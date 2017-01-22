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175 лет назад 2016
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Максим Шалунов
Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Шалунов: ссылали в ЦСКА, СКА и «Магнитку»… Дайте спокойно жить!

Нападающий Максим Шалунов – о Матче звёзд, игре за «Сибирь», переговорах с «Чикаго», слухах о переходах, системе работы Скабелки и Знарка.
22 января 2017, воскресенье. 18:40. Хоккей
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Форвард новосибирской «Сибири» Максим Шалунов, которому 31 января исполнится 24 года, поделился впечатлениями от Матча звёзд в Уфе, рассказал о беседе с Барри Смитом и интересе со стороны «Чикаго», а также прокомментировал трансферные слухи вокруг своей персоны.

«Мы с Шумаковым из Челябинска, Челябинск объединяет людей»


— Как вам завершившееся в Уфе мероприятие?
— Очень доволен, что попал сюда. Спасибо болельщикам, они за меня голосовали. Уфа – очень хоккейный город, зрители хорошо нас поддерживали. Поменяли формат Матча звёзд, это правильно. Мы полностью прониклись новой идеей.

— Вы даже в финале забили!
— Даже (смеётся). Я старался.

— Было важно добиться победы в финальной игре, несмотря на элемент шоу?
— Это же турнир, всё рано хотелось его выиграть. Рад, что получилось добиться успеха.

— Хотели бы сыграть здесь в связке с Шумаковым?
— Да, конечно. Я постоянно говорю, что мне его не хватает, было бы здорово.

— В чём секрет вашего взаимодействия?
— Мы оба из Челябинска.

— Челябинск объединяет людей?
— Конечно (смеётся).

«Поговорил с Барри Смитом, а делами с «Чикаго» занимается агент»


— «Сибирь» бьётся за плей-офф. Получится добиться цели?
— Осталось девять стыковых игр в регулярном чемпионате. Надо выходить и выигрывать их. Всё в наших силах.
Вообще, с людьми из системы «Чикаго» я не общался. С Барри Смитом да, поговорили, когда он прилетал. Я думаю, это все знают. Все видели. А так я стараюсь не общаться и ничего не читать. Пишут ведь как хорошее, так и плохое.

— Как в этом сезоне работается с Андреем Скабелкой?
— Всё нормально. Он хороший тренер, спасибо ему.

— Многие говорят, что он стал больше нервничать.
— Не знаю. Может, эмоции накапливаются.

— На многих матчах КХЛ видели директора по развитию игроков «Чикаго» Барри Смита. Вы с ним общались?
— Вообще, с людьми из системы «Чикаго» я не общался. С Барри Смитом да, поговорили, когда он прилетал. Я думаю, это все знают. Все видели. А так я стараюсь не общаться и ничего не читать. Пишут ведь как хорошее, так и плохое.

— Переговорами занимается ваш агент?
— Да, Шуми Бабаев.

— Приятно, что «Чикаго» оказывает вам столько внимания?
— Безусловно! Это дополнительный стимул для меня. Сильная команда, всегда борется за Кубок Стэнли.
Мой контракт с новосибирцами заканчивается в этом сезоне. Относительно нового – без понятия. Вот вообще ничего не знаю. Мне говорили и в ЦСКА, и в Питер, и в «Магнитку»… Куда меня только не ссылали! Дайте мне спокойно жить!

— С россиянами, выступающими за «Чикаго», вы знакомы?
— С Артемием Панариным знаком, с Артёмом Анисимовым нет.

— Панарин «зажигает» в «Блэкхоукс»!
— Да, он красавчик!

«По новому контракту с «Сибирью» — без понятия, не знаю»


— Какие-то переговоры с «Сибирью» по новому контракту были?
— Мой контракт с новосибирцами заканчивается в этом сезоне. Относительно нового – без понятия. Вот вообще ничего не знаю.

— Ходят разговоры, что вас хочет заполучить главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов.
— Мне говорили и в ЦСКА, и в Питер, и в «Магнитку»… Куда меня только не ссылали! Дайте мне спокойно жить!

— Приятна такая популярность?
— Ну да, наверное, приятна.


— С Олегом Знарком в Уфе поговорили?
— Нет, просто поздоровались и всё. Никаких особенных разговоров не было.

— Он вас с Шумаковым ценит…
— Не знаю, это у него лучше спросить, ценит он нас или нет. Рад, что знаком с таким человеком.

«Скабелка и Знарок по-человечески совершенно разные»


Андрей Скабелка или Олег Знарок – кто требовательнее?
— Они совершенно разные.
Пункт в контракте Скабелки относительно меня и Шумакова? Это я узнал от вас, журналистов. Читал в прессе. А сам я без понятия. Мне кажется, что это бред.

— Как люди или специалисты?
— По-человечески разные. Они оба хорошие мотиваторы. И каждый из них требователен.

— Говорят, в контракте Скабелки есть пункт, согласно которому в случае ухода вас и Шумакова он может покинуть «Сибирь».
— Это я узнал от вас, журналистов. Читал в прессе. А сам я без понятия. Мне кажется, что это бред.

— Как в «Сибири» приняли новых хоккеистов, пришедших перед дедлайном?
— У нас постоянно кто-то новый приходит. Всё прекрасно: позитивная обстановка в команде, хороший клуб, все ребята будут играть в хоккей.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Сибирь Чикаго Блэкхоукс Андрей Скабелка Максим Шалунов Олег Знарок
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