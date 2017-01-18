Панарин с другом и подарок семье Малкиных

Карлссон и благотворительность

Лучший друг Дюшена

Снеговик «блюзменов»

Счастливые Зайцевы

Стильные Галиевы

Татар увлёкся американским футболом

Новая опасная игрушка

Отцовская поездка Анисимова

Панарин с другом

Малкины на холсте

Защитник «Оттавы» не только блестяще играет в хоккей, отдыхает с размахом и веселится, Эрик ещё и активно занимается благотворительностью. На днях Карлссон с невестой Мелиндой посетили один из благотворительных вечеров.«Что может быть прекраснее лучшего друга рядом? Мы оба обожаем наше озеро больше всего на свете. Как здорово наблюдать, что ему тоже нравится зима!» — вот такой сентиментальный пост оставил Мэтт в «Инстаграме». Если вы ещё не догадались, то речь идёт о любимом питомце Дюшена.«Погода на улице просто ужасна, но этот снеговик восхитительный!» — надпись под фото. Интересно, понравился ли снежный человечек, который также носит 55-й номер в «Сент-Луисе»?В минувший уик-энд «Торонто» проводил на выезде матч с «Нью-Йорк Рейнджерс». Супругавместе с дочкой отправилась поддержать любимого. «Торонто» не упал в грязь лицом и со счётом 4:2 обыграл хозяев!всё никак не пробиться в состав «Вашингтона». Но нападающий не намерен сдаваться, тем более когда рядом такая обворожительная и стильная супруга. Надо соответствовать!уже давно живёт в Америке и успел полюбить местные популярные виды спорта. Так, нападающий «Детройта» на днях обменялся свитерами с Амером Абдулахом — известным игроком местной команды по американскому футболу.20-летнийв январе этого года перешёл из «Трактора» в клуб Хоккейной лиги Восточного побережья. Юный защитник быстро освоился за океаном и нашёл себе развлечение.Ежегодно клубы НХЛ устраивают «отцовские поездки», когда папы всех игроков едут на игру вместе с сыновьями. Анисимовы отправились по маршруту Денвер — Бостон.А вотвыставил фотографию с загадочным другом. В комментариях пользователи предположили, что рядом с нападающим «Чикаго» стоит его отец. Артемий любит интриги!Супруга Евгения Анна улетела по делам в Москву, где её ждала шикарная картина, на которой изображена вся семья Малкиных с кубком Стэнли на Красной площади. Красота!