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175 лет назад 2016
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Иван Телегин
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Телегин: свадьба с Пелагеей меня взбодрила, стало намного лучше

Нападающий Иван Телегин рассказал о Мастер-шоу в Уфе, работе с Квартальновым и Знарком, игре ЦСКА и свадьбе с известной певицей Пелагеей.
21 января 2017, суббота. 17:45. Хоккей
Нападающий ЦСКА и сборной команды Тарасова на Матче звёзд Иван Телегин рассказал о прошедшем в Уфе Мастер-шоу, работе с Дмитрием Квартальновым и Олегом Знарком, игре ЦСКА, отъезде в НХЛ Александра Радулова. Телегин заявил, что женитьба на известной певице Пелагее взбодрила его и помогла в психологическом плане.

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«На Матче звёзд Квартальнов вообще нестрогий!»


— Как вам шоу?
— Понравилось. Всё было отлично, весело. Зарядились положительными эмоциями. В Уфе хорошие болельщики.

— Довольны, что попали на мероприятие?
— Конечно. Любой игрок будет рад приехать на Матч звёзд.

— Как оцените своё личное выступление на Мастер-шоу?
— Что-то не очень хорошо получилось бросать. (Смеётся.) Не пошло.

— С другими хоккеистами из ЦСКА вы живёте здесь вместе?
— Да.

Дмитрий Квартальнов на тренерской скамейке вёл себя не так строго, как в КХЛ?
— Вообще был нестрогий! Кстати, мне удалось пообщаться с Захаром Арзамасцевым. Мы же с ним знакомы по юниорской сборной, вместе играли.

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«Когда журналисты приходят в раздевалку, меня там уже нет»


— Вы могли начать сезон в СКА, который делал вам предложение. Общались с «армейцами»?
— Я со всеми ребятами общаюсь. Поэтому со всеми успел поговорить.

Олег Знарок не переманивал вас в СКА?
— Нет. (Смеётся.) О чём речь, у меня три года контракт с ЦСКА.
Радулов? Понятно, что когда уходят лидеры, становится тяжелее. Но у нас каждый в команде может взять на себя ответственность. Думаю, что по турнирной таблице это видно.

— Вы в последнее время стали меньше общаться с журналистами.
— Почему меньше? Просто когда журналисты приходят в раздевалку, меня там уже нет.

— Вас ждали на Кубке Первого канала, но вы проигнорировали микст-зону.
— Да ладно? Я, по-моему, туда вообще ни разу не выходил. А так я общаюсь. Ничего не произошло.

— ЦСКА в этом сезоне играет без Александра Радулова. Чувствуется, что его не хватает?
— Понятно, что когда уходят лидеры, становится тяжелее. Но у нас каждый в команде может взять на себя ответственность. Думаю, что по турнирной таблице это видно. Мы выходим, и каждый из нас может решить игру.

— Получается смотреть его матчи за «Монреаль»?
— Редко, если честно. Нет времени. Мы всегда смотрим хайлайты, отрывки игр видим. А полностью игру посмотреть не получается.

«Дацюк, Ковальчук? В ЦСКА тоже много хороших игроков. Посмотрим в плей-офф»


— СКА стал сильнее. Нынешнему ЦСКА по силам биться с Питером?
— У нас команда не изменилась. Мы хорошо выступаем. Не бывает соперников, которых нельзя победить.

— Просто там играют Дацюк, Ковальчук. СКА принято считать суперклубом.
— У нас тоже много хороших игроков. Посмотрим, что будет происходить. Поживём и увидим. До плей-офф остался месяц.

— Ваша собственная результативность вас разочаровывает?
— Конечно, каждому хочется забивать больше. Но где-то не получается. Может, в плей-офф всё изменится.
У нас в ЦСКА отличная молодёжь. Есть молодая тройка Кузьменко, Мамина и Светлакова. Они понимают друг друга — это самое главное. Были игры, в которых они нам очень помогали.

— Вы чувствуете, что не идёт, где надо добавить?
— Просто шайба не идёт в ворота. Можно раз семь за игру бросить, а она не заходит. Ничего с этим не сделаешь.

— Все помнят ваши коронные голы с «пятака», когда вы «с мясом» заталкиваете шайбу в ворота.
— Пытаюсь. Где-то удача обходит меня стороной. Главное — не расстраиваться и не зацикливаться на этом. Работать дальше, тогда и голы обязательно придут.

— В ЦСКА появилось много молодёжи. Как бы оценили игру ребят?
— У нас отличная молодёжь. Есть молодая тройка Кузьменко, Мамина и Светлакова. Они понимают друг друга — это самое главное. Были игры, в которых они нам очень помогали. В той же встрече с «Динамо», когда проигрывали, Светлаков забил два гола.


— Считаете Сорокина и Шестёркина, игравших на Матче звёзд, двумя лучшими вратарями?
— Да, Сорокин и Шестёркин – лучшие вратари. Молодые, с хорошим потенциалом. Я думаю, что они будут продолжать расти.

«К требованиям Квартальнова и Знарка привык, первое время было тяжело»


— Хотели бы поехать на ближайший этап Евротура, или необкатанной молодёжи это важнее?
— Если меня позовут, то я обрадуюсь и поеду. Нет такого, что я не хочу куда-то ехать. Всегда готов выступать за свою страну.
Свадьба с Пелагеей? Я не люблю разговаривать про свою личную жизнь. Да, это был важный момент для меня, в том числе и психологически. Она меня взбодрила. Всё стало намного лучше.

— Знарок часто хвалит вас. Говорит, то вы очень полезны в меньшинстве. Приятно такое внимание со стороны главного тренера?
— Конечно, приятно. Должны быть игроки, которые выполняют такую функцию и всегда помогут команде в тяжёлой ситуации.

— Вы работаете с двумя самыми требовательными тренерами в КХЛ: с Дмитрием Квартальновым и Олегом Знарком. Каково это?
— Нормально, я уже привык. Первое время было тяжело. Ко всему привыкаешь, понимаешь, что от тебя требует тренер, что ты должен делать. Ты выходишь и выполняешь эту функцию. Всё легко на самом деле. (Улыбается.)

— Как изменила вашу жизнь Пелагея и свадьба с ней?
— Я не люблю разговаривать про свою личную жизнь. Да, это был важный момент для меня, в том числе и психологически.

— То бишь свадьба вас взбодрила?
— Конечно, взбодрила. Всё стало намного лучше.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Дмитрий Квартальнов Иван Телегин Олег Знарок Матч звёзд КХЛ
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