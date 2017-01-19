Бурмистров не хочет в КХЛ? Два матча – два очка за «Аризону»

Бурмистров в «Аризоне»: два матча, два очка
«Я очень рад, что снова начал играть в хоккей, рад быть в «Аризоне». Да, я смог отметиться результативной передачей в моём первом матче за «койотов», но мы проиграли «Эдмонтону». На своих личных делах я сейчас не фокусируюсь. Я в новой команде и должен помочь ей побеждать», — сказал нападающий «Койотс» Александр Бурмистров после своего первого матча за новую команду, который «Аризона» проиграла «нефтяникам» со счётом 1:3. Дебюту Бурмистрова за «койотов» предшествовала 10-дневная история с получением для нападающего рабочей американской визы, из-за чего Александр был вынужден находиться в Ванкувере и заниматься по индивидуальной программе.
«Это молодой игрок, у которого неплохая техника. У нас подбирается неплохой состав нападающих, и мы можем дать ему ту возможность, которой у Бурмистрова не было раньше, – играть много. Посмотрим, что он может сделать для нас. Иногда смена обстановки идёт молодёжи на пользу», — так охарактеризовал россиянина наставник «Аризоны» Дэйв Типпетт и сдержал слово. Если в первом матче за «Койотс» Александр сыграл почти 18 минут, то в принципиальной встрече с «Виннипегом» его игровое время превысило 20-минутную отметку, и Бурмистров смог завершить встречу с положительным показателем полезности.
Ещё одной интригой в дуэли «койотов» и «Джетс» стало появление в воротах «реактивщиков» Ондржея Павелеца. В начале сезона многолетнего стартёра «Виннипега» отправили на уэйвер, не обращая внимания на его солидный контракт, но поскольку более молодые голкиперы Хеллебайк и Хатчинсон столкнулись с трудностями, наставник «Джетс» Пол Морис вспомнил о чешском ветеране. «Это интересный момент. Мы с Павелецом будем играть друг против друга. Я очень рад, что он вернулся. Мне кажется, что он должен был быть в основе с самого начала сезона. Что значит для меня противостояние с «Виннипегом»? Это очень важный матч. Я не могу сказать, что это рядовая игра», — сказал Бурмистров до начала встречи.
Сам матч принёс болельщикам «койотов» не слишком много радости. «Койоты» завершили первый период, ведя в счёте после точных бросков Джуриса и защитника Экмана-Ларссона, но затем у команды Типпетта последовал настоящий провал. За вторую двадцатиминутку «Виннипег» смог нанести по воротам Майка Смита 19 бросков, чем полностью развернул игру в нужном для себя направлении. Уилер, Копп и Армиа забросили гостям три шайбы за 9 минут, а после второго перерыва преимущество «Джетс» выросло до счёта 6:2 – «Аризоне» не помогла даже замена вратаря.
Под занавес встречи Бурмистров нашёл возможность набрать свой результативный балл, поучаствовав в голе Джейкоба Чикрана. Голевых передач на счету Александра в этой игре должно было быть больше, но потрясающий момент, созданный россиянином и ветераном «Койотс» Радимом Врбатой, нейтрализовал Павелец, который также был прилично мотивирован напомнить публике о себе. В итоге Бурмистров завершил встречу с показателем полезности «+1», двумя силовыми приёмами и двумя блокированными бросками, на нём дважды хватали удаления хоккеисты соперников, и, несмотря на поражение, этот матч российский нападающий может занести себе в актив.
«Алекс совершенно прав, когда говорит, что у него не было возможности играть вместе с хорошими партнёрами и получать большое количество минут. Я ему такой возможности не давал. Был момент, когда мне надо было выбрать, кому дать больше времени — ему или Нику Петану. Я выбрал Ника, потому что он был моложе. Теперь он в «Аризоне», и я очень рад за него», — так охарактеризовал ситуацию с Бурмистровым его бывший тренер Пол Морис.
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Радулов: шесть матчей без голов
«Питтсбург» одержал вторую победу подряд, обыграв в гостях «Монреаль», который на протяжении последних недель чередовал успехи и поражения. Главный вклад в игру «Пингвинз» на этот раз внесли игроки глубины состава: победный гол организовало четвёртое звено Куниц – Фер – Уилсон, удачно разобравшееся с защитниками «Канадиенс» перед чужими воротами.
Не остался без набранного очка и Евгений Малкин, ассистировавший защитнику Коулу в концовке первого периода. «Это был хороший, плотный матч. Обе команды действовали от обороны, играли жёстко. Здорово, что нам удалось обыграть столь сильного соперника, и я надеюсь, что мы сможем использовать это как фундамент для следующих матчей», — сказал Коул.
Если Евгений набирает баллы пять матчей подряд (5 голов, 2 передачи), то один из лидеров «Монреаля» Александр Радулов в последнее время несколько сдал. За шесть игр на его счету лишь один результативный балл за голевую передачу, в четырёх матчах подряд Радулов не нанёс ни одного броска в створ, но не забыл отметиться малым штрафом за подножку на Кросби.
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«Детройт» показал характер
После недавней «засухи» в игре с «Монреалем» (1:0) «красные крылья» показали, что умеют играть и в другой хоккей. Домашняя встреча с «Бостоном» стала ещё одним «матчем из 1980-х», получившись очень щедрой на голы и смену сценария по её ходу. К середине первого периода «мишки» вели со счётом 3:0, но «Детройт» постепенно начал цепляться за результат и во второй двадцатиминутке восстановил равновесие, которое продлилось лишь 20 секунд. Шайба защитника «Брюинз» Маккуэйда могла принести гостям победу, если бы не Густав Нюквист, подправивший на пятачке бросок Ларкина за три минуты до конца.
В овертайме преимущество было уже у «Детройта», который смог вырвать итоговую победу в серии буллитов, реализовав две попытки из трёх.
Капитан Макдэвид приносит победу «Ойлерз»
«Эдмонтон» одержал четвёртую победу подряд, сумев переиграть на своей площадке «Флориду». Преимущество в две шайбы, добытое к середине стартового периода, «нефтяники» удержать не смогли, и лишь ценой титанических усилий матч был переведён в овертайм. За три секунды до его окончания капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид показал, почему его считают одним из главных кандидатов на «Харт Трофи» в нынешнем сезоне: убежав один на один, он переиграл голкипера «пантер» Джеймса Раймера, забив победный гол. Взятие ворот было засчитано лишь после видеопросмотра – снаряд лишь на какие-то миллиметры пересёк линию ворот.
Кроме этого, Макдэвид отметил своеобразный юбилей, набрав 100-е очко за два сезона в НХЛ. Канадец стал четвёртым игроком после Овечкина, Кросби и Малкина, добравшимся до результативной сотни так быстро (92 матча). Нынешнему капитану «Вашингтона» для этого потребовалось сыграть 77 матчей, Кросби – 80, а Малкину – 89.