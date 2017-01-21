Коскинен, Голышев и ещё 11 игроков, проваливших «регулярку»

Олег Губин, «Сибирь» — «Автомобилист»
Сезон-2015/16: 70 матчей, 32 (15+17) очков;
Сезон-2016/17: 45 матчей, 6 (2+4) очков.
35-летний Губин в последние годы был одним из лидеров новосибирской «Сибири», прошлый сезон стал для него лучшим за время выступлений в КХЛ. В этом же сибиряки приняли решение расстаться с ним в начале ноября, у форварда был один из худших «плюс-минусов» в команде — «-11». После перехода в «Автомобилист» дела у Губина не улучшились, всего два очка в 19 матчах, при этом первая шайба за уральцев была забита всего неделю назад.
Егор Аверин, «Локомотив»
Сезон-2015/16: 54 матча, 36 (21+15) очков;
Сезон-2016/17: 42 матча, 14 (3+11) очков.
От Аверина давно ждут, что он станет настоящим лидером «Локомотива». Но этот сезон у него явно не задался. Начал Егор в качестве ассистента капитана, но потом литеру «А» сняли с его игровой формы, перед дедлайном ходили разговоры о возможном возвращении игрока в омский «Авангард», но они остались лишь слухами. Он заиграл ярче, когда к команде присоединился Дмитрий Лугин из «Адмирала».
Даниил Апальков, «Локомотив»
Сезон-2015/16: 64 матча, 46 (17+29) очков;
Сезон-2016/17: 45 матчей, 13 (5+8) очков.
В прошлом сезоне Апальков регулярно вызывался в главную сборную России, сейчас об этом можно только мечтать. Даниил всё ещё не может найти свою игру в новом сезоне, благо для «Локомотива», что команду тащат легионеры и молодые ребята. Последний раз шайбу Апальков забрасывал три месяца назад.
В руководстве клуба видят проблемы в психологии голкипера и верят, что Сведберг сможет показать себя в плей-офф.
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Эдгарс Масальскис, «Лада»
Сезон-2015/16: 38 матчей, 15 побед, 92,5% отражённых бросков, 3 шат-аута;
Сезон-2016/17: 13 матчей, 3 победы, 88,8% отражённых бросков, 0 шат-аутов;
Латвийский ветеран проводит не самый лучший сезон, в этом году он полностью проиграл борьбу за пост первого вратаря команды Илье Ежову. Отчасти проблемы можно объяснить тем, что в начале сентября сборная Латвии не смогла квалифицироваться на Олимпиаду, в федерации произошла смена власти, а сам Эдгарс заявил о своём уходе из сборной. Слишком много событий, чтобы сразу переключиться на клубные дела. Надёжной игры Масальскиса не хватило команде в борьбе за место в плей-офф.
Николай Прохоркин, СКА
Сезон-2015/16: 74 матча, 43 (21+22) очка;
Сезон-2016/17: 35 матчей, 11 (3+8) очков.
В прошлом году «Салават Юлаев» и Игорь Захаркин напомнили нам, какой отличный хоккей может показывать Николай Прохоркин. В СКА 23-летний центрфорвард не получает много игрового времени, да и не всегда попадает состав. Насколько этот сезон пойдёт ему на пользу, пока трудно судить, но Прохоркин чередует хороший год с плохим. Возможно, сейчас такой небольшой спад.
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Никлас Сведберг, «Салават Юлаев»
Сезон-2015/16: 72 матча, 38 побед, 91,5% отражённых бросков, 5 шат-аутов;
Сезон-2016/17: 41 матч, 13 побед, 90,2% отражённых бросков, 1 шат-аут.
Сведберг один из самых неоднозначных голкиперов в нашем чемпионате. В прошлом году он завершил «регулярку» с лучшим количеством побед, а затем на достойном уровне показал себя в плей-офф. В этом сезоне всё складывается не так уж радостно. В руководстве клуба видят проблемы в психологии голкипера и верят, что Никлас сможет показать себя в плей-офф. Если спросить самого Сведберга о причинах неудач, то он наверняка ответит, что надо дождаться решающих матчей.
Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru
Никлас Сведберг, «Салават Юлаев»
Микс Индрашис, «Динамо» Рига
Сезон-2015/16: 58 матчей, 33 (14+19) очка;
Сезон-2016/17: 45 матчей, 16 (8+8) очков.
Латвийский форвард Индрашис никак не может стать полноценным лидером «Динамо». Каждый год в команде меняется несколько пятёрок, могут уходить ведущие игроки, но Микс остаётся. В этом сезоне команда испытывала проблемы с составом, поэтому на местных лидеров таких, как Индрашис, возлагались большие надежды. Как и в случае с Масальскисом, нужно сделать скидку на неудачу сборной Латвии в олимпийской квалификации. Свою первую шайбу в сезоне Индрашис забросил лишь 1 ноября.
Будь Мозес на голову сильнее Ковальчука, Дацюка и Шипачёва, он уже выиграл бы несколько Олимпиад и Кубков Стэнли.
Вячеслав Солодухин, «Витязь» — «Ак Барс»
Сезон-2015/16: 51 матч, 18 (12+6) очков;
Сезон-2016/17: 41 матч, 3 (2+1) очка.
В прошлом сезоне Солодухин был капитаном подмосковного «Витязя», с приходом Валерия Белова за ним сохранили лишь ассистентскую литеру. Вячеслав быстро забросил свою первую шайбу в сезоне, при этом пока она оказалась одной из двух в этой «регулярке». Нельзя сказать, что в «Витязе» ему не давали шанса показывать себя в атаке, он играл в большинстве, и иногда под 20 минут за матч. В итоге его обменяли в «Ак Барс», где он пока не может похвастаться результативностью.
Стив Мозес, СКА
Сезон-2015/16: 34 матча, 22 (12+10) очка;
Сезон-2016/17: 22 матча, 10 (3+7) очков.
Два года назад Мозес произвёл настоящий фурор в КХЛ, став лучшим снайпером «регулярки» с рекордом. В этом сезоне его достижение перебил Сергей Мозякин из «Магнитки». В СКА американец пришёл ещё в прошлом сезоне, во второй половине «регулярки» он показал приличный уровень игры. С приходом Олега Знарка в СКА его игровое время сократилось, он стал реже попадать в состав, да и российские хоккеисты стали настоящими лидерами. Легионер должен быть на голову сильнее россиянина? Будь Мозес на голову сильнее Ковальчука, Дацюка и Шипачёва, он уже выиграл бы несколько Олимпиад и Кубков Стэнли.
Сергей Шмелёв, «Спартак»
Сезон-2015/16: 42 матча, 26 (9+17) очков;
Сезон-2016/17: 42 матча, 9 (3+6) очков.
Трудно, наверное, сейчас поверить, но в последний год «Атланта» в КХЛ Шмелёв набрал 37 очков. Нельзя сказать, что в «Спартаке» ему доверяют меньше, да, он играет чуть поменьше, но игровое время нужно заслужить. В клубе в шутку говорят, что причиной изменения игры Шмелёва стала женитьба летом. Были варианты обмена хоккеиста, но руководители не захотели расставаться с игроком с потенциалом в 35-40 очков за «регулярку».
Евгений Скачков, «Сочи»
Сезон-2015/16: 55 матчей, 30 (14+16) очков;
Сезон-2016/17: 29 матчей, 8 (4+4) очков.
В клубе в этом сезоне очень недовольны Скачковым, об этом говорит хотя бы выставление его на драфт отказов. Но ни один из клубов лиги его не взял, в итоге он остался в «Сочи» на новых финансовых условиях. После возвращения в клуб Скачков забросил одну шайбу в трёх матчах, а сейчас не попадает в стартовый состав команды.
Перед дедлайном ходили разговоры о возможном возвращении Аверина в омский «Авангард», но они остались лишь слухами.
Микко Коскинен, СКА
Сезон-2015/16: 56 матчей, 28 побед, 92,5% отражённых бросков, 8 шат-аутов;
Сезон-2016/17: 17 матчей, 10 побед, 91,5% отражённых бросков, 2 шат-аута.
Сезон для Коскинена начался прекрасно, в составе сборной Финляндии он отправился на Кубок мира. Это время в итоге сказалось на нём негативно. За этот месяц основным вратарём петербургского СКА стал молодой Игорь Шестёркин. Потом Коскинен получил травму на Кубке Карьяла в составе сборной Финляндии и пропустил полтора месяца. Начало года получилось не самым лучшим – три поражения в четырёх матчах.
Анатолий Голышев, «Автомобилист»
Сезон-2015/16: 62 матча, 45 (26+19) очков;
Сезон-2016/17: 40 матчей, 13 (5+8) очков.
Что с Голышевым в этом году только ни происходило. Андрей Разин отправлял его в ссылку в нижнетагильский «Спутник», Олег Знарок вызывал его в сборную на Кубок Карьяла. В национальной команде многие подумали, что произошла наконец-то перезагрузка Голышева. Но в клубе всё вернулось. Анатолий хватает удаления до конца матча, отбывает дисквалификации, а команда не попадает в плей-офф. Хочется верить, что в скором времени молодой форвард напомнит о своём кистевом броске.
Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru
Анатолий Голышев