Финиш на Востоке: заскочат ли Назаров и Скабелка в плей-офф?

Кто станет королём Востока?

«Авангарду» за счёт куда более проходимых соперников, чем у «Магнитки», под силу опередить уральцев на флажке. Главное – одержать повторную победу в спаренном матче.

Кто начнёт плей-офф дома?

Подвинуть «Трактор» мог бы «Салават Юлаев», но загвоздка в том, что на финише чемпионата уфимцам уготован не менее сложный календарь.

Кто попадёт в плей-офф?

Дружине Андрея Скабелки предстоит провести четыре матча из категории «за шесть очков», причём два из них дома.

До конца регулярного чемпионата КХЛ остался месяц. Командам предстоит сыграть по 8-9 матчей, после чего определятся все участники розыгрыша Кубка Гагарина. Кто займёт первое место в конференции? Кто начнёт плей-офф дома? Кто запрыгнет на подножку уходящего кубкового поезда, а для кого сезон закончится в феврале? Мы изучили календарь и спрогнозировали итоги финиша на Востоке.: «Металлург» Мг (г), «Лада» (г), «Нефтехимик» (г), «Амур» (д), «Куньлунь» (д), «Адмирал» (д), «Югра» (г), «Автомобилист» (г), «Барыс» (г).: «Авангард» (д), «Локомотив» (г), «Витязь» (г), «Динамо» М (г), ЦСКА (г), «Северсталь» (д), СКА (д), «Трактор» (д), «Трактор» (г).: «Сибирь» (д), «Металлург» Нк (д), «Нефтехимик» (г), «Лада» (г), «Салават Юлаев» (г), «Йокерит» (г), «Динамо» Мн (г).Кому-то отрыв в восемь очков покажется достаточным, чтобы досрочно назвать «Магнитку» королём Востока. Действительно, сложно представить картину, при которой действующий чемпион начнёт раздавать очки направо и налево. Тем более что четыре матча подопечные Ильи Воробьёва проведут на домашнем льду, чего лишены и «Авангард», и «Ак Барс». Вот только соперники у «сталеваров» такие, что ситуация напоминает больше не финиш регулярного чемпионата, а полноценную репетицию плей-офф. Здесь вам и второй матч за два дня с главным преследователем из Омска, и выездная игра с «Локомотивом», и два непростых поединка в Москве, где обладателей кубка Гагарина ждёт не только ЦСКА, но и набравшее обороты «Динамо». А каково принимать базовый клуб сборной, после чего играть двухсерийное дерби с «Трактором»? В общем, не концовка, а сплошное испытание.«Ак Барс» к претендентам на восточное лидерство мы отнесли скорее формально. Говоря объективно, ещё одна победа в «зелёном дерби» принесёт казанцам моральное удовлетворение, но вряд ли поправит турнирное положение. Да, помимо визита в Уфу команду Зинэтулы Билялетдинова ждут вполне перевариваемые соперники, но, во-первых, пять из семи матчей она проведёт на выезде, а во-вторых, «Сибирь», «Нефтехимик» и «Йокерит» ожесточённо борются за плей-офф. Просто так очки они отдавать точно не собираются. То же самое можно сказать про календарь «Авангарда», впереди у которого встречи с не менее мотивированными, но заметно уступающими в классе «Адмиралом», «Куньлунем» и «Автомобилистом». Ключевая разница в том, что казанцы провели на два матча больше, чем омичи с магнитогорцами. Может получиться так, что подопечным Билялетдинова придётся ликвидировать отставание в 14 очков за семь игр, что выглядит чем-то из разряда фантастики. А вот «Авангарду» за счёт куда более проходимых соперников, чем у «Магнитки», под силу опередить уральцев на флажке. Главное – одержать повторную победу в спаренном матче.: «Куньлунь» (д), «Динамо» М (г), «Локомотив» (г), «Витязь» (г), СКА (г), ЦСКА (д), «Северсталь» (д), «Металлург» Мг (г), «Металлург» Мг (д).: «Йокерит» (г), «Динамо» Р (г), «Динамо» Мн (г), «Йокерит» (д), «Динамо» Р (д), «Динамо» Мн (д), «Сибирь» (д), «Металлург» Нк (д), «Авангард» (д).: «Витязь» (г), «Динамо» М (г), «Локомотив» (г), «Северсталь» (г), СКА (д), ЦСКА (д), «Ак Барс» (д), «Лада» (д).Борьба за лидерство – это вопрос не только престижа, но и практичности. Кто займёт первое место — вплоть до финала конференции будет начинать серии дома. Однако и четвёртое место – это то, ради чего стоит напрячься. Тот, кто финиширует сразу за лидирующей тройкой, получит преимущество своей площадки в первом раунде. «Салават Юлаев» в середине чемпионата тяготел больше к фаворитам, а «Барыс», напротив, волочился за пределами плей-офф, но теперь обе эти команды составляют конкуренцию «Трактору», наступая ему на пятки. Удержится ли команда Анвара Гатиятулина на четвёртой строчке? Из соперников, которых челябинцы обязаны обыгрывать, можно упомянуть разве что «Куньлунь» и «Северсталь», тем более что с ними предстоит сыграть дома. А вот сразу четыре игры с верхушкой Запада и двойник с «Магниткой» — это то, что может отбросить «Трактор» на одну-две позиции вниз.Подвинуть «Трактор» мог бы «Салават Юлаев», но загвоздка в том, что на финише чемпионата уфимцам уготован не менее сложный календарь. Разве что встреч с действующими чемпионами подопечным Игоря Захаркина удастся избежать. Не забываем и о том, что «Салават» сыграл на один матч больше, а значит, по потерянным очкам отстаёт на семь баллов. Куда вероятнее, что уфимцы опустятся на одну позицию и вслед за заключительной серией «зелёного дерби» в регулярном чемпионате проведут по меньшей мере ещё четыре суперматча с «Ак Барсом» в первом раунде. Кто может обеспечить столь громкую вывеску, так это «Барыс», показывающий после Нового года более цельную и стабильную игру, чем «Салават». Вырваться из-за спин тёмной лошадке из столицы Казахстана позволит благоприятный календарь. Заканчивать «регулярку» астанчанам предстоит серией из шести (!) домашних матчей, где только «Авангард» представляется командой, которая им не по зубам.: «Югра» (д), «Динамо» Мн (г), «Йокерит» (г), «Динамо» Р (г), «Динамо» Мн (д), «Динамо» Р (д), «Йокерит» (д), «Металлург» Нк (д), «Авангард» (д), «Сибирь» (д).: «Нефтехимик» (г), «Ак Барс» (г), «Лада» (г), «Куньлунь» (д), «Адмирал» (д), «Амур» (д), «Барыс» (г), «Югра» (г), «Автомобилист» (г).: «Трактор» (г), «Слован» (д), «Медвешчак» (д), «Сибирь» (г), «Авангард» (г), «Металлург» Нк (г), «Витязь» (г), «Локомотив» (г), «Динамо» М (г).: «Амур» (г), «Медвешчак» (д), «Слован» (д), «Металлург» Нк (г), «Сибирь» (г), «Авангард» (г), «Локомотив» (г), «Динамо» М (г), «Витязь» (г).: «Слован» (д), «Сибирь» (д), «Металлург» Нк (д), «Авангард» (д), «Ак Барс» (д), «Лада» (д), «Йокерит» (г), «Динамо» Мн (г), «Динамо» Р (г).Ну и, конечно, жемчужина концовки сезона – борьба за место в плей-офф на Востоке! Так сразу и не припомнишь, когда последний раз интрига не просто жила до последнего месяца чемпионата, но и затрагивала аж пять клубов. Даже на Западе, который традиционно считается более конкурентным, на два места в восьмёрке претендуют всего четыре команды. В Восточной конференции «Куньлунь» и «Адмирал» нынче подпирает группа из трёх команд. Все они, что любопытно, в прошлом сезоне играли в плей-офф. Для каждого города, будь то Новосибирск, Нижнекамск или Екатеринбург, непопадание в плей-офф станет ударом. Особенно для руководства и болельщиков «Сибири» — команды, которая четыре года неизменно боролась за кубок, выбивала фаворитов и даже выигрывала бронзовые медали.Сразу оговоримся, что предсказать итоговую пару команд, которая зацепится за восьмёрку, крайне трудно. На данный момент 7-е и 11-е места отделяет всего шесть очков, то есть две полновесные победы. «Автомобилист», который многие успели списать со счетов, по потерянным очкам и вовсе находится в зоне плей-офф! Команда Владимира Крикунова – единственная из этой пятёрки, которая сыграла не 51 матч, а только 50. Определённое преимущество уральцев в том, что сразу семь игр им предстоит сыграть дома. На одну домашнюю игру меньше у «Нефтехимика», а вот все оставшиеся претенденты на восточный плей-офф большую часть концовки чемпионата проведут в разъездах.«Куньлунь» и «Адмирал» имеют определённый очковый запас, но хватит ли им его, чтобы удержаться в восьмёрке? Сомнения закрадываются не только из-за невыразительной игры в последних матчах. Основная проблема в календаре: после домашних игр со «Слованом» и «Медвешчаком», в которых вполне можно брать очки, следует затяжной выезд, где их ждут и топ-клубы, и мотивированная «Сибирь». Что касается новосибирского клуба, то его положение уникально тем, что ни у кого нет столько же игр с прямыми конкурентами. Дружине Андрея Скабелки предстоит провести четыре матча из категории «за шесть очков», причём два из них дома. Всё в руках сибиряков: обыгрывают дома «Куньлунь» и «Адмирал» — занимают их место в восьмёрке. Преимущество «Сибири» ещё и в том, что все дальние выезды в московский регион и за рубеж она уже откатала, чего не скажешь о других претендентах на восьмёрку.