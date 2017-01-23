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175 лет назад 2016
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Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Илья Ермаков

Разговор с фанатами не поможет «Спартаку», «Витязь» обыграет Уфу

«Спартак» и ЦСКА разыграют московское дерби, «Магнитка» приедет в Ярославль, а «Сибирь» без Артюхина сыграет в Нижнекамске.
23 января 2017, понедельник. 10:30. Хоккей
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«Лада» — «Металлург» Нк


В первом матче дня силами померятся предпоследняя и последняя команды Восточной конференции. У новокузнечан свои радости: в прошлом матче удалось дважды забить после совсем уж неудачной игры нападения на протяжении нескольких игр. При этом серия поражений «Металлурга» достигла уже 12 матчей. «Лада» же проиграла в трёх последних играх и окончательно покинула арену сражений за плей-офф.

Наш прогноз: в матче двух доигрывающих «регулярку» команд мастерство «Лады» принесёт тольяттинцам три очка.

«Нефтехимик» — «Сибирь»


Нет сомнений, что хоккеисты в Нижнекамске будут высекать искры из льда, ведь поражение не устроит ни «Нефтехимик», ни «Сибирь». «Нефтехимик» собирается продолжать сотрудничество с Назаровым, и это может придать команде новый стимул: чтобы остаться в обойме, нужно показывать себя здесь и сейчас. Оба соперника потерпели по три поражения подряд, неудачно съездив на Запад. «Сибири» стоит готовиться к жёсткому приёму. А человека, который смог бы подавить силовое давление «Нефтехимика», в составе гостей не будет: очень не вовремя дисквалификацию на два матча получил Евгений Артюхин, и это большая потеря для сибиряков, учитывая достаточно короткую «скамейку».

Наш прогноз: «Нефтехимик» победит и продолжит погоню за восьмёркой.
Очень не вовремя дисквалификацию на два матча получил Евгений Артюхин, и это большая потеря для сибиряков, учитывая достаточно короткую «скамейку».

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«Локомотив» — «Металлург» Мг


Несмотря на профессионализм игроков «Металлурга», фактор расслабленности для гостей в этом матче будет присутствовать. Игроки и главный тренер «Магнитки» хорошо провели время на звёздном уик-энде в Уфе, а через сутки нужно снова настраиваться на серьёзный лад и играть с непростым соперником. Команда Алексея Кудашова в последних матчах встала на привычные рельсы: немного трудовых голов и прекрасно дополняющие друг друга вратарь и защита дают отличный результат. Какая проверка для обороны может быть лучше, чем игра с действующим обладателем Кубка Гагарина?

Наш прогноз: «Локомотив» одержит шестую победу подряд.

«Торпедо» — «Северсталь»


Фактор домашнего льда в первом раунде плей-офф приобретает чуть ли не решающее значение, если речь идёт о «Торпедо» с их мощнейшей энергетикой в «Нагорном». Попадание нижегородцев в четвёрку находится под угрозой: очковый рывок удался московскому «Динамо», и разница между коллективами – всего шесть потерянных очков. У Петериса Скудры было три дня на домашней арене, чтобы подготовить команду к решающему рывку в «регулярке». Есть одна проблема: после череповчан в гости приедут грозные ЦСКА и СКА. «Северсталь» играет неровно, чередуя качественный и провальный хоккей. Сюрпризы команда Александра Гулявцева преподносить способна, но на выезде это будет сделать очень сложно.

Наш прогноз: в ожидании визита «армейцев» «Торпедо» заберёт три очка.
Фактор домашнего льда в первом раунде плей-офф тем важнее, если речь идёт от «Торпедо» с их мощнейшей энергетикой в «Нагорном».

«Витязь» — «Салават Юлаев»


Команды подошли к очному противостоянию в разной форме: «Витязь» победил в трёх играх подряд, а «Салават» уступил в трёх матчах. У уфимцев совершенно разладилась оборона, при поддержке со стороны Никласа Сведберга. «Витязь» способен на большие и маленькие подвиги, это доказала игра с «Ак Барсом». Вопрос в том, не растеряла ли команда Валерия Белова запал за четырёхдневную паузу. Впрочем, мотивация у гостей тоже довольно сильная: что бы ни говорил Игорь Захаркин, встреча с «Ак Барсом» в первом раунде – худший вариант развития событий для уфимцев.

Наш прогноз: «Витязь» победит за пределами основного времени.

«Спартак» — ЦСКА


Предстоящее дерби, в котором встретятся один из лидеров лиги и команда, второй год не попадающая в плей-офф, заиграло новыми красками после встречи болельщиков красно-белых с хоккеистами. Общение велось в максимально жёсткой форме и совершенно точно задело самолюбие игроков. Проблем от этого у «Спартака» меньше не стало, но самоотдача у хозяев должна быть на высоте. У ЦСКА в строй вернётся Стефан да Коста, а Дмитрий Квартальнов выразил надежду, что Матч звёзд не отвлёк его игроков.

Наш прогноз: «Спартак» уступит с минимальным счётом. Возможно, за пределами основного времени.

«Динамо» М – «Трактор»


«Динамо» и «Трактор» на остаток регулярного чемпионата имеют одинаковую цель – обеспечить себе домашнее начало плей-офф. Но если «Динамо» нужно догонять соперников, то челябинцы в более выигрышной позиции — им надо сконцентрироваться на сохранении добытого преимущества. Сергею Орешкину удалось выстроить оборонительные действия «Динамо», это подтверждается клубным рекордом по сухим матчам в КХЛ. Гостям в последних матчах удавалось взламывать оборону соперника с большим трудом.

Наш прогноз: «Динамо» в домашних стенах одержит победу в основное время.
Сергею Орешкину удалось выстроить оборонительные действия «Динамо», это подтверждается клубным рекордом по сухим матчам в КХЛ.

ХК «Сочи» — СКА


Результаты сочинцев наладились, но турнирное положение команды остаётся тяжёлым: южане по-прежнему не попадают в восьмёрку. Календарь на концовку «регулярки» у команды Вячеслава Буцаева непростой, предстоит гостевая серия, а также дважды придётся сразиться с ЦСКА и СКА. В стане «Сочи» прекрасно осознают, что без очков в таких играх плей-офф не видать. В то же время СКА несколькими днями ранее потерпел чувствительное поражение от «Йокерита» и проигрывать снова не собирается.

Наш прогноз: гости победят за пределами 60 минут.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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