Финиш на Востоке: заскочат ли Назаров и Скабелка в плей-офф?

До конца регулярного чемпионата КХЛ остался месяц. Командам предстоит сыграть по 8-9 матчей, после чего определятся все участники розыгрыша Кубка Гагарина. Кто займёт первое место в конференции? Кто начнёт плей-офф дома? Кто запрыгнет на подножку уходящего кубкового поезда, а для кого сезон закончится в феврале? Мы изучили календарь и спрогнозировали итоги финиша на Востоке.
Кто станет королём Востока?
1. «Авангард» — 120 (99)
Календарь: «Металлург» Мг (г), «Лада» (г), «Нефтехимик» (г), «Амур» (д), «Куньлунь» (д), «Адмирал» (д), «Югра» (г), «Автомобилист» (г), «Барыс» (г).
2. «Металлург» Мг – 119 (107)
Календарь: «Авангард» (д), «Локомотив» (г), «Витязь» (г), «Динамо» М (г), ЦСКА (г), «Северсталь» (д), СКА (д), «Трактор» (д), «Трактор» (г).
3. «Ак Барс» — 112 (99)
Календарь: «Сибирь» (д), «Металлург» Нк (д), «Нефтехимик» (г), «Лада» (г), «Салават Юлаев» (г), «Йокерит» (г), «Динамо» Мн (г).
Кому-то отрыв в восемь очков покажется достаточным, чтобы досрочно назвать «Магнитку» королём Востока. Действительно, сложно представить картину, при которой действующий чемпион начнёт раздавать очки направо и налево. Тем более что четыре матча подопечные Ильи Воробьёва проведут на домашнем льду, чего лишены и «Авангард», и «Ак Барс». Вот только соперники у «сталеваров» такие, что ситуация напоминает больше не финиш регулярного чемпионата, а полноценную репетицию плей-офф. Здесь вам и второй матч за два дня с главным преследователем из Омска, и выездная игра с «Локомотивом», и два непростых поединка в Москве, где обладателей кубка Гагарина ждёт не только ЦСКА, но и набравшее обороты «Динамо». А каково принимать базовый клуб сборной, после чего играть двухсерийное дерби с «Трактором»? В общем, не концовка, а сплошное испытание.
«Авангарду» за счёт куда более проходимых соперников, чем у «Магнитки», под силу опередить уральцев на флажке. Главное – одержать повторную победу в спаренном матче.
«Ак Барс» к претендентам на восточное лидерство мы отнесли скорее формально. Говоря объективно, ещё одна победа в «зелёном дерби» принесёт казанцам моральное удовлетворение, но вряд ли поправит турнирное положение. Да, помимо визита в Уфу команду Зинэтулы Билялетдинова ждут вполне перевариваемые соперники, но, во-первых, пять из семи матчей она проведёт на выезде, а во-вторых, «Сибирь», «Нефтехимик» и «Йокерит» ожесточённо борются за плей-офф. Просто так очки они отдавать точно не собираются. То же самое можно сказать про календарь «Авангарда», впереди у которого встречи с не менее мотивированными, но заметно уступающими в классе «Адмиралом», «Куньлунем» и «Автомобилистом». Ключевая разница в том, что казанцы провели на два матча больше, чем омичи с магнитогорцами. Может получиться так, что подопечным Билялетдинова придётся ликвидировать отставание в 14 очков за семь игр, что выглядит чем-то из разряда фантастики. А вот «Авангарду» за счёт куда более проходимых соперников, чем у «Магнитки», под силу опередить уральцев на флажке. Главное – одержать повторную победу в спаренном матче.
Кто начнёт плей-офф дома?
4. «Трактор» — 95 (84)
Календарь: «Куньлунь» (д), «Динамо» М (г), «Локомотив» (г), «Витязь» (г), СКА (г), ЦСКА (д), «Северсталь» (д), «Металлург» Мг (г), «Металлург» Мг (д).
5. «Барыс» — 94 (76)
Календарь: «Йокерит» (г), «Динамо» Р (г), «Динамо» Мн (г), «Йокерит» (д), «Динамо» Р (д), «Динамо» Мн (д), «Сибирь» (д), «Металлург» Нк (д), «Авангард» (д).
6. «Салават Юлаев» — 92 (80)
Календарь: «Витязь» (г), «Динамо» М (г), «Локомотив» (г), «Северсталь» (г), СКА (д), ЦСКА (д), «Ак Барс» (д), «Лада» (д).
Борьба за лидерство – это вопрос не только престижа, но и практичности. Кто займёт первое место — вплоть до финала конференции будет начинать серии дома. Однако и четвёртое место – это то, ради чего стоит напрячься. Тот, кто финиширует сразу за лидирующей тройкой, получит преимущество своей площадки в первом раунде. «Салават Юлаев» в середине чемпионата тяготел больше к фаворитам, а «Барыс», напротив, волочился за пределами плей-офф, но теперь обе эти команды составляют конкуренцию «Трактору», наступая ему на пятки. Удержится ли команда Анвара Гатиятулина на четвёртой строчке? Из соперников, которых челябинцы обязаны обыгрывать, можно упомянуть разве что «Куньлунь» и «Северсталь», тем более что с ними предстоит сыграть дома. А вот сразу четыре игры с верхушкой Запада и двойник с «Магниткой» — это то, что может отбросить «Трактор» на одну-две позиции вниз.
Подвинуть «Трактор» мог бы «Салават Юлаев», но загвоздка в том, что на финише чемпионата уфимцам уготован не менее сложный календарь.
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Подвинуть «Трактор» мог бы «Салават Юлаев», но загвоздка в том, что на финише чемпионата уфимцам уготован не менее сложный календарь. Разве что встреч с действующими чемпионами подопечным Игоря Захаркина удастся избежать. Не забываем и о том, что «Салават» сыграл на один матч больше, а значит, по потерянным очкам отстаёт на семь баллов. Куда вероятнее, что уфимцы опустятся на одну позицию и вслед за заключительной серией «зелёного дерби» в регулярном чемпионате проведут по меньшей мере ещё четыре суперматча с «Ак Барсом» в первом раунде. Кто может обеспечить столь громкую вывеску, так это «Барыс», показывающий после Нового года более цельную и стабильную игру, чем «Салават». Вырваться из-за спин тёмной лошадке из столицы Казахстана позволит благоприятный календарь. Заканчивать «регулярку» астанчанам предстоит серией из шести (!) домашних матчей, где только «Авангард» представляется командой, которая им не по зубам.
Кто попадёт в плей-офф?
7. «Автомобилист» — 94 (66)
Календарь: «Югра» (д), «Динамо» Мн (г), «Йокерит» (г), «Динамо» Р (г), «Динамо» Мн (д), «Динамо» Р (д), «Йокерит» (д), «Металлург» Нк (д), «Авангард» (д), «Сибирь» (д).
8. «Сибирь» — 93 (65)
Календарь: «Нефтехимик» (г), «Ак Барс» (г), «Лада» (г), «Куньлунь» (д), «Адмирал» (д), «Амур» (д), «Барыс» (г), «Югра» (г), «Автомобилист» (г).
9. «Куньлунь» — 93 (71)
Календарь: «Трактор» (г), «Слован» (д), «Медвешчак» (д), «Сибирь» (г), «Авангард» (г), «Металлург» Нк (г), «Витязь» (г), «Локомотив» (г), «Динамо» М (г).
10. «Адмирал» — 91 (69)
Календарь: «Амур» (г), «Медвешчак» (д), «Слован» (д), «Металлург» Нк (г), «Сибирь» (г), «Авангард» (г), «Локомотив» (г), «Динамо» М (г), «Витязь» (г).
11. «Нефтехимик» — 91 (66)
Календарь: «Слован» (д), «Сибирь» (д), «Металлург» Нк (д), «Авангард» (д), «Ак Барс» (д), «Лада» (д), «Йокерит» (г), «Динамо» Мн (г), «Динамо» Р (г).
Ну и, конечно, жемчужина концовки сезона – борьба за место в плей-офф на Востоке! Так сразу и не припомнишь, когда последний раз интрига не просто жила до последнего месяца чемпионата, но и затрагивала аж пять клубов. Даже на Западе, который традиционно считается более конкурентным, на два места в восьмёрке претендуют всего четыре команды. В Восточной конференции «Куньлунь» и «Адмирал» нынче подпирает группа из трёх команд. Все они, что любопытно, в прошлом сезоне играли в плей-офф. Для каждого города, будь то Новосибирск, Нижнекамск или Екатеринбург, непопадание в плей-офф станет ударом. Особенно для руководства и болельщиков «Сибири» — команды, которая четыре года неизменно боролась за кубок, выбивала фаворитов и даже выигрывала бронзовые медали.
Дружине Андрея Скабелки предстоит провести четыре матча из категории «за шесть очков», причём два из них дома.
Сразу оговоримся, что предсказать итоговую пару команд, которая зацепится за восьмёрку, крайне трудно. На данный момент 7-е и 11-е места отделяет всего шесть очков, то есть две полновесные победы. «Автомобилист», который многие успели списать со счетов, по потерянным очкам и вовсе находится в зоне плей-офф! Команда Владимира Крикунова – единственная из этой пятёрки, которая сыграла не 51 матч, а только 50. Определённое преимущество уральцев в том, что сразу семь игр им предстоит сыграть дома. На одну домашнюю игру меньше у «Нефтехимика», а вот все оставшиеся претенденты на восточный плей-офф большую часть концовки чемпионата проведут в разъездах.
«Куньлунь» и «Адмирал» имеют определённый очковый запас, но хватит ли им его, чтобы удержаться в восьмёрке? Сомнения закрадываются не только из-за невыразительной игры в последних матчах. Основная проблема в календаре: после домашних игр со «Слованом» и «Медвешчаком», в которых вполне можно брать очки, следует затяжной выезд, где их ждут и топ-клубы, и мотивированная «Сибирь». Что касается новосибирского клуба, то его положение уникально тем, что ни у кого нет столько же игр с прямыми конкурентами. Дружине Андрея Скабелки предстоит провести четыре матча из категории «за шесть очков», причём два из них дома. Всё в руках сибиряков: обыгрывают дома «Куньлунь» и «Адмирал» — занимают их место в восьмёрке. Преимущество «Сибири» ещё и в том, что все дальние выезды в московский регион и за рубеж она уже откатала, чего не скажешь о других претендентах на восьмёрку.