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Александр Овечкин
Фото: Reuters
Текст: Роман Соловьёв

Овечкин догнал Гретцки, а Бобровский опять помог «Коламбусу»

Овечкин догнал Гретцки по голам в большинстве, Бобровский вновь спас «Коламбус» от неминуемого поражения – в обзоре игрового дня НХЛ.
22 января 2017, воскресенье. 10:00. Хоккей
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Бобровский тащит «Коламбус»


Третья за 12 дней встреча «Коламбуса» и «Каролины» завершилась второй победой «жакетов». В начале матча свою первую шайбу в НХЛ забросил 23-летний финн Маркус Хянникяйнен, во втором периоде «ураганы» смогли отыграться с 0:2 усилиями Ахо и Фолка. В начале третьего несколько спасений Сергея Бобровского помогли «Коламбусу» остаться в игре, а затем Скотт Хартнелл оформил дубль с отличной передачи Сэма Ганье. Бобровский отразил 35 бросков по по своим воротам и одержал 28-ю победу в регулярном чемпионате. По этому показателю он лидирует во всей НХЛ, а его «Коламбус» продолжает идти на втором месте в столичном дивизионе.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2017, воскресенье. 01:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
3 : 2 2:0, 0:2, 1:0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Хянникяйнен (Андерсон, Карлссон) – 04:49 (5x5), 2:0 – Хартнелл (Праут, Харрингтон) – 14:26 (5x5), 2:1 – Ахо (Линдхольм, Слэвин) – 29:05 (5x4), 2:2 – Фолк (Ратти) – 35:27 (5x5), 3:2 – Хартнелл (Ганье, Праут) – 50:25 (5x5)

Павелец устанавливает рекорд «Виннипега»


Игровой день начался в Виннипеге, где местная команда принимала «Сент-Луис». Этот матч стал дебютным для голкипера «Блюз» Финикса Копли, а у «Джетс» место в воротах вновь занял Ондржей Павелец. Перед сезоном чеха выставляли на драфт отказов, и лишь недавно команда его подняла из АХЛ, и он одержал уже две победы в двух матчах. Павелец сделал 25 сейвов во втором периоде этого матча и установил новый рекорд франшизы. «Виннипег» лидировал практически весь матч, а уйти в отрыв смог только в начале третьего периода. Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отдал одну передачу, но его безголевая серия составляет уже семь матчей.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2017, суббота. 23:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
5 : 3 1:1, 1:0, 3:2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Литтл (Бафлин, Шайфли) – 07:47 (5x4), 1:1 – Шаттенкирк (Штястны, Тарасенко) – 13:18 (5x4), 2:1 – Уилер (Бафлин, Перро) – 21:27 (5x5), 3:1 – Литтл (Уилер, Перро) – 42:10 (5x4), 4:1 – Шайфли (Элерс, Троуба) – 46:21 (5x5), 5:1 – Элерс (Петан, Троуба) – 51:05 (5x4), 5:2 – Штястны (Шварц) – 52:11 (5x5), 5:3 – Шаттенкирк (Стин, Шварц) – 53:43 (5x5)


→ Щедрость Тасманского Дьявола. Радулов снова ожил!

Ленер перехитрил Радулова


«Монреаль» долго вёл в счёте в этом матче, но за восемь минут до конца третьего периода «Баффало» смог уйти от поражения. «Клинки» могли и выиграть этот матч, но за считанные секунды до конца основного времени Кэри Прайс остановил Расмуса Ристолайнена. В овертайме Алекс Гальченюк должен был решать эпизод после отличной передачи Александра Радулова, но голкипер «Баффало» Робин Ленер прочитал тот манёвр и остановил шайбу. Причём Радулов не впервые исполняет такой трюк, когда уже должен сам бросать по воротам, но отдаёт передачу на пустые.
При этом пару дней назад все думали, что у Ленера конфликт в «Баффало»: после того как его поменяли во время матча с «Торонто», швед вспылил на скамейке и раскидал всю свою амуницию. Российский защитник Алексей Емелин провёл на льду 21,5 минуты и завершил встречу с показателем «-1», Радулов отыграл без секунды полный период и отметился лишь одним броском по чужим воротам.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
2 : 3 0:0, 2:1, 0:1, 0:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Лехконен (Байрон) – 23:54 (5x5), 1:1 – Джионта (Кейн) – 24:50 (5x5), 2:1 – Дано (Питри, Пачьоретти) – 28:50 (5x5), 2:2 – Франсон (О'Райлли) – 51:53 (5x5), 2:3 – Богосян (О'Райлли, Кейн) – 61:48 (3x3)

«Аризона» прервала серию неудач


Обе команды подошли к этой встрече с серией поражений, «молнии» проводят неудачную поездку по Западу и наверняка рассчитывали на лёгкие очки в Аризоне. Уже в первом периоде «койоты» смогли создать
комфортный задел в две шайбы, но под занавес игрового отрезка Седрик Пакетт отыграл одну. Конец второй трети матча стал решающим: за пять минут «Аризона» смогла забросить три шайбы и сделать счёт 5:1. Четвёртую шайбу забросил Кристиан Фишер в своей первой игре в НХЛ, а ассистировал ему Бурмистров.

На третий период место в воротах «Тампы» занял Андрей Василевский, Владислав Наместников забросил одну шайбу, а Никита Нестеров ассистировал в третьем голе. На этом попытки отыграться и завершились. Никита Кучеров завершил матч с показателем полезности «-2», а Нестеров – «-3», Василевский отразил 6 из 6 бросков по своим воротам. Бурмистров хоть и отдал одну передачу, но завершил встречу с отрицательной полезностью – «-1».
НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
5 : 3 2:1, 3:0, 0:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Ридер (Врбата, Экман-Ларссон) – 08:05 (5x5), 2:0 – Врбата (Ганзал, Ридер) – 10:19 (5x5), 2:1 – Пакетт (Дюмон, Бурниваль) – 18:39 (5x5), 3:1 – Стоун (Ганзал, Врбата) – 34:56 (5x4), 4:1 – Фишер (Макгинн, Бурмистров) – 36:25 (5x5), 5:1 – Ганзал (Врбата, Ридер) – 39:44 (5x5), 5:2 – Наместников (Фильппула, Палат) – 49:45 (5x5), 5:3 – Палат (Джонсон, Нестеров) – 54:18 (5x4)

«Вашингтон» набирает очки в 13-м матче подряд


«Вашингтон» выдаёт удивительную серию, команда регулярно набирает очки, да при этом и забивает временами по 5-7 шайб за игру. Исключением не стала поездка в Даллас, правда, «Вашингтон» отличился лишь четыре раза. Перед третьим периодом техасские «звёзды» вели 3:1, но две шайбы в большинстве в начале периода — и счёт равный. Одну из этих шайб забросил капитан команды Александр Овечкин, для которого она стала 22-й в сезоне. На 19-й секунде овертайма победу команде принёс Джей Бигл, а стартовое вбрасывание выиграл Евгений Кузнецов.
К тому же гол в большинстве стал для Овечкина 204-м в карьере, и он догнал по этому показателю легендарного Уэйна Гретцки. Лидером по этому показателю является Дэйв Андрейчак, отличившийся в численном большинстве 274 раза. Сейчас Овечкин занимает 15-е место, до Джо Сакика ему осталась одна шайба.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
3 : 4 1:1, 2:0, 0:2, 0:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Бураковски – 02:17 (5x5), 1:1 – Кракнелл (Бенн, Хэмьюс) – 06:26 (5x5), 2:1 – Ивз (Немет, Маккензи) – 26:47 (5x5), 3:1 – Бенн (Ивз, Сегин) – 35:59 (5x4), 3:2 – Овечкин (Нисканен, Бекстрём) – 43:18 (5x4), 3:3 – Оши (Нисканен, Бекстрём) – 45:26 (5x4), 3:4 – Бигл (Кузнецов, Нисканен) – 60:19 (3x3)

Первый дубль главного поклонника Овечкина


Несколько недель назад форвард «Нью-Джерси» Майлз Вуд наконец-то получил фотографию Овечкина с его автографом. 22 января нападающий сделал свой первый дубль в НХЛ в матче против «Филадельфии». До конца второго периода счёт был равным, но Кайл Палмьери и Вуд перетянули чашу весов в пользу «дьяволов». Российский форвард «Нью-Джерси» Сергей Калинин очков не набрал и завершил матч с отрицательной полезностью. Роман Любимов из «Филадельфии» провёл матч по нулям, а защитник Иван Проворов набрал своё 21-е очко в НХЛ, отдав результативную передачу.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1 : 4 1:1, 0:2, 0:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Заха (Юсефсон, Куинси) – 07:11 (5x5), 1:1 – Конечны (Казинс, Проворов) – 10:49, 1:2 – Палмьери (Паренто, Каммальери) – 35:51 (5x3), 1:3 – Вуд (Каммальери, Сантини) – 39:12 (5x5), 1:4 – Вуд (Холл, Столлери) – 44:26 (5x4)

«Колорадо» терпит пятое поражение подряд


«Лавины» проводят очень неудачный сезон — тем удивительнее стало то, что они смогли перевести игру с одним из лидеров сезона «Сан-Хосе» хотя бы в овертайм. При этом в середине второго периода свою пятую шайбу в сезоне забросил россиянин Михаил Григоренко. Если он забивает, то «Колорадо» непременно проигрывает. В овертайме победу «акулам» принёс Шлемко. В итоге Григоренко закончил матч с показателем полезности «+2», Никита Задоров и Фёдор Тютин провели на льду больше 23 минут и по итогам встречи не получили «минусов».
НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2017, воскресенье. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3 : 2 1:0, 1:1, 0:1, 1:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Уорд (Торнтон, Власич) – 05:36 (5x4), 1:1 – Григоренко (Маккиннон, Голубеф) – 30:30 (5x5), 2:1 – Карлссон (Карпентер) – 35:01 (5x5), 2:2 – Бошмен – 50:24 (5x5), 3:2 – Шлемко (Кутюр, Лабанк) – 61:18 (3x3)

Слепышев забивает – «Эдмонтон» выигрывает


Последняя в этом сезоне Битва при Альберте завершилась победой «Эдмонтона». Уже на 77-й секунде встречи россиянин Антон Слепышев открыл счёт в матче — эта шайба стала для него третьей в текущем сезоне. Если Слепышев забивает, то «Эдмонтон» обязательно выигрывает, это правило сработало и на сей раз. Уже к концу шестой минуты встречи «нефтяники» вели с комфортным преимуществом в три шайбы. «Калгари» пытался сохранить лицо и смог отыграть три шайбы, уступив со счётом 3:7.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2017, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
3 : 7 0:3, 1:3, 2:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Слепышев (Каджула) – 01:17 (5x5), 0:2 – Летестю (Кассиан, Клефбом) – 05:22 (5x5), 0:3 – Эберле (Пуйо, Ларссон) – 05:58 (5x5), 0:4 – Макдэвид (Драйзайтль, Ларссон) – 23:57 (5x5), 0:5 – Эберле (Беннинг, Пуйо) – 32:24 (5x5), 1:5 – Ткачук (Хэмилтон, Фролик) – 35:55 (5x4), 1:6 – Клефбом (Ньюджент-Хопкинс, Эберле) – 36:53 (5x4), 2:6 – Монахан – 40:26 (4x5), 3:6 – Боума (Броди, Уайдман) – 55:49 (5x5), 3:7 – Ньюджент-Хопкинс (Эберле) – 59:25 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Коламбус Блю Джекетс Эдмонтон Ойлерз Александр Овечкин Антон Слепышев Михаил Григоренко Сергей Бобровский
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