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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Семён Варламов
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Варламов, Трямкин и Торнтон: кого обменяют перед дедлайном? Запад

Полтора месяца остаётся до дедлайна в НХЛ, и для генменеджеров команд сейчас самое горячее время. Кто станет продавцом, а кто – покупателем?
18 января 2017, среда. 16:00. Хоккей
В нынешнем сезоне дедлайн в НХЛ назначен на 28 февраля – в России это будет уже первый день марта, который для многих хоккеистов ознаменует новый этап их карьеры. За оставшиеся полтора месяца у генеральных менеджеров команд есть время подготовиться к Юрьеву дню, а героями последнего дня переходов могут стать многие известные игроки. Попробуем разобраться в ситуации, а начнём с клубов Западной конференции.

«Чикаго Блэкхоукс»


Свободные деньги (учитывается место под потолком зарплат в расчёте на 28 февраля за вычетом контрактов долгосрочно травмированных) – $ 3,3 млн.
Драфт-пики-2017: 10 штук, включая три в пятом раунде.

«Чикаго» имеет пространство для усиления состава перед стартом кубковых битв, несмотря на внешнюю загруженность платёжной ведомости. Согласно мнениям специалистов, «чёрным ястребам» необходим опытный крайний форвард в звено к капитану команды Джонатану Тэйвзу, и фамилия ветерана «Колорадо» Джерома Игинлы в этом свете всё чаще мелькает в прогнозах. Взамен Игинлы генменеджер «Чикаго» Стэн Боумэн может отдать защитника Брайана Кэмпбелла (12 очков в 45 матчах), который по окончании сезона может стать неограниченно свободным агентом. Кроме этого, коллега Боумэна из стана «лавин» Джо Сакик может попробовать претендовать и на второго вратаря «Чикаго» Скотта Дарлинга, у которого также нет договора на следующий сезон.

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«Колорадо Эвеланш»


Свободные деньги — $ 4,6 млн.
Драфт-пики-2017: 7.

«Колорадо» вполне может стать главным поставщиком новостей в плане обменов перед «Юрьевым днём». Команда Семёна Варламова безнадёжно застряла в болоте турнирной таблицы, занимая последнюю строчку в своём дивизионе, отставая от ближайшего соперника на 17 (!) очков. Само собой, разного рода неофициальной информации о возможных сделках с участием игроком «лавин» достаточно много, но касаются
они преимущественно нападающих.

Среди главных кандидатов на обмен – капитан команды Габриэль Ландеског и ассистент капитана Мэтт Дюшейн. Ландеског имеет крайне низкую статистику для форварда своего статуса – 8 голов и 7 передач в 32 матчах, на счету Дюшейна 27 баллов в 38 встречах. Оба нападающих находятся в расцвете сил и обладают крупными контрактами ($ 11,5 млн на двоих), но очевидно, что «Эвеланш» требуются серьёзные перемены для преодоления текущего кризиса. «Колорадо» должен стать главным продавцом на нынешнем рынке, и решительность Сакика стала ясна после того, как он избавился от нападающего Коди Маклеода, сохранив ему 40% зарплаты.

Любой игрок «лавин», не обладающий защитным пунктом в контракте, может быть обменян. Не исключено, что Сакик получит предложения и относительно Семёна Варламова, который проводит обескураживающий сезон (6 побед в 23 матчах, 89,8% отражённых бросков). Без опекавшего его Патрика Руа Семён совсем растерялся, и смена обстановки вполне может пойти ему на пользу. Единственное, что может серьёзно помешать обмену Варламова, это его почти 6-миллионный контракт.

«Миннесота Уайлд»


Свободные деньги: $ 5,5 млн.
Драфт-пики-2017: 6.

Приобретение Эрика Стаала снизило потребность «Уайлд» в качественном центрфорварде, но если вдруг хороший молодой центр появится на рынке, то Чак Флетчер способен провернуть обмен. В целом «Миннесота» проводит очень неплохой сезон, и вряд ли руководство «дикарей» будет предпринимать активные шаги, даже учитывая потенциальную возможность потерять одного из своих ведущих защитников на грядущем драфте расширения.

«Сан-Хосе Шаркс»


Свободные деньги: 0.
Драфт-пики-2017: 8.

У «акул» после окончания нынешнего сезона неограниченно свободными агентами могут стать два звёздных ветерана – Джо Торнтон и Патрик Марло. Оба форварда в текущем сезоне играют намного ниже привычного уровня (47 очков на двоих в 44 матчах), но обменять таких «глыб» перед дедлайном руководству «Шаркс» будет невозможно, если кто-то из них не откажется от пункта, запрещающего сделку. Приобретения практически исключены из-за отсутствия места под потолком зарплат, поэтому калифорнийцы вряд ли будут в центре внимания, когда наступит крайний срок.

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«Анахайм Дакс»


Свободные деньги: $ 1,1 млн.
Драфт-пики-2017: 5.

От «Анахайма» также вряд ли можно ожидать большого количества сделок. Одним из вариантов для генменеджера «Дакс» Боба Мюррея может стать продажа кого-либо из молодых защитников, которых у «уток» в достатке. Ши Теодор, Джош Мэнсон, Кэм Фаулер или Сами Ватанен будут лакомым кусочком для претендентов, поскольку команд, нуждающихся в усилении обороны, предостаточно.

«Эдмонтон Ойлерз»


Свободные деньги: $ 22 млн.
Драфт-пики-2017: 8, но третий раунд в 2017 году может стать вторым раундом в 2018-м, если Наиль Якупов в «Сент-Луисе» забьёт 15 голов в этом сезоне (на данный момент – 3).

У генерального менеджера «нефтяников» Питера Чиарелли есть полная свобода: контракты начального уровня, которые действуют у Макдэвида и Драйзайтля, дают клубу огромный запас свободных денег. Не исключено, что босс «Ойлерз» рискнёт на агрессивную трансферную политику и усилится перед плей-офф, куда команда пока уверенно попадает. Квалифицированный защитник, крайний форвард и хороший сменщик для Кэма Тальбо были бы «Эдмонтону» совсем не лишними, а из тех, кто может покинуть стан «нефтяников» всё чаще называют центрфорварда Райана Нюджент-Хопкинса (22 очка в 46 матчах).

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«Сент-Луис Блюз»


Свободные деньги: $ 7,13 млн.
Драфт-пики-2017: 6 (нет третьего раунда).

Главная интрига в стане «музыкантов» — это ситуация с одним из ведущих защитников Кевином Шаттенкирком, у которого заканчивается контракт. После 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом, и новостей о его скором подписании нового соглашения с «Блюз» уже давно не слышно. Среднее игровое время Шаттенкирка снизилось на 2 минуты и 20 секунд по сравнению с прошлым сезоном, а это является одним из верных показателей предпродажной подготовки. «Сент-Луису» не помешал бы ещё один квалифицированный центрфорвард, и вполне подходящей кандидатурой выглядит Мартин Ганзал из «Аризоны».

«Калгари Флэймз»


Свободные деньги: 0.
Драфт-пики-2017: 7.

На данный момент «Калгари» успешно ведёт борьбу на границе кубковой зоны, и в такой ситуации весьма опасно делать резкие шаги. Для усиления на рынке у «огоньков» банально нет денег, а для продажи вполне сгодился бы нападающий Крис Верстиг, если бы не пункт о запрете на обмен: форвард может составить список из трёх команд, куда не хочет переходить.

«Лос-Анджелес Кингз»


Свободные деньги: $ 6,8 млн.
Драфт-пики-2017: 7.

Приближающийся дедлайн вполне мог бы пройти для генменеджера «Кингз» Дина Ломбарди очень спокойно, если бы не внезапный спад лидеров команды. Даути, Копитар, Дастин Браун и «стеклянный» Мариан Габорик резко сократили производство набранных очков, что вынуждает босса «королей» искать варианты для усиления. Вероятно, что «Лос-Анджелес» попробует договориться с «Колорадо» относительно Ландескога и Дюшена, а также будет «обнюхивать» «Аризону» в качестве запасного варианта.

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«Нэшвилл Предаторз»


Свободные деньги: $ 15,5 млн.
Драфт-пики:-2017: 8.

Генменеджер «хищников» Дэвид Пойл наверняка будет покупателем, а не продавцом – его вынуждают к приобретениям травмы лидеров. Пи Кей Суббэн, Роман Йози, Джеймс Нил, Колин Уилсон – все они находились в лазарете, и для сохранения шансов на кубковую позицию «Нэшвиллу» нужны новые люди. Жертвой этих манипуляция может стать лучший бомбардир команды Райан Джохансен, у которого заканчивается контракт, а главной мишенью для приобретения обозреватели считают защитника «Коламбуса» Сета Джонса.

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«Ванкувер Кэнакс»


Свободные деньги: $ 664 тыс.
Драфт-пики-2017: 5.

Шансы на плей-офф у «Ванкувера» есть, но босс «Кэнакс» Джим Беннинг вполне может решиться на неожиданные шаги, рискуя не попасть в кубковую восьмёрку. «Ванкувер» просто обязан избавиться от нападающего Алекса Барроуза (16 очков при зарплате в $ 4,5 млн.), а если Беннингу удастся с пользой расстаться с голкипером Райаном Миллером, у которого завершается 6-миллионный контракт, то руководитель «Кэнакс» может стать одним из героев дедлайна. Нельзя исключать и обмен защитника Никиты Трямкина, который после окончания сезона может стать ограниченно свободным агентом. 22-летнему россиянину вполне могут припомнить отказ ехать в фарм-клуб в начале чемпионата, а для потенциальных покупателей молодой и габаритный игрок обороны представляет вполне определённую ценность.

«Виннипег Джетс»


Свободные деньги: $ 24 млн.
Драфт-пики-2017: 8.

«Реактивщики» продолжают выстраивать новую команду, и никаких особых шагов от руководства «Джетс» в ближайшие полтора месяца ждать не приходится. Единственная позиция, где возможны перемены – это вратари, но и здесь у «Виннипега» явно примирительная позиция: бывший стартёр Ондржей Павелец, просидевший полсезона в фарм-клубе, готов дебютировать за основную команду в ближайшей игре с «Аризоной».

«Аризона Койотс»


Свободные деньги: 0.
Драфт-пики-2017: 6.
«Койоты» должны стать самым главным продавцом на нынешнем рынке. Перспективный защитник Майкл Стоун, центрфорвард Мартин Ганзал, ветеран Радим Врбата – все они должны сменить не слишком удачливую «Аризону» на что-то другое. Реальных шансов на попадание в плей-офф у команды Дэйва Типпетта нет, поэтому любая возможность прикупить кого-то молодого и перспективного наверняка будет интересна руководству «Койотс». Нельзя исключать и обмена Александра Бурмистрова, который долго не мог дебютировать за новый клуб, но отдал голевую передачу в первом же матче за «койотов».

«Даллас Старз»


Свободные деньги: $ 10,8 млн.
Драфт-пики-2017: 7.

«Даллас» уже не первый год мучает несбалансированность состава: при наличии мощного нападения, техасцы страдают от отсутствия надёжного вратаря и качественной обороны. Приманка, на которую можно «ловить», у генерального менеджера «звёзд» Джима Нилла есть. Главным объектом для охоты может стать нападающий Патрик Шарп, у которого заканчивается 6-миллионный контракт, а кроме него, новые клубы могут найти Иржи Гудлер, Джонни Одуйя и Патрик Ивз. Если с усилением обороны Нилл может найти подходящие варианты (Ватанен или Стоун), то на вратарском рынке шансов усилиться практически нет – разве что «Калгари» решит избавиться от кого-то из пары Эллиотт – Джонсон.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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