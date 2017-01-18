Не хуже, чем в НХЛ! 11 шайб и 3 очка Капризова в «Зелёном дерби»

«Кузня» проиграла 12-й матч подряд
В первом матче игрового дня новокузнецкий «Металлург» принимал на домашнем льду астанинский «Барыс». Хозяева вели в счёте большую часть матча после быстрого гола Кирилла Лебедева. В конце второго и начале третьего «Барыс» смог переломить ход матча и одержать уверенную по счёту победу. Для «Кузни» это поражение стало двенадцатым подряд в регулярном чемпионате, и клуб всё ближе к повторению всех возможных антирекордов лиги. «Барыс» упрочил своё место в зоне плей-офф.
>>> 14 рекордов, которые могут быть побиты по итогам «регулярки» КХЛ
«Авангард» взял первый из двух матчей у «Магнитки» в Магнитогорске
Волею календаря омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург» должны провести два очных матча на Урале за два дня. Первая встреча осталась за подопечными Фёдора Канарейкина. Гости вели на протяжении всей встречи и смогли довести дело до победы. Точку в матче поставил Николай Лемтюгов броском в пустые ворота. При этом два форварда омичей Владимир Соботка и Дэвид Бут не доиграли матч из-за травмы. Лучший бомбардир чемпионата Сергей Мозякин набрал 71-е очко в текущем чемпионате.
Капризов зажигает, Свитов удаляется до конца матча
Самый яркий матч дня прошёл в Казани, где столкнулись местный «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев». Очередное «Зелёное дерби» получилось увлекательнее предыдущих. К 30-й минуте матча счёт был 4:4! Форвард «Салавата» Кирилл Капризов к этому моменту отдал уже три результативные передачи. Через несколько минут удаление до конца матча получил Александр Свитов за грубую игру против Томаша Мертла, уфимцы забросили одну шайбу усилиями Логинова. За 81 секунду до конца третьего периода Михал Йордан сравнял счёт, а в овертайме Артём Лукоянов принёс победу Казани.
«Витязь» не допускает осечек
Подмосковный «Витязь» продолжают борьбу за попадание в плей-офф, 18 января команда Валерия Белова сражалась с «Ладой», которой уже почти ничего не нужно в этом сезоне. Игра не получилась такой простой, «витязи» вышли вперёд лишь за 9,5 минут до конца третьего периода. Самым результативным игроком матча стал Максим Афиногенов, набравший 3 (1+2) результативных балла. «Лада» потерпела третье поражение подряд, команда морально уже готовится к скорому наступлению отпуска.
>>> Финиш на Западе: «чёрная метка» СКА и южный шлагбаум «Йокериту»
Одна шайба решила московское дерби
Эта встреча была четвёртой в сезоне между «Динамо» и ЦСКА. В трёх предыдущих победу праздновали «армейцы». Единственную шайбу в матче забросил Алексей Терещенко в середине матча при игре в большинстве. Голкипер «Динамо» Александр Ерёменко отразил 44 броска по своим воротам и провёл девятый «сухой» матч в этом сезоне. Этот шат-аут стал для него 80-м в карьере, и он сравнялся по этому показателю с Виталием Еремеевым и Василием Кошечкиным. ЦСКА потерял в этом матче Андрея Светлакова, который получил сотрясение.
Олимпийская сборная России едет в Германию
Проект олимпийской сборной России по хоккею приобретает более чёткие очертания. В этом сезоне команда сыграет на двух турнирах – в феврале в Словакии, а в апреле на домашнем Кубке «Алросы». В следующем сезоне они уже сыграют в ноябре на Кубке Германии, где заменят в составе участников сборную Швейцарии, а их соперниками станут словаки, немцы и американцы, составленные из игроков, выступающих в Европе.