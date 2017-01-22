Шалунов: ссылали в ЦСКА, СКА и «Магнитку»… Дайте спокойно жить!

Форвард новосибирской «Сибири» Максим Шалунов, которому 31 января исполнится 24 года, поделился впечатлениями от Матча звёзд в Уфе, рассказал о беседе с Барри Смитом и интересе со стороны «Чикаго», а также прокомментировал трансферные слухи вокруг своей персоны.
«Мы с Шумаковым из Челябинска, Челябинск объединяет людей»
— Как вам завершившееся в Уфе мероприятие?
— Очень доволен, что попал сюда. Спасибо болельщикам, они за меня голосовали. Уфа – очень хоккейный город, зрители хорошо нас поддерживали. Поменяли формат Матча звёзд, это правильно. Мы полностью прониклись новой идеей.
— Вы даже в финале забили!
— Даже (смеётся). Я старался.
— Было важно добиться победы в финальной игре, несмотря на элемент шоу?
— Это же турнир, всё рано хотелось его выиграть. Рад, что получилось добиться успеха.
— Хотели бы сыграть здесь в связке с Шумаковым?
— Да, конечно. Я постоянно говорю, что мне его не хватает, было бы здорово.
— В чём секрет вашего взаимодействия?
— Мы оба из Челябинска.
— Челябинск объединяет людей?
— Конечно (смеётся).
«Поговорил с Барри Смитом, а делами с «Чикаго» занимается агент»
— «Сибирь» бьётся за плей-офф. Получится добиться цели?
— Осталось девять стыковых игр в регулярном чемпионате. Надо выходить и выигрывать их. Всё в наших силах.
Вообще, с людьми из системы «Чикаго» я не общался. С Барри Смитом да, поговорили, когда он прилетал. Я думаю, это все знают. Все видели. А так я стараюсь не общаться и ничего не читать. Пишут ведь как хорошее, так и плохое.
— Как в этом сезоне работается с Андреем Скабелкой?
— Всё нормально. Он хороший тренер, спасибо ему.
— Многие говорят, что он стал больше нервничать.
— Не знаю. Может, эмоции накапливаются.
— На многих матчах КХЛ видели директора по развитию игроков «Чикаго» Барри Смита. Вы с ним общались?
— Вообще, с людьми из системы «Чикаго» я не общался. С Барри Смитом да, поговорили, когда он прилетал. Я думаю, это все знают. Все видели. А так я стараюсь не общаться и ничего не читать. Пишут ведь как хорошее, так и плохое.
— Переговорами занимается ваш агент?
— Да, Шуми Бабаев.
— Приятно, что «Чикаго» оказывает вам столько внимания?
— Безусловно! Это дополнительный стимул для меня. Сильная команда, всегда борется за Кубок Стэнли.
Мой контракт с новосибирцами заканчивается в этом сезоне. Относительно нового – без понятия. Вот вообще ничего не знаю. Мне говорили и в ЦСКА, и в Питер, и в «Магнитку»… Куда меня только не ссылали! Дайте мне спокойно жить!
— С россиянами, выступающими за «Чикаго», вы знакомы?
— С Артемием Панариным знаком, с Артёмом Анисимовым нет.
— Панарин «зажигает» в «Блэкхоукс»!
— Да, он красавчик!
«По новому контракту с «Сибирью» — без понятия, не знаю»
— Какие-то переговоры с «Сибирью» по новому контракту были?
— Мой контракт с новосибирцами заканчивается в этом сезоне. Относительно нового – без понятия. Вот вообще ничего не знаю.
— Ходят разговоры, что вас хочет заполучить главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов.
— Мне говорили и в ЦСКА, и в Питер, и в «Магнитку»… Куда меня только не ссылали! Дайте мне спокойно жить!
— Приятна такая популярность?
— Ну да, наверное, приятна.
— С Олегом Знарком в Уфе поговорили?
— Нет, просто поздоровались и всё. Никаких особенных разговоров не было.
— Он вас с Шумаковым ценит…
— Не знаю, это у него лучше спросить, ценит он нас или нет. Рад, что знаком с таким человеком.
«Скабелка и Знарок по-человечески совершенно разные»
— Андрей Скабелка или Олег Знарок – кто требовательнее?
— Они совершенно разные.
Пункт в контракте Скабелки относительно меня и Шумакова? Это я узнал от вас, журналистов. Читал в прессе. А сам я без понятия. Мне кажется, что это бред.
— Как люди или специалисты?
— По-человечески разные. Они оба хорошие мотиваторы. И каждый из них требователен.
— Говорят, в контракте Скабелки есть пункт, согласно которому в случае ухода вас и Шумакова он может покинуть «Сибирь».
— Это я узнал от вас, журналистов. Читал в прессе. А сам я без понятия. Мне кажется, что это бред.
— Как в «Сибири» приняли новых хоккеистов, пришедших перед дедлайном?
— У нас постоянно кто-то новый приходит. Всё прекрасно: позитивная обстановка в команде, хороший клуб, все ребята будут играть в хоккей.