Матч звёзд в Уфе. Кто удивит на Мастер-шоу? LIVE!

Так до запуска болельщиков на трибуны выглядит «Уфа-Арена». Ожидание большого праздника.А это программки, подготовленные к Матчу звёзд.Помните прошлогодний Матч звёзд в Москве, где Линус Умарк удивил всех, пытаясь забить горящей клюшкой? Надеемся, у кого-то из участников уфимского Матча звёзд найдётся достойный ответ шведу. А вот сам Линус, увы, перед своими болельщиками не появится. Его из-за болезни в последний момент замени Энвер Лисин. Безусловно, то потеря. Умарк — настоящий шоумен.Здравствуйте! Через час в Уфе начнётся мастер-шоу, которое входит в программу Матча звёзд КХЛ и всей грандиозной Недели хоккея. Напомним, в столице Башкирии уже состоялся Кубок вызова, прошёл Матч звёзд женской лиги, а также выступали следж-хоккеисты.Вот так выглядит программа Мастер-шоу или SuperSkills, как это принято называть в Северной Америке:Конкурс 1: Круг на скоростьКонкурс 2: Хоккейный биатлонКонкурс 3: Сила броскаКонкурс 4: Эффектный буллитКонкурс 5: BeLikeProКонкурс 6: Мощная атака – надежная защитаКонкурс 7: Эстафета