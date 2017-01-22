Шалунов: ссылали в ЦСКА, СКА и «Магнитку»… Дайте спокойно жить!

«Мы с Шумаковым из Челябинска, Челябинск объединяет людей»

«Поговорил с Барри Смитом, а делами с «Чикаго» занимается агент»

Вообще, с людьми из системы «Чикаго» я не общался. С Барри Смитом да, поговорили, когда он прилетал. Я думаю, это все знают. Все видели. А так я стараюсь не общаться и ничего не читать. Пишут ведь как хорошее, так и плохое.

Мой контракт с новосибирцами заканчивается в этом сезоне. Относительно нового – без понятия. Вот вообще ничего не знаю. Мне говорили и в ЦСКА, и в Питер, и в «Магнитку»… Куда меня только не ссылали! Дайте мне спокойно жить!

«По новому контракту с «Сибирью» — без понятия, не знаю»

«Скабелка и Знарок по-человечески совершенно разные»

Пункт в контракте Скабелки относительно меня и Шумакова? Это я узнал от вас, журналистов. Читал в прессе. А сам я без понятия. Мне кажется, что это бред.

Форвард новосибирской «Сибири», которому 31 января исполнится 24 года, поделился впечатлениями от Матча звёзд в Уфе, рассказал о беседе с Барри Смитом и интересе со стороны «Чикаго», а также прокомментировал трансферные слухи вокруг своей персоны.— Очень доволен, что попал сюда. Спасибо болельщикам, они за меня голосовали. Уфа – очень хоккейный город, зрители хорошо нас поддерживали. Поменяли формат Матча звёзд, это правильно. Мы полностью прониклись новой идеей.— Даже (). Я старался.— Это же турнир, всё рано хотелось его выиграть. Рад, что получилось добиться успеха.— Да, конечно. Я постоянно говорю, что мне его не хватает, было бы здорово.— Мы оба из Челябинска.— Конечно ().— Осталось девять стыковых игр в регулярном чемпионате. Надо выходить и выигрывать их. Всё в наших силах.— Всё нормально. Он хороший тренер, спасибо ему.— Не знаю. Может, эмоции накапливаются.— Вообще, с людьми из системы «Чикаго» я не общался. С Барри Смитом да, поговорили, когда он прилетал. Я думаю, это все знают. Все видели. А так я стараюсь не общаться и ничего не читать. Пишут ведь как хорошее, так и плохое.— Да, Шуми Бабаев.— Безусловно! Это дополнительный стимул для меня. Сильная команда, всегда борется за Кубок Стэнли.— С Артемием Панариным знаком, с Артёмом Анисимовым нет.— Да, он красавчик!— Мой контракт с новосибирцами заканчивается в этом сезоне. Относительно нового – без понятия. Вот вообще ничего не знаю.— Мне говорили и в ЦСКА, и в Питер, и в «Магнитку»… Куда меня только не ссылали! Дайте мне спокойно жить!— Ну да, наверное, приятна.— Нет, просто поздоровались и всё. Никаких особенных разговоров не было.— Не знаю, это у него лучше спросить, ценит он нас или нет. Рад, что знаком с таким человеком.— Они совершенно разные.— По-человечески разные. Они оба хорошие мотиваторы. И каждый из них требователен.— Это я узнал от вас, журналистов. Читал в прессе. А сам я без понятия. Мне кажется, что это бред.— У нас постоянно кто-то новый приходит. Всё прекрасно: позитивная обстановка в команде, хороший клуб, все ребята будут играть в хоккей.