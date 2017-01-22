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175 лет назад 2016
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Матч звёзд КХЛ в Уфе. Турнир дивизионов. Онлайн-трансляция
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Текст: «Чемпионат»

Матч звёзд КХЛ. Дивизион Чернышёв vs дивизион Харламова. LIVE!

В Уфе состоится Матч звёзд КХЛ в новом формате — между собой сыграют сборные 4-х дивизионов. За новинкой следите в нашей онлайн-трансляции.
22 января 2017, воскресенье. 13:15. Хоккей
13:25. Вчера в Уфе проходило Мастер-шоу с огромным количеством захватывающих конкурсов.

13:22. Главные действующие лица уже прибыли на стадион. До старта матча осталось меньше часа!

13:20. В Уфе всё готово к Матчу звёзд. Около«Уфа-Арены» красуются вот такие ледяные скульптуры.
Ледяные скульптуры на улице около «Уфа-Арены»
Фото: Павел Панышев

Ледяные скульптуры на улице около «Уфа-Арены»



13:15. Маскоты клубов КХЛ передают пламенный привет из Уфы.

13:00. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем онлайн-трансляцию второго дня Матча звёзд КХЛ и заключительного дня Недели звёзд хоккея в Уфе. Сегодня в 14:00 начнётся главное действо — турнир среди сборных всех четырёх дивизионов лиги. Первыми выйдут на лёд восточные команды, названные в честь Аркадия Чернышёва и Валерия Харламова. Следом за ними, ориентировочно в 15:00, состоится второй полуфинал между дивизионами Боброва и Тарасова. Оба матча пройдут в формате «4 на 4» и продлятся 20 минут. Победители сыграют в финале. Напомним, что по таким правилам Матч звёзд КХЛ проводится впервые!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Матч звёзд КХЛ
Новости. Хоккей
22 января 2017, воскресенье
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21 января 2017, суббота
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