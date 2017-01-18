«Салават» выиграет «зелёное дерби», «Динамо» уступит ЦСКА

«Металлург» Нк – «Барыс»
«Барысу» удалось создать очковый задел, позволяющий достаточно уверенно чувствовать себя в кубковой «восьмёрке». Однако расслабляться казахстанскому коллективу ещё рано. После матча с «Кузней» команду Эдуарда Занковца ждёт непростой выезд в Европу, где можно недосчитаться столь желанных баллов. На этом фоне игра в Новокузнецке выглядит шансом укрепить свои позиции: хозяева проиграли 11 матчей кряду, лишились одного из защитников из-за дисквалификации и очень слабо выглядят в нападении, забив лишь однажды в последних четырёх матчах. «Барыс» объективно сильнее по составу, да и Сергею Бердникову в последнее время не удаётся найти нужные слова, чтобы хотя бы на матч «зажечь» свою команду.
Наш прогноз: гостевая победа «Барыса».
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«Металлург» Мг – «Авангард»
Очередную серьёзную проверку «Авангард» пройдёт в Магнитогорске. Команда Фёдора Канарейкина во второй раз сыграет спаренные матчи с «Магниткой». Первая дуэль в сентябре окончилась двумя солидными победами магнитогорцев. Омичи вслед за сегодняшним соперником гарантировали себе участие в плей-офф и не имеют серьёзной турнирной мотивации. Их отставание от идущего первым на Востоке «Металлурга» составляет 11 очков, а ближайшие преследователи «Авангарда» тоже не близко. В этих условиях главную роль может сыграть самолюбие омичей – матчи с командами выше себя «ястребы» в этом сезоне чаще проигрывают. «Магнитка» противопоставит этому блестящую как всегда игру первого звена.
Наш прогноз: победа «Металлурга», возможно, за пределами основного времени.
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«Ак Барс» — «Салават Юлаев»
Восток балует нас интереснейшими матчами. По окончании игры в Магнитогорске в бой вступят «Ак Барс» и «Салават Юлаев», которые разыграют очередной раунд «зелёного дерби». Уже дважды в этом сезоне принципиальное противостояние оставалось за уфимцами.
Обе команды испытывают в последние время определённые трудности. У «Салавата», помимо других линий, непросто проходит выведение Никласа Сведберга на позицию железного первого номера к плей-офф, а казанцы уже пять матчей подряд не могут забить больше двух шайб. Турнирная мотивация сильнее у уфимцев, ведь если гости продолжат регулярно оставаться без очков, то в плей-офф им будет грозить уже не «Трактор», а «Ак Барс». Такая перспектива вряд ли устраивает «Салават».
Наш прогноз: гости сумеют одержать непростую победу.
«Витязь» — «Лада»
«Витязь», «Йокерит» и ХК «Сочи» ведут ожесточённую борьбу за попадание в плей-офф: три коллектива расположились на минимальном расстоянии друг от друга. Подмосковный клуб продемонстрировал, что он находится в полном порядке, обыграв «Ак Барс», и теперь ждёт в гости менее именитого соперника. «Лада» не лишилась теоретических шансов на попадание в плей-офф, но сейчас у тольяттинцев полоса неудач. Интересно, что последние четыре матча «Лада» выигрывала у «Витязя» с неизменно «сухим» счётом.
Наш прогноз: «Витязь» наконец-то распечатает ворота тольяттинцев и победит.
«Динамо» М – ЦСКА
Праздник хоккея в середине рабочей неделе состоится и в Москве. В столичном дерби сойдутся извечные соперники – «Динамо» и ЦСКА. Обе команды находятся в хорошей форме. Пожалуй, последние матчи бело-голубые провели даже сильнее «армейцев». У команды Дмитрия Квартальнова было целых четыре дня между играми, так что в свежести у гостей будет преимущество. С другой стороны, «Динамо» провело хороший матч с «Ак Барсом», несмотря на поражение, и теперь горит желанием реабилитироваться. Кстати, два из трёх столичных дерби в этом сезоне закончились за пределами основного времени – нет сомнений, что и в этот вечер градус противостояния будет неизменно высок.
Наш прогноз: победа ЦСКА за пределами основного времени.