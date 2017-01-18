«Салават» выиграет «зелёное дерби», «Динамо» уступит ЦСКА

«Металлург» Нк – «Барыс»

«Металлург» Мг – «Авангард»

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»

«Витязь» — «Лада»

«Динамо» М – ЦСКА

«Барысу» удалось создать очковый задел, позволяющий достаточно уверенно чувствовать себя в кубковой «восьмёрке». Однако расслабляться казахстанскому коллективу ещё рано. После матча с «Кузней» командуждёт непростой выезд в Европу, где можно недосчитаться столь желанных баллов. На этом фоне игра в Новокузнецке выглядит шансом укрепить свои позиции: хозяева проиграли 11 матчей кряду, лишились одного из защитников из-за дисквалификации и очень слабо выглядят в нападении, забив лишь однажды в последних четырёх матчах. «Барыс» объективно сильнее по составу, да ив последнее время не удаётся найти нужные слова, чтобы хотя бы на матч «зажечь» свою команду.гостевая победа «Барыса».Очередную серьёзную проверку «Авангард» пройдёт в Магнитогорске. Командавовторой раз сыграет спаренные матчи с «Магниткой». Первая дуэль в сентябре окончилась двумя солидными победами магнитогорцев. Омичи вслед за сегодняшним соперником гарантировали себе участие в плей-офф и не имеют серьёзной турнирной мотивации. Их отставание от идущего первым на Востоке «Металлурга» составляет 11 очков, а ближайшие преследователи «Авангарда» тоже не близко. В этих условиях главную роль может сыграть самолюбие омичей – матчи с командами выше себя «ястребы» в этом сезоне чаще проигрывают. «Магнитка» противопоставит этому блестящую как всегда игру первого звена.победа «Металлурга», возможно, за пределами основного времени.Восток балует нас интереснейшими матчами. По окончании игры в Магнитогорске в бой вступят «Ак Барс» и «Салават Юлаев», которые разыграют очередной раунд «зелёного дерби». Уже дважды в этом сезоне принципиальное противостояние оставалось за уфимцами.Обе команды испытывают в последние время определённые трудности. У «Салавата», помимо других линий, непросто проходит выведение Никласа Сведберга на позицию железного первого номера к плей-офф, а казанцы уже пять матчей подряд не могут забить больше двух шайб. Турнирная мотивация сильнее у уфимцев, ведь если гости продолжат регулярно оставаться без очков, то в плей-офф им будет грозить уже не «Трактор», а «Ак Барс». Такая перспектива вряд ли устраивает «Салават».гости сумеют одержать непростую победу.«Витязь», «Йокерит» и ХК «Сочи» ведут ожесточённую борьбу за попадание в плей-офф: три коллектива расположились на минимальном расстоянии друг от друга. Подмосковный клуб продемонстрировал, что он находится в полном порядке, обыграв «Ак Барс», и теперь ждёт в гости менее именитого соперника. «Лада» не лишилась теоретических шансов на попадание в плей-офф, но сейчас у тольяттинцев полоса неудач. Интересно, что последние четыре матча «Лада» выигрывала у «Витязя» с неизменно «сухим» счётом.«Витязь» наконец-то распечатает ворота тольяттинцев и победит.Праздник хоккея в середине рабочей неделе состоится и в Москве. В столичном дерби сойдутся извечные соперники – «Динамо» и ЦСКА. Обе команды находятся в хорошей форме. Пожалуй, последние матчи бело-голубые провели даже сильнее «армейцев». У командыбыло целых четыре дня между играми, так что в свежести у гостей будет преимущество. С другой стороны, «Динамо» провело хороший матч с «Ак Барсом», несмотря на поражение, и теперь горит желанием реабилитироваться. Кстати, два из трёх столичных дерби в этом сезоне закончились за пределами основного времени – нет сомнений, что и в этот вечер градус противостояния будет неизменно высок.победа ЦСКА за пределами основного времени.