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Обзор игрового дня НХЛ. 17 января 2017 года. Бучневич набрал три очка
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

В СКА Бучневич так не играл. В Нью-Йорке появилась новая звезда

Три очка Павла Бучневича не помогли «Рейнджерс» обыграть «Даллас», а «Коламбус» Сергея Бобровского вернул себе лидерство в НХЛ.
18 января 2017, среда. 09:35. Хоккей

Бучневич: пять очков в трёх матчах


Великолепная игра Евгения Малкина в недавнем матче с «Вашингтоном» не осталась единичным эпизодом для российских успехов на текущей неделе. Почин лидера «Питтсбурга» подхватил новичок «Рейнджерс» Павел Бучневич, который ещё недавно провёл два месяца в лазарете, залечивая неприятную травму спины. Домашний матч с «Далласом» получился для «синерубашечников» не слишком удачным, но российский новобранец меньше остальных заслужил критики, набрав 3 (1+2) очка за игру.
Хозяева открыли счёт уже на 27-й секунде, когда Степан остроумным броском с острейшего угла обескуражил вратаря техасцев Кари Лехтонена, но удачное начало никак не сказалось на итоговом результате. «Даллас» играл собранней, был успешнее в реализации созданных моментов, и на старте второго периода счёт уже был 4:1 в пользу «звёзд». Ньюйоркцы попытались организовать погоню, и одним из главных вдохновителей этого процесса стал Бучневич. Сначала россиянин поучаствовал в комбинации, которая завершилась «теннисным» голом Зибанеджада, подправившим шайбу на пятачке после наброса от Рика Нэша. Затем Павел отличился сам, завершив сумбурный штурм ворот «Далласа», удачно поймав отскок от вратаря.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2017, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
6 : 7 1:3, 2:4, 3:0
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Степан (Крайдер, Цуккарелло) – 00:27 (5x5), 1:1 – Ивз (Бенн, Сегин) – 12:34 (5x4), 1:2 – Шарп (Факса) – 12:46 (5x5), 1:3 – Бенн (Икин, Ивз) – 17:54 (5x5), 1:4 – Руссель (Корпикоски) – 24:32 (5x5), 2:4 – Зибанеджад (Нэш, Бучневич) – 29:56 (5x5), 3:4 – Бучневич (Кляйн, Кленденинг) – 32:06 (5x5), 3:5 – Шарп (Шор, Факса) – 32:54 (5x5), 3:6 – Кракнелл (Корпикоски, Гудлер) – 35:53 (5x5), 3:7 – Икин (Ивз, Бенн) – 37:40 (5x5), 4:7 – Крайдер (Степан, Цуккарелло) – 43:11 (5x4), 5:7 – Степан (Макдона, Цуккарелло) – 45:31 (4x4), 6:7 – Зибанеджад (Нэш, Бучневич) – 47:26 (5x5)
Сократив отставание до минимума, «рейнджеры» вновь расслабились и пропустили ещё три шайбы подряд. Несмотря на титанические усилия в концовке, восстановить равновесие команде Алена Виньо так и не удалось, а главным неудачником матча стал звёздный голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, который пропустил 7 голов после 27 бросков и был заменён. В четырёх последних встречах в пассиве шведа 20 пропущенных шайб, и настроение голкипера после матча было далеко от радушного. «Говорить не о чем. Мне надо работать над своей игрой. Мне очень неудобно перед партнёрами, я разочарован. Безусловно, это одна из самых нижних точек в плане уровня моей игры, нужно выбираться из этого, прибавлять», — сказал Лундквист.

Что же касается Бучневича, то череповчанин продолжает радовать болельщиков «Рейнджерс» хорошей игрой. В 13 матчах нынешнего сезона он набрал 13 (5+8) очков, а если не брать в расчёт пропуск из-за травмы, то россиянин пополняет личную копилку уже 7 встреч подряд.

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«Коламбус» снова первый


«Синие мундиры» воспользовались недавним поражением «Вашингтона», захватившего лидерство в лиге по набранным очкам, и вернули себе первую строчку в общей турнирной таблице. Пострадавшей от действий Бобровского и компании оказалась «Каролина», которая в последних матчах набрала весьма неплохой ход (5 побед в 6 предыдущих играх).
НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2017, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
4 : 1 2:1, 2:0, 0:0
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Ахо (Терявяйнен, Стемпняк) – 18:06 (5x5), 1:1 – Дженнер (Аткинсон, Мюррей) – 18:17 (5x5), 2:1 – Дубински (Мюррей) – 18:52 (5x5), 3:1 – Дубински (Дженнер, Аткинсон) – 23:53 (5x5), 4:1 – Седлак (Ганье, Хартнелл) – 29:16 (5x5)
«Коламбус» пропустил первым, оставив без присмотра на пятачке финского новобранца «ураганов» Себастьяна Ахо, но этот гол за две минуты до конца периода не помог гостям уйти на перерыв лидерами. Бун Дженнер и Брэндон Дубински почти мгновенно отреагировали точными бросками. Бобровский, пропустивший три матча из-за небольшой болезни, сделал 24 сейва и записал на свой счёт 27-ю победу в регулярном чемпионате.
«Здорово, что я смог вернуться, – предыдущая неделя показалась мне долгой, потому что я не играл. Конечно, ключевым моментом матча была концовка первого периода, когда мы смогли найти ответ на пропущенный гол. Забросили две быстрые шайбы и вернули себе инициативу. Парни здорово отрабатывали в обороне, нападающие часто откатывались назад, чтобы помочь защитникам, было много блокированных бросков. Партнёры работали на все сто процентов, поэтому для меня матч получился удачным, к тому же мы заработали два очка. Поддержка болельщиков тоже сыграла свою роль, мне очень нравится играть дома», — сказал Бобровский.

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Праздник для Госсы, неудача для Варламова


«Колорадо» потерпел шестое поражение в семи последних матчах, не сумев на своей площадке справиться с мощным «Чикаго». Однако если во многих предыдущих поражениях можно было винить нападение «лавин», забивавшее явно недостаточно, то на этот раз денверцы забросили четыре шайбы, которых вполне могло хватить для победы. Более того, «Колорадо» дважды вёл в счёте по ходу игры, но неудачный третий период лишил «Эвеланш» шансов на пополнение клубной копилки.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2017, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
4 : 6 1:2, 3:1, 0:3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Шмальц – 02:38 (5x5), 1:1 – Дюшейн (Бэрри, Маккиннон) – 07:39 (5x4), 1:2 – Сибрук (Расмуссен, Шмальц) – 12:50 (5x5), 2:2 – Комо (Маккиннон, Григоренко) – 29:03 (5x5), 3:2 – Ньето (Ландеског) – 30:06 (5x5), 3:3 – Керо (ван Римсдайк, Мариан Госса) – 30:25 (5x5), 4:3 – Дюшейн (Бэрри, Бошмен) – 34:08 (5x5), 4:4 – Хиностроза – 45:10 (5x5), 4:5 – Хиностроза (Керо, Мариан Госса) – 48:11 (5x5), 4:6 – Керо (Тэйвз, Мариан Госса) – 59:49 (en)
Героев у «Чикаго» было два. Первый – американский форвард-новичок Винни Хиностроза, голевой дубль которого и принёс «чёрным ястребам» победу. Второй – словацкий ветеран Мариан Госса, который сделал три результативные передачи и добрался до ряда значительных цифр в своей статистике. Госса стал 32-м хоккеистом в истории НХЛ, у которого в активе 500 голов и 600 передач.
Семён Варламов, недавно пропустивший 7 матчей из-за травмы паха, пока не может одержать свою первую победу после возвращения. В трёх последних встречах он пропустил 12 шайб, а «Колорадо» занимает последнее место в Центральном дивизионе, отставая от предпоследней строчки на 17 очков.

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Чудо-гол Спаржона


«Миннесота» не смогла продлить свою серию из четырёх побед, уступив дома «Нью-Джерси», но для взыскательных зрителей нашлась необходимая ложка мёда. Ей стал эффектнейший гол защитника «Уайлд» Джареда Спаржона, забитый в концовке первого периода. Открывшись на дальней штанге при розыгрыше большинства, Спаржон подкараулил отскок, но шайба взмыла в воздух, и бить по ней было крайне неудобно. Защитник ничуть не смутился этому, подкорректировал полёт шайбы рукой и, не опуская снаряд на лёд, пробил, словно орудуя бейсбольной битой. Получилось очень зрелищно.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2017, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
3 : 4 1:0, 1:1, 1:3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Спаржон (Нидеррайтер, Койву) – 17:58 (5x4), 2:0 – Цукер (Гранлунд, Койву) – 29:24 (5x5), 2:1 – Заха (Палмьери, Столлери) – 33:19 (5x4), 2:2 – Хенрик (Холл, Паренто) – 45:23 (5x5), 3:2 – Хаула (Койл, Спаржон) – 49:08 (5x5), 3:3 – Палмьери (Каммальери, Сиверсон) – 49:30 (5x5), 3:4 – Беннет (Коулмэн, Вуд) – 57:43 (5x5)

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Передача Тарасенко не спасла «блюзменов»


«Сент-Луис» проиграл третий матч из последних пяти, неудачно сыграв дома с «Оттавой». Выездное турне по Западному побережью заставило «музыкантов» потратить массу сил, и на протяжении всей встречи с «Сенаторз» хозяева были вынуждены отыгрываться. В начале третьего периода нападающий «Блюз» Алекс Стин смог восстановить равновесие, но оно продержалось ровно минуту, пока форвард гостей Марк Стоун вновь не вывел команду Ги Буше вперёд.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2017, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
4 : 6 1:1, 1:2, 2:3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 – Пажо (Пайят, Карлссон) – 03:03 (5x5), 1:1 – Штястны (Боумистер, Стин) – 09:34 (5x5), 1:2 – Хоффман (Туррис, Фанёф) – 33:26 (5x4), 1:3 – Райан (Дзингел, Туррис) – 34:51 (5x5), 2:3 – Шаттенкирк (Тарасенко, Яшкин) – 39:14 (5x5), 3:3 – Стин (Шаттенкирк, Пьетранджело) – 41:35 (5x4), 3:4 – Стоун – 42:35 (5x5), 3:5 – Хоффман (Пажо, Пайят) – 53:53 (5x5), 3:6 – Стоун (Брассар, Смит) – 58:47 (en), 4:6 – Берглунд (Эдмундсон, Перрон) – 59:12 (5x5)
Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей, набрав своё второе очко в пяти последних матчах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Коламбус Блю Джекетс Миннесота Уайлд Нью-Йорк Рейнджерс Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко Сергей Бобровский Хенрик Лундквист
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06:45 «Миннесота» уступила «Нью-Джерси», ведя 2:0, и прервала свою победную серию
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