Мозякин: в финале с ЦСКА помнил, что проиграл Радулову в 2011-м

«Рекорд? Случилось и случилось, я сразу об этом забыл»
— С какими эмоциями приезжаете на очередной Матч всех звёзд?
— Как обычно, с отличными. Хотелось бы увидеться с ребятами, получить возможность пообщаться в неформальной обстановке, посмеяться, пошутить.
— Вы забиваете много голов в таких матчах. В Сочи забили вроде бы шесть...
— Да, но это далеко не всегда так. Бывали Матчи всех звёзд и куда скромнее. На Красной площади тоже забивал. Был какой-то Матч звёзд, где я не забрасывал, по-моему, в Минске.
— Какие у вас впечатления от Уфы? Ну там беляши, кумыс...
— Подождите вы (смеётся). Мы два часа назад приехали, ещё ничего не попробовали. Знакомства с башкирской кухней нам пока не обещали, но постараюсь попробовать.
— Вы побили очередной рекорд — забросили свой 37-й гол в «регулярке». Помните все свои рекорды?
— Все не помню, но последний запомнился. Как обычно, перед рекордом игра немного портится, что-то уходит. Случилось и случилось, я почти сразу же об этом забыл.
— В Америке, когда Ягр обгоняет Мессье, все с ума сходят. У нас же это проходит как-то очень спокойно, даже когда вы рекорд Михайлова превзошли. Это же исторический момент!
— Спокойно, да. Ну а что мы можем сделать? Ягр – это, конечно, да. Но у нас такого нет.
— Куда отдали клюшку, которой забросили рекордную шайбу?
— Никуда. И клюшка, и шайба – всё у меня, в личном музее. Я всё храню, ничего не забываю. Рекорды рекордами, но я играю в команде. Мы хотим выиграть Кубок Гагарина, идём к поставленным целям, которые я стараюсь помочь достигнуть. И команда мне помогает.
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«Капризов пусть продолжает в том же духе»
— У вас появился супервратарь Илья Самсонов. На тренировке, на разминке ему легко забивать?
— Нет. Он уже давно с нами, видно, что человек прибавляет. На молодёжном чемпионате он показал себя во всей красе. Хороший парень, молодой. Сразу было понятно, что у него большое будущее.
— Вы пообщались с Кириллом Капризовым, который сказал, что для него ваши слова имеют большое значение. Что для вас значит такое общение?
— Мы не настолько близко знакомы с ним, как с Самсоновым. Но парень молодец, проявил себя, является лидером уфимской команды, которая борется за высокие места. Наверное, для него самое главное не потухнуть. Пусть он продолжает в том же духе.
— Вы смотрели матчи Кубка мира?
— Не всё, но смотрел.
— Чувствовали, что смогли бы сыграть за сборную России?
— Без комментариев (с улыбкой).
«Больше дела – меньше слов»
— Матч звёзд пройдёт в новом формате, будет деление по дивизионам. Для вас это непривычно?
— Если честно, я пока даже не представляю, как это всё будет. Мне кажется, нынешний вариант будет интереснее, для зрителей будет дополнительная интрига. Игра три на три – это отлично.
— Вы в «Металлурге» установили массу различных достижений. Какая из команд для вас самая лучшая, самая дорогая?
— У меня их было несколько на высшем уровне, они все мне по-разному дороги. В ЦСКА я начинал, Виктор Васильевич Тихонов дал мне такую школу, аналога которой нигде не было. В «Магнитке» я выиграл Кубок Гагарина, добрался до вершины.
— «Магнитка» — последняя команда в вашей карьере?
— Давайте пока не будем забегать, у меня есть ещё год. Посмотрим, что будет дальше.
— Почему так редко общаетесь с прессой?
— «Больше дела — меньше слов».
— Может быть, чувствуете, что карма уйдёт, или примета такая у вас?
— Давайте не будем об этом говорить, это моё всё. Вы задавайте вопросы — я отвечу.
— Почему же даже в чемпионской раздевалке не давали интервью, хотя там уже можно расслабиться?
— Иногда устаёшь и не хочется видеть никого и ничего.
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«Почему бы не быть Олимпиаде»?
— Какая у вас сейчас мотивация — Олимпиада-2018?
— Такие цели есть. Почему не быть? Я, как любой спортсмен, хочу всё время что-то выигрывать.
— Вы к тому же никогда не выступали на Олимпийских играх.
— Вот видите! Почему бы тогда мне не хотеть туда попасть?
— С сыном хотели вместе выйти на лёд за «Магнитку»?
— С удовольствием. Не хотел бы загадывать, через сколько он будет готов заиграть в этой команде. Как пойдёт. Хотелось бы, чтобы его карьера продолжалась дольше, чем у меня.
— Платонов уже играет.
— Но ещё не за первую команду. У моего ещё год впереди. Всё впереди.
— Коварж — лучший центральный нападающий, с которым вам удалось поиграть?
— Я бы не хотел никого обижать. Не могу сказать, что он лучший. У меня было много сильных центральных, которых вы, может быть, не знаете. Пирнес из Финляндии, Лещёв. Сложно кого-то выделить, со всеми мне было комфортно играть. И с Андрюхой Разиным много очков набирали. В данный момент хорошо сыгрались с Коваржем. Я ни с одним игроком не играл четыре года.
— С вами все резко прибавляют. В чём ваш секрет?
— Я же тоже с ними хорошо играю. Значит, мы вместе прибавляем.
— С начала сезона говорят, что в лиге пропали команды среднего уровня — есть сильные и слабые. Вам не кажется, что стало проще набирать очки?
— Я бы так не сказал. Всё то же самое. Наверное, причина не в слабых командах. Если посмотреть в турнирную таблицу, то до сих пор идёт борьба за плей-офф: две-три команды сражаются за первую восьмёрку. Понятно, что есть команды, которые провалили начало, но это чемпионат такой.
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«Не хватает такого игрока, как Радулов»
— Сравните финалы со «Львом» и ЦСКА. Какой для вас был сложнее?
— Они оба были сложными. Со «Львом» у меня был первый выигранный финал. Я уже знал горечь поражения, поэтому хотел выиграть. Я был доволен, что мы играли со «Львом». Команда играющая, для нас всё хорошо сложилось. ЦСКА – одна из моих родных команд, я не мог ей проиграть. Мне было вдвойне странно, что я играю против них. К тому же в ЦСКА играл Саша Радулов, которому я проиграл в 2011-м в Уфе. Он об этом тоже думал. Всё запоминается.
— Не хватает его конкуренции?
— Просто не хватает такого игрока.
— Первый матч со СКА вы проиграли…
— Ну, проиграли мы его не настолько плачевно: боролись два периода, в наши ворота были нелепые голы. Будем брать реванш, тем более что играем дома.
— С Дацюком как игралось?
— Первый раз с Пашей играли, понимали друг друга. Не с первой тренировки, конечно. С таким центральным любой заиграет.
— Но вы с такой спиной играли, не могли даже тренироваться…
— Просто у меня периодически болит спина, вот и всё.
— Куда бы вы поехали на следующий Матч звёзд?
— В Магнитогорск хотел бы. Надеюсь, что он там состоится. Куда выберут, туда и поеду.
— А если выбирать между Владивостоком, Астаной, Казанью и Хельсинки?
— Это четыре хороших города. Мне без разницы.
«Главное – дойти до конца»
— «Магнитке» в первом раунде плей-офф всё равно с кем играть?
— Честно говоря, я об этом не думал. Главное – дойти до конца.
— В последнее время команда играет с перепадами. С чем это связано?
— После Нового года у нас был нелёгкий график: подвернулись неплохие команды. Первый матч был в Тольятти — там не очень приятно играть, площадка другого размера. Нижнекамск. Сочи борются за восьмёрку, «Ак Барс» идёт в лидерах, «Спартак» боролся за плей-офф. Сложно сказать, что нас лихорадит. Мы стараемся, три матча на выезде выиграли. С Казанью много сил отдали, а потом такая игра с «Сочи» была… Мы проиграли им и «Авангарду», это неплохая команда. У нас есть отрезки в игре, которые мы проваливаем. Работаем над этим.
— Как-то так получается, что «Металлург» часто проваливает начало матчей.
— Мы с этим боремся не первый год. Если бы знали как, по-другому бы начинали, чтобы потом игры из последних сил не вырывать.
— А вас заводит, когда говорят, что ЦСКА выиграет финал, или сейчас все на СКА ставят? Вам легче, когда вы не в фаворитах?
— Да мы на Востоке играем, нам без разницы, на кого ставят на Западе. Для нас главное выиграть в своей конференции, а дальше разберёмся, поборемся.
— Удивило то, как вы разбирались со Сведбергом в финале конференции.
— Это было не настолько легко, как показалось. Все игры были напряжёнными. «Салават» — неплохая команда. Мы четвёртый или пятый год играем с Уфой. До этого вообще не могли выиграть в плей-офф, но должна же и нам улыбнуться удача.