Коробов дисквалифицирован на четыре матча
22:39 Павлюков: «Спартаку» не хватало остроты в атаке, соперник прижимал нас
22:34 Кириллов: «Спартак» делает свою работу, не знаю, почему не выходит побеждать
22:34 Михнов: борьба за плей-офф только подхлёстывает «Автомобилист»
22:29 Кляузов: «Спартаку» нужно выиграть один матч, и, думаю, всё будет нормально
22:25 Чичу: длинная домашняя серия помогла «Словану» улучшить положение в чемпионате
22:22 Ярушкин: сложно рассчитывать на победу, когда вываливаются целые тройки
22:18 Мусатов: не считаю себя героем матча со «Спартаком», главное, что взяли три очка
22:18 Хоккеисты расписались на Андреевском флаге — в фотообзоре «Спартак» — «Слован»
22:14 Ржига: Мусатов стал одним из главных игроков в «Словане»
22:00 Денисов: отрыв «Трактора» от «Салавата» небольшой, поэтому расслабляться нельзя
21:49 «Спартак» проиграл «Словану», продлив серию поражений до семи матчей
21:44 Патрик Лайне признан лучшим игроком года в Финляндии
21:36 «Нэшвилл» забрал защитника Ханта с драфта отказов
21:28 Юкка Ялонен стал тренером года в Финляндии
21:09 Гатиятулин: разберём ошибку Шарова в ОТ, чтобы в дальнейшем не допускать такого
20:52 Крикунов: Чистов может играть сильнее, но у него позавчера были похороны отца
20:47 Алексей Потапов заменит Владимира Галузина на Матче звёзд КХЛ
20:37 Ландеског: я хочу играть в «Колорадо», но не могу контролировать слухи об обмене
20:26 «Динамо» (Москва) — «Ак Барс»: видеообзор
20:26 Видео. «Локомотив» — «Лада»
20:15 Федотов: Бучневич так быстро прогрессирует, что у многих уже отвисли челюсти
19:46 Защитник «Спартака» Бондарев проводит 500-й матч в КХЛ
19:27 «Авангард» гарантировал себе место в плей-офф Кубка Гагарина
19:23 «Автомобилист» одолел «Трактор» благодаря «сухарю» Лисутина и голу Чистова в ОТ
18:55 Койву, Селянне, Сакик, Крупп, Руггиеро и Кальт будут введены в Зал славы ИИХФ
18:31 Игнатушкин: со СКА можно играть, шансы «Сочи» победить — 50 на 50
18:19 Буцаев: «Сочи» следит за конкурентами, но зависеть всё будет только от нас самих
17:47 Афиногенов: готов продемонстрировать нормальные скорости в Матче звёзд
17:20 Е. Медведев: уже раздумываю о кое-каких сюрпризах на Матч звёзд
17:00 Больной раком 7-летний мальчик сыграл в хоккей со Скиннером
16:25 «Виннипег» вызвал вратаря Павелеца из АХЛ
15:56 «Каролина» вызвала Недельковича из АХЛ и отправила туда Лейтона
15:26 Эннис вернулся после пропуска 30 матчей и забил в первой же смене
14:59 Дацюк: разбивка по дивизионам на Матче звёзд зрелищнее для болельщиков
14:42 Мозякин: на Матче звёзд будем импровизировать на месте!
14:28 Дацюк, Афиногенов, Мозякин и Медведев будут капитанами на Матче звёзд КХЛ
13:56 «Питтсбург» – «Вашингтон»: Дэйли и Шульц установили личные рекорды
13:43 Сухачёв: я пришёл в 12 лет и сказал: «Я вот хочу в ворота встать»
13:40 А. Тарасенко: за годы в «Сибири» Шалунов много работал над ногами и броском
Все новости RSS
Сколько очков наберёт Александр Овечкин за карьеру в НХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+