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175 лет назад 2016
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КХЛ
Фото: hcdynamo.cz
Текст: Владислав Уткин

12 игроков, которые, оказывается, ещё играют в хоккей

Они уже давно покинули Россию, но, оказывается, ещё играют в хоккей. Бывшие легионеры Суперлиги и КХЛ, которые не спешат заканчивать.
20 января 2017, пятница. 13:15. Хоккей

Дэвид Линг


Где играл в России: «Спартак», «Динамо» (Москва), «Амур».
Где играет сейчас: «Бремптон Бист» (Канада).
Возраст: 42.

В общей сложности 41-летний канадец провёл в России четыре сезона, а за свою карьеру он сменил неимоверное количество клубов и лиг. Дэвид помимо Северной Америки и нашей страны поиграл в Финляндии, Швейцарии, Италии и даже Великобритании, где стал чемпионом страны — пока единственный раз в своей жизни.

Никлас Перссон


Где играл в России: «Нефтехимик», ЦСКА.
Где играет сейчас: «Линдчёпинг» (Швеция).
Возраст: 37.

В отличие от Линга, Перссон не такой большой любитель переездов из страны в страну. В относительно недавнем прошлом игрок ЦСКА и «Нефтехимика» выступал в родной Швеции, России и Швейцарии. В нижнекамской команде он отыграл с 2009 по 2011 год, а потом перешёл в стан красно-синих, где провёл ещё два сезона. До недавнего времени Перссон являлся стабильным игроком сборной Швеции на Евротурах и чемпионатах мира, а в 2013 году ему удалось выиграть первенство планеты у себя на родине.

Петри Веханен


Где играл в России: «Ак Барс», «Нефтехимик».
Где играет сейчас: «Айсберен» (Германия).
Возраст: 39.

Финский голкипер запомнился российским болельщикам прежде всего по выступлениям за «Ак Барс» с 2009 по 2012 год. Дебютный сезон в казанском клубе оказался для вратаря сверхуспешным: команда выиграла свой второй в истории Кубок Гагарина, а Петри заслуженно получил приз лучшему вратарю КХЛ. В следующем году Веханен стал чемпионом мира в составе финской команды, а также был признан лучшим голкипером турнира. То был его звёздный час. Спустя два года после ухода из «Ак Барса» Петри вновь напомнил о себе, дойдя до финала Кубка Гагарина вместе с пражским «Львом».
Фото: Дмитриева Юлия, photo.khl.ru

Эрик Перрин


Где играл в России: «Авангард».
Где играет сейчас: ТПС (Финляндия).
Возраст: 41.

В Россию Эрик приехал в сезоне-2009/10, на тот момент будучи игроком основного состава «Атланты», за которую тогда вместе с ним играл Илья Ковальчук.
В омском клубе он ничем особым не запомнился и отправился оттуда в финскую лигу, где сейчас и играет. В Финляндии Перрин стал чемпионом страны в 2012 году.

Иржи Марушак


Где играл в России: «Металлург» (Новокузнецк), СКА, ЦСКА, ХК МВД.
Где играет сейчас: «Злин» (Чехия).
Возраст: 41.

Чех приехал в Россию в 28-летнем возрасте и присоединился к новокузнецкому «Металлургу». Отыграв за него с 2003 по 2005 год, он перебрался в питерский СКА. В сезоне-2006/07 Марушак ненадолго заехал в ЦСКА, а последним клубом в российской странице его биографии стал ХК МВД. В настоящее время Иржи — капитан воспитавшего его «Злина».

Томаш Ролинек


Где играл в России: «Металлург» (Магнитогорск), «Салават Юлаев».
Где играет сейчас: «Динамо» Пардубице (Чехия).
Возраст: 36.

Без преувеличения, Томаш — весьма значимый игрок «Магнитки» последних лет. Болельщики клуба до сих хорошо вспоминают его. Был капитаном той чешской сборной, которая в финале ЧМ-2010 обыграла россиян со счётом 2:1. После четырёх лет в Магнитогорске он переехал в Уфу, где, правда, игра у него не удалась. Интересно, что после отъезда из России во всех клубах, где играл Ролинек, он неизменно был капитаном. Сейчас Томаш играет за «Динамо» из Пардубице.
Фото: Овчаров Александр, photo.khl.ru

Ярослав Беднарж


Где играл в России: «Авангард», «Торпедо».
Где играет сейчас:
Возраст: 40.

Придя в «Авангард» в 2003 году, в своём первом же сезоне стал чемпионом России в составе омского клуба. Беднарж успел поиграть и в КХЛ — на заре существования лиги он провёл один сезон в нижегородском «Торпедо». Является воспитанником пражской «Славии», за которую отыграл много лет, но последние два года выступает за «Градец Кралове».

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Юсси Маркканен


Где играл в России: «Лада», ЦСКА.
Где играет сейчас: «СайПа».
Возраст: 41.

В начале нулевых Маркканен с переменным успехом пробивался в основные вратари «Эдмонтона», но в 2004-м грянул локаут, и Юсси приехал в Россию, чтобы играть здесь за «Ладу». С тольяттинским клубом в том году он дошёл до финала Суперлиги, где его команда уступила московскому «Динамо». Спустя несколько лет Маркканен вернулся — в КХЛ он провёл 18 игр за ЦСКА. Сейчас 41-летний голкипер, признававшийся лучшим на ЧМ-2002, играет за «СайПу».

Йозеф Страка


Где играл в России: «Северсталь», «Ак Барс», «Автомобилист».
Где играет сейчас: «Гердёйна».
Возраст: 38.

Йозеф остался в памяти череповецких болельщиков как человек, отыгравший за «Северсталь» почти пять лет. По ходу сезона-2011/12 он перешёл в «Ак Барс», где дела у него не пошли. Зато в „Автомобилисте“, где надолго задержаться у него не вышло, Йозеф был ассистентом капитана. А сейчас Страка радует болельщиков своей игрой в Альпийской хоккейной лиге.
Фото: Беззубов Алексей, photo.khl.ru

Мартин Гербер


Где играл в России: „Атлант“.
Где играет сейчас: „Клотен“.
Возраст: 42.

В „Атлант“ Гербер приезжал уже очень опытным голкипером, много поигравшим в НХЛ, а также выступившим на двух Олимпиадах за сборную Швейцарии. В Россию Мартин приехал из НХЛ в сезоне-2009/10 и после этого попытался заново пробиться в Северной Америке, но неудачно. С тех пор он играет у себя дома, в Швейцарии.

Йозеф Штумпел


Где играл в России: „Барыс“, „Спартак“, „Динамо“ (Минск),
Где играет сейчас: „32 Литовски Микулас“.
Возраст: 44.

Самый пожилой и самый заслуженный игрок в нашем списке. Имея за плечами почти тысячу матчей в НХЛ, золото ЧМ-2002 и выступления на двух Олимпиадах, в 2008 году Йозеф приехал в „Барыс“, где отыграл два сезона. Затем в его карьере из кэхаэловских команд были минское „Динамо“ и „Спартак“. Интересно, что уже в 42 года Штумпел стал лучшим бомбардиром в словацкой лиге.

Эдуард Левандовский


Где играл в России: „Спартак“, „Нефтехимик“, „Атлант“, „Автомобилист“.
Где играет сейчас: „Дюссельдорфер“.
Возраст: 36.

Россиянин с немецким паспортом известен в КХЛ прежде всего по игре за „Спартак“, „Атлант“ и „Автомобилист“. В Мытищи Эдуард попал в момент наивысшего расцвета клуба — в сезоне-2010/11, когда команда дошла до финала Кубка Гагарина. Также Левандовский сыграл два сезона в „Автомобилисте“, во втором из которых он был ассистентом капитана.
Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Петри Веханен Эдуард Левандовский
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