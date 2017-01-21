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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Александр Радулов и Ши Уэббер
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Щедрость «Тасманского дьявола». Радулов снова ожил!

Радулов прервал безголевую серию ассистентским хет-триком, Хенрик Седин набрал 1000-е очко, Малкин громил «ураганов» – в обзоре дня НХЛ.
21 января 2017, суббота. 09:54. Хоккей

Радулов оформил первый ассистентский хет-трик


Сезон-возвращение складывается для Александра Радулова противоречиво. Россиянин то заставляет говорить о себе как о лидере «Монреале», то впадает в спячку на несколько матчей. Такое уже случалось с Радуловым в декабре, когда он не мог набрать очки на протяжении шести игр. Аналогичная «засуха» постигла Александра в новом году. После того как «Монреаль» разгромно уступил «Миннесоте» он провёл ещё три безрезультативных матча. Не шла игра у Радулова – не блистала и вся команда. Всё изменилось в игре с «Нью-Джерси». «Канадиенс» одержали не только волевую, но и достаточно уверенную победу, а 47-й номер провёл один из лучших матчей за последнее время, хоть в очередной раз и не забил.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2017, суббота. 03:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1 : 3 1:1, 0:0, 0:2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Сантини (Паренто, Холл) – 04:00 (5x5), 1:1 – Гальченюк (А. Радулов, Больё) – 05:14 (5x4), 1:2 – Уэбер (А. Радулов, Гальченюк) – 43:01 (5x4), 1:3 – Пачьоретти (Гальченюк, А. Радулов) – 44:23 (5x4)

«Нью-Джерси», открыв счёт уже на четвёртой минуте, возможно и имели бы шансы на успех, играй подопечные Джона Хайнса более дисциплинированно. Когда в стане соперника есть такие мастера игры в большинстве, как Радулов, Пачьоретти и Гальченюк, а синюю линию сторожит Уэбер, удаления смерти подобны. Особенно такие, как у Карла Столлери. Защитник «Дэвилз» грубо атаковал Натана Болье, за что получил пять минут штрафа. К тому моменту «Монреаль» уже сравнял счёт, реализовав первое же большинство в матче.
Отличился Алекс Гальченюк, шайбу под бросок которому аккуратно выдал Радулов. Пристрелявшись в первом периоде, монреальская спецбригада большинства оказалась беспощадна в третьем.

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Радулов в этом матче почти не смотрел на ворота. За без малого 20 минут – ни одного броска в створ! Зато щедрости ему было не занимать. Он ассистировал не только Гальченюку, но и Уэберу, когда тот пальнул от синей линии и вывел «Монреаль» вперёд. Ни один гол гостей в этот вечер не обошёлся без «Тасманского дьявола», как в Канаде прозвали Радулова за его неуёмную энергию и обворожительный оскал. Третий гол, который закрепил успех «Канадиенс», также начался с его полезных действий. Александр подобрал шайбу в углу и с неудобной руки переправил её в центр зоны. Так Радулов оформил свой первый ассистентский хет-трик после возвращения в НХЛ.

Когда пропадает Панарин «Чикаго» выручает Госса


Если Радулов разродился тремя голевыми передачами, то другой россиянин продолжает переживать небольшой игровой кризис. Игра с «Бостоном» стала пятой, в которой Панарин не смог забить, и уже два матча подряд он заканчивает без очков. Беда в том, что и моментов у Артемия раз-два и обчёлся, чего не скажешь про Патрика Кейна. Американец также ушёл со льда без результативных баллов, но при этом был нацелен на ворота и постоянно угрожал Туукка Раску. Впрочем, «Блэкхоукс» тем и сильны, что их игра не зависит от одного-двух исполнителей. Пропал Панарин – роль вожака на себя взял многоопытный Мариан Госса. Его звено и в прошлом матче с «Колорадо» сделало игру, а на этот раз словак за 1:26 минут до сирены завершил стремительную контратаку. На протяжении всей встречи на табло горели нули, но потеря Фрэнка Ватрано на чужой синей линии стала переломной.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2017, суббота. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
0 : 1 0:0, 0:0, 0:1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Мариан Госса (Керо, Хиностроза) – 58:34 (5x5)

Настоящие ураганы живут в Питтсбурге


НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2017, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
1 : 7 0:1, 0:4, 1:2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Дейли – 12:31 (5x5), 0:2 – Хагелин (Гонс, Кессел) – 26:59 (5x5), 0:3 – Шири (Раст) – 32:28 (5x5), 0:4 – Куниц (Фер, Уилсон) – 32:46 (5x5), 0:5 – Кессел (Малкин, Шульц) – 37:29 (5x4), 0:6 – Малкин – 46:37 (5x5), 1:6 – Стольберг (Хэйнси, Слэвин) – 47:09 (4x5), 1:7 – Шири (Кросби, Раст) – 49:05 (5x5)

«Питтсбург» Евгений Малкина прибыл в Роли и наглядно показал «Харрикейнз», кто на самом деле достоин называться ураганами. При непосредственной помощи россиянина «пингвины» одержали сверхубедительную победу, которая стала для них третей кряду. И снова «Питтсбург» показал яркий атакующий хоккей с массой заброшенных шайб на любой, даже самый взыскательный, вкус. Убийственным для «Каролины» стал второй период, который закончился для них с прискорбным счётом 0:4. Причём до поры до времени «Пингвинз» забивали только в равных составах. Нет, дело не в том, что забуксовала их спецбригада большинства. Просто больше половины встречи «Харрикейнз» старались играть дисциплинированно и не удалялись. Первым сорвался один из лидеров команды Джефф Скиннер. Его-то второе удаление гости и реализовали, доведя счёт до разгромного.


Есть ли что-то более действенное в большинстве, чем подкидка через несколько клюшек и бросок в касание? Вот и Малкин с Кесселом решили, что нет, и соорудили гол в большинстве. Евгению ничего не стоит доставить шайбу с одного фланга на другой, а его напарнику Филу – вколотить шайбу в касание прямо в ворота. Впрочем, этим вечером Джино не только делился с партнёром, но и сам забивал. Отличиться ему позволило упорство: шайбу в ближний угол россиянину удалось пропихнуть то ли с четвёртой, то ли с пятой попытки. За годы, проведённые в НХЛ, Евгений крепко уяснил, что выключаться из игры не стоит ни на секунду. Здесь и сейчас он второй бомбардир лиги, а результативная серия Малкина составляет шесть матчей. И пока не видно причин, по которым он должен притормозить.


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Хенрик Седин стал четвёртым шведом в «клубе 1000»


Знаковое событие произошло в матче «Ванкувер» — «Флорида». Спустя всего две минуты после того как великий Яромир Ягр открыл счёт, ему ответил Хенрик Седин. Победным же стал бросок Луи Сбисы в третьем периоде. Но даже перестрелка легендарных ветеранов – это не то, на что сделал эту встречу особенной. Очко, набранное Хенриком, стало для него 1000-м в лиге! В 1213 матчах он забросил 233 шайб и отдал 767 передач. Символично, что юбилейное очко швед набрал при помощи своего брата-близнеца, которому до тысячной отметки осталось 32 балла. Что касается Хенрика, то он стал первым игроком в истории «Ванкувера», а также четвёртым шведом, кому покорилась эта высота. До него 1000 очков в НХЛ набирали Матс Сундин, Даниэль Альфредссон и Никлас Лидстрём. Все, впрочем, уже повесили коньки на гвоздь.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2017, суббота. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
2 : 1 0:0, 1:1, 1:0
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Ягр (Макканн, Маршессо) – 23:45 (5x5), 1:1 – Седин (Седин, Эдлер) – 25:50 (5x5), 2:1 – Сбиса – 43:07 (5x5)



Конец победных серий «Детройта» и «Эдмонтона»


Накануне завершились победные серии «Детройта» и «Эдмонтона». «Ойлерз», не проигрывавшие на протяжении последних четырёх игр, не справились с «Нэшвиллом». Несмотря на то, что подопечные Тодда Маклеллана дважды отыгрывались в счёте, попытка Райана Эллиса в серии буллитов не позволила хозяевам отпраздновать очередной успех. Прервалась и победная поступь «Детройта», с той лишь разницей, что «Ред Уингз» имели в своём активе не четыре, а три победы, и поражение потерпели на выезде. В матче с «Баффало» они забили первыми и вели в счёте ещё к 54-й минуте, но Райан О’Райлли и Кайл Окпосо перевернули игру с ног на голову. Любопытно, что сначала Окпосо сам удалился в овертайме, а затем стал автором победного гола в большинстве. Отметим, что Алексей Марченко закончил матч с голевой передачей на счету и положительным показателем полезности.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2017, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
3 : 2 0:1, 1:0, 1:1, 1:0
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Нильсен (Грин) – 09:02 (5x4), 1:1 – Райнхарт (Айкел, Ристолайнен) – 25:06 (5x4), 1:2 – Хельм (Абделкейдер, Марченко) – 53:38 (5x5), 2:2 – О'Райлли (Франсон, Фолк) – 55:51 (5x5), 3:2 – Окпосо (О'Райлли, Айкел) – 64:34 (4x3)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Монреаль Канадиенс Питтсбург Пингвинз Чикаго Блэкхоукс Александр Радулов Евгений Малкин Хенрик Седин
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09:20 Хенрик Седин стал четвёртым шведским игроком, набравшим 1000 очков в лиге
08:44 Гол Ягра не спас «Флориду» от проигрыша «Ванкуверу», Х. Седин набрал 1000-е очко
08:20 «Нэшвилл» в серии буллитов победил «Эдмтонтон»
06:18 3 очка Радулова помогли «Монреалю» добыть волевую победу над «Нью-Джерси»
05:59 «Баффало» победил «Детройт», дважды уступая в счёте, Марченко набрал 1 очко
05:44 Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Каролину»
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