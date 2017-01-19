«Трактор» оторвётся от Уфы, «Торпедо» выиграет у «Локомотива»

«Амур» — «Адмирал»
Последний игровой день КХЛ перед Матчем звёзд стартует матчем двух дальневосточных команд. Хабаровчане в последнее время поймали свою игру, одержав три домашние победы подряд. Вполне возможно, что в случае победы в основное время подопечные Мартемьянова смогут заново включиться в борьбу за попадание в плей-офф. «Адмиралу» же ни в коем случае нельзя проигрывать, чтобы не осложнять и так довольно непростую для себя турнирную ситуацию. В предыдущих матчах команда Андриевского выступала неровно, обыграв «Йокерит», но уступив рижскому и минскому «Динамо», а также «Словану».
Наш прогноз: «Амур» в последнее время выглядит увереннее, хозяева победят.
«Автомобилист» — «Югра»
Уже во второй раз в этом сезоне главный тренер югорчан Андрей Разин встретится со своей бывшей командой. Прошлая игра, которая была для него первой на новом посту, завершилась поражением ханты-мансийцев со счётом 0:1. «Автомобилист» рвётся в плей-офф, в то время как задача по выходу в кубковую восьмёрку, стоявшая перед Разиным в «Югре», скорее всего, останется невыполненной. Но, несмотря на это, его подопечные по-прежнему бьются и так просто раздавать очки точно не будут.
Наш прогноз: хозяева одержат вторую в сезоне победу над «Югрой»
«Металлург» (Магнитогорск) – «Авангард»
Команды сегодня проведут вторую из двух спаренных встреч между собой. Первую из них выиграли омичи, причём победа была по игре. Сегодняшний матч – реальный шанс для них подобраться ещё ближе к единоличному лидеру таблицы Восточной конференции. Магнитогорцы в прошлой встрече откровенно провалили начало третьего периода, дважды серьёзно ошибившись, за что гости их наказали двумя шайбами в их ворота. Так что тренерскому штабу есть о чём поговорить с командой.
Наш прогноз: «Магнитка» постарается не допустить тех ошибок, которые привели к поражению в прошлом матче, и победит.
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«Трактор» — «Куньлунь Ред Стар»
Обе команды в последнее время результатами не блещут. Впрочем, и решают они разные задачи. «Трактору» необходимо удержаться на четвёртой позиции, чтобы иметь преимущество домашней площадки в матчах плей-офф, а «Куньлуню» в этот самый плей-офф ещё надо попасть. Эта задача, конечно, могла быть немного легче, не проиграй подопечные Юрзинова-младшего два последних матча с минскими и рижскими динамовцами по буллитам. Но тут можно сослаться на невезение. У челябинцев примерно та же проблема. Но они будут фаворитами в этой встрече.
Магнитогорцы в прошлой встрече откровенно провалили начало третьего периода, дважды серьёзно ошибившись, за что гости их наказали двумя шайбами в их ворота. Так что тренерскому штабу есть о чём поговорить с командой.
Наш прогноз: челябинцы порадуют победой своих болельщиков.
«Нефтехимик» — «Слован»
Хоккеисты из столицы Словакии в новом году показывают необычную для себя прыть. Они выиграли пять раз кряду в предыдущих играх, а в 2017-м на их счету пока шесть побед и одно поражение. Ещё в середине чемпионата братиславскую команду никто не называл в числе претендентов на участие в кубковых матчах, но теперь она всего в трёх очках от зоны плей-офф и на фоне неровно выступающих «Йокерита» и «Сочи» выглядит более вероятным кандидатом на попадание в восьмёрку. Впрочем и «Нефтехимик» находится в такой же турнирной ситуации. Выезд в Ярославль и Москву для команды Назарова получился неудачным, но у нижнекамцев было несколько дней на то, чтобы прийти в себя и подготовиться к домашней серии из шести матчей, которая может решить вопрос относительно их участия в играх на вылет.
Наш прогноз: игра выйдет нервной и ожесточённой, но по последним выступлениям фаворитами выглядят гости. Они и победят.
«Северсталь» — «Медвешчак»
В отличие от предыдущего матча, здесь команды свою турнирную мотивацию уже утратили. 10 дней назад они уже встречались в Загребе, и тогда со счётом 2:1 победу одержал «Медвешчак». Вообще, в этом сезоне в матчах этих соперников побеждают исключительно хозяева. За прошедшее время со дня их последней встречи мало что изменилось, но тем не менее сделаем ставку на хозяев льда.
Наш прогноз: победа останется за хозяевами.
«Торпедо» — «Локомотив»
«Локомотив» сейчас находится на победном ходу. Ярославцы выиграли четыре последних домашних матча и преисполнены желанием продолжить победную серию. Подопечные Скудры не слишком удачно съездили в Магнитогорск. Они уступили там в овертайме, имея в своём активе до этого шесть побед подряд. Встречаются две команды, в чём-то похожие друг на друга. Оба коллектива хорошо играют в силовой хоккей, но и с созиданием у них тоже порядок. Так что мы вправе ожидать серьёзной и бескомпромиссной борьбы в этой встрече.
Хоккеисты из столицы Словакии в новом году показывают необычную для себя прыть. Они выиграли пять раз кряду в предыдущих играх, а в 2017-м на их счету пока шесть побед и одно поражение.
Наш прогноз: в равной игре отдадим предпочтение хозяевам.
«Динамо» (Минск) – «Динамо» (Рига)
Обе команды недавно вернулись с дальневосточного турне, в котором каждая из них одержала по две победы в трёх матчах. Минчане свою задачу-минимум уже выполнили, а их одноклубники потеряли даже теоретические шансы на попадание в плей-офф, так что какой-то серьёзной сшибки в столице Беларуси не ожидается. Поставим на хозяев льда.
Наш прогноз: хозяева порадуют выигрышем своих болельщиков.
СКА – «Йокерит»
В начале января эти клубы уже между собой встречались, и тогда со счётом 3:2 неожиданно выиграл «Йокерит». Впрочем, та победа стала на текущий момент последней для «шутов», после которой они проиграли пять раз подряд. С такими выступлениями они уже в очень скором времени рискуют из восьмёрки вылететь. Однозначным фаворитом на победу в игре видится СКА, который вновь начал одного за другим выносить своих соперников.
Наш прогноз: СКА выиграет, и сделает это уверенно.
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ХК «Сочи» — «Спартак»
Продолжат ли красно-белые свою безвыигрышную серию? К настоящему моменту подопечные Ярушкина проиграли уже семь матчей подряд и практически потеряли все шансы на попадание в кубковую восьмёрку. Сочинцы же находятся в пуле команд, которые за эту самую восьмёрку борются, и победа в сегодняшнем матче для них очень важна. Её они и добьются.
Наш прогноз: «Спартак» проиграет восьмую встречу кряду.