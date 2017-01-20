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175 лет назад 2016
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Сергей Бобровский
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Бобровский и «Везина»: роман с продолжением?

Сергея Бобровского можно смело назвать лучшим россиянином в НХЛ по итогам первой половины сезона и главным кандидатом на «Везина Трофи».
20 января 2017, пятница. 17:15. Хоккей
Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский – один из главных героев текущего сезона в Национальной хоккейной лиге. Российский страж ворот смог вернуть свою игру на высочайший уровень после крайне неудачного прошлого чемпионата, когда, измученный травмами, он провёл лишь 37 матчей, едва добравшись до показателя в 90% отражённых бросков. «Бобровский говорил в прошлом году, что Тодда Ричардса уволили из-за него. Я сам слышал это и видел, как он это говорил. Он действительно так считает. Сергей очень недоволен тем, что произошло в прошлом году, а он один из самых гордых спортсменов из всех, кого я встречал. Я считаю, что он стал психологически сильнее», — сказал недавно главный тренер «мундиров» Джон Торторелла. В прошлом сезоне Тортс в конце регулярного чемпионата также был недоволен Сергеем и на пару матчей даже посадил россиянина в запас, предпочтя ему Кёртиса Макэлинни. Нынче всё обстоит по-другому: «Коламбус» и Торторелла – герои сезона, а Бобровский – главный российский кандидат на индивидуальный трофей.

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Возвращение к вершине


Вся карьера Бобровского за океаном – это классические «американские горки», где стремительный подъём сопровождается неожиданным падением. Не будучи задрафтованным, новокузнечанин в 2010 году подписал трёхлетний контракт начального уровня с «Филадельфией», где выиграл конкуренцию у ветеранов вратарского цеха Майкла Лейтона и Брайана Буше. В клубном дуэте с Ильёй Брызагловым именно Бобровский смотрелся лучше, но ставка руководства «Флайерз» была сделана на Илью, в результате чего Боб был продан в «Коламбус» в обмен на три раунда драфта. И именно в составе скромной команды из Огайо Сергей смог подняться во вратарскую элиту лиги, а в сезоне-2012/13 стать единственным российским голкипером в истории, кто смог завоевать «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю НХЛ.




После столь почётного приза вновь наступило небольшое «похмелье». Статистика Сергея пошла вниз, выйти на стабильный результат мешали надоедающие травмы, и за три последующих сезона Бобровский занял 24-е место в лиге по проценту отражённых бросков (среди голкиперов, по воротам которых нанесли не менее 1000 бросков). Минувший чемпионат стал нижней точкой, после которой началось новое восхождение.
В текущем регулярном чемпионате россиянин лидирует в НХЛ по победам (27), идёт третьим по проценту отражённых бросков (93,2%) и коэффициенту непробиваемости (1,97), а по количеству матчей на ноль делит четвёртую строчку (3). За 36 сыгранных матчей Сергей 10 раз становился первой звездой встречи – такое же количество первых мест лишь у его финского коллеги из «Бостона» Туукки Раска.

«Какой же он, настоящий Сергей Бобровский? Тот, чья игра вызывала частое раздражение у болельщиков «Блю Джекетс», или нынешний, раз за разом спасающий свою команду? Генеральный менеджер клуба Ярмо Кекаляйнен уже сделал свой выбор. Он избавился от опытного сменщика Макэлинни, и теперь у Сергея осталось лишь два молодых конкурента – 22-летний Антон Форсберг и 24-летний Йоонас Корписало, у которых заканчиваются контракты. Очевидно, что Бобровский может играть на уровне лучших вратарей лиги – по крайней мере, один или два сезона. И что бы ни случилось, можно сказать наверняка: судьба «Коламбуса» напрямую связана с Бобровским, будь то успех или неудача», — такой вердикт вынес обозреватель ESPN Роб Уоллмэн.

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«Везина»-2017: либо Бобровский, либо Дубник


Одним из немногих реальных конкурентов Бобровского в борьбе за титул лучшего голкипера сезона является страж ворот «Миннесоты» Деван Дубник – ещё один колоритный персонаж, чья карьера изобиловала взлётами и падениями. Когда в середине регулярки-2014/15 Дубник был приобретён «дикарями» у «Аризоны» никто не мог предположить, что за оставшуюся часть сезона он одержит 27 побед, отражая 93,8% бросков, а по итогам года замёт третье место в голосовании за «Везину» и четвёртое – за «Харт Трофи».

Нынче Дубник возглавляет статистические вратарские чарты по двум главным статистическим показателям и идёт вторым после вашингтонца Холтби по количеству «сухарей» (5). «Даже если Дубника настигнет спад, его цифры всё равно останутся среди лучших в лиге. А оборонительная схема игры «Миннесоты» оказывает голкиперу дополнительную помощь. Всё это может вылиться в один из лучших вратарских показателей в современной истории НХЛ, и если «Везина» не достанется Дубнику или Бобровскому, значит, в лиге существует какой-то заговор», — отмечает автор портала The Hockey Writers Кирби Хорган.

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«Бобровский действительно играет для нас огромную роль. Он очень хорош, и иногда это играет с нашей командой злую шутку. Его надёжные действия расслабляют полевых игроков, которые понимают, что могут допустить ошибку, которую Сергей компенсирует. Но в клубах, которые успешно играют в плей-офф, все голкиперы действуют подобным образом», — тонко намекнул Торторелла, который вместе с Бобровским претендует на приз лучшему в своём амплуа.



MVP без награды


По итогам первой половины нынешнего сезона именно Бобровского стоит назвать лучшим российским легионером в НХЛ. Безупречная игра Сергея помогла «Блю Джекетс» установить клубный рекорд из 16 побед подряд, стать грозой авторитетов и выйти на первое место в лиге – притом что перед началом чемпионата «Коламбусу» в лучшем случае прочили борьбу за нижние кубковые строчки. Учитывая тот огромный вклад, который Бобровский вносит в успешный результат «синих мундиров», россиянин является вполне законным претендентом и на титул MVP сезона, но консервативное североамериканское сообщество наверняка отдаст «Харта» либо своему новому кумиру Коннору Макдэвиду, либо открывшему снайперский талант Сидни Кросби.

«Боб – настоящая опора для своей команды. Он лидирует в лиге по победам, идёт в тройке по вратарским показателям надёжности и как нельзя лучше соответствует формулировке «Харт Трофи» как игрок, который является самым ценным для своей команды», — добавляет всё тот же Кори Хорган.


Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Коламбус Блю Джекетс Сергей Бобровский
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