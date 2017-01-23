Кто лучший игрок в истории «Ак Барса»? От Столбуна до Морозова

«Чемпионат» запускает серию материалов, в которых болельщики будут выбирать лучшего игрока в истории своего клуба. Для большей конкретики мы определили список кандидатов из 10 человек, наиболее ярко проявивших себя в составе той или иной команды. Открывает наш сериал казанский «Ак Барс», который в советские годы назывался СК им. Урицкого. Впервые клуб выиграл золото чемпионата страны на стыке веков, а доминировать начал с образованием Континентальной хоккейной лиги.
>>> Легионеры «Ак Барса». От Лекавалье до Капанена
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