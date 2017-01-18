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Хоккей. Итоги дня. 18 января, обзоры матчей, видео
Фото: РИА Новости
Текст: Роман Соловьёв

Не хуже, чем в НХЛ! 11 шайб и 3 очка Капризова в «Зелёном дерби»

«Авангард» теряет Соботку и Бута, «Динамо» берёт верх над ЦСКА, а «Ак Барс» с «Салаватом» устраивают шоу в Казани – в итогах дня.
18 января 2017, среда. 23:00. Хоккей

«Кузня» проиграла 12-й матч подряд


В первом матче игрового дня новокузнецкий «Металлург» принимал на домашнем льду астанинский «Барыс». Хозяева вели в счёте большую часть матча после быстрого гола Кирилла Лебедева. В конце второго и начале третьего «Барыс» смог переломить ход матча и одержать уверенную по счёту победу. Для «Кузни» это поражение стало двенадцатым подряд в регулярном чемпионате, и клуб всё ближе к повторению всех возможных антирекордов лиги. «Барыс» упрочил своё место в зоне плей-офф.

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КХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2017, среда. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
2 : 4 1:0, 0:1, 1:3
Барыс
Астана
1:0 – Лебедев (Караваев) – 01:45 (5x5), 1:1 – Тривино – 36:16 (5x5), 1:2 – Старченко (Савченко) – 43:48 (5x4), 1:3 – Боченски (Доус) – 46:53 (5x5), 1:4 – Старченко (Михайлис, Шиннимин) – 49:14 (5x4), 2:4 – Пархоменко (Лебедев) – 59:48 (5x5)


«Авангард» взял первый из двух матчей у «Магнитки» в Магнитогорске


Волею календаря омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург» должны провести два очных матча на Урале за два дня. Первая встреча осталась за подопечными Фёдора Канарейкина. Гости вели на протяжении всей встречи и смогли довести дело до победы. Точку в матче поставил Николай Лемтюгов броском в пустые ворота. При этом два форварда омичей Владимир Соботка и Дэвид Бут не доиграли матч из-за травмы. Лучший бомбардир чемпионата Сергей Мозякин набрал 71-е очко в текущем чемпионате.
КХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2017, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3 : 5 1:1, 1:1, 1:3
Авангард
Омская область
0:1 – Пестушко (Зубов, Медведев) – 08:04 (5x5), 1:1 – Тимкин (Филиппи) – 13:24 (5x5), 1:2 – Лаута (Григорьев, Медведев) – 22:19 (5x5), 2:2 – Косов (Дронов, Сёмин) – 27:31 (5x5), 2:3 – Михеев (Медведев) – 41:08 (5x4), 2:4 – Бурдасов (Кучерявенко) – 41:44 (5x5), 3:4 – Зарипов (Антипин, Мозякин) – 51:55 (5x5), 3:5 – Лемтюгов – 59:44 (en)


Капризов зажигает, Свитов удаляется до конца матча


Самый яркий матч дня прошёл в Казани, где столкнулись местный «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев». Очередное «Зелёное дерби» получилось увлекательнее предыдущих. К 30-й минуте матча счёт был 4:4! Форвард «Салавата» Кирилл Капризов к этому моменту отдал уже три результативные передачи. Через несколько минут удаление до конца матча получил Александр Свитов за грубую игру против Томаша Мертла, уфимцы забросили одну шайбу усилиями Логинова. За 81 секунду до конца третьего периода Михал Йордан сравнял счёт, а в овертайме Артём Лукоянов принёс победу Казани.
КХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2017, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
6 : 5 2:1, 2:4, 1:0, 1:0
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Логинов (Капризов, Умарк) – 01:47 (5x4), 1:1 – Эллиотт (Ткачёв) – 10:40 (5x4), 2:1 – Секач (Эллиотт, Азеведу) – 18:06 (5x4), 2:2 – Умарк (Капризов, Лепистё) – 20:34 (5x4), 2:3 – Нестеров (Капризов, Лазарев) – 22:45 (5x5), 2:4 – Мертл (Умарк, Капризов) – 26:14 (5x5), 3:4 – Азеведу (Охтамаа, Свитов) – 28:19 (5x5), 4:4 – Ткачёв (Азеведу, Лукоянов) – 29:28 (5x5), 4:5 – Логинов (Григоренко) – 35:13 (5x4), 5:5 – Йордан (Ткачёв, Лукоянов) – 58:39 (5x5), 6:5 – Лукоянов (Мусин) – 60:52 (3x3)


«Витязь» не допускает осечек


Подмосковный «Витязь» продолжают борьбу за попадание в плей-офф, 18 января команда Валерия Белова сражалась с «Ладой», которой уже почти ничего не нужно в этом сезоне. Игра не получилась такой простой, «витязи» вышли вперёд лишь за 9,5 минут до конца третьего периода. Самым результативным игроком матча стал Максим Афиногенов, набравший 3 (1+2) результативных балла. «Лада» потерпела третье поражение подряд, команда морально уже готовится к скорому наступлению отпуска.
КХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2017, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
4 : 1 0:0, 1:1, 3:0
Лада
Тольятти
0:1 – Белоусов (Гуркин) – 31:13 (5x4), 1:1 – Афиногенов (Макеев) – 38:31 (5x5), 2:1 – Семёнов (Афиногенов) – 50:28 (5x4), 3:1 – Кемпе (Ержабек, Аалтонен) – 51:35 (4x4), 4:1 – Макеев (Афиногенов, Головков) – 53:54 (5x5)

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Одна шайба решила московское дерби


Эта встреча была четвёртой в сезоне между «Динамо» и ЦСКА. В трёх предыдущих победу праздновали «армейцы». Единственную шайбу в матче забросил Алексей Терещенко в середине матча при игре в большинстве. Голкипер «Динамо» Александр Ерёменко отразил 44 броска по своим воротам и провёл девятый «сухой» матч в этом сезоне. Этот шат-аут стал для него 80-м в карьере, и он сравнялся по этому показателю с Виталием Еремеевым и Василием Кошечкиным. ЦСКА потерял в этом матче Андрея Светлакова, который получил сотрясение.
КХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2017, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
1 : 0 0:0, 1:0, 0:0
ЦСКА
Москва
1:0 – Терещенко (Карсумс, Хиетанен) – 26:28 (5x4)


Олимпийская сборная России едет в Германию


Проект олимпийской сборной России по хоккею приобретает более чёткие очертания. В этом сезоне команда сыграет на двух турнирах – в феврале в Словакии, а в апреле на домашнем Кубке «Алросы». В следующем сезоне они уже сыграют в ноябре на Кубке Германии, где заменят в составе участников сборную Швейцарии, а их соперниками станут словаки, немцы и американцы, составленные из игроков, выступающих в Европе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Олимпийская сборная России - хоккей ХК Авангард ХК Ак Барс ХК Барыс ХК Витязь ХК Динамо Москва ХК Лада ХК Металлург Мг ХК Металлург Нк ХК Салават Юлаев ХК ЦСКА Кирилл Капризов
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18 января 2017, среда
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