Матч звёзд в Уфе. Кто удивит на Мастер-шоу? LIVE!

А это программки, подготовленные к Матчу звёзд.
12:10. Помните прошлогодний Матч звёзд в Москве, где Линус Умарк удивил всех, пытаясь забить горящей клюшкой? Надеемся, у кого-то из участников уфимского Матча звёзд найдётся достойный ответ шведу. А вот сам Линус, увы, перед своими болельщиками не появится. Его из-за болезни в последний момент замени Энвер Лисин. Безусловно, то потеря. Умарк — настоящий шоумен.
12:00. Здравствуйте! Через час в Уфе начнётся мастер-шоу, которое входит в программу Матча звёзд КХЛ и всей грандиозной Недели хоккея. Напомним, в столице Башкирии уже состоялся Кубок вызова, прошёл Матч звёзд женской лиги, а также выступали следж-хоккеисты.
Вот так выглядит программа Мастер-шоу или SuperSkills, как это принято называть в Северной Америке:
Конкурс 1: Круг на скорость
Конкурс 2: Хоккейный биатлон
Конкурс 3: Сила броска
Конкурс 4: Эффектный буллит
Конкурс 5: BeLikePro
Конкурс 6: Мощная атака – надежная защита
Конкурс 7: Эстафета