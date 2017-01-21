Телегин: свадьба с Пелагеей меня взбодрила, стало намного лучше

«На Матче звёзд Квартальнов вообще нестрогий!»

«Когда журналисты приходят в раздевалку, меня там уже нет»

Радулов? Понятно, что когда уходят лидеры, становится тяжелее. Но у нас каждый в команде может взять на себя ответственность. Думаю, что по турнирной таблице это видно.

«Дацюк, Ковальчук? В ЦСКА тоже много хороших игроков. Посмотрим в плей-офф»

У нас в ЦСКА отличная молодёжь. Есть молодая тройка Кузьменко, Мамина и Светлакова. Они понимают друг друга — это самое главное. Были игры, в которых они нам очень помогали.

«К требованиям Квартальнова и Знарка привык, первое время было тяжело»

Свадьба с Пелагеей? Я не люблю разговаривать про свою личную жизнь. Да, это был важный момент для меня, в том числе и психологически. Она меня взбодрила. Всё стало намного лучше.

Нападающий ЦСКА и сборной команды Тарасова на Матче звёздрассказал о прошедшем в Уфе Мастер-шоу, работе с, игре ЦСКА, отъезде в НХЛ. Телегин заявил, что женитьба на известной певице Пелагее взбодрила его и помогла в психологическом плане.— Понравилось. Всё было отлично, весело. Зарядились положительными эмоциями. В Уфе хорошие болельщики.— Конечно. Любой игрок будет рад приехать на Матч звёзд.— Что-то не очень хорошо получилось бросать. (.) Не пошло.— Да.— Вообще был нестрогий! Кстати, мне удалось пообщаться с Захаром Арзамасцевым. Мы же с ним знакомы по юниорской сборной, вместе играли.— Я со всеми ребятами общаюсь. Поэтому со всеми успел поговорить.— Нет. (.) О чём речь, у меня три года контракт с ЦСКА.— Почему меньше? Просто когда журналисты приходят в раздевалку, меня там уже нет.— Да ладно? Я, по-моему, туда вообще ни разу не выходил. А так я общаюсь. Ничего не произошло.— Понятно, что когда уходят лидеры, становится тяжелее. Но у нас каждый в команде может взять на себя ответственность. Думаю, что по турнирной таблице это видно. Мы выходим, и каждый из нас может решить игру.— Редко, если честно. Нет времени. Мы всегда смотрим хайлайты, отрывки игр видим. А полностью игру посмотреть не получается.— У нас команда не изменилась. Мы хорошо выступаем. Не бывает соперников, которых нельзя победить.— У нас тоже много хороших игроков. Посмотрим, что будет происходить. Поживём и увидим. До плей-офф остался месяц.— Конечно, каждому хочется забивать больше. Но где-то не получается. Может, в плей-офф всё изменится.— Просто шайба не идёт в ворота. Можно раз семь за игру бросить, а она не заходит. Ничего с этим не сделаешь.— Пытаюсь. Где-то удача обходит меня стороной. Главное — не расстраиваться и не зацикливаться на этом. Работать дальше, тогда и голы обязательно придут.— У нас отличная молодёжь. Есть молодая тройка Кузьменко, Мамина и Светлакова. Они понимают друг друга — это самое главное. Были игры, в которых они нам очень помогали. В той же встрече с «Динамо», когда проигрывали, Светлаков забил два гола.— Да, Сорокин и Шестёркин – лучшие вратари. Молодые, с хорошим потенциалом. Я думаю, что они будут продолжать расти.— Если меня позовут, то я обрадуюсь и поеду. Нет такого, что я не хочу куда-то ехать. Всегда готов выступать за свою страну.— Конечно, приятно. Должны быть игроки, которые выполняют такую функцию и всегда помогут команде в тяжёлой ситуации.— Нормально, я уже привык. Первое время было тяжело. Ко всему привыкаешь, понимаешь, что от тебя требует тренер, что ты должен делать. Ты выходишь и выполняешь эту функцию. Всё легко на самом деле. (.)— Я не люблю разговаривать про свою личную жизнь. Да, это был важный момент для меня, в том числе и психологически.— Конечно, взбодрила. Всё стало намного лучше.