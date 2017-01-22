Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Матч звёзд КХЛ. Дивизион Чернышёв vs дивизион Харламова. LIVE!

В Уфе состоится Матч звёзд КХЛ в новом формате — между собой сыграют сборные 4-х дивизионов. За новинкой следите в нашей онлайн-трансляции.