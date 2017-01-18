Финиш на Западе: «чёрная метка» СКА и южный шлагбаум «Йокериту»

Кому уйдёт корона Запада?

СКА и ЦСКА сейчас выясняют между собой, кто будет иметь преимущество своей площадки вплоть до финала Кубка Гагарина. Или кому достанется «чёрная метка», здесь как посмотреть.

Кто попадёт в плей-офф?

На два вакантных места в плей-офф претендует квартет команд: «Витязь», «Йокерит», ХК «Сочи», «Слован». В некотором роде это столкновение российского и иностранного легиона КХЛ.

До конца регулярного чемпионата КХЛ остался месяц. Командам предстоит сыграть по 9-10 матчей, после чего определятся все участники розыгрыша Кубка Гагарина. Кто займёт первое место в конференции? Кто запрыгнет на подножку уходящего кубкового поезда, а для кого сезон закончится в феврале? Мы изучили календарь и спрогнозировали итоги финиша на Западе.«Йокерит» (д), ХК «Сочи» (г), «Спартак» (г), «Торпедо» (г), «Трактор» (д), «Салават Юлаев» (г), «Металлург» Мг (г), «Спартак» (д), ХК «Сочи» (д), «Торпедо» (д).«Динамо» М (г), «Спартак» (г), «Торпедо» (г), ХК «Сочи» (г), «Металлург» Мг (д), «Трактор» (г), «Салават Юлаев» (г), ХК «Сочи» (д), «Торпедо» (д), «Спартак» (д).Мы говорим «первое место на Западе» – подразумеваем «первое в лиге». С большой долей вероятности именно СКА и ЦСКА разыграют между собой Кубок континента. Минимальные шансы вмешаться в их разборки имеет «Магнитка», которая ещё сыграет с двумя «армейскими» клубами, но 11 очков отставания – это слишком большая фора, когда мы говорим о лидерах чемпионата. Таким образом, СКА и ЦСКА сейчас выясняют между собой, ктобудет иметь преимущество своей площадки вплоть до финала Кубка Гагарина. Или кому достанется «чёрная метка», здесь как посмотреть. Просто статистика и ничего больше: за восемь лет победитель регулярного чемпионата ни разу не выигрывал Кубок.Если отбросить мистику и приметы, и допустить, что ЦСКА и СКА будут до последнего биться за первую строчку в конференции, нас ждёт интересная концовка. Фишка нынешнего сезона – идентичный календарь для двух западных гигантов. Они в связке отправляются на выезд, да и дома, как правило, принимают одних и тех же соперников. Вот и на финише «регулярки» они помещены почти в одинаковые условия.Москвичам и петербуржцам предстоит по два раза сыграть с тройкой «Спартак», ХК «Сочи» и «Торпедо». Серьёзный риск потери очков есть разве что в Нижнем Новгороде, где команданикому не даёт спуска. С одной стороны, СКА сыграет с «Торпедо» в конце выезда, а с другой, нижегородцы могут быть измождены битвой с ЦСКА, которая состоится за два дня до этого.И тем, и другим предстоит визит в Уфу. «Салават Юлаев» — команда непредсказуемая, и практически невозможно спрогнозировать, в каком состоянии она будет к началу февраля. А вот дальше начинаются различия. ЦСКА сыграет с «Магниткой» дома, а с «Трактором» на выезде, а СКА – наоборот, в чём можно увидеть преимущество москвичей. Однако это нивелируется тем, что команде Дмитрия Квартальнова в ближайшем матче предстоит сыграть с набравшим ход московским «Динамо», а СКА в Ледовом примет разобранный на запчасти «Йокерит». Вот и получается, что даже минимальные разночтения в календаре не дают преимущества кому-либо из претендентов на лидерство. СКА, имеющий гандикап в четыре очка и более мощный подбор игроков, должен удержаться на вершине.«Лада» (д), «Салават Юлаев» (д), «Металлург» Мг (д), «Слован» (г), «Медвешчак» (г), «Динамо» Мн (г), «Куньлунь» (д), «Амур» (д), «Адмирал» (д).«Спартак» (д), СКА (д), «Северсталь» (д), ЦСКА (д), «Торпедо» (г), «Спартак» (г), «Торпедо» (д), ЦСКА (г), СКА (г), «Северсталь» (г).СКА (г), «Барыс» (д), «Югра» (д), «Автомобилист» (д), «Динамо» Мн (д), «Барыс» (г), «Югра» (г), «Автомобилист» (г), «Нефтехимик» (д), «Ак Барс» (д).«Нефтехимик» (г), «Амур» (г), «Куньлунь» (г), «Адмирал» (г), «Локомотив» (д), «Динамо» М (д), «Витязь» (д), «Медвешчак» (д), «Медвешчак» (г).Сразу оговоримся, что теоретических шансов на плей-офф не потерял даже «Спартак», чьи последние результаты кроме как свободным падением не назовёшь. Москвичи, проигрывающие всем и вся, отстают от восьмого места на 15 баллов по набранным очкам и на 18 по потерянным. В оставшихся девяти играх подопечныемогут набрать 27 очков, и непонятно, что реальнее: столь неожиданный игровой всплеск спартаковцев или повальные осечки конкурентов, без которых им в плей-офф не забраться. Если же смотреть на ситуацию трезво, то ни «Спартак», ни «Северсталь», ни «Медвешчак» на место в восьмёрке уже не претендуют. Хорваты и вовсе уже думают о следующем сезоне, продолжая распродавать игроков и подготавливая пути отступления в австрийскую лигу. Вот и получается, что на два вакантных места в плей-офф претендует квартет команд: «Витязь», «Йокерит», ХК «Сочи», «Слован». В некотором роде это столкновение российского и иностранного легиона КХЛ.Говоря о шансах этой четвёрки, стоит отметить, что «Слован» только благодаря пяти победам в пяти последних матчах сумел вернуться в гонку. Но даже при этом команданаходится в менее выгодном положении, чем конкуренты. Прежде всего словаки отстают на два очка от девятого места и на три от восьмого, сыграв при этом на один матч больше. То есть потенциально «Слован» отстаёт на шесть очков. Календарь – вторая преграда для команды из Братиславы на пути к плей-офф. После битвы с «Нефтехимиком», который также рвётся в восьмёрку, «Словану» предстоит слетать по маршруту Хабаровск – Пекин – Владивосток. Ни одной другой команде, претендующей на плей-офф в Западной конференции, лететь на Дальний Восток не нужно. Стоит ли говорить, что каждый визит на край Земли – удар по функциональному состоянию команды?Несмотря на то что «Слован» сейчас самая «горячая» команда из всей четвёрки, претендующей на плей-офф, её шансы на итоговый успех не велики. Только у «Слована» на оставшемся отрезке домашних игр меньше, чем выездных. Схожая ситуация у сочинцев, которым предстоит сыграть пять игр на своём льду и пять в гостях. Более того шесть из десяти игр подопечныепроведут с тремя лучшими командами Запада: СКА, ЦСКА и «Торпедо»! При этом южане ни разу не сыграют со своими прямыми конкурентами. «Витязь» и «Йокерит», которые идут вровень и на данный момент попадают в плей-офф, располагают более выгодным расписанием. Финны из команд, превосходящих их по подбору исполнителей, сыграют только со СКА и «Ак Барсом», а «Витязь» с самыми укомплектованными соперниками («Магниткой» и «Салаватом») и дальневосточниками сразится дома.Для команды из Сочи поставщиками очков представляются немотивированные «Спартак» и «Северсталь». Из матчей с этими двумя командами «леопарды» могут выудить 12 очков, но этим обитатели «Большого» рискуют и ограничиться. У «Йокерита» к таким «клиентам» можно отнести «Югру», да и то с натяжкой. Зато коллективов, которые так же бьются за плей-офф, но на Востоке, – хоть отбавляй. Учитывая, что команда Юкки Ялонена уже проиграла «Адмиралу» и «Куньлуню», она не выглядит фаворитом во встречах с «Барысом», «Автомобилистом» и «Нефтехимиком». Щедрости стоит ждать от «Медвешчака», и тут особенно повезло «Витязю» со «Слованом»: подмосковная команда сыграет с хорватами один раз, а словацкая – два. Подводя итог, предположим, что «Витязь» удержится в восьмёрке, тогда как «Сочи», несмотря на обилие матчей с топ-клубами, на фотофинише опередит нестабильный «Йокерит».