Панарин с другом и подарок семье Малкиных

Карлссон и благотворительность
Защитник «Оттавы» не только блестяще играет в хоккей, отдыхает с размахом и веселится, Эрик ещё и активно занимается благотворительностью. На днях Карлссон с невестой Мелиндой посетили один из благотворительных вечеров.
Лучший друг Дюшена
«Что может быть прекраснее лучшего друга рядом? Мы оба обожаем наше озеро больше всего на свете. Как здорово наблюдать, что ему тоже нравится зима!» — вот такой сентиментальный пост оставил Мэтт в «Инстаграме». Если вы ещё не догадались, то речь идёт о любимом питомце Дюшена.
Снеговик «блюзменов»
«Погода на улице просто ужасна, но этот снеговик восхитительный!» — надпись под фото. Интересно, понравился ли снежный человечек Колтону Парэйко, который также носит 55-й номер в «Сент-Луисе»?
Счастливые Зайцевы
В минувший уик-энд «Торонто» проводил на выезде матч с «Нью-Йорк Рейнджерс». Супруга Никиты Зайцева вместе с дочкой отправилась поддержать любимого. «Торонто» не упал в грязь лицом и со счётом 4:2 обыграл хозяев!
Стильные Галиевы
Станиславу Галиеву всё никак не пробиться в состав «Вашингтона». Но нападающий не намерен сдаваться, тем более когда рядом такая обворожительная и стильная супруга. Надо соответствовать!
Татар увлёкся американским футболом
Томаш Татар уже давно живёт в Америке и успел полюбить местные популярные виды спорта. Так, нападающий «Детройта» на днях обменялся свитерами с Амером Абдулахом — известным игроком местной команды по американскому футболу.
Новая опасная игрушка
20-летний Александр Микулович в январе этого года перешёл из «Трактора» в клуб Хоккейной лиги Восточного побережья. Юный защитник быстро освоился за океаном и нашёл себе развлечение.→ Патрик, Свечников, Хишир и другие будущие звёзды НХЛ
Отцовская поездка Анисимова
Ежегодно клубы НХЛ устраивают «отцовские поездки», когда папы всех игроков едут на игру вместе с сыновьями. Анисимовы отправились по маршруту Денвер — Бостон.
Панарин с другом
А вот Артемий Панарин выставил фотографию с загадочным другом. В комментариях пользователи предположили, что рядом с нападающим «Чикаго» стоит его отец. Артемий любит интриги!
Малкины на холсте
Супруга Евгения Анна улетела по делам в Москву, где её ждала шикарная картина, на которой изображена вся семья Малкиных с кубком Стэнли на Красной площади. Красота! → Матч года! 15 шайб, хет-трик Малкина и «-4» у Овечкина