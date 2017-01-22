«Чуть не раздели». Самые яркие болельщицы Матча звёзд КХЛ-2017

→ Знарка громили, Алтыбармакян стал героем! Как прошёл Матч звёзд КХЛ
В Уфе завершился Матч звёзд КХЛ. Дивизион Чернышёва одержал победу над дивизионом Тарасова в финальной встрече, игра завершилась со счётом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов, Найджел Доус и Андрей Алтыбармакян. В команде дивизиона Тарасова забитые голы на счету Валерия Ничушкина и Брэндона Козуна.
Трибуны «Уфы-Арены» были заполнены под завязку. За участников матча переживало множество ярких болельщиков, среди которых, конечно же, были представительницы прекрасного пола, ставшие украшением Звёздного уик-энда.