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НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Кросби и Малкин: два шага до неуловимого Макдэвида

Сидни Кросби и Евгений Малкин почти догнали лидера бомбардирской гонки, а «Коламбус» пропустил 6 голов без Бобровского.
23 января 2017, понедельник. 09:30. Хоккей

Кросби – три, Малкин — два


НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2017, воскресенье. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
5 : 1 0:0, 2:1, 3:0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Раст (Кросби, Шири) – 20:18 (5x5), 2:0 – Шири (Раст, Кросби) – 29:06 (5x5), 2:1 – Крейчи (Пастрняк, Белески) – 33:49 (5x5), 3:1 – Хёрнквист (Руведел, Малкин) – 41:40 (5x5), 4:1 – Шири (Раст, Шульц) – 42:59 (5x5), 5:1 – Кросби (Кессел, Малкин) – 44:37 (5x4)

«Питтсбург» уверенно обыграл дома «Бостон», одержав четвёртую победу подряд, что помогло действующему обладателю Кубка Стэнли продолжить преследование «Коламбуса» и «Вашингтона» в таблице Восточной конференции. «Пингвины» с самого начала взялись за дело очень активно, но порыв хозяев едва не испортил лёд домашней арены. Спустя 14 минут после начала матча арбитры обнаружили внушительную выбоину во льду вдоль одного из бортов, и попытки быстро восстановить поверхность успехом не увенчались. Второй раз за минувшую неделю команды были отправлены в раздевалки, не доиграв до конца положенное время – 6 минут и 26 секунд были перенесены на второй период (ранее на арене в Анахайме было разбито защитное стекло). «Бостон», казалось, был рад этой внезапной остановке, поскольку соперник к моменту незапланированного антракта вёл по броскам со счётом 11-3. Доиграв положенный остаток от стартовой двадцатиминутки, команды взяли небольшую паузу, а работники стадиона ещё раз проверили прочность импровизированной ледовой заплатки.

Сразу после старта второго периода хозяева открыли счёт: быстрая контратака «пингвинов» завершилась великолепным пасом Кросби на дальнюю штангу, который в касание замкнул Брайан Раст. Спустя девять минут капитан «Питтсбурга» при поддержке того же Раста устроили в зоне «Бостона» настоящую игру в пинболл, завершившуюся броском в пустой угол от Конора Шири. Добытое преимущество хоккеисты «Пингвинз» смогли сохранить и увеличить, несмотря на отчаянное сопротивление «мишек», которые нанесли по воротам Мэтта Мюррея 45 бросков.

Настоящим украшением встречи стал гол Кросби, который «закрыл» счёт в матче за 15 минут до финальной сирены. Борясь у борта в чужой зоне при розыгрыше большинства, нападающий хозяев Фил Кессел сделал прекрасную передачу на пятачок, где капитан «Пингвинз» оказался в абсолютном одиночестве. Переиграть голкипера «Бостона» Макинтайра оказалось делом несложным, и за счёт этого Кросби набрал своё третье результативное очко в этом матче и увеличил отрыв в споре снайперов (28 голов).


«Здорово, что нам удалось выиграть несколько матчей подряд. Всегда хочется большего, и настоящее удовлетворение никогда не наступает, но в последних матчах я доволен тем, как идут дела», — сказал Мюррей, который за три последние игры пропустил лишь одну шайбу. «Очень многие из наших игроков вносят недостаточный вклад. Нам необходимо, чтобы все 20 парней боролись. Мы не можем рассчитывать только на талант, чтобы победить при посредственной игре, этого недостаточно. На данный момент мы не выглядим как топ-команда, нам надо преодолеть эти трудности. Я был морально готов пройти через сложные отрезки в нынешнем сезоне, бороться и работать вместе с парнями. Моя задача – сохранять для них мотивацию, чтобы мы не скатились вниз. Если я не буду держать их в тонусе, всё рухнет», — сказал главный тренер «Бостона» Клод Жюльен, об отставке которого говорят всё активнее.

Стоит отметить, что в гонке лучших бомбардиров сезона вновь обострилась борьба. На счету Евгения Малкина и Сидни Кросби по 8 очков в последних четырёх матчах, и от самого результативного хоккеиста «регулярки» Коннора Макдэвида питтсбургская парочка отстаёт всего на два балла.

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«Коламбус» без Бобровского: 6 пропущенных голов и победа


НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2017, понедельник. 01:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
6 : 7 2:2, 3:1, 1:3, 0:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Смит (Сеси, Брассар) – 00:42 (5x5), 1:1 – Фолиньо (Веннберг, Ганье) – 01:16 (5x4), 2:1 – Смит (Сеси, Лазар) – 05:33 (5x5), 2:2 – Харрингтон (Веннберг, Праут) – 10:18 (5x5), 2:3 – Веренски (Джонс, Веннберг) – 20:56 (5x4), 3:3 – Хоффман (Пажо) – 30:41 (5x5), 4:3 – Стоун (Брассар, Смит) – 33:08 (5x5), 5:3 – Хоффман (Пайят, Пажо) – 39:43 (5x5), 5:4 – Седлак (Хартнелл, Харрингтон) – 41:50 (5x5), 5:5 – Калверт (Джонс, Карлссон) – 42:21 (5x5), 5:6 – Аткинсон (Дубински) – 50:50 (5x5), 6:6 – Туррис (Фанёф, Карлссон) – 52:39 (5x4), 6:7 – Аткинсон – 61:09 (3x3)

На завершившейся игровой неделе в НХЛ неожиданно вошли в моду «матчи из 1980-х». После сумасшедших по результативности поединков «Вашингтона» с «Питтсбургом» и «Сент-Луисом», сыгранных в середине отрезка, эстафету подхватил «Коламбус», устроивший праздник для болельщиков в домашней встрече с «Оттавой». В минувшую среду «сенаторы» «отгрузили» шесть голов в ворота «Сент-Луиса», чего оказалось достаточно для победы, но «синие мундиры» подобной цифрой не впечатлились.

Основной голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский получил возможность отдохнуть, а его сменщик Йоонас Корписало оставил весьма двойственные впечатления от своей игры. В середине второго периода, когда хоккеисты «Блю Джекетс» вели со счётом 3:2, финский страж ворот гостей пропустил три шайбы подряд, но его партнёры смогли найти достойный ответ. За первую половину третьей двадцатиминутки «Коламбус» также забил три, после чего «Оттава» не без труда перевела встречу в овертайм, где всё решил победный бросок Кэма Аткинсона

«Можно сказать, что это было весело. Главным образом потому, что мы взяли два очка. Если бы мы проиграли, то была бы совсем другая история», — сказал Аткинсон, оформивший дубль. «Я просто потерял дар речи. Даже не знаю, как это разбирать и что говорить. За два периода соперник создал у наших ворот 18 голевых моментов! В данном случае мне не важно, что мы победили. Так играть нельзя», — сказал разозлившийся главный тренер «Блю Джекетс» Джон Торторелла.

Тэйвз проснулся


НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2017, понедельник. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
4 : 2 2:0, 0:0, 2:2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Паник (Кэмпбелл, Тэйвз) – 14:27 (5x5), 2:0 – Кейн (Тэйвз) – 17:30 (5x5), 2:1 – Стечер (Седин, Саттер) – 45:03 (5x4), 2:2 – Хорват – 45:49 (5x5), 3:2 – Тэйвз (Паник, Яльмарссон) – 58:42 (5x5), 4:2 – Мариан Госса (Тэйвз) – 59:36 (en)

Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз к середине регулярного чемпионата едва набрал два десятка результативных баллов, но получил приглашение на Матч всех звёзд – как посчитали многие болельщики, незаслуженно. В домашнем матче с «Ванкувером» Тэйвз сделал весомый шаг к реабилитации собственного доброго имени, поучаствовав во всех четырёх шайбах своей команды. Капитан «чёрных ястребов» набрал 4 (1+3) очка, проведя свою лучшую встречу в сезоне, и был заслуженно признан первой звездой матча.


Проворов: три очка в четырёх матчах


НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2017, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
2 : 3 1:0, 1:1, 0:1, 0:1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Ледди – 13:25 (5x5), 2:0 – Куин (Принс, Зайденберг) – 24:47 (5x5), 2:1 – Симмондс (Шенн, Гудас) – 34:10 (5x5), 2:2 – Проворов (Шенн, Симмондс) – 41:47 (5x5), 2:3 – Жиру (Гостисбер, Ворачек) – 63:20 (3x3)

Защитник-новичок «Флайерз» Иван Проворов внёс солидный вклад в победу своей команды в выездной игре с «Айлендерс». В начале третьего периода, когда «островитяне» вели со счётом 2:1, россиянину удался эффектный сольный проход, завершившийся точным кистевым броском в дальний угол. За счёт этой шайбы «лётчики» перевели игру в овертайм, где капитан команды Клод Жиру смог поставить победную точку. В трёх последних матчах на счету 20-летнего Проворова 3 (1+2) результативных балла, а его вклад в общие результаты «Филадельфии» становится всё весомее. Начиная с 1 декабря Иван проводит на льду более 22 минут в среднем за матч, и за этот отрезок его личный счёт пополнился на 50 блокированных бросков и 35 выстрелов в створ ворот соперника.

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Возвращение Лундквиста


НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2017, воскресенье. 20:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
0 : 1 0:0, 0:0, 0:0, 0:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Миллер (Цуккарелло, Шей) – 61:56 (3x3)

Звёздный вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист постепенно возвращает доверие болельщиков и уверенность в своих собственных силах. После ряда не самых удачных матчей, когда в ворота шведа залетало по 5-6 шайб, Лундквист смог активизироваться и одержал две победы подряд. В выездной встрече с «Детройтом» по его воротам был сделан 21 бросок, и эта не самая серьёзная нагрузка позволила голкиперу записать на свой счёт второй «сухарь» в сезоне. «Мы здорово отыграли в защите, так что мне просто нужно было нормально сделать свою работу. Если я буду держать шайбу перед собой и буду терпелив, то стану играть лучше», — сказал Лундквист, который в восьми последних матчах с «Детройтом» четырежды играл на ноль.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Коламбус Блю Джекетс Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Питтсбург Пингвинз Филадельфия Флайерз Евгений Малкин Сергей Бобровский Сидни Кросби Хенрик Лундквист
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