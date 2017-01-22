Матч звёзд КХЛ. Дивизион Чернышёв vs дивизион Харламова. LIVE!

13:22. Главные действующие лица уже прибыли на стадион. До старта матча осталось меньше часа!
13:20. В Уфе всё готово к Матчу звёзд. Около«Уфа-Арены» красуются вот такие ледяные скульптуры.
Фото: Павел Панышев
Ледяные скульптуры на улице около «Уфа-Арены»
13:15. Маскоты клубов КХЛ передают пламенный привет из Уфы.
13:00. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем онлайн-трансляцию второго дня Матча звёзд КХЛ и заключительного дня Недели звёзд хоккея в Уфе. Сегодня в 14:00 начнётся главное действо — турнир среди сборных всех четырёх дивизионов лиги. Первыми выйдут на лёд восточные команды, названные в честь Аркадия Чернышёва и Валерия Харламова. Следом за ними, ориентировочно в 15:00, состоится второй полуфинал между дивизионами Боброва и Тарасова. Оба матча пройдут в формате «4 на 4» и продлятся 20 минут. Победители сыграют в финале. Напомним, что по таким правилам Матч звёзд КХЛ проводится впервые!