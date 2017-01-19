Хоккейное нашествие. Как девушки из ЖХЛ покоряли Уфу

Перед ареной были расставлены красивые скульптуры изо льда, рядом, на специальной площадке, резвились мальчишки (и это несмотря на морозную погоду), ну а автобусы с командами прибыли в спортивный дворец. Посетили мероприятие президент ФХР Владислав Третьяк, а также вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.
«От имени ФХР благодарю Башкирию за гостеприимство. Здесь очень любят хоккей. Мы продолжаем праздновать 70-летие российского хоккея. Сегодня впервые в таком ракурсе проходит Матч звёзд. Женскому хоккею в КХЛ уделяют много внимания. Это олимпийский вид спорта. Мы хотим, чтобы как можно больше девушек пришло в наш вид спорта, посмотрев это мероприятие», — отметил Третьяк.
В свою очередь Кобылянский в перспективе допустил возможность привлечения наиболее проявивших себя девушек к главному Матчу звёзд КХЛ, как было в случае с хоккеистами из МХЛ в нынешнем году.
«Идея с четырьмя девушками для привлечения их к мужскому Матчу звёзд, как в случае с молодёжью, может быть в перспективе рассмотрена. У нас же много нового. Впервые в главном Матче звёзд сыграет четвёрка игроков из МХЛ, впервые был следж-хоккей, Рассмотрим и эту идею», — заявил Кобылянский.
Тем временем в женских раздевалках… творилось настоящее веселье! Было видно, что девушки рады видеть друг друга и, что называется, хотели потусить. А иногда и повоображать. Атмосфера царила очень доброжелательная.
На полках помимо шлемов и краг лежали парфюмерные и косметические принадлежности. Очередное подтверждение того, что хоккей не только мужской вид спорта.
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Матчу предшествовало красивое торжественное шоу — праздник в Уфе устраивать умеют. И не только хоккейный. Посмотрите, какая красота. Вживую смотрелось ещё более завораживающе. Организаторы постарались.
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Символическое стартовое вбрасывание провели Владислав Третьяк и Георгий Кобылянский, ну а диктор на арене попросил публику раскачиваться и вести себя как можно активнее. «Вперёд, девчонки», — распевал фанатский сектор за воротами, на котором обычно располагаются самые яростные болельщики «Салавата Юлаева».
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Ну а сама встреча получилась упорной. Порой казалось, что это не товарищеский матч, а битва в плей-офф. Было видно, что девушки очень хотят победить. Голевого раздолья, как часто случается на мужских Матчах звёзд, у женщин не планировалось и близко. После первого периода счёт был всего 2:0 в пользу команды Запада.
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Во второй двадцатиминутке представительницы Запада увеличили своё преимущество, а отличилась, пожалуй, самая известная хоккеистка из обеих команд, успевшая поиграть в Америке. Речь о Людмиле Беляковой. Зрители на трибунах получали явное удовольствие от увиденного, хоть многие и болели за Восток.
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
В третьем отрезке встречи сборная Востока продолжила попытки поразить ворота соперника. Порой не хватало считаных сантиметров, но шайба в ворота упорно не шла. В итоге Запад отличился ещё раз, а окончательный счёт – 4:0. Восток не смог реализовать численное преимущество в самой концовке.
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Но финальную точку ставить рано, так как впереди ещё много интересного. Неделя звёзд хоккея в Уфе продолжается!
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru