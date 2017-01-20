Мозякин: в финале с ЦСКА помнил, что проиграл Радулову в 2011-м

«Рекорд? Случилось и случилось, я сразу об этом забыл»

«Капризов пусть продолжает в том же духе»

«Больше дела – меньше слов»

«Почему бы не быть Олимпиаде»?

«Не хватает такого игрока, как Радулов»

«Главное – дойти до конца»

Нападающий магнитогорского «Металлурга»дал первое за долгое время интервью. Форвард пообщался с представителями СМИ на церемонии открытия Матча звёзд в Уфе.— Как обычно, с отличными. Хотелось бы увидеться с ребятами, получить возможность пообщаться в неформальной обстановке, посмеяться, пошутить.— Да, но это далеко не всегда так. Бывали Матчи всех звёзд и куда скромнее. На Красной площади тоже забивал. Был какой-то Матч звёзд, где я не забрасывал, по-моему, в Минске.— Подождите вы (). Мы два часа назад приехали, ещё ничего не попробовали. Знакомства с башкирской кухней нам пока не обещали, но постараюсь попробовать.— Все не помню, но последний запомнился. Как обычно, перед рекордом игра немного портится, что-то уходит. Случилось и случилось, я почти сразу же об этом забыл.— Спокойно, да. Ну а что мы можем сделать? Ягр – это, конечно, да. Но у нас такого нет.— Никуда. И клюшка, и шайба – всё у меня, в личном музее. Я всё храню, ничего не забываю. Рекорды рекордами, но я играю в команде. Мы хотим выиграть Кубок Гагарина, идём к поставленным целям, которые я стараюсь помочь достигнуть. И команда мне помогает.— Нет. Он уже давно с нами, видно, что человек прибавляет. На молодёжном чемпионате он показал себя во всей красе. Хороший парень, молодой. Сразу было понятно, что у него большое будущее.— Мы не настолько близко знакомы с ним, как с Самсоновым. Но парень молодец, проявил себя, является лидером уфимской команды, которая борется за высокие места. Наверное, для него самое главное не потухнуть. Пусть он продолжает в том же духе.— Не всё, но смотрел.— Без комментариев ().— Если честно, я пока даже не представляю, как это всё будет. Мне кажется, нынешний вариант будет интереснее, для зрителей будет дополнительная интрига. Игра три на три – это отлично.— У меня их было несколько на высшем уровне, они все мне по-разному дороги. В ЦСКА я начинал, Виктор Васильевич Тихонов дал мне такую школу, аналога которой нигде не было. В «Магнитке» я выиграл Кубок Гагарина, добрался до вершины.— Давайте пока не будем забегать, у меня есть ещё год. Посмотрим, что будет дальше.— «Больше дела — меньше слов».— Давайте не будем об этом говорить, это моё всё. Вы задавайте вопросы — я отвечу.— Иногда устаёшь и не хочется видеть никого и ничего.— Такие цели есть. Почему не быть? Я, как любой спортсмен, хочу всё время что-то выигрывать.— Вот видите! Почему бы тогда мне не хотеть туда попасть?— С удовольствием. Не хотел бы загадывать, через сколько он будет готов заиграть в этой команде. Как пойдёт. Хотелось бы, чтобы его карьера продолжалась дольше, чем у меня.— Но ещё не за первую команду. У моего ещё год впереди. Всё впереди.— Я бы не хотел никого обижать. Не могу сказать, что он лучший. У меня было много сильных центральных, которых вы, может быть, не знаете. Пирнес из Финляндии, Лещёв. Сложно кого-то выделить, со всеми мне было комфортно играть. И с Андрюхой Разиным много очков набирали. В данный момент хорошо сыгрались с Коваржем. Я ни с одним игроком не играл четыре года.— Я же тоже с ними хорошо играю. Значит, мы вместе прибавляем.— Я бы так не сказал. Всё то же самое. Наверное, причина не в слабых командах. Если посмотреть в турнирную таблицу, то до сих пор идёт борьба за плей-офф: две-три команды сражаются за первую восьмёрку. Понятно, что есть команды, которые провалили начало, но это чемпионат такой.— Они оба были сложными. Со «Львом» у меня был первый выигранный финал. Я уже знал горечь поражения, поэтому хотел выиграть. Я был доволен, что мы играли со «Львом». Команда играющая, для нас всё хорошо сложилось. ЦСКА – одна из моих родных команд, я не мог ей проиграть. Мне было вдвойне странно, что я играю против них. К тому же в ЦСКА играл Саша Радулов, которому я проиграл в 2011-м в Уфе. Он об этом тоже думал. Всё запоминается.— Просто не хватает такого игрока.— Ну, проиграли мы его не настолько плачевно: боролись два периода, в наши ворота были нелепые голы. Будем брать реванш, тем более что играем дома.— Первый раз с Пашей играли, понимали друг друга. Не с первой тренировки, конечно. С таким центральным любой заиграет.— Просто у меня периодически болит спина, вот и всё.— В Магнитогорск хотел бы. Надеюсь, что он там состоится. Куда выберут, туда и поеду.— Это четыре хороших города. Мне без разницы.— Честно говоря, я об этом не думал. Главное – дойти до конца.— После Нового года у нас был нелёгкий график: подвернулись неплохие команды. Первый матч был в Тольятти — там не очень приятно играть, площадка другого размера. Нижнекамск. Сочи борются за восьмёрку, «Ак Барс» идёт в лидерах, «Спартак» боролся за плей-офф. Сложно сказать, что нас лихорадит. Мы стараемся, три матча на выезде выиграли. С Казанью много сил отдали, а потом такая игра с «Сочи» была… Мы проиграли им и «Авангарду», это неплохая команда. У нас есть отрезки в игре, которые мы проваливаем. Работаем над этим.— Мы с этим боремся не первый год. Если бы знали как, по-другому бы начинали, чтобы потом игры из последних сил не вырывать.— Да мы на Востоке играем, нам без разницы, на кого ставят на Западе. Для нас главное выиграть в своей конференции, а дальше разберёмся, поборемся.— Это было не настолько легко, как показалось. Все игры были напряжёнными. «Салават» — неплохая команда. Мы четвёртый или пятый год играем с Уфой. До этого вообще не могли выиграть в плей-офф, но должна же и нам улыбнуться удача.