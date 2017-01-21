Щедрость «Тасманского дьявола». Радулов снова ожил!

Радулов оформил первый ассистентский хет-трик

Когда пропадает Панарин «Чикаго» выручает Госса

Настоящие ураганы живут в Питтсбурге

Хенрик Седин стал четвёртым шведом в «клубе 1000»

Конец победных серий «Детройта» и «Эдмонтона»

Сезон-возвращение складывается дляпротиворечиво. Россиянин то заставляет говорить о себе как о лидере «Монреале», то впадает в спячку на несколько матчей. Такое уже случалось с Радуловым в декабре, когда он не мог набрать очки на протяжении шести игр. Аналогичная «засуха» постигла Александра в новом году. После того как «Монреаль» разгромно уступил «Миннесоте» он провёл ещё три безрезультативных матча. Не шла игра у Радулова – не блистала и вся команда. Всё изменилось в игре с «Нью-Джерси». «Канадиенс» одержали не только волевую, но и достаточно уверенную победу, а 47-й номер провёл один из лучших матчей за последнее время, хоть в очередной раз и не забил.«Нью-Джерси», открыв счёт уже на четвёртой минуте, возможно и имели бы шансы на успех, играй подопечныеболее дисциплинированно. Когда в стане соперника есть такие мастера игры в большинстве, как Радулов,, а синюю линию сторожит, удаления смерти подобны. Особенно такие, как у. Защитник «Дэвилз» грубо атаковал, за что получил пять минут штрафа. К тому моменту «Монреаль» уже сравнял счёт, реализовав первое же большинство в матче.Отличился Алекс Гальченюк, шайбу под бросок которому аккуратно выдал Радулов. Пристрелявшись в первом периоде, монреальская спецбригада большинства оказалась беспощадна в третьем.Радулов в этом матче почти не смотрел на ворота. За без малого 20 минут – ни одного броска в створ! Зато щедрости ему было не занимать. Он ассистировал не только Гальченюку, но и Уэберу, когда тот пальнул от синей линии и вывел «Монреаль» вперёд. Ни один гол гостей в этот вечер не обошёлся без «Тасманского дьявола», как в Канаде прозвали Радулова за его неуёмную энергию и обворожительный оскал. Третий гол, который закрепил успех «Канадиенс», также начался с его полезных действий. Александр подобрал шайбу в углу и с неудобной руки переправил её в центр зоны. Так Радулов оформил свой первый ассистентский хет-трик после возвращения в НХЛ.Если Радулов разродился тремя голевыми передачами, то другой россиянин продолжает переживать небольшой игровой кризис. Игра с «Бостоном» стала пятой, в которойне смог забить, и уже два матча подряд он заканчивает без очков. Беда в том, что и моментов у Артемия раз-два и обчёлся, чего не скажешь про. Американец также ушёл со льда без результативных баллов, но при этом был нацелен на ворота и постоянно угрожал. Впрочем, «Блэкхоукс» тем и сильны, что их игра не зависит от одного-двух исполнителей. Пропал Панарин – роль вожака на себя взял многоопытный Мариан Госса. Его звено и в прошлом матче с «Колорадо» сделало игру, а на этот раз словак за 1:26 минут до сирены завершил стремительную контратаку. На протяжении всей встречи на табло горели нули, но потеря Фрэнка Ватрано на чужой синей линии стала переломной.«Питтсбург» Евгений Малкина прибыл в Роли и наглядно показал «Харрикейнз», кто на самом деле достоин называться ураганами. При непосредственной помощи россиянина «пингвины» одержали сверхубедительную победу, которая стала для них третей кряду. И снова «Питтсбург» показал яркий атакующий хоккей с массой заброшенных шайб на любой, даже самый взыскательный, вкус. Убийственным для «Каролины» стал второй период, который закончился для них с прискорбным счётом 0:4. Причём до поры до времени «Пингвинз» забивали только в равных составах. Нет, дело не в том, что забуксовала их спецбригада большинства. Просто больше половины встречи «Харрикейнз» старались играть дисциплинированно и не удалялись. Первым сорвался один из лидеров команды. Его-то второе удаление гости и реализовали, доведя счёт до разгромного.Есть ли что-то более действенное в большинстве, чем подкидка через несколько клюшек и бросок в касание? Вот и Малкин с Кесселом решили, что нет, и соорудили гол в большинстве. Евгению ничего не стоит доставить шайбу с одного фланга на другой, а его напарнику Филу – вколотить шайбу в касание прямо в ворота. Впрочем, этим вечером Джино не только делился с партнёром, но и сам забивал. Отличиться ему позволило упорство: шайбу в ближний угол россиянину удалось пропихнуть то ли с четвёртой, то ли с пятой попытки. За годы, проведённые в НХЛ, Евгений крепко уяснил, что выключаться из игры не стоит ни на секунду. Здесь и сейчас он второй бомбардир лиги, а результативная серия Малкина составляет шесть матчей. И пока не видно причин, по которым он должен притормозить.Знаковое событие произошло в матче «Ванкувер» — «Флорида». Спустя всего две минуты после того как великийоткрыл счёт, ему ответил. Победным же стал бросокв третьем периоде. Но даже перестрелка легендарных ветеранов – это не то, на что сделал эту встречу особенной. Очко, набранное Хенриком, стало для него 1000-м в лиге! В 1213 матчах он забросил 233 шайб и отдал 767 передач. Символично, что юбилейное очко швед набрал при помощи своего брата-близнеца, которому до тысячной отметки осталось 32 балла. Что касается Хенрика, то он стал первым игроком в истории «Ванкувера», а также четвёртым шведом, кому покорилась эта высота. До него 1000 очков в НХЛ набирали. Все, впрочем, уже повесили коньки на гвоздь.Накануне завершились победные серии «Детройта» и «Эдмонтона». «Ойлерз», не проигрывавшие на протяжении последних четырёх игр, не справились с «Нэшвиллом». Несмотря на то, что подопечныедважды отыгрывались в счёте, попыткав серии буллитов не позволила хозяевам отпраздновать очередной успех. Прервалась и победная поступь «Детройта», с той лишь разницей, что «Ред Уингз» имели в своём активе не четыре, а три победы, и поражение потерпели на выезде. В матче с «Баффало» они забили первыми и вели в счёте ещё к 54-й минуте, ноперевернули игру с ног на голову. Любопытно, что сначала Окпосо сам удалился в овертайме, а затем стал автором победного гола в большинстве. Отметим, что Алексей Марченко закончил матч с голевой передачей на счету и положительным показателем полезности.