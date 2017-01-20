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175 лет назад 2016
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Хоккей. Итоги дня. 20 января 2017 года. Смерть Кадырова и болезнь Умарка
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Дарья Тубольцева

Владивосток хочет принять МЧМ, «Нефтехимик» — сохранить Назарова

Рафаэль Кадыров ушёл из жизни, Лепистё заменит Умарка на Матче звёзд, Владивосток хочет принять МЧМ, а «Нефтехимик» — сохранить Назарова.
20 января 2017, пятница. 23:45. Хоккей

Скончался Рафаэль Кадыров


19 февраля в возрасте 47 лет после тяжёлой болезни скончался один из лучших хоккейных арбитров Рафаэль Кадыров. В конце прошлого года у него была диагностирована опухоль головного мозга.

Кадыров работал на матчах КХЛ с момента создания лиги. 8 сентября 2016 года он стал вторым в истории отечественного хоккея судьёй, который достиг рубежа в 700 проведённых матчей в чемпионатах России в качестве главного арбитра. Кадыров также обслуживал игры двух взрослых, одного молодёжного и шести юниорских чемпионатов мира.

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Рафаэля Кадырова.

«Трудно сейчас описать то состояние, которое испытываю и я, и, наверное, все судьи лиги. Мы потеряли профессионала с большой буквы, коллегу, но главное — верного друга, с которым вместе шли бок о бок не один десяток лет.

Все мы — судьи, хоккеисты, болельщики, все неравнодушные к хоккею люди сегодня скорбим об этой тяжёлой утрате и навсегда сохраним память о Рафаэле Кадырове. Его жизнь, его карьера останутся ярким примером высочайшего профессионализма, верности делу и любви к хоккею», — сделал заявление Анисимов.

Прощание с известным арбитром состоится в субботу, 21 января, в Уфе в старом дворце. А в воскресенье КХЛ в рамках Матча звёзд почтит память ушедшего из жизни арбитра Рафаэля Кадырова минутой молчания.

Лепистё вместо Умарка


Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк пропустит предстоящий Матч звёзд КХЛ из-за болезни. Нападающего уфимской команды заменит партнёр по «Салавату» защитник Сами Лепистё. Матч звёзд в Уфе пройдёт в воскресенье, 22 января.

Несомненно, зрителям в этом году будет не хватать буллитов Линуса с горящей клюшкой.

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Выздоровление да Косты, неизвестность по Светлакову


В Москве сегодня прошла открытая тренировка ЦСКА, в которой впервые за несколько месяцев принял участие Стефан да Коста. Французский форвард московских «армейцев» получил травму в матче с рижским «Динамо» 15 октября.

«Я готов к этой игре. Чувствую себя отлично. Думаю, что буду играть, раз тренер так говорит. Посмотрим, как всё пройдёт», — заявил да Коста.

А вот сроки восстановления Андрея Светлакова пока неизвестны. «На сколько выбыл Андрей Светлаков, пока неизвестно. Мы дали ему неделю, а там посмотрим, как будет восстанавливаться», — отметил главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов. Светлаков получил сотрясение в матче с московским «Динамо».

Рубцов набирает очки за океаном


Нападающий молодёжной сборной России Герман Рубцов отдал две голевые передачи в дебютном матче за «Шикутими» с «Галифаксом» (4:3 Б) в регулярном чемпионате главной юниорской лиги Квебека (QMJHL).

18-летний российский хоккеист нанёс шесть бросков, провёл один силовой приём и заработал двухминутный штраф за задержку игрока. После матча Рубцов был признан третьей звездой встречи.

В начале января бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира после турнира в Канаде расторг контракт с клубом КХЛ «Витязь» и остался в Северной Америке.

«Салават Юлаев» был заинтересован в переходе Патрика Закриссона


Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин рассказал, что до закрытия трансферного окна планировал подписать шведского нападающего Патрика Закриссона вместо Томаша Мертла.

«Я не вёл Мертла до подписания контракта. У меня был план с другим игроком. Для меня по-прежнему загадка, почему он не приехал. Я с ним персонально разговаривал, он был уже на чемоданах, готов был прилететь в Уфу. Я говорю о Закриссоне из Швейцарии. Он играл вместе с Умарком. Мне нужен был центральный под Линуса и Капризова.

Я увидел Мертла в последний момент, когда у нас практически не осталось времени. Увидел центрального нападающего с быстрыми руками, который умеет оперативно принимать решения. Это то, что нужно под это звено», — заявил Захаркин.

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Руководство «Нефтехимика» планирует предложить новый контракт Назарову


Директор «Нефтехимика» Владимир Кузнецов оценил работу тренерского штаба Андрея Назарова и сообщил, что клуб планирует подписать с ним новый контракт.

«У нас ещё есть восемь матчей — пять домашних и три гостевых. Как отметил на пресс-конференции главный тренер команды Андрей Назаров, гонка за кубковой путёвкой продолжается, шансы остаются. Правильно сказал в интервью капитан команды Геннадий Столяров — для нас стартовал финал Кубка Гагарина. Будем сражаться до последнего патрона.

Руководство «Нефтехимика» довольно штабом Назарова и планирует подписать с Андреем Викторовичем, а также его ассистентами новые контракты. Переговоры активно ведутся. Уже сейчас ясно, что клуб смог наиграть большую группу молодых хоккеистов — Кареева, Брынцева, Огурцова, Фазылзянова, Куликова, Порядина, Якимова, Шиксатдарова, Квартальнова и других. Это говорит о том, что сезон не прошёл зря — у «Нефтехимика» хорошее будущее», — цитирует Кузнецова Russia-Hockey.ru.

Владивосток может принять МЧМ


Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский обсудили возможность проведения во Владивостоке молодёжного чемпионата мира.

В 2018 году Челябинск и Магнитогорск примут юниорский чемпионат мира, а Новосибирск претендует на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

«Мы обсуждали с Фазелем возможность проведения молодёжного чемпионата мира», — цитирует Миклушевского ТАСС.

«У нас есть юниорский чемпионат мира в Челябинске и Магнитогорске, может быть Новосибирск 2023 года, а дальше посмотрим — в следующий раз такая возможность у России появится лет через пять после 2023 года», — сказал Фазель.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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