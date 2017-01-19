Самые красивые хоккеистки на Матче звёзд ЖХЛ-2017 в Уфе

Алевтина Штарёва («Торнадо»)

Фото: vk.com/alevtinashtareva4

Фото: vk.com/alevtinashtareva4

Евгения Дюпина («Динамо» СПб)

Фото: vk.com/dyupina94

Фото: vk.com/dyupina94

Ангелина Гончаренко («Торнадо»)

Мария Печникова (СКИФ)

Людмила Белякова («Торнадо»)

Фото: vk.com/belyakova_9

Фото: vk.com/belyakova_9

Алевтина выступает за клуб «Торнадо» из Подмосковья. В текущем сезоне на её счету 18 игр, в которых она забросила 8 шайб и сделала 5 передач. Штарёва включена в состав национальной команды России на Универсиаду, которая пройдёт с 28 января по 6 февраля в Алма-Ате.Евгения — форвард питерского «Динамо». Хоккеем, по её словам, она начала заниматься в девять лет, когда её папе, работавшему в тот момент в одинцовской СДЮШОР, предложили создать женскую команду. Также выступает за сборную России.В нашем списке ещё одна представительница подмосковного клуба. По признанию Ангелины, её кумиром в мужском хоккее является Евгений Малкин, даже несмотря на то что по ходу своей карьеры она переквалифицировалась из нападающего в защитника. Так же как и её подруги, представленные выше, она поедет на зимнюю Универсиаду в столицу Казахстана.Печникова – защитник нижегородского СКИФА. По итогам сезона-2014/15 она была признана лучшим игроком на своей позиции в чемпионате России.В прошлом сезоне Людмила стала настоящим первопроходцем, подписав контракт с клубом женской НХЛ «Нью-Йорк Риветерс». Но спустя год она вернулась в Россию, где выступает за «Торнадо». Играет на позиции правого нападающего. Интересный факт из её биографии: Людмила была капитаном в команде мальчиков на турнире «Золотая шайба», что, по её признанию, стоило ей немало сил.