Пародия Францоуза, взятка Гилроя. Чем запомнится Мастер-шоу

>>> Матч звёзд в Уфе. Кто удивит на Мастер-шоу? Как это было
Рекордный круг на скорость Лисина
Рекорд круга на скорость Матча звёзд КХЛ до этого сезона принадлежал Войтеку Вольскому. В 2015 году в Сочи Вольски пробежал его за 13,178 секунды. В Уфе его достижение перебили Алексей Потапов, Франсис Паре, Иван Телегин и Энвер Лисин, установивший новый рекорд – 12,45 секунды.
Мощный бросок Ожиганова
В конкурсе на самый мощный бросок победу одержал Игорь Ожиганов из ЦСКА. Скорость шайбы после его щелчка составила 159,47 км/ч. Рекорд КХЛ принадлежит Александру Рязанцеву – 183,67 км/ч.
Самый эффектный буллит от Ткачёва
Хоккеисты узнали, кому предстоит выступать в конкурсе на самый эффектный буллит, лишь в раздевалке перед соревнованиями. Поэтому им пришлось рассчитывать лишь на свои навыки. Победу одержал казанский Владимир Ткачёв.
Взятка Гилроя
Несмотря на нехватку времени, самым оригинальным оказался почему-то американец Мэтт Гилрой. Он решил подкупить вратаря Игоря Бобкова купюрой в 5000 рублей и легко забросил шайбу в пустые ворота.
Классика от Дацюка
Все ждали чудес от признанного Волшебника Павла Дацюка. Форвард СКА реализовал два буллита из двух в своём стиле.
Францоуз исполнил Гаврилова
Помните, в этом сезоне голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов пил воду, стоя спиной ко всем, когда игроки «Динамо» устроили контратаку и не смогли забросить шайбу. Вратарь «Трактора» Павел Францоуз решил повторить этот трюк, а «армеец» Иван Телегин в этом ему успешно подыграл.
Если забыли, как всё это было в оригинале:
Тройная опасность от «Магнитки»
В этом же конкурсе отличились и хоккеисты магнитогорского «Металлурга». Кажется, они раскрыли секрет того, почему их тройка такая результативная в последние годы. Что для этого нужно? Просто одновременно бросайте шайбы по воротам, и вас ждёт успех.