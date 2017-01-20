От «Салавата Юлаева» до СКА. Самые играющие команды в истории КХЛ

Сезон-2008/09
Команда: «Салават Юлаев»
Количество шайб: 203
В первый сезон КХЛ уфимцы под руководством Сергея Михалёва в «регулярке» спуску не давали никому. Первое место по итогам чемпионата с 7-очковым отрывом от ближайшего преследователя «Ак Барса» и 203 шайбами в активе делали «Салават» безоговорочным фаворитом плей-офф. Лучшими бомбардирами клуба в том сезоне были Алексей Терещенко, Александр Пережогин и Александр Радулов, набравшие на троих 158 очков, а уверенная поддержка от Таратухина, Воробьёва и Антипова, каждый из которых набрал больше 30 очков, делала атаку «Салавата» бесспорно сильнейшей в лиге. Однако беда пришла, откуда не ждали: скромный по тем годам «Авангард», попавший в плей-офф с 8-го места на «Востоке», неожиданно легко переиграл Уфу со счётом 3-1 в серии.
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Сезон-2009/10
Команда: «Салават Юлаев»
Количество шайб: 215
Схожая ситуация повторилась с Уфой на следующий год, когда они также выиграли «регулярку» с отрывом в 7 очков на этот раз от СКА и отметились 215 голами — рекорд, державшийся 7 лет и обновлённый СКА в текущем сезоне. Под руководством Вячеслава Быкова в «Салавате» лучшими бомбардирами в тот сезон были Александр Радулов, Патрик Торесен и Сергей Зиновьев. На этот раз, правда, у уфимцев все более удачно сложилось в плей-офф. Уфа дошла до финала конференции, где уступила в 6 матчах будущему чемпиону «Ак Барсу». Впрочем, «Салават» не остался в стороне от личных наград — так Александр Радулов был признан МVP сезона.
Сезон-2010/11
Команда: «Салават Юлаев»
Количество шайб: 210
Несмотря на то что «Салават» вновь стал самой результативной командой «регулярки», занять первое место по итогам 54 игр им не удалось. Омский «Авангард» опередил Уфу на 9 очков, хотя в плане заброшенных шайб отстал более чем на 30 голов. В том «Салавате» вновь не было равных Александру Радулову, набравшему 83 очка в «регулярке» и ставшему не просто лучшим бомбардиром, но и MVP сезона второй год подряд. Всего же в тот сезон больше 30 очков у Уфы набрали сразу 10 хоккеистов — результат феноменальный. В этот раз все звёзды сошлись в пользу подопечных Быкова. Клуб легко прошёлся по всем соперникам (разве что кроме «Магнитки» в финале конференции) и выиграл на данный момент пока единственный Кубок Гагарина в своей истории.
В том «Салавате» вновь не было равных Александру Радулову, набравшему 83 очка в «регулярке» и ставшему не просто лучшим бомбардиром, но и MVP сезона второй год подряд.
Сезон-2011/12
Команда: СКА
Количество шайб: 205
Спустя три года безоговорочного лидерства в плане результативности юлаевцы уступили пальму первенства СКА, которым тогда руководил Милош Ржига. «Армейцы» завершили «регулярку» на втором месте, уступив одно очко «Трактору», после чего уверенно добрались до финала Запада, где с треском проиграли будущим чемпионам — московскому «Динамо». В том сезоне у СКА феерили Тони Мортенссон, перешедший из Уфы Патрик Торесен и Петр Пруха. Всего же больше 30 очков у петербуржцев набрали сразу 7 хоккеистов, что и позволило СКА забросить рекордные для себя 205 шайб за «регулярку».
Сезон-2012/13
Команда: СКА
Количество шайб: 182
Сезон-2012/13 стал одним из самых малорезультативных в истории КХЛ — впервые ни одна команда не пробила потолок в 200 шайб за «регулярку», а 182 шайбы самой забивной команды того года СКА выглядят слишком скромно. В тот сезон СКА без помех выиграл Кубок Континента, однако затем их вновь ждала преграда в виде московского «Динамо» в финале конференции. На это раз СКА оказал более достойное сопротивление, сумев победить в двух матчах, однако остановить будущего обладателя кубка Гагарина не имел никаких шансов. В тот сезон у СКА во всей красе блеснул Патрик Торесен, ставший лучшим бомбардиром клуба, а также достойную поддержу ему оказала Тони Мортенссон и Илья Ковальчук, проводивший свой первый сезон после возвращения из НХЛ.
Впрочем, умалять заслуги «Барыса» тоже не стоит: клуб выиграл свой дивизион в борьбе с грозным «Салаватом» и крепкой «Сибирью», а в его составе уже зажигали такие ребята, как Боченски, Доус и Бойд.
Сезон-2013/14
Команда: «Барыс»
Количество шайб: 182
Поразительно, но «достижение» прошлого сезона удалось превзойти сезону следующему, когда впервые в истории КХЛ самым забивным клубом «регулярки» стал не прямой претендент на чемпионство и далеко не лидер турнирной таблицы. «Барыс» завершил чемпионат на 7-м месте, однако смог забросить 182, чего оказалось достаточно для попадания в нашу подборку. Впрочем, умалять заслуги «Барыса» тоже не стоит: клуб выиграл свой дивизион в борьбе с грозным «Салаватом» и крепкой «Сибирью», а в его составе уже зажигали такие ребята, как Боченски, Доус и Бойд. В плей-офф астанинцы тоже смотрелись неплохо, и поражение от сильного «Салавата» выглядело вполне достойным результатом, учитывая то, что перед этим клуб катком прошёлся по «Автомобилисту».
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Сезон-2014/15
Команда: СКА
Количество шайб: 210
Голевое пиршество вернулось в сезоне-2014/15, когда настоящую бойню как в «регулярке», так и в плей-офф устроили «армейцы» двух столиц. Москвичи с уверенностью выиграли чемпионат, оторвавшись от СКА на 16 очков, зато в плане результативности всё же уступили в 3 шайбы. Впрочем, выяснить всё лицом к лицу команды смогли в финале Запада, где «армейцы» с Невы смогли отыграться, проигрывая в серии 0-3, подарив тем самым болельщикам, пожалуй, самую запоминающуюся и драматичную серию в истории плей-офф КХЛ. Неудивительно, что в финале СКА почти не встретил сопротивления от «Ак Барса» и забрал кубок себе. Лучшими бомбардирами в чемпионский сезон у клуба стали Артемий Панарин, Илья Ковальчук, Вадим Шипачёв и Евгений Дадонов, набравшие сообща 217 очков.
«Металлург» всё же взял кубок, а самыми результативными игроками у клуба оказались, конечно же, Сергей Мозякин, ставший лучшим снайпером и бомбардиром сезона, а также Данис Зарипов, Ян Коварж и Войтек Вольски, в сумме набравшие 220 очков.
Сезон-2015/16
Команда: «Металлург» (Магнитогорск)
Количество шайб: 180
Антирекорд результативности удерживает сезон-2015/16, где академичность стояла на первом плане. Мало того что сразу 11 клубов набрали больше 100 очков за «регулярку», так ещё и явного лидера в плане результативности тоже не было. Самой результативной командой «регулярки» стала «Магнитка», завершившая чемпионат лишь на 8-м месте. Клуб был не особо результативен и в плей-офф, что не помешало ему вполне спокойно добраться до финала, где в упорной и вязкой борьбе пришлось сражаться с ЦСКА. «Металлург» всё же взял кубок, а самыми результативными игроками у клуба стали, конечно же, Сергей Мозякин, ставший лучшим снайпером и бомбардиром сезона, а также Данис Зарипов, Ян Коварж и Войтек Вольски, в сумме набравшие 220 очков.