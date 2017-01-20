Барабанов: в ночные клубы ходил лет в 17, сейчас люблю походы

«Не всё же СКА выигрывать. Поражения тоже нужны»

«Слишком сильно копаюсь в себе, вот и не удаётся долгое время забить»

«Папа-спецназовец сначала отдал меня в бокс»

Фото: instagram.com/alex9487

«Первую зарплату отдал отцу»

«Кросби — это Месси в хоккее»

«Иногда на тренировках шайбы собираю»

В нынешнем сезоненабрал 24 (13+11) очка в матчах КХЛ. 22-летний нападающий сейчас единственный воспитанник петербургского хоккея в основной команде СКА.В 2014 году Барабанов стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира, а через год выиграл Кубок Гагарина в составе «армейцев» с берегов Невы.Всю свою карьеру Барабанов провёл в системе СКА начиная от детской команды в Петергофе. В интервью «Чемпионату» молодой нападающий рассказал о подготовке к плей-офф, хоккейных суевериях, прабабушке, пережившей блокаду Ленинграда, суровом детстве и отношении к футболу.— Мы сосредоточены на каждом матче, каждая игра — подготовка к плей-офф. Через все встречи стараемся максимально подготовить себя. Хотя, конечно, мысли о матчах на вылет уже есть.— Такое случается. Не всё же нам выигрывать. Не сказать, что мы проигрывали по всем статьям, все игры были очень упорные, просто где-то не везло. Поражения тоже нужны, в такие моменты команда сплачивается, проявляет характер, и мы все дружно выходим из сложной ситуации.— Я внимания на это не обращаю. Не могу сказать, что мы собираемся командой и обсуждаем, на первом СКА месте или на втором— Важно подойти в оптимальной форме к плей-офф. Конечно, хотелось бы занять первое место в «регулярке», но самое главное — Кубок Гагарина.— Нет, не страшит, всё нормально. Будет здорово, если мы сломаем этот стереотип.— Я бы не сказал, что есть прямо суеверия, просто сначала надеваешь левый конёк, потом правый. Это скорее привычки.— Очень много моментов упустил, меня и в первое звено тренер ставил, играю много времени, но шайба никак не хочет идти в ворота. Вот не идёт и всё! Надо её с мясом затолкать и тогда, может, пойдёт— Да дело не в конкуренции или моих недоработках. Как в СКА можно недорабатывать? Может, наоборот, чересчур перерабатываю.Просто не везёт пока. Наверное, слишком сильно копаюсь в себе, надо немного расслабиться, и всё получится.— Конечно! Играть с такими партнёрами непросто, нужно соответствовать им.— У меня было немного не так. У меня есть двое братьев. Сначала отец нас отправил на бокс, потом отдал в бальные танцы, чтобы лучше двигались, а потом меня оттуда выгнали. Я пошёл на хоккей, старший ещё совмещал танцы и хоккей, а младший по нашим стопам на лёд пошёл сразу. В Петергофе, где мы жили, построили ледовую арену в пяти минутах ходьбы от дома, так что выбор спорта был очевиден. Школа, хоккейный стадион и дом — всё в шаговой доступности.— Нормально, вроде бы. Мы, конечно, озорные были, но что поделаешь. Клюшками дома не дрались, просто кулаками махались. Мой отец — спецназовец, так что воспитание у нас было строгое. Порядок везде, папа постоянно на земле нас тренировал. Кроссы бегали, прыгали — всё как надо. «Армейская» закалка помогает и в спорте, и по жизни. Благодарен отцу за всё, что он в меня вложил.— Отец продолжает жить в Петергофе, часто бываю у родных, так что уезжать было несложно. 40 минут ехать, и ты у родителей. Сейчас, конечно, не всегда удаётся побывать дома, график очень напряжённый, матчи через день идут. Дай бог раз в месяц по ходу сезона приезжаю в Петергоф.— Сейчас за мной может поухаживать моя девушка. Есть кому за мной присмотреть— Не знаю даже. Куда бы я делся? Выжил бы, конечно!— Близкие звонят постоянно, разговариваем о хоккее. С папой можем по вечерам обсудить матчи, он даёт мне подсказки.— Хобби есть. Могу на лыжах покататься, летом люблю в поход сходить.— Очень хочу сходить как-нибудь, но пока не умею. Надо найти любителя рыбалки, в окружении что-то у меня нет такого. Мне нравится ходить в поход с палатками, на лодке поплавать, развеяться на свежем воздухе.— Лет в 16-17 бывало ходил. Сейчас, конечно, уже реже бываю.— Отдал её сразу отцу, на себя не тратил ничего.— Честно говоря, не люблю такие разговоры. У меня контракт со СКА, и я не хочу ничего предполагать и думать о переходе куда-то. Мне всё нравится в моём родном городе.— От чего закружилась? Я бы не сказал, что много забиваю. Мне 22 года, меня уже сложно назвать молодым хоккеистом, пора реализовывать свой потенциал. Звездой совершенно себя не чувствую.— Не очень, если честно. Ни разу не был на «Петровском», всё хочу сходить, но никто не зовёт. Фанатом «Зенита» назвать себя точно не могу.— Да, иногда бывает. За «Барселону» болею, матчи «Реала» ещё смотрю.— Синди Кросби.— Он тренирует, работает вторым тренером в СДЮШОР СКА. Не стал продолжать хоккейную карьеру игрока, старался, но не сложилось. Обидно за него.— Конечно! Мы всегда с ним были как настоящие братья. Всё время на связи. Не сказать, что он у меня часто спрашивает совета, Владимир привык всё сам решать, он на своей волне. Хотя я всегда слежу за его выступлениями, звоню, после того как он гол забил или передачу отдал, стараюсь подсказать.— Естественно, очень хотел бы, чтобы это побыстрее случилось.— В детстве, конечно, родители и бабушки многое рассказывали. В блокадном Ленинграде была моя прабабушка Галина Романова. Почти 900 дней она находилась в городе. Сначала работала санитаркой в госпитале около Марсова поля, потом в цирке тушила пожары от падающих с неба бомб. После войны прабабушка получила медаль «За оборону Ленинграда».— Все близкие друзья у меня с детства. В Петергофе мы вместе играли в хоккей, все в основном уже закончили, но всё равно они остались моими лучшими друзьями.— Да легко, в общем-то. Старшие всегда подсказывают, а мы, молодые, иногда шайбы можем собрать, а в остальном все в равных условиях. Всё у нас очень классно в команде!— Этим у нас массажист Даня занимается. Он у нас диджей.— Прикольно! Недавно в Питере был концерт, с удовольствием сходил. Но в следующий раз, наверное, пойду на что-нибудь другое.— Не сказал бы, что он у нас самый задорный. Все хоккеисты — большие шутники с хорошим чувством юмора. В раздевалке должен быть позитив, а очень серьёзных и суровых у нас в команде нет.