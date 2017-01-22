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175 лет назад 2016
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Иван Телегин
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

Первый ребёнок Телегина и Пелагеи, Фазель задумался о паспорте РФ

В семье Ивана Телегина и Пелагеи родилась дочь, женский ЧМ-2021 может пройти в Уфе, а Рене Фазель задумался о паспорте РФ — в итогах дня.
22 января 2017, воскресенье. 21:45. Хоккей
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Первенец у Телегина и Пелагеи


Во время Матча звёзд стало известно, что у форварда ЦСКА Ивана Телегина и певицы Пелагеи родилась дочь. 24-летний хоккеист получил в честь этого события от организаторов Матча звёзд КХЛ памятную матрёшку.

«Когда гол забил, качал клюшку, потому что ребёнок родился. Вчера родилась девочка, назвали Таисией. Мне на стадионе вручали в подарок куклу-неваляшку. Завтра у нас дерби со «Спартаком», будем биться, сегодня мы тоже хотим выиграть. Всегда играем на победу», — сказал Телегин.

Уфа может провести женский ЧМ, а Фазель задумался о паспорте РФ


Всю эту неделю в Уфе присутствовал президент ИИХФ Рене Фазель, он обсуждал с главами российских регионов возможность проведения крупных турниров.
В шутку Фазель даже сказал, что нужно увеличить количество соревнований, чтобы проводить их в России. В субботу он обсудил возможность проведения турниров в Приморье, а в воскресенье появилась конкретика вокруг Уфы.

«Шансы очень хорошие, мы говорим про 2021 год, есть окно. ФХР будет решать, но если федерация подаст такую заявку, именно Уфу, которая блестяще показала, что она может провести МЧМ, Матч звёзд КХЛ, Кубок мира среди молодёжных команд. Самое главное — посещаемость и организация», — сказал первый президент КХЛ Александр Медведев.

После Матча звёзд журналисты поинтересовались у Фазеля о реальности проведения женского ЧМ. «Может ли чемпионат мира пройти в Уфе? Может быть, почему нет? Матч звёзд был проведён на высочайшем уровне, спасибо КХЛ, а также русской погоде. Всё это было очень хорошо и красиво. Стоит ли мне получить российский паспорт, потому что я много времени провожу в России? Почему нет?» — отметил Фазель.

Рубцов забросил первую шайбу в Канаде, а Брагин может усилить штаб Знарка


Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира Герман Рубцов продолжает осваивается в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL). В ночь с субботы на воскресенье он провёл свой третий матч за «Шикутими» и отметился первой заброшенной шайбой. Всего же в его активе 4 (1+3) очка в трёх матчах.

Последние два сезона главный тренер «молодёжки» Валерий Брагин неизменно помогал Олегу Знарку на чемпионатах мира, в этом году опыт может повториться. «Вопрос будет обсуждаться позже: Олег Валерьевич Знарок с Валерием Николаевичем примут решение. — Есть вероятность, что он будет работать в таком же качестве, как и в прошлом сезоне», — сказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг ТАСС.

«Рейнджерс» мог сыграть с клубами КХЛ


Первый президент КХЛ Александр Медведев во время Матча звёзд раскрыл небольшую тайну, почему в сезоне-2012/13 СКА и московское «Динамо» не смогли сыграть в Нью-Йорке, а также о том, какой клуб был заинтересован в этих выставочных матчах.

«Международное соперничество придаёт интерес своему чемпионату. Тем более профсоюз НХЛ за матчи между клубами лиги, надеюсь, диалог будет интенсивный. Когда шёл ремонт «Мэдисон Сквер Гарден», была договорённость провести пять выставочных и два регулярных матча. «Нью-Йорк Рейнджерс» был готов сыграть, но НХЛ выставила дополнительные финансовые требования, которые были чрезмерными», — сказал Медведев.

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Алтыбармакян взорвал Матч звёзд


Неделя звёзд хоккея в Уфе подошла к концу. Всё началось с розыгрыша Кубка вызова Молодёжной хоккейной лиги, турнира по следж-хоккею и Матча звёзд Женской хоккейной лиги. 21 января состоялось Мастер-шоу, на котором главными звёздами стали Владимир Ткачёв, Мэтт Гилрой, Павел Дацюк, а также голкипер «Трактора» Павел Францоуз, который спародировал самый главный хит текущего сезона лиги.

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22 января состоялся мини-турнир сборных дивизионов. Победу в нём одержали хозяева льда – игроки дивизиона Чернышёва, которые были представлены четырьмя игроками уфимского «Салавата Юлаева». Самое удивительное другое — что героем финала стал молодой форвард петербургской «СКА-Невы» Андрей Алтыбармакян, забросивший вот такую решающую шайбу:

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК СКА Александр Медведев Валерий Брагин Герман Рубцов Иван Телегин
Новости. Хоккей
22 января 2017, воскресенье
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