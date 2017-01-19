Борьба за плей-офф! На Западе обострение, на Востоке разрыв

«Сухарь» Бобкова, дубль Саболича
Победа в дальневосточном дерби позволила «Адмиралу» закрепиться в первой восьмёрке на Востоке. Гости вырвались вперёд в конце первого периода, «Амур» же, практически лишившийся шансов на плей-офф, безуспешно пытался перехватить инициативу у соперника. На последней минуте встречи Роберт Соболич оформил дубль, забив уже в пустые ворота хабаровчан. Игорь Бобков же провёл пятый сухой матч в сезоне.
Матч в Хабаровске запомнился и зажигательным танцем уборщицы на трибунах. На Дальнем Востоке, похоже, любят танцевать, несколько месяцев назад интернет облетел ролик с танцующим охранником «Платинум-Арены».
Хельсинки, Астана, Владивосток или Казань примут следующий Матч звёзд КХЛ
Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский на пресс-конференции в Уфе, посвящённой первому в истории Матчу звёзд женской хоккейной лиги, сообщил, какие города претендуют на проведение Матча звёзд КХЛ в 2018 году.
«В пятницу, 20 января, будет рассмотрена заявка от кандидатов на проведение следующей Недели звёзд и Матча звёзд КХЛ. Хельсинки, Астана, Владивосток или Казань примут следующий Матч звёзд», — заявил Кобылянский.
Президент ФХР Владислав Третьяк, в свою очередь, отметил, что при определении места следующего Матча звёзд надо исходить из интересов сборной.
«Мы со Знарком рассматриваем предложение Дальнего Востока. Это самое ближнее расстояние до Южной Кореи, одинаковые часовые пояса. Тренеры думают: или тренироваться в Новогорске и перелететь в Сеул, или уехать на Дальний Восток и готовиться там. Последнее слово за тренерами сборной. И регионы, и города, должны дать ответ: какие условия для размещения, проживания», — рассказал Третьяк.
Сборная Запада обыграла сборную Востока в Матче звёзд ЖХЛ
Сборная Запада одержала уверенную победу со счётом 4:0 над командой Востока в Матче звёзд Женской хоккейной лиги. Заброшенными шайбами отметились Алевтина Штарёва, Александра Хусак, Людмила Белякова и Анна Шохина.
После победы нападающая команды «Запад» Людмила Белякова поделилась впечатлениями от Матча звёзд ЖХЛ.
«У нас получился необычный Матч звёзд, как простая игра. Но очень приятно, что победили, много болельщиков пришло, как на игру КХЛ. Сыграть на мужском Матче звёзд КХЛ в перспективе? Это было бы круто! Я раньше играла с парнями, до сих пор тренируюсь с мужчинами. С Анисиным каталась этим летом! Но под гитару с ним на кухне не пела», — заявила Белякова.
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«Магнитка» взяла реванш, Мозякин установил очередной рекорд
Потеря Соботки и Бута оказалась фатальной для «Авангарда». Во второй за два дня встрече в Магнитогорске подопечные Канарейкина не смогли обыграть хозяев. Счёт в матче открыл Сергей Мозякин. Таким образом, 35-летний хоккеист забил свой 37-й гол в текущей «регулярке», установив новый рекорд результативности в одном регулярном чемпионате КХЛ.
Во втором периоде омичи предприняли попытку отыграться, однако «Магнитка» быстро ответила. Данис Зарипов сделал дубль, а четвёртую шайбу в пустые ворота «Авангарда» забросил Осала. За 21 секунду до финальной сирены гости в меньшинстве второй раз за матч поразили ворота Кошечкина.
Разин выиграл в Екатеринбурге
В первом матче в качестве главного тренера «Югры» Андрей Разин проиграл своей бывшей команде, сегодня же наставник сумел взять реванш у «Автомобилиста». Хантымансийцы открыли счёт лишь во втором периоде, а на 46-й минуте увеличили своё преимущество.
Примечательно, что подопечные Крикунова ни раза за всю встречу не нарушили правила, а «Югра» лишь раз заработала двухминутное удаление.
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«Куньлунь» всё ближе к плей-офф
«Трактор» неожиданно потерпел дома поражение от «Куньлуня». Гости забросили три шайбы, сумел отличиться даже китайский защитник Зак Юйэнь, набравший седьмое очко в сезоне.
На 43-й минуте Анвар Гатиятулин решился на замену голкипера — в воротах «Трактора» вместо Францоуза встал Демченко. Молодой россиянин голов не пропустил. Челябинцы сумели забить только в концовке встречи. «Трактор» потерпел пятое поражение в последних шести встречах.
Шестая победа «Слована»
Братиславская команда набрала сумасшедший ход и на всех парах мчится в плей-офф. В Нижнекамске хозяева вырвались вперёд уже на 12-й (!) секунде встречи, однако подопечные Ржиги быстро пришли в себя, сумев не только отыграться, но и вырваться вперёд.
На 50-й минуте подопечные Андрея Назарова отыграли одну шайбу и вернули интригу в матч. Однако за оставшееся время «Нефтехимик» не сумел перевести матч в овертайм.
«Медвешчак» не сдаётся
Несмотря на тотальную распродажу игроков, «Медвешчак» продолжает сохранять теоретические шансы на попадание в плей-офф Кубка Гагарина. В Череповце команда Дуайера обыграла соседа по турнирной таблице. Заброшенными шайбами в матче отметились Томислав Заношки, Александр Жиру и Майк Глумац. «Медвешчак» одержал очередную победу и оторвался от «Северстали» в турнирной таблице на шесть очков.
Дубль Локтионова принёс победу «Локомотиву»
Упорный матч получился в Нижнем Новгороде. Открыли счёт в матче гости, а «Торпедо» лишь после перерыва сумело отыграться. Развязка встречи наступила за восемь минут до финальной встречи. Павел Красковский вывел ярославцев вперёд, а Андрей Локтионов отправил шайбу в пустые ворота, оформив дубль. «Локомотив» одержал пятую подряд победу и обошёл «Торпедо» в турнирной таблице.
Дубль Ковальчука не спас СКА от поражения
Матч в Петербурге с «Йокеритом» успешно начался для хозяев. В первом периоде Илья Ковальчук оформил дубль, который помог СКА побить рекорд КХЛ по количеству голов, забитых по ходу одного регулярного чемпионата (216). Предыдущий рекорд результативности был установлен «Салаватом Юлаевым» в сезоне-2009/10.
После перерыва «шуты» сумели переломить ход встречи, забросив за семь минут три шайбы. Вскоре Дадонов сумел счёт сравнять, а в третьем периоде Томми Хухтала отправил шайбу в ворота Коскинена. Снаряд задел клюшку Дацюка, от которого залетел в ближний верхний угол, а через несколько минут СКА пропустил пятую шайбу.
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Минск недоволен судейством
Рижане после матча в Пекине с «Куньлунем» потеряли теоретические шансы на плей-офф, в то время как их минские одноклубники продолжают борьбу за попадание в «восьмёрку». Тем неожиданней было то, что именно латвийская команда первой открыла счёт, отличился Гунтис Галвиньш.
В начале третьего периода Степанов сравнял счёт, но в конце матча Дарзиньш и Толузаков принесли победу латвийскому «Динамо». Минчане остались недовольны судейством, Александр Матерухин получил удаление до конца матча во втором периоде, а голкипер Бен Скривенс иронично аплодировал арбитрам после третьей пропущенной шайбы.
«Спартак» проиграл восьмой раз подряд
Московский «Спартак» уже не решает никаких задач в этом сезоне, хотя теоретически ещё может зацепиться за плей-офф. Именно красно-белые открыли счёт в матче усилиями Константина Глазачева в большинстве.
Сочинцы в отличие от минчан быстро включились в игру, сравняли счёт, а затем оформили комфортное преимущество в две шайбы. В третьем периоде Игорь Левицкий вновь отличился в матче против команды, за которую выступал в прошлом сезоне. «Спартак» потерпел восьмое поражение подряд, а «Сочи» смог не отстать от «Витязя» с «Йокеритом» в погоне за место в плей-офф.