Овечкин догнал Гретцки, а Бобровский опять помог «Коламбусу»

Бобровский тащит «Коламбус»

Павелец устанавливает рекорд «Виннипега»

Ленер перехитрил Радулова

«Аризона» прервала серию неудач

«Вашингтон» набирает очки в 13-м матче подряд

Первый дубль главного поклонника Овечкина

«Колорадо» терпит пятое поражение подряд

Слепышев забивает – «Эдмонтон» выигрывает

Третья за 12 дней встреча «Коламбуса» и «Каролины» завершилась второй победой «жакетов». В начале матча свою первую шайбу в НХЛ забросил 23-летний финн, во втором периоде «ураганы» смогли отыграться с 0:2 усилиями Ахо и Фолка. В начале третьего несколько спасенийпомогли «Коламбусу» остаться в игре, а затемоформил дубль с отличной передачи. Бобровский отразил 35 бросков по по своим воротам и одержал 28-ю победу в регулярном чемпионате. По этому показателю он лидирует во всей НХЛ, а его «Коламбус» продолжает идти на втором месте в столичном дивизионе.Игровой день начался в Виннипеге, где местная команда принимала «Сент-Луис». Этот матч стал дебютным для голкипера «Блюз», а у «Джетс» место в воротах вновь занял. Перед сезоном чеха выставляли на драфт отказов, и лишь недавно команда его подняла из АХЛ, и он одержал уже две победы в двух матчах. Павелец сделал 25 сейвов во втором периоде этого матча и установил новый рекорд франшизы. «Виннипег» лидировал практически весь матч, а уйти в отрыв смог только в начале третьего периода. Российский форвард «Сент-Луиса»отдал одну передачу, но его безголевая серия составляет уже семь матчей.«Монреаль» долго вёл в счёте в этом матче, но за восемь минут до конца третьего периода «Баффало» смог уйти от поражения. «Клинки» могли и выиграть этот матч, но за считанные секунды до конца основного времени Кэри Прайс остановилВ овертаймедолжен был решать эпизод после отличной передачи, но голкипер «Баффало»прочитал тот манёвр и остановил шайбу. Причём Радулов не впервые исполняет такой трюк, когда уже должен сам бросать по воротам, но отдаёт передачу на пустые.При этом пару дней назад все думали, что у Ленера конфликт в «Баффало»: после того как его поменяли во время матча с «Торонто», швед вспылил на скамейке и раскидал всю свою амуницию. Российский защитникпровёл на льду 21,5 минуты и завершил встречу с показателем «-1», Радулов отыграл без секунды полный период и отметился лишь одним броском по чужим воротам.Обе команды подошли к этой встрече с серией поражений, «молнии» проводят неудачную поездку по Западу и наверняка рассчитывали на лёгкие очки в Аризоне. Уже в первом периоде «койоты» смогли создатькомфортный задел в две шайбы, но под занавес игрового отрезкаотыграл одну. Конец второй трети матча стал решающим: за пять минут «Аризона» смогла забросить три шайбы и сделать счёт 5:1. Четвёртую шайбу забросилв своей первой игре в НХЛ, а ассистировал ему Бурмистров.На третий период место в воротах «Тампы» занялзабросил одну шайбу, аассистировал в третьем голе. На этом попытки отыграться и завершились. Никита Кучеров завершил матч с показателем полезности «-2», а Нестеров – «-3», Василевский отразил 6 из 6 бросков по своим воротам. Бурмистров хоть и отдал одну передачу, но завершил встречу с отрицательной полезностью – «-1».«Вашингтон» выдаёт удивительную серию, команда регулярно набирает очки, да при этом и забивает временами по 5-7 шайб за игру. Исключением не стала поездка в Даллас, правда, «Вашингтон» отличился лишь четыре раза. Перед третьим периодом техасские «звёзды» вели 3:1, но две шайбы в большинстве в начале периода — и счёт равный. Одну из этих шайб забросил капитан команды, для которого она стала 22-й в сезоне. На 19-й секунде овертайма победу команде принёс, а стартовое вбрасывание выигралК тому же гол в большинстве стал для Овечкина 204-м в карьере, и он догнал по этому показателю легендарного. Лидером по этому показателю является, отличившийся в численном большинстве 274 раза. Сейчас Овечкин занимает 15-е место, до Джо Сакика ему осталась одна шайба.Несколько недель назад форвард «Нью-Джерси»наконец-то получил фотографию Овечкина с его автографом. 22 января нападающий сделал свой первый дубль в НХЛ в матче против «Филадельфии». До конца второго периода счёт был равным, нои Вуд перетянули чашу весов в пользу «дьяволов». Российский форвард «Нью-Джерси» Сергей Калинин очков не набрал и завершил матч с отрицательной полезностью.из «Филадельфии» провёл матч по нулям, а защитникнабрал своё 21-е очко в НХЛ, отдав результативную передачу.«Лавины» проводят очень неудачный сезон — тем удивительнее стало то, что они смогли перевести игру с одним из лидеров сезона «Сан-Хосе» хотя бы в овертайм. При этом в середине второго периода свою пятую шайбу в сезоне забросил россиянин. Если он забивает, то «Колорадо» непременно проигрывает. В овертайме победу «акулам» принёс Шлемко. В итоге Григоренко закончил матч с показателем полезности «+2»,провели на льду больше 23 минут и по итогам встречи не получили «минусов».Последняя в этом сезоне Битва при Альберте завершилась победой «Эдмонтона». Уже на 77-й секунде встречи россияниноткрыл счёт в матче — эта шайба стала для него третьей в текущем сезоне. Если Слепышев забивает, то «Эдмонтон» обязательно выигрывает, это правило сработало и на сей раз. Уже к концу шестой минуты встречи «нефтяники» вели с комфортным преимуществом в три шайбы. «Калгари» пытался сохранить лицо и смог отыграть три шайбы, уступив со счётом 3:7.