Варламов, Трямкин и Торнтон: кого обменяют перед дедлайном? Запад

«Чикаго Блэкхоукс»

«Колорадо Эвеланш»

«Миннесота Уайлд»

«Сан-Хосе Шаркс»

«Анахайм Дакс»

«Эдмонтон Ойлерз»

«Сент-Луис Блюз»

«Калгари Флэймз»

«Лос-Анджелес Кингз»

«Нэшвилл Предаторз»

«Ванкувер Кэнакс»

«Виннипег Джетс»

«Аризона Койотс»

«Даллас Старз»

В нынешнем сезоне дедлайн в НХЛ назначен на 28 февраля – в России это будет уже первый день марта, который для многих хоккеистов ознаменует новый этап их карьеры. За оставшиеся полтора месяца у генеральных менеджеров команд есть время подготовиться к Юрьеву дню, а героями последнего дня переходов могут стать многие известные игроки. Попробуем разобраться в ситуации, а начнём с клубов Западной конференции.«Чикаго» имеет пространство для усиления состава перед стартом кубковых битв, несмотря на внешнюю загруженность платёжной ведомости. Согласно мнениям специалистов, «чёрным ястребам» необходим опытный крайний форвард в звено к капитану команды, и фамилия ветерана «Колорадо»в этом свете всё чаще мелькает в прогнозах. Взамен Игинлы генменеджер «Чикаго» Стэн Боумэн может отдать защитника(12 очков в 45 матчах), который по окончании сезона может стать неограниченно свободным агентом. Кроме этого, коллега Боумэна из стана «лавин» Джо Сакик может попробовать претендовать и на второго вратаря «Чикаго», у которого также нет договора на следующий сезон.«Колорадо» вполне может стать главным поставщиком новостей в плане обменов перед «Юрьевым днём». Командабезнадёжно застряла в болоте турнирной таблицы, занимая последнюю строчку в своём дивизионе, отставая от ближайшего соперника на 17 (!) очков. Само собой, разного рода неофициальной информации о возможных сделках с участием игроком «лавин» достаточно много, но касаютсяони преимущественно нападающих.Среди главных кандидатов на обмен – капитан командыи ассистент капитана. Ландеског имеет крайне низкую статистику для форварда своего статуса – 8 голов и 7 передач в 32 матчах, на счету Дюшейна 27 баллов в 38 встречах. Оба нападающих находятся в расцвете сил и обладают крупными контрактами ($ 11,5 млн на двоих), но очевидно, что «Эвеланш» требуются серьёзные перемены для преодоления текущего кризиса. «Колорадо» должен стать главным продавцом на нынешнем рынке, и решительность Сакика стала ясна после того, как он избавился от нападающего, сохранив ему 40% зарплаты.Любой игрок «лавин», не обладающий защитным пунктом в контракте, может быть обменян. Не исключено, что Сакик получит предложения и относительно Семёна Варламова, который проводит обескураживающий сезон (6 побед в 23 матчах, 89,8% отражённых бросков). Без опекавшего егоСемён совсем растерялся, и смена обстановки вполне может пойти ему на пользу. Единственное, что может серьёзно помешать обмену Варламова, это его почти 6-миллионный контракт.Приобретениеснизило потребность «Уайлд» в качественном центрфорварде, но если вдруг хороший молодой центр появится на рынке, тоспособен провернуть обмен. В целом «Миннесота» проводит очень неплохой сезон, и вряд ли руководство «дикарей» будет предпринимать активные шаги, даже учитывая потенциальную возможность потерять одного из своих ведущих защитников на грядущем драфте расширения.У «акул» после окончания нынешнего сезона неограниченно свободными агентами могут стать два звёздных ветерана –. Оба форварда в текущем сезоне играют намного ниже привычного уровня (47 очков на двоих в 44 матчах), но обменять таких «глыб» перед дедлайном руководству «Шаркс» будет невозможно, если кто-то из них не откажется от пункта, запрещающего сделку. Приобретения практически исключены из-за отсутствия места под потолком зарплат, поэтому калифорнийцы вряд ли будут в центре внимания, когда наступит крайний срок.От «Анахайма» также вряд ли можно ожидать большого количества сделок. Одним из вариантов для генменеджера «Дакс»может стать продажа кого-либо из молодых защитников, которых у «уток» в достатке.будут лакомым кусочком для претендентов, поскольку команд, нуждающихся в усилении обороны, предостаточно.У генерального менеджера «нефтяников»есть полная свобода: контракты начального уровня, которые действуют у Макдэвида и Драйзайтля, дают клубу огромный запас свободных денег. Не исключено, что босс «Ойлерз» рискнёт на агрессивную трансферную политику и усилится перед плей-офф, куда команда пока уверенно попадает. Квалифицированный защитник, крайний форвард и хороший сменщик длябыли бы «Эдмонтону» совсем не лишними, а из тех, кто может покинуть стан «нефтяников» всё чаще называют центрфорварда(22 очка в 46 матчах).Главная интрига в стане «музыкантов» — это ситуация с одним из ведущих защитников, у которого заканчивается контракт. После 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом, и новостей о его скором подписании нового соглашения с «Блюз» уже давно не слышно. Среднее игровое время Шаттенкирка снизилось на 2 минуты и 20 секунд по сравнению с прошлым сезоном, а это является одним из верных показателей предпродажной подготовки. «Сент-Луису» не помешал бы ещё один квалифицированный центрфорвард, и вполне подходящей кандидатурой выглядит Мартин Ганзал из «Аризоны».На данный момент «Калгари» успешно ведёт борьбу на границе кубковой зоны, и в такой ситуации весьма опасно делать резкие шаги. Для усиления на рынке у «огоньков» банально нет денег, а для продажи вполне сгодился бы нападающий, если бы не пункт о запрете на обмен: форвард может составить список из трёх команд, куда не хочет переходить.Приближающийся дедлайн вполне мог бы пройти для генменеджера «Кингз»очень спокойно, если бы не внезапный спад лидеров команды.и «стеклянный»резко сократили производство набранных очков, что вынуждает босса «королей» искать варианты для усиления. Вероятно, что «Лос-Анджелес» попробует договориться с «Колорадо» относительно Ландескога и Дюшена, а также будет «обнюхивать» «Аризону» в качестве запасного варианта.Генменеджер «хищников»наверняка будет покупателем, а не продавцом – его вынуждают к приобретениям травмы лидеров.– все они находились в лазарете, и для сохранения шансов на кубковую позицию «Нэшвиллу» нужны новые люди. Жертвой этих манипуляция может стать лучший бомбардир команды, у которого заканчивается контракт, а главной мишенью для приобретения обозреватели считают защитника «Коламбуса»Шансы на плей-офф у «Ванкувера» есть, но босс «Кэнакс»вполне может решиться на неожиданные шаги, рискуя не попасть в кубковую восьмёрку. «Ванкувер» просто обязан избавиться от нападающего(16 очков при зарплате в $ 4,5 млн.), а если Беннингу удастся с пользой расстаться с голкипером, у которого завершается 6-миллионный контракт, то руководитель «Кэнакс» может стать одним из героев дедлайна. Нельзя исключать и обмен защитника, который после окончания сезона может стать ограниченно свободным агентом. 22-летнему россиянину вполне могут припомнить отказ ехать в фарм-клуб в начале чемпионата, а для потенциальных покупателей молодой и габаритный игрок обороны представляет вполне определённую ценность.«Реактивщики» продолжают выстраивать новую команду, и никаких особых шагов от руководства «Джетс» в ближайшие полтора месяца ждать не приходится. Единственная позиция, где возможны перемены – это вратари, но и здесь у «Виннипега» явно примирительная позиция: бывший стартёр, просидевший полсезона в фарм-клубе, готов дебютировать за основную команду в ближайшей игре с «Аризоной».«Койоты» должны стать самым главным продавцом на нынешнем рынке. Перспективный защитник, центрфорвард, ветеран– все они должны сменить не слишком удачливую «Аризону» на что-то другое. Реальных шансов на попадание в плей-офф у командынет, поэтому любая возможность прикупить кого-то молодого и перспективного наверняка будет интересна руководству «Койотс». Нельзя исключать и обмена, который долго не мог дебютировать за новый клуб, но отдал голевую передачу в первом же матче за «койотов».«Даллас» уже не первый год мучает несбалансированность состава: при наличии мощного нападения, техасцы страдают от отсутствия надёжного вратаря и качественной обороны. Приманка, на которую можно «ловить», у генерального менеджера «звёзд»есть. Главным объектом для охоты может стать нападающий, у которого заканчивается 6-миллионный контракт, а кроме него, новые клубы могут найти. Если с усилением обороны Нилл может найти подходящие варианты (Ватанен или Стоун), то на вратарском рынке шансов усилиться практически нет – разве что «Калгари» решит избавиться от кого-то из пары Эллиотт – Джонсон.