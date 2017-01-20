Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Сумасшествие в НХЛ! Овечкин и Ко снова забили 7 голов

«Вашингтон» снова выдал результативный матч, разгромив в гостях «Сент-Луис» при активном участии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.
20 января 2017, пятница. 09:45. Хоккей

«Вашингтон»: семь голов – это норма?


НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2017, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3 : 7 0:2, 1:4, 2:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Бураковски (Винник, Эллер) – 05:37 (5x5), 0:2 – Бигл (Винник, Уилсон) – 07:41 (5x5), 1:2 – Шварц (Штястны, Стин) – 20:19 (5x5), 1:3 – Оши (Бекстрём, Овечкин) – 23:47 (5x5), 1:4 – Коннолли (Бураковски) – 27:33 (5x5), 1:5 – Юханссон – 27:44 (5x5), 1:6 – Уильямс (Кузнецов, Орлов) – 33:30 (5x4), 1:7 – Кузнецов (Оши, Овечкин) – 46:20 (5x5), 2:7 – Стин (Шварц, Гуннарссон) – 50:00 (5x5), 3:7 – Стин (Парэйко, Шварц) – 56:25 (5x5)


После безумной домашней встречи с «Питтсбургом», завершившейся победой «Пингвинз» в овертайме со счётом 8:7, «столичные» выдали ещё один «матч из 1980-х». «Вашингтон» приехал в гости к «блюзменам», которые в предыдущей игре также устроили «аттракцион щедрости», пропустив 6 голов от скромной «Оттавы», и продолжать голевой праздник в их планы явно не входило.

В ворота «Сент-Луиса» после трёх матчей, проведённых на скамейке запасных, вернулся голкипер Джейк Аллен, который до стартового вбрасывания был полон решимости проявить себя во всей красе. «Мы хотим, чтобы он улучшил свою игру, есть некоторые технические моменты. Но если бы я в него не верил, то не поставил бы в состав. Я уверен, что Аллен вернётся на тот уровень, который у него был в первых 20 матчах сезона, он способен на это», — заявил главный тренер «музыкантов» Кен Хичкок.

Однако планам по возрождению игры Аллена не суждено было сбыться. Уже к исходу восьмой минуты матча в его воротах побывало две шайбы – отличились Андре Бураковски и Джей Бигл, и мощная игра всех четырёх линий «Вашингтона» не оставила вратарю «Блюз» возможности порадовать своих болельщиков.




Гол Джейдена Шварца, забитый в самом начале второго периода дальним броском через «трафик» на пятачке, не смутил «Вашингтон», который выдал великолепный отрезок. За 10-минутный интервал хоккеисты «Кэпиталз» «отгрузили» хозяевам ещё четыре шайбы, а гол Ти Джея Оши стоит отметить особо. Для розовощёкого форварда, который большую часть карьеры провёл именно в стане «Блюз», это был первый гол в ворота бывшей команды, и получился он весьма эффектным: воспользовавшись передачей Бекстрёма, Оши точно бросил под перекладину с неудобной руки.




Ближе к концовке на первый план у «столичных» вышел Евгений Кузнецов. Сначала челябинец организовал гол Джастина Уильямса в большинстве, отдав партнёру удобную передачу прямо на пятачок, а затем отличился сам, точно бросив с кистей в дальнюю девятку. Этот гол стал 40-м в заокеанской карьере Кузнецова, и в трёх последних матчах на его счету 4 (1+3) очка.

«Вашингтон» впервые с февраля 2010 года забил в двух матчах подряд более пяти голов. За весь матч «столичные» нанесли лишь 18 бросков, что обнажило серьёзные проблемы «Сент-Луиса» во вратарской линии. Хичкок дважды по ходу матча менял вратарей: Аллен, пропустив два быстрых гола, получил передышку, но вернулся в «рамку», чтобы в середине второго периода снова оттуда уехать. Его сменщик Картер Хаттон также действовал крайне неудачно, пропустив три шайбы после восьми бросков. «Мы не играли особенно хорошо. Но у «Сент-Луиса» действительно было что-то не так с голкиперами, особенно в начале матча. Не стоит слишком обольщаться этим результатом, ведь впереди у нас поездка в Даллас. Когда мы последний раз обыгрывали «Старз»? По-моему, никогда», — сказал после матча Барри Тротц.

>>> Овечкин, Малкин или Бобровский: кто возьмёт свой «трофи»?


Бучневича не остановить


НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2017, пятница. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
2 : 5 1:2, 1:1, 0:2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Шей (Цуккарелло, Крайдер) – 06:42 (5x5), 1:1 – Бозак (Марнер, ван Римсдайк) – 10:16 (5x5), 1:2 – Бучневич (Нэш, Шей) – 14:44 (5x5), 1:3 – Миллер (Хейз, Кленденинг) – 29:02 (5x5), 2:3 – Хайман – 36:02 (4x5), 2:4 – Грабнер (Хейз, Холден) – 54:57 (4x5), 2:5 – Грабнер – 57:03 (en)


Новичок «Рейнджерс» Павел Бучневич продлил свою удивительную результативную серию. Выездной матч в Торонто стал для россиянина четвёртой игрой после травмы, и в каждой из них череповчанин набирал очки. Если в двух первых матчах он ограничивался передачами, то в двух последующих решил забивать сам. В концовке первого периода Бучневич оказался расторопнее всех в сутолоке на чужом пятачке, выведя «синерубашечников» вперёд – гол Павла был засчитан после видеопросмотра.

Впрочем, главным действующим лицом этого матча стал всё же не Бучневич, а австрийский форвард «Рейнджерс» Михаэль Грабнер, оформивший голевой дубль. Вернул уверенность в своих силах и голкипер ньюйоркцев Хенрик Лундквист, который в четырёх предыдущих играх пропустил 20 голов.


>>> Варламов, Трямкин и Торнтон: кого обменяют перед дедлайном? Запад

Бобровский проиграл дуэль


НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2017, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0 : 2 0:1, 0:1, 0:0
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 – Туррис (Карлссон, Мето) – 16:17 (5x5), 0:2 – Дзингел (Уайдман, Брассар) – 36:12 (5x5)


Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский не сумел одержать свою 28-ю победу в текущем регулярном чемпионате, проиграв вратарскую дуэль визави из «Оттавы» Майку Кондону. Страж ворот «Сенаторз» выдал фантастический матч, отразив 42 броска, не смутившись даже минутным отрезком в концовке, когда «сенаторы» играли втроём против пятерых соперников. Активно помогали Кондону и штанги с перекладинами, что в итоге материализовалось в третий в сезоне «сухарь». «Не могу сказать, что играли ужасно, но на своей площадке надо быть сильнее», — сказал главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла.

В турнирной таблице лиги «мундиры» вновь уступили лидерство «Вашингтону», но по потерянным очкам теперь у «Блю Джекетс» и «Кэпиталз» наблюдается равенство.


«Айлендерс» побеждает без Капуано


НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2017, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
3 : 0 1:0, 0:0, 2:0
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Таварес (Ли) – 13:31 (5x5), 2:0 – Таварес (Кулёмин) – 56:54 (4x5), 3:0 – де Хаан (Грайсс) – 59:56 (en)


«Даллас», которого так опасается Барри Тротц, уступил в гостях «островитянам», положение которых трудно назвать успешным. Тем не менее увольнение наставника «Айлендерс» Джека Капуано сыграло свою роль в плане мотивации, и под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дага Уэйта хозяева смогли мобилизовать свои силы. Основными действующими лицами стали капитан «островитян» Джон Таварес, оформивший голевой дубль, и вратарь команды Томас Грайсс, который отразил все 23 броска по своим воротам и второй раз подряд отыграл на ноль.

«Это были трудные дни после увольнения Капуано, потому что он является моим другом, мы в хороших отношениях. Мне хотелось, чтобы парни почувствовали уверенность и гордость за себя, чтобы они играли с ответственностью. Я слышал реакцию парней на скамейке, мне она понравилась. Мы должны быть быстрой, техничной командой», — сказал Уэйт, который сам за карьеру игрока запомнился болельщикам именно этими качествами.


>>> Кулёмин, Куликов, Нестеров: кого обменяют перед дедлайном? Восток
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Теги
Вашингтон Кэпиталз Даллас Старз Коламбус Блю Джекетс Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Сент-Луис Блюз Александр Овечкин Евгений Кузнецов — хоккей Сергей Бобровский
Новости. Хоккей
20 января 2017, пятница
12:02 «Авангард»: Бут и Соботка пропустят по 10 дней
11:54 ФХР выразила соболезнования в связи со смертью Рафаэля Кадырова
11:51 Сын владельца «Бостона»: изменения в тренерском штабе – это не ко мне
11:50 Виньо: хотелось бы, чтобы Бучневич больше бросал
11:45 Прощание с Рафаэлем Кадыровым состоится 21 января в Уфе
11:37 Вратарь «Сент-Луиса» Аллен был дважды заменён в ходе матча с «Вашингтоном»
11:24 Матч звёзд ЖХЛ собрал семитысячную зрительскую аудиторию на трибунах «Уфа-Арены»
11:16 Торторелла: я хочу посмотреть на Леброна Джеймса на льду
11:08 Эксперт TSN: с каждым сезоном Эберле только регрессирует
11:00 Овечкин в шутку посоветовал бывшему одноклубнику добавлять водку в сок
10:50 Хэмоник: «Айлендерс» тоже способны выдать потрясающую серию
10:44 Уэйт: «Айлендерс» провалились, и в этом виноваты все
10:40 Кондон, Таварес и Нидеррайтер – звёзды дня
10:19 Бучневич: командировка в АХЛ помогла вернуть кондиции, играл очень много
10:08 Ушёл из жизни судья Рафаэль Кадыров
09:49 Кожевников: Зарипов — наш, советский хоккеист, может, последний в истории страны
09:45 Капитан «Айлендерс» Таварес забил 7 голов в последних 4 матчах
09:36 Рубцов отдал 2 передачи в своём дебютном матче QMJHL и признан третьей звездой
09:30 «Аризона» отправила нападающего Дюклера в АХЛ
09:26 «Анахайм» обыграл «Колорадо» и набирает очки 6 матчей подряд при 5 победах
09:19 Голкипер «Айлендерс» Грайсс впервые на уровне НХЛ сыграл 2 матча на ноль подряд
09:15 Нападающие «Флориды» Барков и Юбердо могут пропустить остаток сезона
09:10 Матч «Анахайм» — «Колорадо» прерывали из-за разбитого заградительного стекла
09:09 Гулявцев: готовимся к следующему матчу, никто в «Северстали» руки не опускает
09:06 «Тампа» на выезде проиграла «Сан-Хосе», на счету Кучерова голевой пас
09:02 Дуайер: благодарен Гарнетту, который все 60 минут держал «Медвешчак» в игре
09:00 «Вашингтон» забил не менее 5 голов в 5 матчах подряд впервые с 2010 года
08:55 «Ванкувер» вернул Педана в АХЛ и вызвал Джордана Суббэна
08:51 «Нэшвилл» одержал победу над «Калгари», Эллис оформил дубль
07:59 «Миннесота» сломила сопротивление «Аризоны» с Бурмистровым
07:00 Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» крупно обыграть «Сент-Луис»
06:45 «Рейнджерс» нанесли поражение «Торонто», Бучневич продлил результативную серию
06:02 «Коламбус» уступил «Оттаве», Бобровский сделал 26 сейвов
05:44 Дубль Тавареса помог «Айлендерс» нанести поражение «Далласу»
01:07 Видео: «Нефтехимик» — «Слован»
00:59 Юньков: «Авангард» уступал в скорости и совершил ненужные ошибки
00:57 Тимкин: всегда приятно выигрывать, к тому же у своего города
00:44 Зарипов: встречались команды, которые умеют играть в настоящий русский хоккей
00:28 Якимов: исход матча со «Слованом» решался на последних секундах
00:23 Ярушкин: поверьте, мы работаем, настраиваем «Спартак», но пока выглядим так
00:12 Видео. ХК «Сочи» — «Спартак»
00:06 Буцаев: сегодня у ХК «Сочи» играла команда, несмотря на шероховатости
19 января 2017, четверг
23:51 Вудкрофт: матч выдался тяжёлым, но это не оправдание для минского «Динамо»
23:38 Петерис Скудра выразил недовольство работой домашней арены «Торпедо»
23:32 «Торпедо» перед матчем с «Локомотивом» чествовало бронзового призёра МЧМ Уракова
Все новости RSS
Будете ли вы смотреть Матч звёзд КХЛ-2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+