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175 лет назад 2016
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Олег Знарок
Фото: photo.khl.ru/РИА Новости
Текст: Роман Соловьёв

Как изменились тренеры из 1-го сезона КХЛ. От Назарова до Знарка

Всего семь главных тренеров продолжают работу в КХЛ с момента первого сезона лиги, многие почти не изменились.
18 января 2017, среда. 13:45. Хоккей

Милош Ржига


Пан Милош, как его называют болельщики и журналисты, работал в России ещё в сезоне-2005/06 в воскресенском «Химике». За год до появления КХЛ его позвали в московский «Спартак», с которым он проработал почти три года. Затем меньше года Ржига проработал в подмосковном «Атланте», с которым дошёл до финала Кубка Гагарина. Полтора года в СКА, сезон в «Авангарде», но выиграть Кубок он с ними не смог. Последние два сезона Милош работает в братиславском «Словане», с которым наверняка вновь попадёт в плей-офф.
Милош Ржига
Фото: photo.khl.ru/РИА Новости

Милош Ржига

Владимир Юрзинов-младший


До КХЛ Владимир Юрзинов-младший успел поработать в чемпионате Финляндии, в России руководил «Химиком», новосибирской «Сибирью», нижегородским «Торпедо» и даже несколько недель ярославским «Локомотивом». В КХЛ он начал свою карьеру в череповецкой «Северсталью», затем работа старшим тренером в петербургском СКА, но все заговорили о нём в уфимском «Салавате Юлаеве». С ним башкирская команда в сезоне-2013/14 взяла серебряные медали. Летом 2016 года Владимир начал работу главным тренером китайского клуба «Куньлунь Ред Стар», пока всё получается неплохо.
Владимир Юрзинов-младший
Фото: photo.khl.ru/РИА Новости

Владимир Юрзинов-младший

Владимир Крикунов


В 2005 году Крикунов с московским «Динамо» стал чемпионом России, и это его главная победа в тренерской карьере. В КХЛ он начал карьеру с того, что во второй раз вернулся в нижнекамский «Нефтехимик», и с ним команда была грозной силой. Затем очередной приход в «Ак Барс», поездка в Казахстан с целью помочь «Барысу» и сборной. В сезоне-2013/14 Крикунов вновь оказался в Нижнекамске, его то назначали, то увольняли, то переводили на другую должность… В текущем сезоне Владимир Васильевич руководит «Автомобилистом» и пытается решить задачу выхода в плей-офф.
Владимир Крикунов
Фото: photo.khl.ru/РИА Новости

Владимир Крикунов

Фёдор Канарейкин


Главным успехом в тренерской карьере Канарейкина стало золото 2007 года с магнитогорским «Металлургом». Свой путь в КХЛ он начал с работы в подмосковном «Атланте», драк с Милошем Ржигой. В 2011 году он вернулся в Магнитогорск, но не был так успешен, а затем его позвали в родной московский «Спартак». С москвичами он не добился успехов, сезон-2013/14 команда заканчивала в статусе банкрота. «Спартак» возродился, а Фёдор Леонидович начал борьбу с раком. Летом 2016 года его позвали в омский «Авангард», с которым он является одним из лидеров Востока.
Фёдор Канарейкин
Фото: photo.khl.ru/РИА Новости

Фёдор Канарейкин

Андрей Назаров


Назаров — один из самых молодых главных тренеров в истории российского хоккея. Челябинский «Трактор» он возглавил в возрасте 33 лет. После уральского клуба Андрей Викторович возглавил чеховский «Витязь», который только и делал, что махал кулаками, но при этом помог открыть нашему хоккею Артемия Панарина. Год в Череповце, год в украинском «Донбассе» до начала войны. Назаров успел поработать и в казахстанском «Барысе», и даже несколько месяцев в петербургском СКА. В настоящее время он пытается вывести в плей-офф нижнекамский «Нефтехимик».
Андрей Назаров
Фото: photo.khl.ru/РИА Новости

Андрей Назаров

Зинэтула Билялетдинов


Билялетдинов – единственный тренер в этом списке, руководивший в КХЛ всего одной командой. Правда, он руководил казанским «Ак Барсом» с перерывом на время работы в главной сборной России.

До КХЛ Зинэтула Хайдарович в 2006 году выиграл чемпионат России, а затем в 2008-м и 2009-м выиграл два первых розыгрыша Кубка Гагарина. В 2015 году его «Ак Барс» проиграл в финале плей-офф петербургскому СКА. Тут результат был лучшим для команды с 2009 года. Билялетдинов продолжает работать в клубе, но каждой весной над ним сгущаются тучи, что вот-вот он уйдёт.
Зинэтула Билялетдинов
Фото: photo.khl.ru/РИА Новости

Зинэтула Билялетдинов

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Олег Знарок


До КХЛ Знарок работал лишь в чемпионате Латвии и с национальной командой этой страны. В первый сезон в балашихинском ХК МВД его команда не смогла выйти в плей-офф, а на следующий год дошла до финала Кубка Гагарина, где проиграла «Ак Барсу». Затем произошло объединение с московским «Динамо», и Знарок стал главным тренером объединённого клуба. В первый сезон «Динамо» проиграло в первом раунде, а затем два года подряд выигрывало Кубок Гагарина. Такой успех позволил ему стать главным тренером сборной России. Олег Валерьевич два года не работал в клубе, а с сезона-2016/17 руководит петербургским СКА.
Олег Знарок
Фото: photo.khl.ru/РИА Новости

Олег Знарок

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андрей Назаров Владимир Крикунов Владимир Юрзинов-младший Зинэтула Билялетдинов Милош Ржига Олег Знарок Фёдор Канарейкин
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