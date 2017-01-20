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От «Салавата Юлаева» до СКА. Самые играющие команды в истории КХЛ

В матче против «Йокерита» СКА побил рекорд КХЛ по заброшенным шайбам в «регулярке». Вспоминаем, какие клубы выступали не менее ярко раньше.