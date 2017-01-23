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175 лет назад 2016
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НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

«Шляпник» Малкин и советчик Овечкин. Неделя наших в НХЛ

Евгений Малкин стал лучшим российским бомбардиром недели, оформив хет-трик в ворота «Вашингтона», а Овечкин дал ценный совет Бруксу Лайху.
23 января 2017, понедельник. 14:15. Хоккей

Лучший бомбардир недели – н. Евгений Малкин («Питтсбург»)


4 гола, 4 передачи в четырёх матчах, «+6», 4 минуты штрафа.

Малкин продолжает радовать болельщиков «стальных» своей результативной игрой. В сумасшедшем по обилию голов матче с «Вашингтоном» Евгений оформил хет-трик — своеобразный ответ капитану «столичных» Александру Овечкину, который именно во встрече с «Пингвинз» набрал своё 1000-е очко за карьеру. После «Вашингтона» был матч с «Монреалем», в котором он отметился одной передачей, затем последовала отличная игра с «Каролиной» и очередные 2 (1+1) очка, а завершилась неделя уверенной победой над «Бостоном», в которой Малкин поучаствовал ассистентским дублем. Всё это оставляет Евгению очень хорошие шансы побороться за титул лучшего бомбардира сезона: от лидера очковой гонки Коннора Макдэвида россиянина отделяют лишь два пункта.

«С «Вашингтоном» была просто безумная игра, которая доставляет большое удовольствие болельщикам. Для нападающих это неплохо, но вратарям в таких матчах приходится испытать настоящий кошмар. На самом деле это была не наша игра. Семь пропущенных голов – это слишком много», — сказал Малкин после того, как оформил хет-трик.

Помимо собственных подвигов Евгений успевает переживать и за «Питтсбург Стилерз» — команду по американскому футболу. Для клубного «инстаграма» «пингвинов» Малкин сделал специальную фотографию в поддержку «Стилерз», выразив надежду, что у футбольного «Питтсбурга» будет шанс сыграть в Супербоуле. Сам же Евгений готовится отпраздновать отметку в 500 голевых передач за карьеру – до неё магнитогорцу осталось всего 3 пункта.
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н. Александр Овечкин («Вашингтон»)


1 гол, 4 передачи в трёх матчах, «-4», 15 силовых приёмов.

Капитан «столичных» на минувшей неделе играл в меру удачно. Сверхрезультативную встречу с «Питтсбургом» Овечкин вряд ли может занести себе в актив: несмотря на 7 голов, забитых «Кэпиталз», Александр не сумел отличиться заброшенной шайбой и закончил матч с показателем полезности «-4». В матчах с «Сент-Луисом» и «Далласом» дела пошли веселее: в игре с «музыкантами» восьмой номер «столичных» сделал ассистентский дубль, а в ворота «Далласа» забил сам, прервав безголевую серию из четырёх матчей. В списке лучших снайперов Овечкин и Малкин идут вровень – у обоих российских форвардов по 22 гола, что на 6 меньше, чем у лидера спора Сидни Кросби.

Помимо хоккея на минувшей неделе Александр был активен в политических и общественных акциях. Перед вступлением в должность президента США Дональда Трампа американские журналисты поинтересовались мнением Овечкина о том, каково быть русским в Вашингтоне после всех обвинений в адрес России во вмешательстве в ход выборов. «У меня хорошие отношения и с американцами, и с русскими. Я нейтрален. Как отнеслись болельщики ко мне после новой волны новостей? Они любят меня, а я люблю их», — приводит слова Овечкина USA Today.

Помимо этого, Александр блеснул чувством юмора, когда давал совет бывшему одноклубнику по «Кэпиталз» Бруксу Лайху. Форвард, выступающий ныне в фарм-клубе «Торонто», рекламировал в соцсети фруктово-овощные соки и спросил у читателей, что они любят добавлять в свой сок. Незамедлительно последовал комментарий от Овечкина: «Лично я в сок добавляю пива и русской водки. Поверь, это работает!».

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н. Павел Бучневич («Рейнджерс»)


2 гола, 2 передачи в трёх матчах, «+1», 2 минуты штрафа.

На прошедшей неделе новичок «синерубашечников» вновь был очень заметен, доведя свою личную серию результативных матчей до цифры 8. В домашней игре с «Далласом» Павел набрал 3 (1+2) очка, в выездной встрече с «Торонто» отметился голом, и лишь в скупой на голы встрече с «Ред Уингз» на «Джо Луис Арене» смог заработать лишь малый штраф.

«Конечно, мне нужно ещё некоторое время, чтобы привести в порядок свои кондиции. Ноги немного быстро устают, получается, что нельзя их сильно нагружать. Сейчас как раз будет перерыв на Матч звёзд, я им воспользуюсь и буду работать над этим компонентом. Надеюсь, что всё вернётся к норме. Командировка в АХЛ помогла вернуть кондиции. Там я играл очень много, давали возможность проводить на льду максимальное количество времени», — приводит слова Бучневича официальный сайт НХЛ. «Мне бы хотелось, чтобы Павел больше бросал. Ему нужно пользоваться ситуацией, а он больше настроен на передачи партнёрам. Иногда надо побыть и снайпером», — отметил главный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо, пожурив россиянина за излишнюю скромность.

н. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)


1 гол, 3 передачи в трёх матчах, «0».

У Кузнецова продолжается результативная серия, которая достигла четырёх встреч, три из которых состоялись на отчётной неделе. В игре с «блюзменами» челябинец забросил свою шестую шайбу в сезоне и прибавил к ней один результативный пас. Передачами Евгений отличился и в поединках с «Питтсбургом» и «Далласом», а единственным тревожным моментом для Кузнецова стали неожиданные «горки» с его игровым временем. За пять последних матчей россиянин дважды получил от главного тренера «Кэпиталз» Барри Тротца лишь 13 минут, что, впрочем, вполне может укладываться в общую клубную концепцию «придерживания» главных звёзд команды перед кубковыми битвами.

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н. Николай Кулёмин («Айлендерс»)


2 гола, 2 передачи в четырёх матчах, «+4», 2 минуты штрафа.

На прошедшей неделе удалось напомнить о себе и нападающему «островитян» Николаю Кулёмину, который в девяти предыдущих матчах отметился лишь одной шайбой. В прошлый понедельник Николай оформил дубль в ворота «Бостона», став автором победной шайбы и впервые в сезоне поразив сетку соперника более одного раза за встречу. В домашних играх с «Лос-Анджелесом» и Далласом» Кулёмин также набирал очки за результативные передачи, сумев добраться до отметки в 15 баллов за сезон. Возможно, что перемены на тренерском мостике «Айлендерс» дали возможность Кулёмину почувствовать себя более свободно, однако лишь 33% смен уральца начинаются в зоне соперника. В случае если Николай так и не найдёт возможности пробиться на фланг в тройку к Джону Таваресу, нового всплеска результативности от него можно ждать достаточно долго.

з. Алексей Емелин («Монреаль»)


1 передача в четырёх матчах, «-3», 6 силовых приёмов.

Жёсткий защитник «Канадиенс» на прошедшей неделе был заметен не набранными очками, а спорным силовым приёмом, который имел место в домашней игре «Монреаля» с «Баффало». В середине второго периода при счёте 2:1 в пользу «канадцев» Емелин сверхжёстко встретил у борта нападающего «клинков» Мэтта Мулсона, который смог избежать травмы. Мнения болельщиков о силовом приёме Алексея разделились: кто-то предпочёл говорить о слегка приподнятом локте и атаке в голову, кто-то возражал аргументами про фирменный стиль игры Емелина. «У Емелина за всю его карьеру наберётся масса сомнительных «хитов». За свой очередной спорный силовой приём он получил только малый штраф», — так охарактеризовал этот момент обозреватель NBC Кэм Такер. Стоит добавить, что Мулсон избежал травмы и смог доиграть матч.

Видео с силовым приёмом Емелина можно посмотреть здесь.

в. Сергей Бобровский («Коламбус»)


3 матча, 2 победы, 5 пропущенных шайб, 94,5% отражённых бросков.

Бобровский на прошедшей неделе играл трижды и привёл «мундиров» к двум победам. Лишь однажды в этих трёх матчах россиянину пришлось столкнуться более чем с 30 бросками соперников. Отсутствие Бобровского в воротах в сверхрезультативной встрече с «Оттавой» помогло новокузнечанину сохранить свою статистику неиспорченной: Сергей по-прежнему идёт третьим в лиге по проценту отражённых выстрелов (93,2%) и голам, пропущенным в среднем за матч (1,98), оставаясь первым по количеству побед (28).

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в. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)


1 матч, 1 поражение, 22 отражённых броска, 91,7%.

На минувшей неделе Василевский провёл один полный матч — привести «Тампу» к победе в выездной встрече с «Сан-Хосе» (1:2) не удалось. В игре с «Аризоной» ему пришлось подменять на третий период неудачно действовавшего Бена Бишопа, но результат для «молний» остался неизменным. В 10 последних матчах «Тампа» потерпела 8 поражений, и планы на попадание в плей-офф становятся для южан всё менее реальными.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Овечкин Алексей Емелин Андрей Василевский Евгений Кузнецов — хоккей Евгений Малкин Николай Кулёмин Сергей Бобровский
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