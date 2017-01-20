Захаркин: с «Ак Барсом» сложнее, но «Трактор» может быть угрозой

«Самое страшное — когда игрок побаивается соперника»

«Хотели подписать Закриссона, он играл с Умарком»

«Сведберга готовим к плей-офф»

Мне хотелось бы занять четвёртое место, но я не буду ломать команду под результат. Получится — значит получится.

«Капризову нужно уметь обыгрывать на скорости, искать нестандартные решения»

Безусловно, сложнее будет играть с «Ак Барсом». Но ребята из Челябинска уже выполнили свою задачу, они будут расслаблены, и я понимаю, какая это может быть угроза.

То, что Капризов играет с Умарком, расширило его диапозон понимания хоккея. Думаю, это пойдёт ребятам на пользу. А там посмотрим.

За день до старта Матча звёзд в Уфе наставник «Салавата Юлаева»пустил журналистов в тренерскую, показал, как надо играть в гольф, и оценил выступление своей команды в этом сезоне.— Когда ты нервничаешь, о чём-то думаешь, то попасть в лунку очень тяжело, — методично объясняет Игорь Владимирович журналистам.— Это просто последний удар. Можно пройти 18 лунок, а на последней проиграть.— Там очень хорошая обстановка, прекрасный персонал.— Всё в порядке, просто, если честно, у нас никогда не было столько травмированных. Начиная с первого тура у нас хоккеисты начали выбывать из строя. Не было центральных нападающих, пришлось переквалифицировать Хартикайнена, потом стали другие усиления искать, молодёжь на мировое первенство уезжала. А молодёжь — это наши основные ребята. Идём со скрипом. Я веду личную статистику: мне важно понимать, где команда проваливается. Хоть мы и проиграли последний матч, мы во всех встречах берём очки, меня это очень радует.— Нужно уметь бить буллиты, не считаю, что это удача. Мы первый раз били в Екатеринбурге и подошли к этому несерьёзно. Имею в виду Умарка — он блестящий нападающий, но бросок выполнил плохо, то же самое сделал Хартикайнен. У нас не совсем правильное отношение было к буллитам, мы проиграли много матчей из-за этого.Мне очень важно было собрать команду в кулак. Мы немного изменили тактику: играем не слишком активно, пытаемся сделать акцент на средней зоне. Последние матчи показали, что нам удаётся эта игра, у ребят хватает терпения правильно выполнять игровые задания.Сейчас осталось последнее большое дело — помочь вратарю прийти в себя. Думаю, команда будет готова к матчам плей-офф. Мы прошли все стадии — сражались, но проигрывали, за весь сезон только два матча откровенно провалили, причём была сразу понятна причина. В целом не вижу серьёзных провалов. Другое дело, мы не выигрываем матчи, и это тоже меня напрягает, но объективных причин много, на них не хотелось бы ссылаться, потому что команда — это команда. Других игроков у нас не будет в этом сезоне. Ребята понимают всю ответственность. Правильная подготовка и мотивация позволит чётко играть во всех звеньях.— Реакция тренера всегда должна быть адекватной. Просто когда ребята выполняют свои функции и играют чётко, нет надобности повышать голос и корректировать их действия. Но когда я вижу, что кто-то недорабатывает, а самое страшное — когда игрок побаивается своего противника, это терпеть никак нельзя. Здесь любые методы надо предпринимать для того, чтобы переломить психологическое состояние игрока.— Нет, я его не вёл. У меня был план с другим игроком. Для меня по-прежнему загадка, почему он не приехал. Я с ним персонально разговаривал, он был уже на чемоданах, готов был прилететь в Уфу.— Нет, это был маловероятный сценарий. Я говорю о Закриссоне из Швейцарии. Он играл вместе с Умарком. Мне нужен был центральный под Линуса и Капризова.— Я его увидел в последний момент, когда у нас практически не осталось времени. Увидел центрального нападающего с быстрыми руками, который умеет оперативно принимать решения. Это то, что нужно под это звено.— Нет, мне самое главное было найти центрфорварда под Умарка, потому что Умарк без центрального — это боец, но не настолько эффективный. Мы же видим, как выросла его производительность, когда он стал играть с Энгквистом. Сейчас Энгвист ушёл, и Линус взял на себя функции разыгрывающего. Здорово, что у него это получается.— После окончания сезона я попросил наших тренеров по вратарям провести статистический анализ, что за голкиперы есть на рынке, какие варианты. Мне предлагали Коваржа, потому что ребята с ним когда-то работали. Но статистика всего сезона, особенно матчей плей-офф, показала, что Сведберг более эффективный вратарь. Поэтому я в него поверил, и тренер вратарей разговаривал на эту тему с генеральным менеджером. Я, наверное, здесь не прав, так как доверился специалистам. Возможно, у нас были завышенные ожидания. В команде было много травмированных, и на Никласа выпала такая нагрузка, что он оказался к ней не готов. Нам нужно было форсировать подготовку, так как было давление со стороны масс-медиа. Неприятно читать, что твоя команда проигрывает. Я отчасти поддался этому давлению, и только хуже получилось в отношении Сведберга.Сейчас мы его спокойно и методично готовим к матчам плей-офф. У него очень сильная психика, но и высокие амбиции — Никлас хочет выигрывать все матчи. Для меня сейчас наиболее актуальная проблема — наладить взаимодействие между голкипером и защитниками. Сказал ребятам, что оставшиеся восемь матчей до плей-офф мы должны использовать очень эффективно, это подготовительный период к играм на вылет.— Нет, я думаю, это не имеет никакого значения. Мне хотелось бы занять четвёртое место, но я не буду ломать команду под результат. Получится — значит получится.— Безусловно, сложнее играть будет с «Ак Барсом». Но ребята из Челябинска уже выполнили свою задачу, они будут расслаблены, и я понимаю, какая это может быть угроза. Принципиальной разницы нет, но если смотреть стратегически, есть нюансы. Я не сторонник того, чтобы подсматривать за соперником. Команда должна быть ментально, психологически готова к матчам плей-офф.— С Игорем действительно был очень большой знак вопроса. Мы не знали, насколько его здоровье позволит ему играть в этом сезоне. Но врачи разрешили ему играть. Я бы сам не разрешил, если бы доктора запретили или поставили под вопрос его состояние. Но они дали добро, и я использую Игоря. Я вижу, что функционально он пока не готов, но через игры буду его подводить к матчам плей-офф, потому что там важна харизма, нужен опыт, уважение соперника и игроков команды. Думаю, Игорь правильно понимает свою задачу, он со всей серьёзностью работает, и работа идёт трудная. Он терпит, я вижу у него прогресс в функциональном состоянии, а играть он умеет.Денис Паршин влился в команду очень хорошо, многих ребят он здесь знает. Я даю ему много двигаться, он умеет играть. Хочется, чтобы он развил свой потенциал в нашей команде. Сейчас он играет вместе с Григоренко, центральным у них будет Дима Макаров или Миша Воробьёв — это хорошие центральные, которые умеют использовать качества крайних нападающих. Думаю, что звено сыграет удачно.— Я с Кириллом разговариваю постоянно, потому что он очень интересный человек. С каждым игроком я разговариваю постоянно. Не то чтобы я их приглашаю в кабинет, потому что это даст обратный эффект. Мы перекидываемся словами. Мне очень важно, чтобы Кирилл быстрее прошёл период реакклиматизации. Ему уже лучше, он в порядке. У него правильный стержень, он играет с хорошими игроками и пользуется уважением в команде.— С такими ребятами работать одно удовольствие. Мне вообще нравится работать с талантливыми хоккеистами, потому что, когда ты понимаешь, что слова «тактическая задача» для них не пустой звук, а они ещё раскрываются дополнительно… Талантливые игроки — счастье для тренера. Надо ли их завалить доверием? Нет. Очень важно всегда понимать и объяснить игроку, что у него хорошо, а что недостаточно хорошо, потому что, когда он попадает в экстремальные игровые ситуации, он играет за счёт своих сильных сторон. Но они могут обернуться и слабыми, ведь соперник начинает изучать и ставить блоки в те моменты, которые приводят к взятию ворот.Кириллу нужно больше двигаться. Ему нужно уметь обыгрывать на скорости, искать нестандартные решения, быть более активным, агрессивным и динамичным. Ему есть над чем работать, но здесь очень важна обратная связь с игроком, чтобы он слышал тренера, понимал, чего от него хотят, и совершенствовался. Как правило, одарённые игроки хотят совершенствоваться.— А тут не надо уговаривать. Миша — умный мальчик, он понимает, что ему сейчас рано ехать в НХЛ. Он совершенно точно не задержится там в составе, а здесь у него есть шанс закрепиться, потому что, как бы удачно он ни сыграл на чемпионате мира, в настоящее время он ещё не игрок основного состава даже в «Салавате». Над очень многими элементами ему надо работать, улучшать свою игру. Воробьёв — одарённый игрок, это бесспорно, но я думаю, что он должен обязательно укрепиться и поверить в себя именно здесь, а потом уезжать в Северную Америку, куда угодно. Но сначала он должен стать реально сильным хоккеистом, умеющим решать любые тактические задачи в условиях КХЛ.— Я не знаю. С одной стороны, это приятно, что ребята переключатся, что они были выбраны. Не думаю, что в этом для них какая-то огромная польза. Я просто рад, что они попали в их число. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы они тренировались с командой, но они там поиграют, хуже не будет. Мы всё ближе к плей-офф. Это всегда особое психическое состояние игрока как личности, потому что он подходит к решающим матчам, ради которых мы играли предыдущие игры. Можно здорово играть в регулярном чемпионате и провалиться в первом круге. В таком случае мы потеряем время. Я ребятам постоянно говорю, что самое страшное, что может произойти, — мы можем потерять год. Тренировались, готовились, играли — и можем всё потерять в матче плей-офф. Поэтому мне хотелось бы, чтобы Матч звёзд позволил игрокам поверить в себя, по другому посмотреть на свои возможности, на других выдающихся мастеров, увидеть, насколько безграничны возможности хоккеиста на льду.То, что Капризов играет с Умарком, расширило его диапозон понимания хоккея. Думаю, это пойдёт ребятам на пользу. А там посмотрим.— Конечно, хотелось бы без нервотрёпки. Но я совсем не смотрю на рейтинги, редко читаю прессу, для меня важно, чтобы команда выигрывала. Я вижу, как ребята идут на то, чтобы побеждать. Для меня это дорогого стоит — энергетика, чувство локтя, видеть, как ребята становятся близки. Несмотря на то что у нас много травм и не такая длинная «скамейка», в данном случае парни как личности проявляют себя. Мне приятно было, когда в начале сезоне Захар Арзамасцев после семиматчевой серии стал просто другой личностью. Это не значит, что мы должны снижать к себе требования. Мы должны уметь дожимать соперника и выигрывать. Процесс воспитания игрока бесконечный.