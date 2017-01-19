«Хлопайте баскетболисток по попкам». Разин «наехал» на Крикунова

«Если буду таким же, как Крикунов, то ткните в меня пальцем»

19 января ханты-мансийская «Югра» под руководством Андрея Разина добилась выездной победы над екатеринбургским «Автомобилистом» со счётом 2:0. На послематчевой пресс-конференции Разин припомнил главному тренеру уральцев Владимиру Крикунов все его колкие высказывания после прихода на этот пост.Наверное, мне, в отличие от Владимира Васильевича, больше повезло с предшественниками. Никогда не жаловался, да и не буду жаловаться. Подумаешь, нет трёх центральных нападающих, мы играем. Подумаешь, 99-го года игрок, мы играем. Поэтому хочется поздравить ребят с победой и сказать: тащите, тащите своих детишек в команды КХЛ, хлопайте баскетболисток по попкам, стройте заборы у себя на дачах, играйте в хоккей в следующем сезоне.Я скажу, мы, наверное, много сил отдали в матче с «Трактором», поэтому сегодня не было движения…А мы всю ночь летели…Тебя не перебивали!Извините, пожалуйста, Владимир Васильевич.Конечно, момент с выходом «3 в 0» надо было забивать, я не помню, чтобы хоть раз такой момент за всю жизнь где-нибудь возникал, надо было забивать, возможно, всё было бы по-другому. Но с нулём голов говорить о победе невозможно, нападающие за шесть периодов основного времени не забили ни разу, это, конечно, не очень хорошо. Надо забивать, без голов не выиграть ничегоПонимаете, если бы я немного по-другому попрощался с командой и потом в прессе не читал высказываний нового тренера, обвиняющего во всех проблемах меня и критикуя мою работу, конечно, тут эмоции зашкаливают, готовился к этой игре, готовили игроков. И опять же, слушая оправдания соперника на эмоции после «Трактора», я ни на что не жалуюсь. Ну, подумаешь, мы всю ночь сюда летели, прилетели под утро, нам здесь лёд нормальный не дали, раскатку не поменяли, но это из-за игры второй команды. Есть столько вещей, на которые можно пожаловаться, но я никогда не жаловался. И вообще, я когда был хоккеистом, никогда не понимал ветеранчиков, которые не успевали и обвиняли молодых, садятся на лавочку и начинают орать на молодых. Я думал: не дай бог, я буду игроком в возрасте и буду орать на молодого, когда сам виноват.Поэтому хочется попросить журналистов: если я буду в таком возрасте, как Крикунов, и буду жаловаться на всё вокруг, вы ткните, пожалуйста, меня пальцем, чтобы я закончил с тренерством.Постоянно говорим. Там и Михнов должен был забивать, придумал какой-то пас опять.Нет, с ними это не связано. У Симакова травма. У нас сегодня первое звено, там, где Коукал, Михнов, Гареев, к сожалению, не забило. Когда они забивают, у нас обычно всё получается.После меня пришли новые игроки в «Автомобилист», но Коукал, Михнов, Гареев — это наша тройка, которую мы создали. Моня, Чесалин, Торченюк — это тоже наше звено, единственные, кто был заметен сегодня в игре. А так, всё было понятно, ничего нового.