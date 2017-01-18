В СКА Бучневич так не играл. В Нью-Йорке появилась новая звезда

Бучневич: пять очков в трёх матчах

«Коламбус» снова первый

Праздник для Госсы, неудача для Варламова

Чудо-гол Спаржона

Передача Тарасенко не спасла «блюзменов»

Великолепная играв недавнем матче с «Вашингтоном» не осталась единичным эпизодом для российских успехов на текущей неделе. Почин лидера «Питтсбурга» подхватил новичок «Рейнджерс», который ещё недавно провёл два месяца в лазарете, залечивая неприятную травму спины. Домашний матч с «Далласом» получился для «синерубашечников» не слишком удачным, но российский новобранец меньше остальных заслужил критики, набрав 3 (1+2) очка за игру.Хозяева открыли счёт уже на 27-й секунде, когда Степан остроумным броском с острейшего угла обескуражил вратаря техасцев, но удачное начало никак не сказалось на итоговом результате. «Даллас» играл собранней, был успешнее в реализации созданных моментов, и на старте второго периода счёт уже был 4:1 в пользу «звёзд». Ньюйоркцы попытались организовать погоню, и одним из главных вдохновителей этого процесса стал Бучневич. Сначала россиянин поучаствовал в комбинации, которая завершилась «теннисным» голом Зибанеджада, подправившим шайбу на пятачке после наброса от. Затем Павел отличился сам, завершив сумбурный штурм ворот «Далласа», удачно поймав отскок от вратаря.Сократив отставание до минимума, «рейнджеры» вновь расслабились и пропустили ещё три шайбы подряд. Несмотря на титанические усилия в концовке, восстановить равновесие командетак и не удалось, а главным неудачником матча стал звёздный голкипер «Рейнджерс», который пропустил 7 голов после 27 бросков и был заменён. В четырёх последних встречах в пассиве шведа 20 пропущенных шайб, и настроение голкипера после матча было далеко от радушного. «Говорить не о чем. Мне надо работать над своей игрой. Мне очень неудобно перед партнёрами, я разочарован. Безусловно, это одна из самых нижних точек в плане уровня моей игры, нужно выбираться из этого, прибавлять», — сказал Лундквист.Что же касается Бучневича, то череповчанин продолжает радовать болельщиков «Рейнджерс» хорошей игрой. В 13 матчах нынешнего сезона он набрал 13 (5+8) очков, а если не брать в расчёт пропуск из-за травмы, то россиянин пополняет личную копилку уже 7 встреч подряд.«Синие мундиры» воспользовались недавним поражением «Вашингтона», захватившего лидерство в лиге по набранным очкам, и вернули себе первую строчку в общей турнирной таблице. Пострадавшей от действий Бобровского и компании оказалась «Каролина», которая в последних матчах набрала весьма неплохой ход (5 побед в 6 предыдущих играх).«Коламбус» пропустил первым, оставив без присмотра на пятачке финского новобранца «ураганов», но этот гол за две минуты до конца периода не помог гостям уйти на перерыв лидерами.почти мгновенно отреагировали точными бросками. Бобровский, пропустивший три матча из-за небольшой болезни, сделал 24 сейва и записал на свой счёт 27-ю победу в регулярном чемпионате.«Здорово, что я смог вернуться, – предыдущая неделя показалась мне долгой, потому что я не играл. Конечно, ключевым моментом матча была концовка первого периода, когда мы смогли найти ответ на пропущенный гол. Забросили две быстрые шайбы и вернули себе инициативу. Парни здорово отрабатывали в обороне, нападающие часто откатывались назад, чтобы помочь защитникам, было много блокированных бросков. Партнёры работали на все сто процентов, поэтому для меня матч получился удачным, к тому же мы заработали два очка. Поддержка болельщиков тоже сыграла свою роль, мне очень нравится играть дома», — сказал Бобровский.«Колорадо» потерпел шестое поражение в семи последних матчах, не сумев на своей площадке справиться с мощным «Чикаго». Однако если во многих предыдущих поражениях можно было винить нападение «лавин», забивавшее явно недостаточно, то на этот раз денверцы забросили четыре шайбы, которых вполне могло хватить для победы. Более того, «Колорадо» дважды вёл в счёте по ходу игры, но неудачный третий период лишил «Эвеланш» шансов на пополнение клубной копилки.Героев у «Чикаго» было два. Первый – американский форвард-новичок, голевой дубль которого и принёс «чёрным ястребам» победу. Второй – словацкий ветеран, который сделал три результативные передачи и добрался до ряда значительных цифр в своей статистике. Госса стал 32-м хоккеистом в истории НХЛ, у которого в активе 500 голов и 600 передач., недавно пропустивший 7 матчей из-за травмы паха, пока не может одержать свою первую победу после возвращения. В трёх последних встречах он пропустил 12 шайб, а «Колорадо» занимает последнее место в Центральном дивизионе, отставая от предпоследней строчки на 17 очков.«Миннесота» не смогла продлить свою серию из четырёх побед, уступив дома «Нью-Джерси», но для взыскательных зрителей нашлась необходимая ложка мёда. Ей стал эффектнейший гол защитника «Уайлд», забитый в концовке первого периода. Открывшись на дальней штанге при розыгрыше большинства, Спаржон подкараулил отскок, но шайба взмыла в воздух, и бить по ней было крайне неудобно. Защитник ничуть не смутился этому, подкорректировал полёт шайбы рукой и, не опуская снаряд на лёд, пробил, словно орудуя бейсбольной битой. Получилось очень зрелищно.«Сент-Луис» проиграл третий матч из последних пяти, неудачно сыграв дома с «Оттавой». Выездное турне по Западному побережью заставило «музыкантов» потратить массу сил, и на протяжении всей встречи с «Сенаторз» хозяева были вынуждены отыгрываться. В начале третьего периода нападающий «Блюз»смог восстановить равновесие, но оно продержалось ровно минуту, пока форвард гостей Марк Стоун вновь не вывел командувперёд.Российский форвард «Сент-Луиса»отметился голевой передачей, набрав своё второе очко в пяти последних матчах.